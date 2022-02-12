Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Бентелер Арена
6' Желтая карточкаЯлчин Робин
Ход матча
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
61 Владение мячом, % 39
21
Хут
Янник
13
Ялчин
Робин
10
Юстван
Юлиан
39
Элерс
Кевин
15
Лёв
Крис
30
Каде
Юлиус
27
Дрхал
Вацлав
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
13 Ялчин РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Карльс ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Элерс КевинЗащитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Дрхал ВацлавНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Беккер РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
История личных встреч
Падерборн
Динамо Дрезден
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|14 (1)
|0.64
|Платте Феликс
|8
|0.36
|Прёгер Кай
|4
|0.18
|Штайперманн Марко
|3
|0.14
|Муслия Флоран
|2 (1)
|0.09
|Шалленберг Рон
|1
|0.05
|Юстван Юлиан
|1
|0.05
|Србени Деннис
|1
|0.05
|Карльс Йонас
|1
|0.05
|Мехлем Марсель
|1
|0.05
|Хеуэр Яннис
|1
|0.05
|Шустер Марко
|0
|0
|Коллинс Джамилу
|0
|0
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
|Овусу Принс-Осеи
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|9 (1)
|0.41
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0.14
|Мершель Хайнц
|3
|0.14
|Каде Юлиус
|2
|0.09
|Шретер Моррис
|1
|0.05
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.05
|Книппинг Тим
|1
|0.05
|Май Себастиан
|1
|0.05
|Лёв Крис
|1
|0.05
|Штарк Янник
|0
|0
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|7
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|6
|0
|Коллинс Джамилу
|3
|1
|Шалленберг Рон
|4
|0
|Хюнемайер Уве
|3
|0
|Шустер Марко
|3
|0
|Ялчин Робин
|2
|0
|Платте Феликс
|2
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|2
|0
|Мехлем Марсель
|2
|0
|Штайперманн Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акото Михаэль
|4
|1
|Золльбауэр Михаэль
|5
|0
|Дафернер Кристоф
|5
|0
|Беккер Робин
|3
|1
|Штарк Янник
|4
|0
|Лёв Крис
|4
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0
|Каде Юлиус
|1
|1
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Шретер Моррис
|2
|0
|Диавуси Агиеманг
|2
|0
|Аидонис Антонис
|2
|0
|Боррьелло Брендон
|1
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Майер Батиста
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
7%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
4
29%
4
44%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
19
18
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
11%
5
28%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
4
21%
3
17%
61-75
5
26%
7
39%
76-90
Забито
23
14
18 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
5
22%
0
0%
1-15
7
30%
0
0%
16-30
6
26%
3
21%
31-45
2
9%
4
29%
46-60
1
4%
6
43%
61-75
2
9%
1
7%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
10%
4
36%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
4
40%
2
18%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
37
23
23 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
6
16%
1
4%
1-15
8
22%
1
4%
16-30
9
24%
4
17%
31-45
4
11%
6
26%
46-60
5
14%
10
43%
61-75
5
14%
1
4%
76-90
Пропущено
29
29
9 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 15
3
10%
9
31%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
4
14%
3
10%
31-45
8
28%
2
7%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
6
21%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4
Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1
Динамо Дрезден
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0
Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|43 - 30
|41
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|45 - 27
|39
|3.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|22
|11
|5
|6
|28 - 26
|38
|4.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|22
|9
|11
|2
|39 - 20
|38
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|42 - 29
|38
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|42 - 25
|37
|7.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|22
|9
|7
|6
|30 - 29
|34
|8.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 28
|32
|9.
|Ян
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|40 - 32
|31
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 34
|31
|11.
|Карлсруэ
|1:1 Заявка
|22
|6
|9
|7
|35 - 35
|27
|12.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|22
|7
|4
|11
|22 - 30
|25
|13.
|Ганза
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 35
|24
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|16 - 30
|24
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|24 - 39
|23
|16.
|Фортуна
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 30
|20
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|19 - 42
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|2.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|3.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|12
|5
|7
|0
|22 - 11
|22
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 16
|20
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|23 - 13
|19
|6.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|7.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|8.
|Ян
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 19
|17
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|10.
|Карлсруэ
|1:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 18
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 11
|12
|13.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|14.
|Ганза
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 20
|23
|2.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|23 - 10
|22
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|5.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 15
|17
|6.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|7.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|8.
|Ганза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|9.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 16
|14
|10.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|12.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|15.
|Карлсруэ
|1:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7