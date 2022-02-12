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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Падерборн
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Динамо Дрезден
0'
6' Желтая карточка
Ялчин Робин
47'

Ход матча

6'
Ялчин Робин
 
46'
 
Кёнигсдёрффер Рансфорд
Боррьелло Брендон

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Динамо Дрезден
2.15
3.65
4.75
Все Коэффициенты
21
Хут
Янник
13
Ялчин
Робин
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
2
Хюнемайер
Уве
10
Юстван
Юлиан
8
Шалленберг
Рон
31
Клемент
Филипп
23
Тальхаммер
Максимилиан
30
Муслия
Флоран
9
Прёгер
Кай
18
Србени
Деннис
22
Митрюшкин
Антон
3
Акото
Михаэль
21
Золльбауэр
Михаэль
39
Элерс
Кевин
15
Лёв
Крис
5
Штарк
Янник
17
Шретер
Моррис
30
Каде
Юлиус
37
Майер
Батиста
27
Дрхал
Вацлав
25
Боррьелло
Брендон
Падерборн
4-1-2-1-2
Динамо Дрезден
4-1-2-1-2

История личных встреч

Падерборн
Динамо Дрезден

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
0:3
К
2:1
Б2
3:1
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
1:2
Б3
1:2
Б3
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 14 (1) 0.64
Платте Феликс 8 0.36
Прёгер Кай 4 0.18
Штайперманн Марко 3 0.14
Муслия Флоран 2 (1) 0.09
Шалленберг Рон 1 0.05
Юстван Юлиан 1 0.05
Србени Деннис 1 0.05
Карльс Йонас 1 0.05
Мехлем Марсель 1 0.05
Хеуэр Яннис 1 0.05
Шустер Марко 0 0
Коллинс Джамилу 0 0
Хюнемайер Уве 0 0
Ялчин Робин 0 0
Овусу Принс-Осеи 0 0
Клемент Филипп 0 0
Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 9 (1) 0.41
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0.14
Мершель Хайнц 3 0.14
Каде Юлиус 2 0.09
Шретер Моррис 1 0.05
Влачодимос Панайотис 1 0.05
Книппинг Тим 1 0.05
Май Себастиан 1 0.05
Лёв Крис 1 0.05
Штарк Янник 0 0
Диавуси Агиеманг 0 0
Акото Михаэль 0 0
Херрманн Лука 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 7 0
Ван дер Верфф Яспер 6 0
Коллинс Джамилу 3 1
Шалленберг Рон 4 0
Хюнемайер Уве 3 0
Шустер Марко 3 0
Ялчин Робин 2 0
Платте Феликс 2 0
Тальхаммер Максимилиан 2 0
Мехлем Марсель 2 0
Штайперманн Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Карльс Йонас 1 0
Клемент Филипп 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акото Михаэль 4 1
Золльбауэр Михаэль 5 0
Дафернер Кристоф 5 0
Беккер Робин 3 1
Штарк Янник 4 0
Лёв Крис 4 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0
Каде Юлиус 1 1
Хосинер Филипп 2 0
Шретер Моррис 2 0
Диавуси Агиеманг 2 0
Аидонис Антонис 2 0
Боррьелло Брендон 1 0
Май Себастиан 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Херрманн Лука 1 0
Майер Батиста 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
7%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
4
29%
4
44%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

19
18
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
11%
5
28%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
4
21%
3
17%
61-75
5
26%
7
39%
76-90

Забито

23
14
18 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
5
22%
0
0%
1-15
7
30%
0
0%
16-30
6
26%
3
21%
31-45
2
9%
4
29%
46-60
1
4%
6
43%
61-75
2
9%
1
7%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
10%
4
36%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
4
40%
2
18%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

37
23
23 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
6
16%
1
4%
1-15
8
22%
1
4%
16-30
9
24%
4
17%
31-45
4
11%
6
26%
46-60
5
14%
10
43%
61-75
5
14%
1
4%
76-90

Пропущено

29
29
9 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 15
3
10%
9
31%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
4
14%
3
10%
31-45
8
28%
2
7%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
6
21%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4
Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1
Динамо Дрезден
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0
Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 22 12 5 5 43 - 30 41
2. Дармштадт Заявка 21 12 3 6 45 - 27 39
3. Хайденхайм 0:0 Заявка 22 11 5 6 28 - 26 38
4. Гамбург 0:0 Заявка 22 9 11 2 39 - 20 38
5. Санкт-Паули Заявка 21 11 5 5 42 - 29 38
6. Шальке 04 Заявка 21 11 4 6 42 - 25 37
7. Нюрнберг 1:1 Заявка 22 9 7 6 30 - 29 34
8. Падерборн 0:0 Заявка 22 8 8 6 38 - 28 32
9. Ян Заявка 21 9 4 8 40 - 32 31
10. Хольштайн Киль Заявка 22 8 7 7 30 - 34 31
11. Карлсруэ 1:1 Заявка 22 6 9 7 35 - 35 27
12. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 22 7 4 11 22 - 30 25
13. Ганза Заявка 22 6 6 10 26 - 35 24
14. Ганновер 96 Заявка 21 6 6 9 16 - 30 24
15. Зандхаузен Заявка 21 6 5 10 24 - 39 23
16. Фортуна Заявка 21 5 5 11 23 - 30 20
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 22 3 6 13 19 - 42 15
18. Ингольштадт Заявка 21 3 4 14 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
2. Хайденхайм 0:0 Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
3. Гамбург 0:0 Заявка 12 5 7 0 22 - 11 22
4. Шальке 04 Заявка 11 6 2 3 26 - 16 20
5. Дармштадт Заявка 10 6 1 3 23 - 13 19
6. Вердер Заявка 10 5 3 2 19 - 10 18
7. Нюрнберг 1:1 Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
8. Ян Заявка 11 5 2 4 25 - 19 17
9. Хольштайн Киль Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
10. Карлсруэ 1:1 Заявка 12 4 5 3 21 - 18 17
11. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 10 5 1 4 14 - 11 16
12. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 6 - 11 12
13. Падерборн 0:0 Заявка 12 2 4 6 15 - 18 10
14. Ганза Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
16. Фортуна Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
18. Зандхаузен Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 12 7 2 3 24 - 20 23
2. Падерборн 0:0 Заявка 10 6 4 0 23 - 10 22
3. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 22 - 14 20
4. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
5. Нюрнберг 1:1 Заявка 11 4 5 2 15 - 15 17
6. Зандхаузен Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
7. Гамбург 0:0 Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
8. Ганза Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
9. Хайденхайм 0:0 Заявка 11 4 2 5 10 - 16 14
10. Ян Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Хольштайн Киль Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
12. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
13. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
14. Санкт-Паули Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
15. Карлсруэ 1:1 Заявка 10 2 4 4 14 - 17 10
16. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Ингольштадт Заявка 11 2 1 8 12 - 25 7
  • Второй тайм
  • 46'
    Боррьелло Брендон уходит с поля. Ransford Koenigsdoerffer выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    6'
    Ялчин Робин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Динамо Дрезден
2.15
3.65
4.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Падерборн 0:0 Динамо Дрезден онлайн


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Падерборн
Динамо Дрезден

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