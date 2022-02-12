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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Карлсруэ
1:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Нюрнберг
0'
22' Желтая карточка
Хандверкер Тим
0:1
29' Гол
Гайс Йоханнес
31' Желтая карточка
Валентини Энрико
35' Желтая карточка
Хайзе Филип
1:1
39' Гол
Хофманн Филипп
47'

Ход матча

22'
 
Хандверкер Тим
29'
0:1
Гайс Йоханнес
31'
 
Валентини Энрико
35'
Хайзе Филип
 
39'
Хофманн Филипп
1:1

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Нюрнберг
2.63
3.48
3.31
Все Коэффициенты
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
22
Кобальд
Кристоф
5
О'Шоунесси
Даниэль
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
8
Гондорф
Жером
38
Брайтхаупт
Тим
10
Ванитцек
Марвин
14
Голлер
Беньямин
33
Хофманн
Филипп
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
4
Сёренсен
Асгер
33
Шувер
Марио
29
Хандверкер
Тим
14
Краусс
Том
5
Гайс
Йоханнес
6
Темпельман
Лино
11
Шуранов
Эрик
9
Шаффлер
Мануэль
24
Дели
Матс
Мёллер
Карлсруэ
4-5-1
Нюрнберг
4-3-3

История личных встреч

Карлсруэ
Нюрнберг

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
150%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
76.9%
7.7%
2 победы 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
3:0
ТМС
3:2
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 11 0.5
Ванитцек Марвин 5 (1) 0.23
Шлойзенер Фабиан 5 0.23
Чой Кён-Рок 4 0.18
Батмаз Малик 3 0.14
Гордон Даниэль 2 0.09
Тиеде Марко 1 0.05
Юнг Себастьян 1 0.05
Кобальд Кристоф 1 0.05
Котер Доминик 1 0.05
Хайзе Филип 0 0
Куэто Лукас 0 0
Лоренц Марк 0 0
Гондорф Жером 0 0
Кауфманн Фабио 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуранов Эрик 5 0.23
Доведан Никола 5 0.23
Темпельман Лино 4 0.18
Дели Матс Мёллер 3 0.14
Гайс Йоханнес 3 0.14
Шаффлер Мануэль 3 0.14
Нюрнбергер Фабиан 2 0.09
Валентини Энрико 2 (2) 0.09
Краусс Том 1 0.05
Шиндлер Кристофер 1 0.05
Кёпке Паскаль 0 0
Думан Тайлан 0 0
Хандверкер Тим 0 0
Шлаймер Лукас 0 0
Борковски Деннис 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 4 1
Кобальд Кристоф 5 0
Брайтхаупт Тим 5 0
Хайзе Филип 4 0
Хофманн Филипп 4 0
Гондорф Жером 4 0
Чой Кён-Рок 2 1
Гордон Даниэль 3 0
Тиеде Марко 2 0
Бормут Робин 2 0
Батмаз Малик 2 0
Герсбек Мариус 0 1
Юнг Себастьян 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
О'Шоунесси Даниэль 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темпельман Лино 8 0
Доведан Никола 5 1
Шиндлер Кристофер 3 0
Гайс Йоханнес 3 0
Сёренсен Асгер 3 0
Нюрнбергер Фабиан 3 0
Шаффлер Мануэль 1 1
Валентини Энрико 2 0
Матения Кристиан 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Думан Тайлан 2 0
Хюбнер Флориан 1 0
Хандверкер Тим 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Краусс Том 1 0
Шуранов Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
16
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
4
18%
2
13%
1-15
5
23%
4
25%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
2
9%
5
31%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
6
27%
4
25%
76-90

Пропущено

15
12
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
20%
2
17%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
27%
4
33%
76-90

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
3
20%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
5
36%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
3
20%
1
7%
76-90

Пропущено

16
15
2 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
6%
3
20%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
10
63%
1
7%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
1
6%
6
40%
76-90

Забито

37
30
19 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
7
19%
3
10%
1-15
7
19%
6
20%
16-30
5
14%
1
3%
31-45
5
14%
10
33%
46-60
4
11%
5
17%
61-75
9
24%
5
17%
76-90

Пропущено

31
27
11 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
4
13%
5
19%
1-15
4
13%
3
11%
16-30
3
10%
5
19%
31-45
11
35%
2
7%
46-60
4
13%
2
7%
61-75
5
16%
10
37%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1 Дармштадт - Карлсруэ 2:2
Карлсруэ - Брюгге 0:0 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3
Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 22 12 5 5 43 - 30 41
2. Дармштадт Заявка 21 12 3 6 45 - 27 39
3. Хайденхайм 0:0 Заявка 22 11 5 6 28 - 26 38
4. Гамбург 0:0 Заявка 22 9 11 2 39 - 20 38
5. Санкт-Паули Заявка 21 11 5 5 42 - 29 38
6. Шальке 04 Заявка 21 11 4 6 42 - 25 37
7. Нюрнберг 1:1 Заявка 22 9 7 6 30 - 29 34
8. Падерборн 0:0 Заявка 22 8 8 6 38 - 28 32
9. Ян Заявка 21 9 4 8 40 - 32 31
10. Хольштайн Киль Заявка 22 8 7 7 30 - 34 31
11. Карлсруэ 1:1 Заявка 22 6 9 7 35 - 35 27
12. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 22 7 4 11 22 - 30 25
13. Ганза Заявка 22 6 6 10 26 - 35 24
14. Ганновер 96 Заявка 21 6 6 9 16 - 30 24
15. Зандхаузен Заявка 21 6 5 10 24 - 39 23
16. Фортуна Заявка 21 5 5 11 23 - 30 20
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 22 3 6 13 19 - 42 15
18. Ингольштадт Заявка 21 3 4 14 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
2. Хайденхайм 0:0 Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
3. Гамбург 0:0 Заявка 12 5 7 0 22 - 11 22
4. Шальке 04 Заявка 11 6 2 3 26 - 16 20
5. Дармштадт Заявка 10 6 1 3 23 - 13 19
6. Вердер Заявка 10 5 3 2 19 - 10 18
7. Нюрнберг 1:1 Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
8. Ян Заявка 11 5 2 4 25 - 19 17
9. Хольштайн Киль Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
10. Карлсруэ 1:1 Заявка 12 4 5 3 21 - 18 17
11. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 10 5 1 4 14 - 11 16
12. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 6 - 11 12
13. Падерборн 0:0 Заявка 12 2 4 6 15 - 18 10
14. Ганза Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
16. Фортуна Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
18. Зандхаузен Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 12 7 2 3 24 - 20 23
2. Падерборн 0:0 Заявка 10 6 4 0 23 - 10 22
3. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 22 - 14 20
4. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
5. Нюрнберг 1:1 Заявка 11 4 5 2 15 - 15 17
6. Зандхаузен Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
7. Гамбург 0:0 Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
8. Ганза Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
9. Хайденхайм 0:0 Заявка 11 4 2 5 10 - 16 14
10. Ян Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Хольштайн Киль Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
12. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
13. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
14. Санкт-Паули Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
15. Карлсруэ 1:1 Заявка 10 2 4 4 14 - 17 10
16. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Ингольштадт Заявка 11 2 1 8 12 - 25 7
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Нюрнберг
2.63
3.48
3.31
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Карлсруэ 1:1 Нюрнберг онлайн


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Карлсруэ
Нюрнберг

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