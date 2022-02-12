Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:1
Второй тайм: 47'
Стадион: BBBank Wildpark
22' Желтая карточкаХандверкер Тим
0:1
29' ГолГайс Йоханнес
31' Желтая карточкаВалентини Энрико
35' Желтая карточкаХайзе Филип
1:1
39' ГолХофманн Филипп
Ход матча
22'
29'
0:1
31'
35'
39'
1:1
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
58 Владение мячом, % 42
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
33
Шувер
Марио
14
Краусс
Том
11
Шуранов
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Жакоб КилианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Шувер МариоЗащитник
- Защитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
- Защитник
-
35 Кноте НоэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Йенс Кастроп
-
Главный тренер: Robert Klauss
История личных встреч
Карлсруэ
Нюрнберг
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
150%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
15.4%
76.9%
7.7%
2 победы 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|11
|0.5
|Ванитцек Марвин
|5 (1)
|0.23
|Шлойзенер Фабиан
|5
|0.23
|Чой Кён-Рок
|4
|0.18
|Батмаз Малик
|3
|0.14
|Гордон Даниэль
|2
|0.09
|Тиеде Марко
|1
|0.05
|Юнг Себастьян
|1
|0.05
|Кобальд Кристоф
|1
|0.05
|Котер Доминик
|1
|0.05
|Хайзе Филип
|0
|0
|Куэто Лукас
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
|Кауфманн Фабио
|0
|0
|Брайтхаупт Тим
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуранов Эрик
|5
|0.23
|Доведан Никола
|5
|0.23
|Темпельман Лино
|4
|0.18
|Дели Матс Мёллер
|3
|0.14
|Гайс Йоханнес
|3
|0.14
|Шаффлер Мануэль
|3
|0.14
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0.09
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.09
|Краусс Том
|1
|0.05
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.05
|Кёпке Паскаль
|0
|0
|Думан Тайлан
|0
|0
|Хандверкер Тим
|0
|0
|Шлаймер Лукас
|0
|0
|Борковски Деннис
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|4
|1
|Кобальд Кристоф
|5
|0
|Брайтхаупт Тим
|5
|0
|Хайзе Филип
|4
|0
|Хофманн Филипп
|4
|0
|Гондорф Жером
|4
|0
|Чой Кён-Рок
|2
|1
|Гордон Даниэль
|3
|0
|Тиеде Марко
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Батмаз Малик
|2
|0
|Герсбек Мариус
|0
|1
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темпельман Лино
|8
|0
|Доведан Никола
|5
|1
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Гайс Йоханнес
|3
|0
|Сёренсен Асгер
|3
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|3
|0
|Шаффлер Мануэль
|1
|1
|Валентини Энрико
|2
|0
|Матения Кристиан
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Хандверкер Тим
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
16
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
4
18%
2
13%
1-15
5
23%
4
25%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
2
9%
5
31%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
6
27%
4
25%
76-90
Пропущено
15
12
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
20%
2
17%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
27%
4
33%
76-90
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
3
20%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
5
36%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
3
20%
1
7%
76-90
Пропущено
16
15
2 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
6%
3
20%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
10
63%
1
7%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
1
6%
6
40%
76-90
Забито
37
30
19 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
7
19%
3
10%
1-15
7
19%
6
20%
16-30
5
14%
1
3%
31-45
5
14%
10
33%
46-60
4
11%
5
17%
61-75
9
24%
5
17%
76-90
Пропущено
31
27
11 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
4
13%
5
19%
1-15
4
13%
3
11%
16-30
3
10%
5
19%
31-45
11
35%
2
7%
46-60
4
13%
2
7%
61-75
5
16%
10
37%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1 Дармштадт - Карлсруэ 2:2
Карлсруэ - Брюгге 0:0 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3
Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|43 - 30
|41
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|45 - 27
|39
|3.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|22
|11
|5
|6
|28 - 26
|38
|4.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|22
|9
|11
|2
|39 - 20
|38
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|42 - 29
|38
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|42 - 25
|37
|7.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|22
|9
|7
|6
|30 - 29
|34
|8.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 28
|32
|9.
|Ян
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|40 - 32
|31
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 34
|31
|11.
|Карлсруэ
|1:1 Заявка
|22
|6
|9
|7
|35 - 35
|27
|12.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|22
|7
|4
|11
|22 - 30
|25
|13.
|Ганза
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 35
|24
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|16 - 30
|24
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|24 - 39
|23
|16.
|Фортуна
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 30
|20
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|19 - 42
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|2.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|3.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|12
|5
|7
|0
|22 - 11
|22
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 16
|20
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|23 - 13
|19
|6.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|7.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|8.
|Ян
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 19
|17
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|10.
|Карлсруэ
|1:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 18
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 11
|12
|13.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|14.
|Ганза
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 20
|23
|2.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|23 - 10
|22
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|5.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 15
|17
|6.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|7.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|8.
|Ганза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|9.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 16
|14
|10.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|12.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|15.
|Карлсруэ
|1:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7