Германия: Бундеслига 2021-2022
3:1
Первый тайм: 43'
Стадион: Vonovia Ruhrstadion
0:1
9' ГолЛевандовски Роберт
1:1
14' ГолАнтви-Аджей Кристофер
2:1
38' ПенальтиЛокадия Юрген
3:1
40' ГолГамбоа Кристиан
Ход матча
9'
14'
38'
2:1
40'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
29
Лайч
Максим
26
Ульрайх
Свен
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Асано ТакумаПолузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Бонга ТарсисПолузащитник
- Нападающий
-
31 Tjark Ernst
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ваннер ПаульПолузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
-
23 Ньянзу ТангиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Бохум
Бавария
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
9.1%
9.1%
81.8%
1 победа 1 ничья 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|7 (1)
|0.32
|Хольтманн Геррит
|3
|0.14
|Пантович Милош
|3
|0.14
|Цоллер Симон
|2
|0.09
|Блум Данни
|2
|0.09
|Асано Такума
|1
|0.05
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.05
|Локадия Юрген
|1 (1)
|0.05
|Лосилья Антони
|1
|0.05
|Новотны Сома
|1
|0.05
|Лёвен Эдуард
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|25 (3)
|1.14
|Гнабри Серж
|10
|0.45
|Мюллер Томас
|7
|0.32
|Сане Лерой
|6
|0.27
|Коман Кингсли
|4
|0.18
|Киммих Йозуа
|3
|0.14
|Мусиала Джамал
|3
|0.14
|Чупо-Мотинг Эрик
|3
|0.14
|Горецка Леон
|2
|0.09
|Толиссо Корентен
|2
|0.09
|Юпамекано Део
|1
|0.05
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Зюле Никлас
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машович Эрхан
|5
|0
|Данило Соарес
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Белла-Котчап Армель
|3
|0
|Теше Роберт
|1
|1
|Лосилья Антони
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Полтер Себастьян
|1
|0
|Гамбоа Кристиан
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Лайч Максим
|1
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|4
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Юпамекано Део
|2
|0
|Альфонсо Дэвис
|2
|0
|Павар Бенжамен
|0
|1
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
34
4 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
8%
6
18%
1-15
2
15%
4
12%
16-30
1
8%
10
29%
29%
31-45
3
23%
3
9%
46-60
3
23%
7
21%
61-75
3
23%
4
12%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
4
50%
2
17%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Забито
8
31
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 10
15 Не забивали 10
0
0%
3
10%
1-15
1
13%
7
23%
16-30
3
38%
3
10%
31-45
1
13%
6
19%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
3
38%
5
16%
76-90
Пропущено
21
12
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
3
25%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
5
24%
2
17%
76-90
Забито
21
65
8 В 1-м тайме 33
13 Во 2-м тайме 32
8 Забивали первыми 17
7 Не забивали 0
1
5%
9
14%
1-15
3
14%
11
17%
16-30
4
19%
13
20%
31-45
4
19%
9
14%
46-60
3
14%
14
22%
61-75
6
29%
9
14%
76-90
Пропущено
29
24
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 15
2
7%
2
8%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
6
21%
5
21%
31-45
4
14%
6
25%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
7
24%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1
Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0
Бавария
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2
Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:2 Заявка
|22
|17
|1
|4
|69 - 23
|52
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|21
|14
|1
|6
|54 - 36
|43
|3.
|Байер Л
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|54 - 34
|38
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|29 - 27
|34
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|43 - 27
|34
|6.
|Майнц
|1:0 Заявка
|22
|10
|3
|9
|31 - 23
|33
|7.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|22
|9
|6
|7
|33 - 25
|33
|8.
|Кёльн
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|34 - 37
|32
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|41 - 34
|31
|10.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|22
|8
|7
|7
|33 - 33
|31
|11.
|Бохум
|2:1 Заявка
|22
|8
|4
|10
|22 - 31
|28
|12.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|22
|8
|3
|11
|22 - 33
|27
|13.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|22
|7
|5
|10
|28 - 38
|26
|14.
|Герта
|0:1 Заявка
|22
|6
|5
|11
|23 - 44
|23
|15.
|Арминия
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|21 - 27
|22
|16.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|22
|5
|7
|10
|22 - 36
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|24 - 38
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:0 Заявка
|22
|3
|4
|15
|19 - 56
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:2 Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 10
|27
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 18
|27
|4.
|Майнц
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 5
|24
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|6.
|Кёльн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|7.
|Бохум
|2:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 12
|20
|9.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|10.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 17
|17
|11.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 17
|17
|12.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|13.
|Герта
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|14.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|15.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|16.
|Гройтер Фюрт
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 23
|11
|18.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:2 Заявка
|11
|8
|1
|2
|36 - 13
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 17
|21
|3.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|5.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|7.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 18
|13
|8.
|Арминия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|10.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 22
|11
|11.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|12.
|Майнц
|1:0 Заявка
|11
|3
|0
|8
|10 - 18
|9
|13.
|Герта
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 27
|8
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 13
|7
|15.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|17.
|Бохум
|2:1 Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:0 Заявка
|11
|0
|1
|10
|9 - 40
|1
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Прогнозы на матч Бохум 3:1 Бавария
Исход игры
Бохум
0.7% (1)
Ничья
1.4% (2)
Бавария
97.9% (139)
Тотал 2.5
Больше
70.23% (92)
Меньше
29.77% (39)
Обе команды забьют
Да
49.62% (65)
Нет
50.38% (66)
Популярный счёт
1:3 Бавария
28.2% (40)
0:2 Бавария
26.8% (38)
0:3 Бавария
14.8% (21)
1:2 Бавария
7.7% (11)
1:4 Бавария
7% (10)
0:4 Бавария
4.9% (7)
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