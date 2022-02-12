Локадия прострелил из зоны правого углового флага, но до опасного удара дело не дошло.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:1! Кристиан Гамбоа! Совсем разошёлся "Бохум"! Из правого угла штрафной Гамбоа переместил мяч в левую девятку.

Немецкий гегемон проигрывает в матче Бундеслиги с разницей в 2 мяча - нетипичная картина.

Не получаются у "Баварии" атаки с острыми моментами.

39' Явно не по сценарию "Баварии" пошли события после 10-й минуты.

38' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1! Юрген Локадия (с пенальти)!

Локадия пробил с точки чётко в левый нижний угол - Ульрайх правильно прыгнул, но не дотянулся.

36' Пенальти в ворота "Баварии"! В штрафной мяч попал в руку Юпамекано.

35' Хольтманн в контратаке ушёл от Юпамекано и прострелил с левой стороны - Зюле вынес снаряд в аут.

34' Белла-Котчап нарушил правила против Люки Эрнандеса.

33' Хольтманн из зоны левого инсайда ударил низом в руки Ульрайха.

33' Киммих мелко сфолил в середине поля.

32' Мюнхенцы стали активнее ходить к чужой штрафной.

31' Боковыми ножницами с левого края вратарской пробил Левандовски после навеса Гнабри - от Гамбоа мяч ушёл на угловой.

30' Локадия на левом фланге атаки пострадал от толчка Юпамекано.

29' Киммих издали пробил гораздо выше створа.

28' Мюнхенцы владеют мячом, но остроту не создают.

27' Не было острых моментов, кроме тех, которые завершились голами.

26' Коман выстрелил с разворота с подступов к штрафной - правее цели.

25' Команда Юлиана Нагельсманна, естественно, является фаворитом против середняка.

24' "Бавария" не берёт мяч под контроль - первым номером действует "Бохум".

23' Антви-Анджей выскочил один на один, но Ульрайх опередил его, покинув пределы своей штрафной, а чуть позже стало известно, что там был офсайд.

22' Данило Соарес сделал вбрасывание на левом фланге из аута, и хозяева довели мяч до своего вратаря.

21' Игроки "Бохума" разыграли правофланговый угловой и сфолили.

20' Отбились хозяева, а на подборе гости отправили мяч в аут.

20' Ещё один корнер исполнят мюнхенцы, только на сей раз с правого края.

19' Гамбоа помешал прострелу Комана - будет угловой.

18' Хольтманн не успел к мячу на левом фланге, чтобы пуститься с ним к чужой штрафной.

17' Антви-Анджей отработал справа в обороне, выбив мяч за боковую.

16' В прошлом туре, например, "Бавария" обыграла "РБ Лейпциг" со счётом 3:2, так что пропускать мюнхенцам тоже не привыкать.

15' Интрига жива, что важно для нейтральных зрителей и болельщиков "Бохума".

14' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Кристофер Антви-Анджей!

Антви-Анджей нанёс кручёный удар в левый угол примерно с линии штрафной - Ульрайх прыгнул, но не достал.

13' Коман сместился с левой стороны к центру и потерял мяч на подступах к штрафной.

12' На классе забила гол "Бавария", использовав свой первый голевой момент.

11' Гол засчитан.

10' Заминка - работают видеассистенты.

9' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Роберт Левандовски!

Мюллер забросил с правого полуфланга к дальней штанге, Коман скинул мяч в центр, и Левандовски, развернувшись, из вратарской проткнул сферу в правый угол.

7' Прострел "Бохума" с левой стороны заблокирован.

6' Локадия с правого полуфланга метил в ближнюю девятку, но не попал в неё.

5' Прострел хозяев с правого края остался незамкнутым.

4' Хольтманн справа из-под Юпамекано отправил мяч в руки Ульрайха.

3' Лосилья совершил мелкий фол на чужой половине против Сане.

2' Левандовски оказался в положении "вне игры".

2' Солнце освещает примерно половину газона, и от футболистов исходят длинные тени.

1' "Бавария" - в светлой форме, "Бохум" - в тёмной.