Олимпиада 2022
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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бохум
3:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Бавария

Ход матча

9'
0:1
Левандовски Роберт
(Коман Кингсли)
14'
Антви-Аджей Кристофер
(Хольтманн Геррит)
1:1
38'
Локадия Юрген
2:1
40'
Гамбоа Кристиан
(Патрик Остерхаге)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 142
Бохум 0.7% (1)
X 1.4% (2)
Бавария 97.9% (139)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Бавария
8.80
7.40
1.35
Все Коэффициенты
Новости
21
Эссер
Михаэль
2
Гамбоа
Кристиан
37
Белла-Котчап
Армель
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
22
Антви-Аджей
Кристофер
20
Реджбекай
Элвис
6
Патрик
Остерхаге
17
Хольтманн
Геррит
19
Локадия
Юрген
26
Ульрайх
Свен
5
Павар
Бенжамен
2
Юпамекано
Део
4
Зюле
Никлас
21
Эрнандес
Люка
6
Киммих
Йозуа
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
11
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
Бохум
4-1-4-1
Бавария
4-1-4-1

История личных встреч

Бохум
Бавария

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

9.1%
9.1%
81.8%
1 победа 1 ничья 9 побед

История матчей

Б
7:0
К
1:2
К
0:3
ТМК
1:5
К
1:2
Б
3:1
Б
1:5
Б
0:3
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 7 (1) 0.32
Хольтманн Геррит 3 0.14
Пантович Милош 3 0.14
Цоллер Симон 2 0.09
Блум Данни 2 0.09
Асано Такума 1 0.05
Антви-Аджей Кристофер 1 0.05
Локадия Юрген 1 (1) 0.05
Лосилья Антони 1 0.05
Новотны Сома 1 0.05
Лёвен Эдуард 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 25 (3) 1.14
Гнабри Серж 10 0.45
Мюллер Томас 7 0.32
Сане Лерой 6 0.27
Коман Кингсли 4 0.18
Киммих Йозуа 3 0.14
Мусиала Джамал 3 0.14
Чупо-Мотинг Эрик 3 0.14
Горецка Леон 2 0.09
Толиссо Корентен 2 0.09
Юпамекано Део 1 0.05
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Ньянзу Танги 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машович Эрхан 5 0
Данило Соарес 4 0
Реджбекай Элвис 4 0
Белла-Котчап Армель 3 0
Теше Роберт 1 1
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Полтер Себастьян 1 0
Гамбоа Кристиан 1 0
Асано Такума 1 0
Пантович Милош 1 0
Лайч Максим 1 0
Антви-Аджей Кристофер 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 4 0
Зюле Никлас 2 0
Сане Лерой 2 0
Юпамекано Део 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Павар Бенжамен 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Станишич Йосип 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
34
4 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
8%
6
18%
1-15
2
15%
4
12%
16-30
1
8%
10
29%
29%
31-45
3
23%
3
9%
46-60
3
23%
7
21%
61-75
3
23%
4
12%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
4
50%
2
17%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Забито

8
31
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 10
15 Не забивали 10
0
0%
3
10%
1-15
1
13%
7
23%
16-30
3
38%
3
10%
31-45
1
13%
6
19%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
3
38%
5
16%
76-90

Пропущено

21
12
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
3
25%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
5
24%
2
17%
76-90

Забито

21
65
8 В 1-м тайме 33
13 Во 2-м тайме 32
8 Забивали первыми 17
7 Не забивали 0
1
5%
9
14%
1-15
3
14%
11
17%
16-30
4
19%
13
20%
31-45
4
19%
9
14%
46-60
3
14%
14
22%
61-75
6
29%
9
14%
76-90

Пропущено

29
24
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 15
2
7%
2
8%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
6
21%
5
21%
31-45
4
14%
6
25%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
7
24%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1
Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0
Бавария
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2
Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:2 Заявка 22 17 1 4 69 - 23 52
2. Боруссия Д Заявка 21 14 1 6 54 - 36 43
3. Байер Л Заявка 21 11 5 5 54 - 34 38
4. Унион Берлин Заявка 21 9 7 5 29 - 27 34
5. РБ Лейпциг Заявка 22 10 4 8 43 - 27 34
6. Майнц 1:0 Заявка 22 10 3 9 31 - 23 33
7. Фрайбург 0:1 Заявка 22 9 6 7 33 - 25 33
8. Кёльн Заявка 22 8 8 6 34 - 37 32
9. Хоффенхайм Заявка 21 9 4 8 41 - 34 31
10. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 22 8 7 7 33 - 33 31
11. Бохум 2:1 Заявка 22 8 4 10 22 - 31 28
12. Вольфсбург 1:0 Заявка 22 8 3 11 22 - 33 27
13. Боруссия М 1:0 Заявка 22 7 5 10 28 - 38 26
14. Герта 0:1 Заявка 22 6 5 11 23 - 44 23
15. Арминия Заявка 21 4 10 7 21 - 27 22
16. Аугсбург 0:1 Заявка 22 5 7 10 22 - 36 22
17. Штуттгарт Заявка 21 4 6 11 24 - 38 18
18. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 22 3 4 15 19 - 56 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:2 Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
3. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
4. Майнц 1:0 Заявка 11 7 3 1 21 - 5 24
5. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
6. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
7. Бохум 2:1 Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
8. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
9. Фрайбург 0:1 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Боруссия М 1:0 Заявка 11 5 2 4 17 - 17 17
12. Аугсбург 0:1 Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
13. Герта 0:1 Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
14. Вольфсбург 1:0 Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
15. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
16. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 11 3 3 5 10 - 16 12
17. Штуттгарт Заявка 11 3 2 6 18 - 23 11
18. Арминия Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:2 Заявка 11 8 1 2 36 - 13 25
2. Байер Л Заявка 11 6 3 2 28 - 17 21
3. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
5. Фрайбург 0:1 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
6. Унион Берлин Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
7. Вольфсбург 1:0 Заявка 11 4 1 6 10 - 18 13
8. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
9. Хоффенхайм Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
10. Кёльн Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. Боруссия М 1:0 Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Майнц 1:0 Заявка 11 3 0 8 10 - 18 9
13. Герта 0:1 Заявка 11 2 2 7 8 - 27 8
14. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
15. Аугсбург 0:1 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
16. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
17. Бохум 2:1 Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
18. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 11 0 1 10 9 - 40 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 42'
    Не получаются у "Баварии" атаки с острыми моментами.
  • Фол, нарушение
    42'
    Реджбекай нарушил правила, толкнув Комана.
  • 41'
    Немецкий гегемон проигрывает в матче Бундеслиги с разницей в 2 мяча - нетипичная картина.
  • Описание гола
    40'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:1! Кристиан Гамбоа!
    Совсем разошёлся "Бохум"! Из правого угла штрафной Гамбоа переместил мяч в левую девятку.
  • 39'
    Локадия прострелил из зоны правого углового флага, но до опасного удара дело не дошло.
  • 39'
    Явно не по сценарию "Баварии" пошли события после 10-й минуты.
  • Пенальти
    38'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1! Юрген Локадия (с пенальти)!
    Локадия пробил с точки чётко в левый нижний угол - Ульрайх правильно прыгнул, но не дотянулся.
  • Пенальти!
    36'
    Пенальти в ворота "Баварии"! В штрафной мяч попал в руку Юпамекано.
  • 35'
    Хольтманн в контратаке ушёл от Юпамекано и прострелил с левой стороны - Зюле вынес снаряд в аут.
  • Фол, нарушение
    34'
    Белла-Котчап нарушил правила против Люки Эрнандеса.
  • 33'
    Хольтманн из зоны левого инсайда ударил низом в руки Ульрайха.
  • Фол, нарушение
    33'
    Киммих мелко сфолил в середине поля.
  • 32'
    Мюнхенцы стали активнее ходить к чужой штрафной.
  • Угловой
    31'
    Боковыми ножницами с левого края вратарской пробил Левандовски после навеса Гнабри - от Гамбоа мяч ушёл на угловой.
  • Фол, нарушение
    30'
    Локадия на левом фланге атаки пострадал от толчка Юпамекано.
  • 29'
    Киммих издали пробил гораздо выше створа.
  • 28'
    Мюнхенцы владеют мячом, но остроту не создают.
  • 27'
    Не было острых моментов, кроме тех, которые завершились голами.
  • 26'
    Коман выстрелил с разворота с подступов к штрафной - правее цели.
  • 25'
    Команда Юлиана Нагельсманна, естественно, является фаворитом против середняка.
  • 24'
    "Бавария" не берёт мяч под контроль - первым номером действует "Бохум".
  • Офсайд
    23'
    Антви-Анджей выскочил один на один, но Ульрайх опередил его, покинув пределы своей штрафной, а чуть позже стало известно, что там был офсайд.
  • 22'
    Данило Соарес сделал вбрасывание на левом фланге из аута, и хозяева довели мяч до своего вратаря.
  • Фол, нарушение
    21'
    Игроки "Бохума" разыграли правофланговый угловой и сфолили.
  • 20'
    Отбились хозяева, а на подборе гости отправили мяч в аут.
  • Угловой
    20'
    Ещё один корнер исполнят мюнхенцы, только на сей раз с правого края.
  • Угловой
    19'
    Гамбоа помешал прострелу Комана - будет угловой.
  • 18'
    Хольтманн не успел к мячу на левом фланге, чтобы пуститься с ним к чужой штрафной.
  • 17'
    Антви-Анджей отработал справа в обороне, выбив мяч за боковую.
  • 16'
    В прошлом туре, например, "Бавария" обыграла "РБ Лейпциг" со счётом 3:2, так что пропускать мюнхенцам тоже не привыкать.
  • 15'
    Интрига жива, что важно для нейтральных зрителей и болельщиков "Бохума".
  • Описание гола
    14'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Кристофер Антви-Анджей!
    Антви-Анджей нанёс кручёный удар в левый угол примерно с линии штрафной - Ульрайх прыгнул, но не достал.
  • 13'
    Коман сместился с левой стороны к центру и потерял мяч на подступах к штрафной.
  • 12'
    На классе забила гол "Бавария", использовав свой первый голевой момент.
  • 11'
    Гол засчитан.
  • Видеоповтор
    10'
    Заминка - работают видеассистенты.
  • Описание гола
    9'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Роберт Левандовски!
    Мюллер забросил с правого полуфланга к дальней штанге, Коман скинул мяч в центр, и Левандовски, развернувшись, из вратарской проткнул сферу в правый угол.
  • 7'
    Прострел "Бохума" с левой стороны заблокирован.
  • 6'
    Локадия с правого полуфланга метил в ближнюю девятку, но не попал в неё.
  • 5'
    Прострел хозяев с правого края остался незамкнутым.
  • 4'
    Хольтманн справа из-под Юпамекано отправил мяч в руки Ульрайха.
  • Фол, нарушение
    3'
    Лосилья совершил мелкий фол на чужой половине против Сане.
  • Офсайд
    2'
    Левандовски оказался в положении "вне игры".
  • 2'
    Солнце освещает примерно половину газона, и от футболистов исходят длинные тени.
  • 1'
    "Бавария" - в светлой форме, "Бохум" - в тёмной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бохум 3:1 Бавария онлайн


Прогнозы на матч Бохум 3:1 Бавария

Исход игры
Бохум
0.7% (1)
Ничья
1.4% (2)
Бавария
97.9% (139)
Тотал 2.5
Больше
70.23% (92)
Меньше
29.77% (39)
Обе команды забьют
Да
49.62% (65)
Нет
50.38% (66)
Популярный счёт
1:3 Бавария
28.2% (40)
0:2 Бавария
26.8% (38)
0:3 Бавария
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