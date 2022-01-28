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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бохум
 
Позже

Стадион:
Бавария

История личных встреч

Бохум
Бавария

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

9.1%
9.1%
81.8%
1 победа 1 ничья 9 побед

История матчей

Б
7:0
К
1:2
К
0:3
ТМК
1:5
К
1:2
Б
3:1
Б
1:5
Б
0:3
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 7 (1) 0.33
Хольтманн Геррит 3 0.14
Пантович Милош 3 0.14
Цоллер Симон 2 0.1
Блум Данни 2 0.1
Асано Такума 1 0.05
Лосилья Антони 1 0.05
Новотны Сома 1 0.05
Лёвен Эдуард 0 0
Локадия Юрген 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 24 (3) 1.14
Гнабри Серж 10 0.48
Мюллер Томас 7 0.33
Сане Лерой 6 0.29
Коман Кингсли 4 0.19
Киммих Йозуа 3 0.14
Мусиала Джамал 3 0.14
Чупо-Мотинг Эрик 3 0.14
Горецка Леон 2 0.1
Толиссо Корентен 2 0.1
Юпамекано Део 1 0.05
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Ньянзу Танги 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машович Эрхан 5 0
Данило Соарес 4 0
Реджбекай Элвис 4 0
Белла-Котчап Армель 3 0
Теше Роберт 1 1
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Полтер Себастьян 1 0
Гамбоа Кристиан 1 0
Асано Такума 1 0
Пантович Милош 1 0
Лайч Максим 1 0
Антви-Аджей Кристофер 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 4 0
Зюле Никлас 2 0
Сане Лерой 2 0
Юпамекано Део 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Павар Бенжамен 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Станишич Йосип 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
34
4 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
8%
6
18%
1-15
2
15%
4
12%
16-30
1
8%
10
29%
29%
31-45
3
23%
3
9%
46-60
3
23%
7
21%
61-75
3
23%
4
12%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
4
50%
2
17%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Забито

8
31
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 10
15 Не забивали 10
0
0%
3
10%
1-15
1
13%
7
23%
16-30
3
38%
3
10%
31-45
1
13%
6
19%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
3
38%
5
16%
76-90

Пропущено

21
12
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
3
25%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
5
24%
2
17%
76-90

Забито

21
65
8 В 1-м тайме 33
13 Во 2-м тайме 32
8 Забивали первыми 17
7 Не забивали 0
1
5%
9
14%
1-15
3
14%
11
17%
16-30
4
19%
13
20%
31-45
4
19%
9
14%
46-60
3
14%
14
22%
61-75
6
29%
9
14%
76-90

Пропущено

29
24
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 15
2
7%
2
8%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
6
21%
5
21%
31-45
4
14%
6
25%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
7
24%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1
Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0
Бавария
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2
Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 21 17 1 3 68 - 21 52
2. Боруссия Д Заявка 21 14 1 6 54 - 36 43
3. Байер Л Заявка 21 11 5 5 54 - 34 38
4. Унион Берлин Заявка 21 9 7 5 29 - 27 34
5. Фрайбург Заявка 21 9 6 6 33 - 24 33
6. Кёльн Заявка 21 8 8 5 33 - 34 32
7. Хоффенхайм Заявка 21 9 4 8 41 - 34 31
8. РБ Лейпциг Заявка 21 9 4 8 40 - 26 31
9. Айнтрахт Фр Заявка 21 8 7 6 33 - 32 31
10. Майнц Заявка 21 9 3 9 30 - 23 30
11. Бохум Заявка 21 7 4 10 20 - 30 25
12. Вольфсбург Заявка 21 7 3 11 21 - 33 24
13. Герта Заявка 21 6 5 10 23 - 43 23
14. Боруссия М Заявка 21 6 5 10 27 - 38 23
15. Арминия Заявка 21 4 10 7 21 - 27 22
16. Аугсбург Заявка 21 5 7 9 22 - 35 22
17. Штуттгарт Заявка 21 4 6 11 24 - 38 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 21 2 4 15 18 - 56 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
3. РБ Лейпциг Заявка 11 8 0 3 31 - 13 24
4. Майнц Заявка 11 7 3 1 21 - 5 24
5. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
6. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
7. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
8. Бохум Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
9. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Аугсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
12. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
13. Боруссия М Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
14. Вольфсбург Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
15. Айнтрахт Фр Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
16. Штуттгарт Заявка 11 3 2 6 18 - 23 11
17. Арминия Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 1 1 35 - 11 25
2. Байер Л Заявка 11 6 3 2 28 - 17 21
3. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
5. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
6. Унион Берлин Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
7. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
8. Хоффенхайм Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
9. Кёльн Заявка 10 2 5 3 14 - 19 11
10. Вольфсбург Заявка 10 3 1 6 9 - 18 10
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
13. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
14. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
15. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
16. Аугсбург Заявка 11 1 4 6 7 - 19 7
17. Майнц Заявка 10 2 0 8 9 - 18 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 0 1 10 9 - 40 1
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Где смотреть матч Бохум - Бавария онлайн


Прогнозы на матч Бохум - Бавария

Исход игры
Бохум
0% (0)
Ничья
0% (0)
Бавария
100% (44)
Тотал 2.5
Больше
76.74% (33)
Меньше
23.26% (10)
Обе команды забьют
Да
58.14% (25)
Нет
41.86% (18)
Популярный счёт
1:3 Бавария
31.8% (14)
0:2 Бавария
22.7% (10)
1:2 Бавария
13.6% (6)
0:3 Бавария
13.6% (6)
1:4 Бавария
9.1% (4)
0:4 Бавария
4.5% (2)
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Бавария

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