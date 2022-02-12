Первый тайм

44' Эмболо Брель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Аугсбург

40' Хорошую попытку сделал Нидерлехнер Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Варгас Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Ох, нехорошо это выглядит. Гинтер Маттиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Гинтер Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Варгас Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Опасность! Нидерлехнер Флориан из команды Аугсбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

33' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Аугсбург выполняет удар от ворот.

28' Хан Андре оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Аугсбург

24' Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Коне Куадио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Хорошую попытку сделал Грегорич Михаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Нойхаус Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Аугсбург выполняет удар от ворот.

14' Нойхаус Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Хофманн Йонас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Почти гол! Хан Андре пробил головой по воротам, но Янн Зоммер спас!

11' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Плеа Алассан получил желтую карточку от судьи

6' Удар от ворот произведет Аугсбург

4' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Грегорич Михаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Аугсбург начинает с центра поля