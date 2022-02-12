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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия М
1:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Аугсбург
0'
9' Желтая карточка
Плеа Алассан
1:0
30' Гол
Коне Куадио
43'

Ход матча

9'
Плеа Алассан
 
30'
Коне Куадио
(Плеа Алассан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 131
Боруссия М 87% (114)
X 11.5% (15)
Аугсбург 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Аугсбург
1.68
4.60
5.90
Все Коэффициенты
Новости
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
18
Лайнер
Штефан
17
Коне
Куадио
32
Нойхаус
Флориан
25
Бенсебаини
Рами
23
Хофманн
Йонас
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
1
Гикевич
Рафал
32
Фрамбергер
Рафаэль
6
Гоувелеув
Джеффри
4
Оксфорд
Рис
22
Иаго
Лопес
28
Хан
Андре
14
Моравек
Ян
30
Дорш
Никлас
16
Варгас
Рубен
7
Нидерлехнер
Флориан
11
Грегорич
Михаэль
Боруссия М
3-4-2-1
Аугсбург
4-4-2

История личных встреч

Боруссия М
Аугсбург

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

24 матча

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
5:1
ТМК
1:0
Б
2:0
Б
1:1
ТМК
2:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:2
Б
4:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 7 0.32
Плеа Алассан 4 0.18
Нойхаус Флориан 4 0.18
Штиндль Ларс 2 0.09
Эмболо Брель 2 0.09
Закария Денис 2 0.09
Коне Куадио 2 0.09
Бенсебаини Рами 2 (1) 0.09
Скалли Джозеф 1 0.05
Лайнер Штефан 1 0.05
Эльведи Нико 1 0.05
Херрманн Патрик 0 0
Нец Лука 0 0
Зоммер Янн 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 5 0.23
Хан Андре 3 0.14
Нидерлехнер Флориан 3 0.14
Калиджиури Даниэль 2 (2) 0.09
Зачири Анди 2 0.09
Оксфорд Рис 2 0.09
Майер Арне 1 0.05
Финнбогасон Альфред 1 0.05
Гоувелеув Джеффри 1 0.05
Педерсен Мадс 1 0.05
Дорш Никлас 1 0.05
Иаго Лопес 0 0
Варгас Рубен 0 0
Йенсен Фредрик 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 7 0
Коне Куадио 6 0
Закария Денис 4 0
Бейер Джордан 4 0
Бенсебаини Рами 3 0
Лайнер Штефан 2 0
Плеа Алассан 2 0
Эмболо Брель 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Зоммер Янн 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Эльведи Нико 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 5 0
Оксфорд Рис 5 0
Хан Андре 4 0
Груэсо Карлос 3 0
Дорш Никлас 3 0
Варгас Рубен 3 0
Калиджиури Даниэль 2 0
Грегорич Михаэль 2 0
Педерсен Мадс 2 0
Фрамбергер Рафаэль 2 0
Иаго Лопес 2 0
Зачири Анди 2 0
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 2 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Стробл Тобиас 1 0
Кордова Серхио 1 0
Гумни Роберт 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Маркус Вайнцирль 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
7
11 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
4
25%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
38%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
3
43%
61-75
1
6%
2
29%
76-90

Пропущено

17
19
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
4
24%
6
32%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
4
24%
4
21%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
2
12%
2
11%
76-90

Забито

12
17
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
25%
2
12%
1-15
1
8%
5
29%
29%
16-30
4
33%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
25%
4
24%
76-90

Пропущено

20
14
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
5%
1
7%
1-15
5
25%
3
21%
16-30
3
15%
4
29%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
9
45%
5
36%
76-90

Забито

28
24
19 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
7
25%
3
13%
1-15
2
7%
5
21%
16-30
10
36%
3
13%
31-45
2
7%
3
13%
46-60
3
11%
4
17%
61-75
4
14%
6
25%
76-90

Пропущено

37
33
20 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 15
5
14%
7
21%
1-15
8
22%
6
18%
16-30
7
19%
8
24%
31-45
5
14%
1
3%
46-60
1
3%
4
12%
61-75
11
30%
30%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2
Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0
Аугсбург
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Аугсбург - Ян 3:3 Байер Л - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1
Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 Кёльн - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Бохум 2:3 Герта - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:3 Заявка 22 17 1 4 69 - 24 52
2. Боруссия Д Заявка 21 14 1 6 54 - 36 43
3. Байер Л Заявка 21 11 5 5 54 - 34 38
4. Унион Берлин Заявка 21 9 7 5 29 - 27 34
5. РБ Лейпциг Заявка 22 10 4 8 43 - 27 34
6. Майнц 1:0 Заявка 22 10 3 9 31 - 23 33
7. Фрайбург 0:1 Заявка 22 9 6 7 33 - 25 33
8. Кёльн Заявка 22 8 8 6 34 - 37 32
9. Хоффенхайм Заявка 21 9 4 8 41 - 34 31
10. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 22 8 7 7 33 - 33 31
11. Бохум 3:1 Заявка 22 8 4 10 23 - 31 28
12. Вольфсбург 1:0 Заявка 22 8 3 11 22 - 33 27
13. Боруссия М 1:0 Заявка 22 7 5 10 28 - 38 26
14. Герта 0:1 Заявка 22 6 5 11 23 - 44 23
15. Арминия Заявка 21 4 10 7 21 - 27 22
16. Аугсбург 0:1 Заявка 22 5 7 10 22 - 36 22
17. Штуттгарт Заявка 21 4 6 11 24 - 38 18
18. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 22 3 4 15 19 - 56 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:3 Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
3. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
4. Майнц 1:0 Заявка 11 7 3 1 21 - 5 24
5. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
6. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
7. Бохум 3:1 Заявка 11 6 3 2 16 - 9 21
8. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
9. Фрайбург 0:1 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Боруссия М 1:0 Заявка 11 5 2 4 17 - 17 17
12. Аугсбург 0:1 Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
13. Герта 0:1 Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
14. Вольфсбург 1:0 Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
15. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
16. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 11 3 3 5 10 - 16 12
17. Штуттгарт Заявка 11 3 2 6 18 - 23 11
18. Арминия Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:3 Заявка 11 8 1 2 36 - 14 25
2. Байер Л Заявка 11 6 3 2 28 - 17 21
3. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
5. Фрайбург 0:1 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
6. Унион Берлин Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
7. Вольфсбург 1:0 Заявка 11 4 1 6 10 - 18 13
8. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
9. Хоффенхайм Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
10. Кёльн Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. Боруссия М 1:0 Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Майнц 1:0 Заявка 11 3 0 8 10 - 18 9
13. Герта 0:1 Заявка 11 2 2 7 8 - 27 8
14. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
15. Аугсбург 0:1 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
16. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
17. Бохум 3:1 Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
18. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 11 0 1 10 9 - 40 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Боруссия М 87% (114)
X 11.5% (15)
Аугсбург 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Аугсбург
1.68
4.60
5.90
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Где смотреть матч Боруссия М 1:0 Аугсбург онлайн


Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Аугсбург

Исход игры
Боруссия М
87% (114)
Ничья
11.5% (15)
Аугсбург
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
60% (78)
Меньше
40% (52)
Обе команды забьют
Да
68.46% (89)
Нет
31.54% (41)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
47.3% (62)
2:0 Боруссия М
16.8% (22)
1:0 Боруссия М
13.7% (18)
1:1 Ничья
8.4% (11)
3:1 Боруссия М
5.3% (7)
3:2 Боруссия М
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
1:2 Аугсбург
1.5% (2)
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Аугсбург

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