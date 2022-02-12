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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия М
3:2
Конец матча

Стадион:
Аугсбург
0'
9' Желтая карточка
Плеа Алассан
1:0
30' Гол
Коне Куадио
2:0
46' Гол
Хофманн Йонас
2:1
55' Гол
Иаго Лопес
59' Желтая карточка
Иаго Лопес
3:1
67' Гол
Бенсебаини Рами
84' Желтая карточка
Эльведи Нико
90' Желтая карточка
Дорш Никлас
3:2
90' Гол
Финнбогасон Альфред
90'+5

Ход матча

9'
Плеа Алассан
 
30'
Коне Куадио
(Плеа Алассан)
1:0
46'
Хофманн Йонас
(Бенсебаини Рами)
2:0
55'
2:1
Иаго Лопес
(Варгас Рубен)
59'
 
Иаго Лопес
63'
 
Педерсен Мадс
Моравек Ян
63'
 
Пепи Рикардо
Нидерлехнер Флориан
67'
Бенсебаини Рами
(Нойхаус Флориан)
3:1
68'
 
Финнбогасон Альфред
Грегорич Михаэль
68'
 
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль
Варгас Рубен
78'
 
Зачири Анди
Хан Андре
80'
Тюрам Маркус
Эмболо Брель
 
84'
Эльведи Нико
 
85'
Херрманн Патрик
Лайнер Штефан
 
85'
Нец Лука
Бенсебаини Рами
 
85'
Крамер Кристоф
Коне Куадио
 
90'
 
Дорш Никлас
90'
Скалли Джозеф
Плеа Алассан
 
90'
3:2
Финнбогасон Альфред
(Иаго Лопес)

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 131
Боруссия М 87% (114)
X 11.5% (15)
Аугсбург 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
18
Лайнер
Штефан
17
Коне
Куадио
32
Нойхаус
Флориан
25
Бенсебаини
Рами
23
Хофманн
Йонас
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
1
Гикевич
Рафал
32
Фрамбергер
Рафаэль
6
Гоувелеув
Джеффри
4
Оксфорд
Рис
22
Иаго
Лопес
28
Хан
Андре
14
Моравек
Ян
30
Дорш
Никлас
16
Варгас
Рубен
7
Нидерлехнер
Флориан
11
Грегорич
Михаэль
Боруссия М
3-4-2-1
Аугсбург
4-4-2

История личных встреч

Боруссия М
Аугсбург

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

24 матча

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
5:1
ТМК
1:0
Б
2:0
Б
1:1
ТМК
2:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:2
Б
4:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 8 0.36
Плеа Алассан 4 0.18
Нойхаус Флориан 4 0.18
Бенсебаини Рами 3 (1) 0.14
Штиндль Ларс 2 0.09
Эмболо Брель 2 0.09
Закария Денис 2 0.09
Коне Куадио 2 0.09
Скалли Джозеф 1 0.05
Лайнер Штефан 1 0.05
Эльведи Нико 1 0.05
Херрманн Патрик 0 0
Нец Лука 0 0
Зоммер Янн 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 5 0.23
Хан Андре 3 0.14
Нидерлехнер Флориан 3 0.14
Калиджиури Даниэль 2 (2) 0.09
Финнбогасон Альфред 2 0.09
Зачири Анди 2 0.09
Оксфорд Рис 2 0.09
Иаго Лопес 1 0.05
Майер Арне 1 0.05
Гоувелеув Джеффри 1 0.05
Педерсен Мадс 1 0.05
Дорш Никлас 1 0.05
Варгас Рубен 0 0
Йенсен Фредрик 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 7 0
Коне Куадио 6 0
Закария Денис 4 0
Бейер Джордан 4 0
Бенсебаини Рами 3 0
Лайнер Штефан 2 0
Плеа Алассан 2 0
Эльведи Нико 2 0
Эмболо Брель 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Зоммер Янн 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 5 0
Оксфорд Рис 5 0
Хан Андре 4 0
Дорш Никлас 4 0
Иаго Лопес 3 0
Груэсо Карлос 3 0
Варгас Рубен 3 0
Калиджиури Даниэль 2 0
Грегорич Михаэль 2 0
Педерсен Мадс 2 0
Фрамбергер Рафаэль 2 0
Зачири Анди 2 0
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 2 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Стробл Тобиас 1 0
Кордова Серхио 1 0
Гумни Роберт 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Маркус Вайнцирль 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
9
12 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
4
21%
1
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
32%
1
11%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
3
16%
3
33%
61-75
1
5%
3
33%
76-90

Пропущено

19
22
11 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
4
21%
6
27%
1-15
3
16%
4
18%
16-30
4
21%
4
18%
31-45
4
21%
2
9%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
3
16%
2
9%
76-90

Забито

12
17
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
3
25%
2
12%
1-15
1
8%
5
29%
29%
16-30
4
33%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
25%
4
24%
76-90

Пропущено

20
14
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
5%
1
7%
1-15
5
25%
3
21%
16-30
3
15%
4
29%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
9
45%
5
36%
76-90

Забито

31
26
20 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
7
23%
3
12%
1-15
3
10%
5
19%
16-30
10
32%
3
12%
31-45
3
10%
4
15%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
4
13%
7
27%
76-90

Пропущено

39
36
20 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 16
5
13%
7
19%
1-15
8
21%
7
19%
16-30
7
18%
8
22%
31-45
6
15%
2
6%
46-60
1
3%
5
14%
61-75
12
31%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2
Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0
Аугсбург
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Аугсбург - Ян 3:3 Байер Л - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1
Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 Кёльн - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Бохум 2:3 Герта - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 17 1 4 70 - 25 52
2. Боруссия Д Заявка 21 14 1 6 54 - 36 43
3. Байер Л Заявка 21 11 5 5 54 - 34 38
4. Унион Берлин Заявка 21 9 7 5 29 - 27 34
5. РБ Лейпциг Заявка 22 10 4 8 43 - 27 34
6. Фрайбург Заявка 22 9 7 6 34 - 25 34
7. Кёльн Заявка 22 8 8 6 34 - 37 32
8. Хоффенхайм Заявка 21 9 4 8 41 - 34 31
9. Айнтрахт Фр Заявка 22 8 7 7 33 - 34 31
10. Майнц Заявка 22 9 4 9 31 - 24 31
11. Бохум Заявка 22 8 4 10 24 - 32 28
12. Вольфсбург Заявка 22 8 3 11 23 - 33 27
13. Боруссия М Заявка 22 7 5 10 30 - 40 26
14. Герта Заявка 22 6 5 11 24 - 45 23
15. Арминия Заявка 21 4 10 7 21 - 27 22
16. Аугсбург Заявка 22 5 7 10 24 - 38 22
17. Штуттгарт Заявка 21 4 6 11 24 - 38 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 22 3 4 15 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
3. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
4. Майнц Заявка 11 7 3 1 21 - 5 24
5. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
6. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
7. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
8. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
9. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Боруссия М Заявка 11 5 2 4 19 - 19 17
12. Аугсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
13. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
14. Вольфсбург Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
15. Айнтрахт Фр Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
16. Гройтер Фюрт Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17. Штуттгарт Заявка 11 3 2 6 18 - 23 11
18. Арминия Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л Заявка 11 6 3 2 28 - 17 21
3. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
5. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
6. Унион Берлин Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
7. Вольфсбург Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
8. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
9. Хоффенхайм Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
10. Кёльн Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 11 2 2 7 9 - 28 8
13. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
14. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
15. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
16. Майнц Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
17. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 0 1 10 9 - 40 1
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Боруссия М 87% (114)
X 11.5% (15)
Аугсбург 1.5% (2)
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Прогнозы на матч Боруссия М 3:2 Аугсбург

Исход игры
Боруссия М
87% (114)
Ничья
11.5% (15)
Аугсбург
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
60% (78)
Меньше
40% (52)
Обе команды забьют
Да
68.46% (89)
Нет
31.54% (41)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
47.3% (62)
2:0 Боруссия М
16.8% (22)
1:0 Боруссия М
13.7% (18)
1:1 Ничья
8.4% (11)
3:1 Боруссия М
5.3% (7)
3:2 Боруссия М
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
1:2 Аугсбург
1.5% (2)
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