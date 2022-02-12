Рикардо Пепи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Хофманн Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

45' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Эмболо Брель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Аугсбург

40' Хорошую попытку сделал Нидерлехнер Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Варгас Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Ох, нехорошо это выглядит. Гинтер Маттиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Гинтер Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Варгас Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Опасность! Нидерлехнер Флориан из команды Аугсбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

33' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Аугсбург выполняет удар от ворот.

28' Хан Андре оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Аугсбург

24' Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Коне Куадио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Хорошую попытку сделал Грегорич Михаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Нойхаус Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Аугсбург выполняет удар от ворот.

14' Нойхаус Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Хофманн Йонас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Почти гол! Хан Андре пробил головой по воротам, но Янн Зоммер спас!

11' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Плеа Алассан получил желтую карточку от судьи

6' Удар от ворот произведет Аугсбург

4' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Грегорич Михаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Аугсбург начинает с центра поля