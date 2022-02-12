Германия: Бундеслига 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Боруссия Парк
9' Желтая карточкаПлеа Алассан
1:0
30' ГолКоне Куадио
2:0
46' ГолХофманн Йонас
2:1
55' ГолИаго Лопес
59' Желтая карточкаИаго Лопес
3:1
67' ГолБенсебаини Рами
84' Желтая карточкаЭльведи Нико
90' Желтая карточкаДорш Никлас
3:2
90' ГолФиннбогасон Альфред
Ход матча
9'
30'
1:0
46'
2:0
55'
2:1
59'
67'
78'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
6 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 6
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
22
Иаго
Лопес
28
Хан
Андре
14
Моравек
Ян
30
Дорш
Никлас
16
Варгас
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
-
28 Хан АндреПолузащитник
-
14 Моравек ЯнПолузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Зачири АндиПолузащитник
-
18 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
-
29 Гюнтер ЛассеНападающий
-
Главный тренер: Вайнцирль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Боруссия М
Аугсбург
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
24 матча
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|8
|0.36
|Плеа Алассан
|4
|0.18
|Нойхаус Флориан
|4
|0.18
|Бенсебаини Рами
|3 (1)
|0.14
|Штиндль Ларс
|2
|0.09
|Эмболо Брель
|2
|0.09
|Закария Денис
|2
|0.09
|Коне Куадио
|2
|0.09
|Скалли Джозеф
|1
|0.05
|Лайнер Штефан
|1
|0.05
|Эльведи Нико
|1
|0.05
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|5
|0.23
|Хан Андре
|3
|0.14
|Нидерлехнер Флориан
|3
|0.14
|Калиджиури Даниэль
|2 (2)
|0.09
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.09
|Зачири Анди
|2
|0.09
|Оксфорд Рис
|2
|0.09
|Иаго Лопес
|1
|0.05
|Майер Арне
|1
|0.05
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.05
|Педерсен Мадс
|1
|0.05
|Дорш Никлас
|1
|0.05
|Варгас Рубен
|0
|0
|Йенсен Фредрик
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|7
|0
|Коне Куадио
|6
|0
|Закария Денис
|4
|0
|Бейер Джордан
|4
|0
|Бенсебаини Рами
|3
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Плеа Алассан
|2
|0
|Эльведи Нико
|2
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Тюрам Маркус
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Ади Хюттер
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|5
|0
|Оксфорд Рис
|5
|0
|Хан Андре
|4
|0
|Дорш Никлас
|4
|0
|Иаго Лопес
|3
|0
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Варгас Рубен
|3
|0
|Калиджиури Даниэль
|2
|0
|Грегорич Михаэль
|2
|0
|Педерсен Мадс
|2
|0
|Фрамбергер Рафаэль
|2
|0
|Зачири Анди
|2
|0
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|2
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Стробл Тобиас
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
|Удуохаи Феликс
|1
|0
|Маркус Вайнцирль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
9
12 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
4
21%
1
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
32%
1
11%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
3
16%
3
33%
61-75
1
5%
3
33%
76-90
Пропущено
19
22
11 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
4
21%
6
27%
1-15
3
16%
4
18%
16-30
4
21%
4
18%
31-45
4
21%
2
9%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
3
16%
2
9%
76-90
Забито
12
17
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
3
25%
2
12%
1-15
1
8%
5
29%
29%
16-30
4
33%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
25%
4
24%
76-90
Пропущено
20
14
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
5%
1
7%
1-15
5
25%
3
21%
16-30
3
15%
4
29%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
9
45%
5
36%
76-90
Забито
31
26
20 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
7
23%
3
12%
1-15
3
10%
5
19%
16-30
10
32%
3
12%
31-45
3
10%
4
15%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
4
13%
7
27%
76-90
Пропущено
39
36
20 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 16
5
13%
7
19%
1-15
8
21%
7
19%
16-30
7
18%
8
22%
31-45
6
15%
2
6%
46-60
1
3%
5
14%
61-75
12
31%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2
Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0
Аугсбург
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Аугсбург - Ян 3:3 Байер Л - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1
Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 Кёльн - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Бохум 2:3 Герта - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|22
|17
|1
|4
|70 - 25
|52
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|21
|14
|1
|6
|54 - 36
|43
|3.
|Байер Л
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|54 - 34
|38
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|29 - 27
|34
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|43 - 27
|34
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 25
|34
|7.
|Кёльн
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|34 - 37
|32
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|41 - 34
|31
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|33 - 34
|31
|10.
|Майнц
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|31 - 24
|31
|11.
|Бохум
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 32
|28
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|23 - 33
|27
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|30 - 40
|26
|14.
|Герта
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 45
|23
|15.
|Арминия
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|21 - 27
|22
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 38
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|24 - 38
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 10
|27
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 18
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 5
|24
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|6.
|Кёльн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|7.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 12
|20
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|10.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 17
|17
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 23
|11
|18.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 15
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 17
|21
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|8.
|Арминия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|10.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 22
|11
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 28
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 13
|7
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|15.
|Бохум
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 19
|7
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|9 - 40
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Прогнозы на матч Боруссия М 3:2 Аугсбург
Исход игры
Боруссия М
87% (114)
Ничья
11.5% (15)
Аугсбург
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
60% (78)
Меньше
40% (52)
Обе команды забьют
Да
68.46% (89)
Нет
31.54% (41)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
47.3% (62)
2:0 Боруссия М
16.8% (22)
1:0 Боруссия М
13.7% (18)
1:1 Ничья
8.4% (11)
3:1 Боруссия М
5.3% (7)
3:2 Боруссия М
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
1:2 Аугсбург
1.5% (2)
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