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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
0:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Вольфсбург
0'
0:1
28' Пенальти
Крузе Макс
43'

Ход матча

28'
0:1
Крузе Макс

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 129
Айнтрахт Фр 67.4% (87)
X 24.8% (32)
Вольфсбург 7.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Вольфсбург
3.82
3.43
4.60
Все Коэффициенты
Новости
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
24
Да
Коста
Данни
8
Соу
Джибриль
6
Якич
Кристиян
25
Ленц
Кристофер
29
Линнстрем
Йеспер
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
1
Кастельс
Коэн
4
Лакруа
Максанс
3
Борнаув
Себастьян
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
27
Арнольд
Максимилиан
8
Вранкс
Астер
15
Руссийон
Жером
9
Крузе
Макс
17
Филипп
Максимилиан
23
Винд
Жонас
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Вольфсбург
3-4-2-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Вольфсбург

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед

28 матчей

21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

14.3%
60.7%
25%
4 победы 17 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:1
Б
4:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
0:2
ТМК
3:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:3
Б
0:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
3:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
2:2
Б
2:3
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 6 0.27
Линнстрем Йеспер 4 0.18
Костич Филип 3 0.14
Н'Дика Эван 3 0.14
Соу Джибриль 2 0.09
Камада Даити 2 0.09
Хёуге Йенс 2 0.09
Тута 2 0.09
Хрустиц Айдин 2 0.09
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.09
Роде Себастьян 1 0.05
Хинтереггер Мартин 1 0.05
Ламмерс Сэм 1 0.05
Якич Кристиян 1 0.05
Дурм Эрик 0 0
Ленц Кристофер 0 0
Ахе Рагнар 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 6 (1) 0.27
Нмеча Лукас 6 0.27
Баку Ридле 2 0.09
Арнольд Максимилиан 2 0.09
Вранкс Астер 2 0.09
Крузе Макс 2 (2) 0.09
Филипп Максимилиан 1 0.05
Руссийон Жером 1 0.05
Вальдшмидт Лука 1 0.05
Штеффен Ренато 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тута 3 1
Чендлер Тимоти 4 0
Ленц Кристофер 4 0
Соу Джибриль 4 0
Хинтереггер Мартин 3 0
Борре Рафаэль 3 0
Якич Кристиян 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Туре Альмами 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Хасебе Макото 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 3 2
Руссийон Жером 5 0
Штеффен Ренато 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Арнольд Максимилиан 4 0
Мбабу Кевин 4 0
Брукс Джон 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Вальдшмидт Лука 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Баку Ридле 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Шлагер Ксавер 1 0
Вранкс Астер 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
1
7%
1
10%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
5
36%
3
30%
76-90

Пропущено

13
17
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
31%
4
24%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90

Забито

18
12
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
2
11%
4
33%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
3
25%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Пропущено

20
15
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
10%
2
13%
1-15
5
25%
2
13%
16-30
4
20%
4
27%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
3
15%
3
20%
76-90

Забито

32
22
16 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 7
3
9%
5
23%
1-15
6
19%
3
14%
16-30
7
22%
0
0%
31-45
4
13%
5
23%
46-60
3
9%
6
27%
61-75
9
28%
3
14%
76-90

Пропущено

33
32
18 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 15
6
18%
6
19%
1-15
7
21%
2
6%
16-30
5
15%
5
16%
31-45
3
9%
6
19%
46-60
6
18%
5
16%
61-75
6
18%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2
Вольфсбург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0
Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:3 Заявка 22 17 1 4 69 - 24 52
2. Боруссия Д Заявка 21 14 1 6 54 - 36 43
3. Байер Л Заявка 21 11 5 5 54 - 34 38
4. Унион Берлин Заявка 21 9 7 5 29 - 27 34
5. РБ Лейпциг Заявка 22 10 4 8 43 - 27 34
6. Майнц 1:0 Заявка 22 10 3 9 31 - 23 33
7. Фрайбург 0:1 Заявка 22 9 6 7 33 - 25 33
8. Кёльн Заявка 22 8 8 6 34 - 37 32
9. Хоффенхайм Заявка 21 9 4 8 41 - 34 31
10. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 22 8 7 7 33 - 33 31
11. Бохум 3:1 Заявка 22 8 4 10 23 - 31 28
12. Вольфсбург 1:0 Заявка 22 8 3 11 22 - 33 27
13. Боруссия М 1:0 Заявка 22 7 5 10 28 - 38 26
14. Герта 0:1 Заявка 22 6 5 11 23 - 44 23
15. Арминия Заявка 21 4 10 7 21 - 27 22
16. Аугсбург 0:1 Заявка 22 5 7 10 22 - 36 22
17. Штуттгарт Заявка 21 4 6 11 24 - 38 18
18. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 22 3 4 15 19 - 56 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:3 Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
3. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
4. Майнц 1:0 Заявка 11 7 3 1 21 - 5 24
5. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
6. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
7. Бохум 3:1 Заявка 11 6 3 2 16 - 9 21
8. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
9. Фрайбург 0:1 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Боруссия М 1:0 Заявка 11 5 2 4 17 - 17 17
12. Аугсбург 0:1 Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
13. Герта 0:1 Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
14. Вольфсбург 1:0 Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
15. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
16. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 11 3 3 5 10 - 16 12
17. Штуттгарт Заявка 11 3 2 6 18 - 23 11
18. Арминия Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:3 Заявка 11 8 1 2 36 - 14 25
2. Байер Л Заявка 11 6 3 2 28 - 17 21
3. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
5. Фрайбург 0:1 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
6. Унион Берлин Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
7. Вольфсбург 1:0 Заявка 11 4 1 6 10 - 18 13
8. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
9. Хоффенхайм Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
10. Кёльн Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. Боруссия М 1:0 Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Майнц 1:0 Заявка 11 3 0 8 10 - 18 9
13. Герта 0:1 Заявка 11 2 2 7 8 - 27 8
14. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
15. Аугсбург 0:1 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
16. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
17. Бохум 3:1 Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
18. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 11 0 1 10 9 - 40 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Айнтрахт Фр 67.4% (87)
X 24.8% (32)
Вольфсбург 7.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Вольфсбург
3.82
3.43
4.60
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Где смотреть матч Айнтрахт Фр 0:1 Вольфсбург онлайн


Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:1 Вольфсбург

Исход игры
Айнтрахт Фр
67.7% (88)
Ничья
24.6% (32)
Вольфсбург
7.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
68.46% (89)
Меньше
31.54% (41)
Обе команды забьют
Да
83.08% (108)
Нет
16.92% (22)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
44.6% (58)
1:1 Ничья
15.4% (20)
1:0 Айнтрахт Фр
10.8% (14)
2:2 Ничья
7.7% (10)
1:2 Вольфсбург
5.4% (7)
2:0 Айнтрахт Фр
3.8% (5)
3:2 Айнтрахт Фр
3.1% (4)
3:1 Айнтрахт Фр
3.1% (4)
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Вольфсбург

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