Первый тайм

43' Брукс Джон получил желтую карточку от судьи

43' Ленц Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Брукс Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Линнстрем Йеспер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

41' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Отличные скиллы показывает Линнстрем Йеспер , обводя своих соперников

41' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Лакруа Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Руссийон Жером наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

37' Брукс Джон из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

37' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Винд Жонас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

35' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

32' Тута оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Борнаув Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Астер Вранкс из команды Вольфсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

30' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' [player1] наказан за толчок [player2]

28' 'Г О О О О О Л - Крузе Макс из команды Вольфсбург забивает с пенальти! Он пробил левой. Кевин Трапп был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

28' После проверки VAR судья изменил решение - Вольфсбург пробьет пенальти!

27' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

25' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Крузе Макс из команды Вольфсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

23' Борнаув Себастьян не смог попасть в створ ударом издали

23' Плохо сыграл Тута - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

23' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Лакруа Максанс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Баку Ридле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Крузе Макс из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.

17' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Тута выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Н'Дика Эван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

15' Ленц Кристофер не смог попасть в створ ударом издали

14' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Вольфсбург

11' Якич Кристиян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Борре Рафаэль бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Вратарь парирует удар, который нанес Якич Кристиян , и мяч снова в игре

3' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола