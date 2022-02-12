Второй тайм

98' Сегодняшная посещаемость составляет 10000 болельщиков

98' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

98' Брукс Джон из команды Вольфсбург сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

98' Команда Вольфсбург не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Удар от ворот произведет Вольфсбург

97' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

96' Штеффен Ренато получил желтую карточку от судьи

96' Соу Джибриль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Удар от ворот произведет Вольфсбург

94' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Матч возобновлен

93' Г О О О О Л - Лукебакио Доди первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

93' Кастельс Коэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Тактическая замена. Винд Жонас уходит с поля и его заменяет Бартош Бялек

89' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновится спорным мячом

89' Ох, нехорошо это выглядит. Арнольд Максимилиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Арнольд Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Арнольд Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Отличные скиллы показывает Н'Дика Эван , обводя своих соперников

82' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

81' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Лукебакио Доди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Игрок Крузе Макс из команды Вольфсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Лукебакио Доди получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Лукебакио Доди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Баку Ридле из команды Вольфсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

74' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Удар от ворот произведет Вольфсбург

73' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Рефери не любит споров - именно за это Якич Кристиян сейчас получил желтую

68' Игрок Крузе Макс из команды Вольфсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

68' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Тута выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Удар от ворот произведет Вольфсбург

65' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

63' Матч возобновлен

62' Тактическая замена. Астер Вранкс уходит с поля и его заменяет Герхардт Янник

62' Ох, нехорошо это выглядит. Винд Жонас получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Винд Жонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Лакруа Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Борнаув Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

56' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

56' Арнольд Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Винд Жонас из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

55' Брукс Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Борнаув Себастьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Винд Жонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля