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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 10000
Вольфсбург
0'
0:1
28' Пенальти
Крузе Макс
43' Желтая карточка
Брукс Джон
69' Желтая карточка
Якич Кристиян
0:2
90' Гол
Лукебакио Доди
90' Желтая карточка
Штеффен Ренато
90'+8

Ход матча

28'
0:1
Крузе Макс
43'
 
Брукс Джон
62'
Костич Филип
Ленц Кристофер
 
62'
 
Лукебакио Доди
Филипп Максимилиан
62'
 
Герхардт Янник
Вранкс Астер
69'
Якич Кристиян
 
70'
Кнауфф Ансгар
Да Коста Данни
 
70'
Пасьенса Гонсало
Борре Рафаэль
 
72'
 
Штеффен Ренато
Руссийон Жером
85'
Хрустиц Айдин
Якич Кристиян
 
85'
Хёуге Йенс
Камада Даити
 
90'
 
Бялек Бартош
Винд Жонас
90'
0:2
Лукебакио Доди
90'
 
Штеффен Ренато

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 1
  • 2 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 130
Айнтрахт Фр 67.7% (88)
X 24.6% (32)
Вольфсбург 7.7% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
24
Да
Коста
Данни
8
Соу
Джибриль
6
Якич
Кристиян
25
Ленц
Кристофер
29
Линнстрем
Йеспер
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
1
Кастельс
Коэн
4
Лакруа
Максанс
3
Борнаув
Себастьян
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
27
Арнольд
Максимилиан
8
Вранкс
Астер
15
Руссийон
Жером
9
Крузе
Макс
17
Филипп
Максимилиан
23
Винд
Жонас
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Вольфсбург
3-4-2-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Вольфсбург

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед

28 матчей

21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

14.3%
60.7%
25%
4 победы 17 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:1
Б
4:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
0:2
ТМК
3:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:3
Б
0:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
3:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
2:2
Б
2:3
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 6 0.27
Линнстрем Йеспер 4 0.18
Костич Филип 3 0.14
Н'Дика Эван 3 0.14
Соу Джибриль 2 0.09
Камада Даити 2 0.09
Хёуге Йенс 2 0.09
Тута 2 0.09
Хрустиц Айдин 2 0.09
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.09
Роде Себастьян 1 0.05
Хинтереггер Мартин 1 0.05
Ламмерс Сэм 1 0.05
Якич Кристиян 1 0.05
Дурм Эрик 0 0
Ленц Кристофер 0 0
Ахе Рагнар 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 6 (1) 0.27
Нмеча Лукас 6 0.27
Баку Ридле 2 0.09
Арнольд Максимилиан 2 0.09
Вранкс Астер 2 0.09
Крузе Макс 2 (2) 0.09
Филипп Максимилиан 1 0.05
Руссийон Жером 1 0.05
Вальдшмидт Лука 1 0.05
Штеффен Ренато 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тута 3 1
Чендлер Тимоти 4 0
Ленц Кристофер 4 0
Соу Джибриль 4 0
Якич Кристиян 4 0
Хинтереггер Мартин 3 0
Борре Рафаэль 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Туре Альмами 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Хасебе Макото 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 3 2
Штеффен Ренато 6 0
Руссийон Жером 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Арнольд Максимилиан 4 0
Мбабу Кевин 4 0
Брукс Джон 3 0
Вегхорст Ваут 2 0
Вальдшмидт Лука 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Баку Ридле 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Шлагер Ксавер 1 0
Вранкс Астер 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
7%
1
8%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
5
36%
4
33%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
4
27%
4
24%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Забито

18
12
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
2
11%
4
33%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
3
25%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Пропущено

20
15
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
10%
2
13%
1-15
5
25%
2
13%
16-30
4
20%
4
27%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
3
15%
3
20%
76-90

Забито

32
24
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
3
9%
5
21%
1-15
6
19%
4
17%
16-30
7
22%
0
0%
31-45
4
13%
5
21%
46-60
3
9%
6
25%
61-75
9
28%
4
17%
76-90

Пропущено

35
32
19 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 15
6
17%
6
19%
1-15
8
23%
2
6%
16-30
5
14%
5
16%
31-45
3
9%
6
19%
46-60
6
17%
5
16%
61-75
7
20%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2
Вольфсбург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0
Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 17 1 4 70 - 25 52
2. Боруссия Д Заявка 21 14 1 6 54 - 36 43
3. Байер Л Заявка 21 11 5 5 54 - 34 38
4. Унион Берлин Заявка 21 9 7 5 29 - 27 34
5. РБ Лейпциг Заявка 22 10 4 8 43 - 27 34
6. Фрайбург Заявка 22 9 7 6 34 - 25 34
7. Кёльн Заявка 22 8 8 6 34 - 37 32
8. Хоффенхайм Заявка 21 9 4 8 41 - 34 31
9. Айнтрахт Фр Заявка 22 8 7 7 33 - 34 31
10. Майнц Заявка 22 9 4 9 31 - 24 31
11. Бохум Заявка 22 8 4 10 24 - 32 28
12. Вольфсбург Заявка 22 8 3 11 23 - 33 27
13. Боруссия М Заявка 22 7 5 10 30 - 40 26
14. Герта Заявка 22 6 5 11 24 - 45 23
15. Арминия Заявка 21 4 10 7 21 - 27 22
16. Аугсбург Заявка 22 5 7 10 24 - 38 22
17. Штуттгарт Заявка 21 4 6 11 24 - 38 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 22 3 4 15 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
3. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
4. Майнц Заявка 11 7 3 1 21 - 5 24
5. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
6. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
7. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
8. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
9. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Боруссия М Заявка 11 5 2 4 19 - 19 17
12. Аугсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
13. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
14. Вольфсбург Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
15. Айнтрахт Фр Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
16. Гройтер Фюрт Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17. Штуттгарт Заявка 11 3 2 6 18 - 23 11
18. Арминия Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л Заявка 11 6 3 2 28 - 17 21
3. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
5. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
6. Унион Берлин Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
7. Вольфсбург Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
8. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
9. Хоффенхайм Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
10. Кёльн Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 11 2 2 7 9 - 28 8
13. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
14. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
15. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
16. Майнц Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
17. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 0 1 10 9 - 40 1
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Прогнозы 130
Айнтрахт Фр 67.7% (88)
X 24.6% (32)
Вольфсбург 7.7% (10)
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург

Исход игры
Айнтрахт Фр
67.7% (88)
Ничья
24.6% (32)
Вольфсбург
7.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
68.46% (89)
Меньше
31.54% (41)
Обе команды забьют
Да
83.08% (108)
Нет
16.92% (22)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
44.6% (58)
1:1 Ничья
15.4% (20)
1:0 Айнтрахт Фр
10.8% (14)
2:2 Ничья
7.7% (10)
1:2 Вольфсбург
5.4% (7)
2:0 Айнтрахт Фр
3.8% (5)
3:2 Айнтрахт Фр
3.1% (4)
3:1 Айнтрахт Фр
3.1% (4)
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