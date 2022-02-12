Германия: Бундеслига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Deutsche Bank Park Зрители: 10000
0:1
28' ПенальтиКрузе Макс
43' Желтая карточкаБрукс Джон
69' Желтая карточкаЯкич Кристиян
0:2
90' ГолЛукебакио Доди
90' Желтая карточкаШтеффен Ренато
Ход матча
28'
0:1
43'
69'
90'
0:2
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
8 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
10 Угловые 1
-
2 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
35
Тута
15
Камада
Даити
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
23
Винд
Жонас
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошПолузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Вольфсбург
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед
28 матчей
21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
14.3%
60.7%
25%
4 победы 17 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борре Рафаэль
|6
|0.27
|Линнстрем Йеспер
|4
|0.18
|Костич Филип
|3
|0.14
|Н'Дика Эван
|3
|0.14
|Соу Джибриль
|2
|0.09
|Камада Даити
|2
|0.09
|Хёуге Йенс
|2
|0.09
|Тута
|2
|0.09
|Хрустиц Айдин
|2
|0.09
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.09
|Роде Себастьян
|1
|0.05
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.05
|Ламмерс Сэм
|1
|0.05
|Якич Кристиян
|1
|0.05
|Дурм Эрик
|0
|0
|Ленц Кристофер
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вегхорст Ваут
|6 (1)
|0.27
|Нмеча Лукас
|6
|0.27
|Баку Ридле
|2
|0.09
|Арнольд Максимилиан
|2
|0.09
|Вранкс Астер
|2
|0.09
|Крузе Макс
|2 (2)
|0.09
|Филипп Максимилиан
|1
|0.05
|Руссийон Жером
|1
|0.05
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.05
|Штеффен Ренато
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тута
|3
|1
|Чендлер Тимоти
|4
|0
|Ленц Кристофер
|4
|0
|Соу Джибриль
|4
|0
|Якич Кристиян
|4
|0
|Хинтереггер Мартин
|3
|0
|Борре Рафаэль
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Да Коста Данни
|2
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Туре Альмами
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|3
|2
|Штеффен Ренато
|6
|0
|Руссийон Жером
|5
|0
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Брукс Джон
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Вальдшмидт Лука
|2
|0
|Лукебакио Доди
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
7%
1
8%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
5
36%
4
33%
76-90
Пропущено
15
17
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
4
27%
4
24%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Забито
18
12
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
2
11%
4
33%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
3
25%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Пропущено
20
15
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
10%
2
13%
1-15
5
25%
2
13%
16-30
4
20%
4
27%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
3
15%
3
20%
76-90
Забито
32
24
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
3
9%
5
21%
1-15
6
19%
4
17%
16-30
7
22%
0
0%
31-45
4
13%
5
21%
46-60
3
9%
6
25%
61-75
9
28%
4
17%
76-90
Пропущено
35
32
19 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 15
6
17%
6
19%
1-15
8
23%
2
6%
16-30
5
14%
5
16%
31-45
3
9%
6
19%
46-60
6
17%
5
16%
61-75
7
20%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2
Вольфсбург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0
Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|22
|17
|1
|4
|70 - 25
|52
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|21
|14
|1
|6
|54 - 36
|43
|3.
|Байер Л
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|54 - 34
|38
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|29 - 27
|34
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|43 - 27
|34
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 25
|34
|7.
|Кёльн
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|34 - 37
|32
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|41 - 34
|31
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|33 - 34
|31
|10.
|Майнц
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|31 - 24
|31
|11.
|Бохум
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 32
|28
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|23 - 33
|27
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|30 - 40
|26
|14.
|Герта
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 45
|23
|15.
|Арминия
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|21 - 27
|22
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 38
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|24 - 38
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 10
|27
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 18
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 5
|24
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|6.
|Кёльн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|7.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 12
|20
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|10.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 17
|17
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 23
|11
|18.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 15
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 17
|21
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|8.
|Арминия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|10.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 22
|11
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 28
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 13
|7
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|15.
|Бохум
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 19
|7
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|9 - 40
|1
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург
Исход игры
Айнтрахт Фр
67.7% (88)
Ничья
24.6% (32)
Вольфсбург
7.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
68.46% (89)
Меньше
31.54% (41)
Обе команды забьют
Да
83.08% (108)
Нет
16.92% (22)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
44.6% (58)
1:1 Ничья
15.4% (20)
1:0 Айнтрахт Фр
10.8% (14)
2:2 Ничья
7.7% (10)
1:2 Вольфсбург
5.4% (7)
2:0 Айнтрахт Фр
3.8% (5)
3:2 Айнтрахт Фр
3.1% (4)
3:1 Айнтрахт Фр
3.1% (4)
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