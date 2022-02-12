Германия: Бундеслига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Europa-Park Stadion Зрители: 10000
7' Желтая карточкаСтах Антон
0:1
31' ГолХак Александер
1:1
69' ГолПетерсен Нильс
76' Желтая карточкаКор Доминик
Ход матча
7'
31'
0:1
69'
1:1
76'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
11 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
29
Чон
У-Ён
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
31
Кор
Доминик
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
-
20 Шаде КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Немет ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Штёгер КевинНападающий
- Нападающий
-
28 Салаи АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фрайбург
Майнц
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
4 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
12 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 10 побед
32 матча
31.3%
25%
43.7%
10 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
12.5%
43.8%
43.7%
4 победы 14 ничьих 14 побед
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|4 (3)
|0.18
|Хёлер Лукас
|4
|0.18
|Линхарт Филипп
|4
|0.18
|Чон У-Ён
|4
|0.18
|Шаде Кевин
|3
|0.14
|Хёфлер Николас
|2
|0.09
|Петерсен Нильс
|2
|0.09
|Хаберер Яник
|2
|0.09
|Шлоттербек Нико
|2
|0.09
|Демирович Эрмедин
|1
|0.05
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.05
|Шаллаи Роланд
|1
|0.05
|Кюблер Лукас
|1
|0.05
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|7
|0.32
|Ли Чхэ-Сон II
|4
|0.18
|Онисиво Карим
|3
|0.14
|Хак Александер
|3
|0.14
|Видмер Сильван
|2
|0.09
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.09
|Ньякат Мусса
|2 (1)
|0.09
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0.05
|Стах Антон
|1
|0.05
|Штёгер Кевин
|1
|0.05
|Салаи Адам
|1
|0.05
|Бель Штефан
|1
|0.05
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.05
|Лукоки Андерсон
|1
|0.05
|Аарон Мартин
|0
|0
|Кор Доминик
|0
|0
|Баррейро Леандро
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|4
|0
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Шлоттербек Нико
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Чон У-Ён
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|5
|1
|Бель Штефан
|6
|0
|Хак Александер
|4
|1
|Свенссон Бо
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Аарон Мартин
|3
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|3
|0
|Небель Пауль
|3
|0
|Штёгер Кевин
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
2
13%
3
27%
76-90
Пропущено
14
18
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
7
50%
2
11%
31-45
1
7%
6
33%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
3
21%
1
6%
76-90
Забито
16
20
11 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
5
31%
6
30%
1-15
5
31%
3
15%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
2
13%
5
25%
76-90
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
23%
3
50%
61-75
2
15%
1
17%
76-90
Забито
32
31
19 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
8
25%
6
19%
1-15
7
22%
6
19%
16-30
4
13%
5
16%
31-45
4
13%
3
10%
46-60
5
16%
3
10%
61-75
4
13%
8
26%
76-90
Пропущено
27
24
16 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
2
7%
2
8%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
10
37%
3
13%
31-45
2
7%
7
29%
29%
46-60
4
15%
7
29%
29%
61-75
5
19%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1
Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0
Майнц
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1
Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|22
|17
|1
|4
|70 - 25
|52
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|21
|14
|1
|6
|54 - 36
|43
|3.
|Байер Л
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|54 - 34
|38
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|29 - 27
|34
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|43 - 27
|34
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 25
|34
|7.
|Кёльн
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|34 - 37
|32
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|41 - 34
|31
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|33 - 34
|31
|10.
|Майнц
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|31 - 24
|31
|11.
|Бохум
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 32
|28
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|23 - 33
|27
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|30 - 40
|26
|14.
|Герта
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 45
|23
|15.
|Арминия
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|21 - 27
|22
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 38
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|24 - 38
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 10
|27
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 18
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 5
|24
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|6.
|Кёльн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|7.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 12
|20
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|10.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 17
|17
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 23
|11
|18.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 15
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 17
|21
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|8.
|Арминия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|10.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 22
|11
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 28
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 13
|7
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|15.
|Бохум
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 19
|7
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|9 - 40
|1
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Прогнозы на матч Фрайбург 1:1 Майнц
Исход игры
Фрайбург
74.6% (97)
Ничья
19.2% (25)
Майнц
6.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
62.31% (81)
Меньше
37.69% (49)
Обе команды забьют
Да
77.69% (101)
Нет
22.31% (29)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
50% (65)
1:0 Фрайбург
18.5% (24)
1:1 Ничья
16.2% (21)
1:2 Майнц
5.4% (7)
2:2 Ничья
3.1% (4)
2:0 Фрайбург
2.3% (3)
4:1 Фрайбург
1.5% (2)
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