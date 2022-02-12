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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Фрайбург
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 10000
Майнц
0'
7' Желтая карточка
Стах Антон
0:1
31' Гол
Хак Александер
1:1
69' Гол
Петерсен Нильс
76' Желтая карточка
Кор Доминик
90'+4

Ход матча

7'
 
Стах Антон
31'
0:1
Хак Александер
65'
 
Бутьюс Жан-Поль
Jae-Sung Lee
67'
Петерсен Нильс
Хёлер Лукас
 
67'
Шаде Кевин
Шаллаи Роланд
 
67'
Хаберер Яник
Эггештайн Максимилиан
 
69'
Петерсен Нильс
(Хёфлер Николас)
1:1
76'
 
Кор Доминик
78'
 
Баррейро Леандро
Кор Доминик
85'
Демирович Эрмедин
Чон У-Ён
 
86'
 
Салаи Адам
Онисиво Карим
86'
 
Ингвартсен Маркус
Буркардт Джонатан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 130
Фрайбург 74.6% (97)
X 19.2% (25)
Майнц 6.2% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
29
Чон
У-Ён
9
Хёлер
Лукас
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
6
Стах
Антон
31
Кор
Доминик
3
Аарон
Мартин
9
Онисиво
Карим
7
Ли
Чхэ-Сон
II
29
Буркардт
Джонатан
Фрайбург
4-4-1-1
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Фрайбург
Майнц

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
12 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 10 побед

32 матча

31.3%
25%
43.7%
10 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

12.5%
43.8%
43.7%
4 победы 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

Б
0:0
Б
1:0
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
5:0
ТМК
2:2
ТМК
2:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
4:2
Б
2:3
ТМК
1:0
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:2
К
2:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:0
Б2
1:2
К
1:3
Б2
0:1
ТМС
1:0
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 4 (3) 0.18
Хёлер Лукас 4 0.18
Линхарт Филипп 4 0.18
Чон У-Ён 4 0.18
Шаде Кевин 3 0.14
Хёфлер Николас 2 0.09
Петерсен Нильс 2 0.09
Хаберер Яник 2 0.09
Шлоттербек Нико 2 0.09
Демирович Эрмедин 1 0.05
Эггештайн Максимилиан 1 0.05
Шаллаи Роланд 1 0.05
Кюблер Лукас 1 0.05
Гюнтер Кристиан 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 7 0.32
Ли Чхэ-Сон II 4 0.18
Онисиво Карим 3 0.14
Хак Александер 3 0.14
Видмер Сильван 2 0.09
Ингвартсен Маркус 2 0.09
Ньякат Мусса 2 (1) 0.09
Бутьюс Жан-Поль 1 0.05
Стах Антон 1 0.05
Штёгер Кевин 1 0.05
Салаи Адам 1 0.05
Бель Штефан 1 0.05
Сен-Жюст Джеремая 1 0.05
Лукоки Андерсон 1 0.05
Аарон Мартин 0 0
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Небель Пауль 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 4 0
Демирович Эрмедин 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Шлоттербек Нико 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Чон У-Ён 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 5 1
Бель Штефан 6 0
Хак Александер 4 1
Свенссон Бо 4 0
Стах Антон 4 0
Аарон Мартин 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Ли Чхэ-Сон II 3 0
Небель Пауль 3 0
Штёгер Кевин 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Салаи Адам 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Тауэр Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
2
13%
3
27%
76-90

Пропущено

14
18
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
7
50%
2
11%
31-45
1
7%
6
33%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
3
21%
1
6%
76-90

Забито

16
20
11 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
5
31%
6
30%
1-15
5
31%
3
15%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
2
13%
5
25%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
23%
3
50%
61-75
2
15%
1
17%
76-90

Забито

32
31
19 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
8
25%
6
19%
1-15
7
22%
6
19%
16-30
4
13%
5
16%
31-45
4
13%
3
10%
46-60
5
16%
3
10%
61-75
4
13%
8
26%
76-90

Пропущено

27
24
16 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
2
7%
2
8%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
10
37%
3
13%
31-45
2
7%
7
29%
29%
46-60
4
15%
7
29%
29%
61-75
5
19%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1
Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0
Майнц
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1
Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 17 1 4 70 - 25 52
2. Боруссия Д Заявка 21 14 1 6 54 - 36 43
3. Байер Л Заявка 21 11 5 5 54 - 34 38
4. Унион Берлин Заявка 21 9 7 5 29 - 27 34
5. РБ Лейпциг Заявка 22 10 4 8 43 - 27 34
6. Фрайбург Заявка 22 9 7 6 34 - 25 34
7. Кёльн Заявка 22 8 8 6 34 - 37 32
8. Хоффенхайм Заявка 21 9 4 8 41 - 34 31
9. Айнтрахт Фр Заявка 22 8 7 7 33 - 34 31
10. Майнц Заявка 22 9 4 9 31 - 24 31
11. Бохум Заявка 22 8 4 10 24 - 32 28
12. Вольфсбург Заявка 22 8 3 11 23 - 33 27
13. Боруссия М Заявка 22 7 5 10 30 - 40 26
14. Герта Заявка 22 6 5 11 24 - 45 23
15. Арминия Заявка 21 4 10 7 21 - 27 22
16. Аугсбург Заявка 22 5 7 10 24 - 38 22
17. Штуттгарт Заявка 21 4 6 11 24 - 38 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 22 3 4 15 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
3. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
4. Майнц Заявка 11 7 3 1 21 - 5 24
5. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
6. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
7. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
8. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
9. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Боруссия М Заявка 11 5 2 4 19 - 19 17
12. Аугсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
13. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
14. Вольфсбург Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
15. Айнтрахт Фр Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
16. Гройтер Фюрт Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17. Штуттгарт Заявка 11 3 2 6 18 - 23 11
18. Арминия Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л Заявка 11 6 3 2 28 - 17 21
3. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
5. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
6. Унион Берлин Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
7. Вольфсбург Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
8. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
9. Хоффенхайм Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
10. Кёльн Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 11 2 2 7 9 - 28 8
13. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
14. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
15. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
16. Майнц Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
17. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 0 1 10 9 - 40 1
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Фрайбург 74.6% (97)
X 19.2% (25)
Майнц 6.2% (8)
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Где смотреть матч Фрайбург 1:1 Майнц онлайн


Прогнозы на матч Фрайбург 1:1 Майнц

Исход игры
Фрайбург
74.6% (97)
Ничья
19.2% (25)
Майнц
6.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
62.31% (81)
Меньше
37.69% (49)
Обе команды забьют
Да
77.69% (101)
Нет
22.31% (29)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
50% (65)
1:0 Фрайбург
18.5% (24)
1:1 Ничья
16.2% (21)
1:2 Майнц
5.4% (7)
2:2 Ничья
3.1% (4)
2:0 Фрайбург
2.3% (3)
4:1 Фрайбург
1.5% (2)
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