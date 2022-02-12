Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Майнц

94' Демирович Эрмедин из команды Фрайбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

93' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Удар от ворот произведет Майнц

89' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Сегодняшная посещаемость составляет 10000 болельщиков

84' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

83' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

83' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

82' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Удар от ворот произведет Майнц

81' Игрок Грифо Винченцо из команды Фрайбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

81' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Буркардт Джонатан из команды Майнц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

79' Плохо сыграл Кюблер Лукас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

79' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

77' Отличный пас сделал Грифо Винченцо из команды Фрайбург . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

77' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Кор Доминик получил желтую карточку от судьи

75' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

73' Удар от ворот произведет Фрайбург

72' Гюнтер Кристиан пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем

72' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Команда Фрайбург сравняла счет! Игра продолжается!

69' Г О О О О Л - Петерсен Нильс забивает с левой ноги!

69' Стах Антон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Матч остановлен

61' Удар от ворот произведет Майнц

58' О, нет. Из многообещающей позиции Буркардт Джонатан из команды Майнц наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

56' Фрайбург выполняет удар от ворот.

56' Шлоттербек Нико из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

54' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Фрайбург

53' Как он промахнулся? Буркардт Джонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

53' Удар от ворот произведет Майнц

53' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Робин Центнер не дал случится голу! Грифо Винченцо должен был забивать, но Робин Центнер сделал отличный сейв

52' Центнер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Майнц

47' Гюнтер Кристиан пробил со штрафного прямо в стенку

46' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота