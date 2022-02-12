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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Сваровски Тироль
1:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Штурм
0'
1:0
5' Гол
Бехоунек Рафаэл
1:1
38' Гол
Хёйлунн Расмус
44'

Ход матча

5'
Бехоунек Рафаэл
(Блуме Брор)
1:0
38'
1:1
Хёйлунн Расмус
(Саркария Манприт)
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Штурм
3.55
3.80
4.30
Все Коэффициенты
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
15
Авуджа
Максим
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
98
Огринец
Санди
4
Мюллер
Валентино
77
Эртльталер
Юлиус
33
Прица
Тим
10
Блуме
Брор
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
11
Саркария
Манприт
13
Янтшер
Якоб
9
Хёйлунн
Расмус
Сваровски Тироль
4-4-2
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Штурм

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б
5:0
БЧГ
2:3
БЧГ
3:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:5
Б
2:0
КА
0:1
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 10 (3) 0.53
Забитцер Томас 5 0.26
Мюллер Валентино 2 0.11
Пецос Атанасиос 2 0.11
Бехоунек Рафаэл 2 0.11
Авуджа Максим 2 0.11
Ансельм Тобиас 1 0.05
Кох Фабиан 1 0.05
Блуме Брор 1 0.05
Классен Леон 0 0
Скрбо Стефан 0 0
Рогель Жан 0 0
Нашбергер Йоханнес 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Келвин 11 (2) 0.58
Янтшер Якоб 9 (2) 0.47
Саркария Манприт 7 0.37
Вютрих Грегори 2 0.11
Ньянгбо Догбол 2 0.11
Горенц-Станкович Йон 2 0.11
Китеишвили Отар 1 0.05
Любич Иван 1 0.05
David Affengruber2 1 0.05
Прасс Александр 0 0
Куэн Андреас 0 0
Йегер Лукас 0 0
Газибегович Юсуф 0 0
Данте Амаду 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пецос Атанасиос 5 0
Кох Фабиан 4 0
Вриони Джакомо 4 0
Авуджа Максим 4 0
Бехоунек Рафаэл 2 1
Смит Ренни 3 0
Классен Леон 3 0
Мюллер Валентино 2 0
Забитцер Томас 2 0
Felix Bacher 2 0
Рогель Жан 2 0
Нашбергер Йоханнес 2 0
Томич Денис 2 0
Освальд Фердинанд 0 1
Ожегович Беньямин 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 5 0
Йебоа Келвин 4 0
Вютрих Грегори 3 0
Горенц-Станкович Йон 3 0
Куэн Андреас 1 1
Йегер Лукас 2 0
Китеишвили Отар 2 0
Любич Иван 2 0
Прасс Александр 2 0
David Affengruber2 2 0
Гайрхофер Никлас 2 0
Хирлендер Штефан 1 0
Данте Амаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
20
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
4
25%
7
35%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
4
25%
6
30%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
45%
4
36%
76-90

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
4
22%
31-45
2
20%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
3
30%
4
22%
76-90

Пропущено

23
14
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
9%
4
29%
16-30
6
26%
3
21%
31-45
5
22%
1
7%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
8
35%
3
21%
76-90

Забито

26
38
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
2
8%
1
3%
1-15
4
15%
4
11%
16-30
6
23%
11
29%
31-45
5
19%
6
16%
46-60
2
8%
6
16%
61-75
7
27%
10
26%
76-90

Пропущено

34
25
11 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
1
3%
3
12%
1-15
3
9%
7
28%
16-30
7
21%
3
12%
31-45
8
24%
2
8%
46-60
2
6%
3
12%
61-75
13
38%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2
Штурм
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4
Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Штурм - Рид 1:0 Хартберг - Штурм 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 19 15 3 1 44 - 13 48
2. Штурм 1:1 19 9 5 5 38 - 27 32
3. Вольфсбергер 1:1 19 9 5 5 32 - 29 32
4. Аустрия Клагенфурт 18 6 7 5 26 - 27 25
5. Рид 1:1 19 6 7 6 25 - 35 25
6. Рапид Вена 19 6 6 7 28 - 29 24
7. Аустрия Вена 2:0 19 5 9 5 26 - 22 24
8. Хартберг 18 5 6 7 28 - 28 21
9. ЛАСК 18 5 5 8 23 - 26 20
10. Сваровски Тироль 1:1 19 4 8 7 26 - 36 20
11. Адмира 18 3 7 8 21 - 25 16
12. Альтах 0:2 19 3 4 12 10 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Рид 1:1 9 5 4 0 16 - 11 19
3. Вольфсбергер 1:1 10 5 2 3 18 - 14 17
4. Рапид Вена 10 5 1 4 18 - 14 16
5. Штурм 1:1 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Аустрия Клагенфурт 9 3 5 1 14 - 14 14
7. Сваровски Тироль 1:1 10 2 6 2 16 - 13 12
8. Аустрия Вена 2:0 9 2 5 2 13 - 11 11
9. ЛАСК 9 3 2 4 10 - 10 11
10. Хартберг 9 2 3 4 13 - 16 9
11. Адмира 9 2 2 5 10 - 9 8
12. Альтах 0:2 10 1 2 7 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Штурм 1:1 10 5 2 3 20 - 13 17
3. Вольфсбергер 1:1 9 4 3 2 14 - 15 15
4. Аустрия Вена 2:0 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Хартберг 9 3 3 3 15 - 12 12
6. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 12 - 13 11
7. ЛАСК 9 2 3 4 13 - 16 9
8. Рапид Вена 9 1 5 3 10 - 15 8
9. Сваровски Тироль 1:1 9 2 2 5 10 - 23 8
10. Адмира 9 1 5 3 11 - 16 8
11. Альтах 0:2 9 2 2 5 5 - 12 8
12. Рид 1:1 10 1 3 6 9 - 24 6
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Штурм
3.55
3.80
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сваровски Тироль 1:1 Штурм онлайн


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Штурм

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