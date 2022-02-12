Австрия: Бундеслига 2021-2022
1:1
Первый тайм: 44'
Стадион: Тиволи Ной
1:0
5' ГолБехоунек Рафаэл
1:1
38' ГолХёйлунн Расмус
Ход матча
5'
1:0
38'
24
Кох
Фабиан
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
33
Прица
Тим
10
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Прица ТимНападающий
-
10 Блуме БрорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
-
19 Justin Forst
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
-
26 Ланг КристофНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Сваровски Тироль
Штурм
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|10 (3)
|0.53
|Забитцер Томас
|5
|0.26
|Мюллер Валентино
|2
|0.11
|Пецос Атанасиос
|2
|0.11
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0.11
|Авуджа Максим
|2
|0.11
|Ансельм Тобиас
|1
|0.05
|Кох Фабиан
|1
|0.05
|Блуме Брор
|1
|0.05
|Классен Леон
|0
|0
|Скрбо Стефан
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Келвин
|11 (2)
|0.58
|Янтшер Якоб
|9 (2)
|0.47
|Саркария Манприт
|7
|0.37
|Вютрих Грегори
|2
|0.11
|Ньянгбо Догбол
|2
|0.11
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.11
|Китеишвили Отар
|1
|0.05
|Любич Иван
|1
|0.05
|David Affengruber2
|1
|0.05
|Прасс Александр
|0
|0
|Куэн Андреас
|0
|0
|Йегер Лукас
|0
|0
|Газибегович Юсуф
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пецос Атанасиос
|5
|0
|Кох Фабиан
|4
|0
|Вриони Джакомо
|4
|0
|Авуджа Максим
|4
|0
|Бехоунек Рафаэл
|2
|1
|Смит Ренни
|3
|0
|Классен Леон
|3
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Felix Bacher
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|Томич Денис
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|0
|1
|Ожегович Беньямин
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|5
|0
|Йебоа Келвин
|4
|0
|Вютрих Грегори
|3
|0
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Куэн Андреас
|1
|1
|Йегер Лукас
|2
|0
|Китеишвили Отар
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Прасс Александр
|2
|0
|David Affengruber2
|2
|0
|Гайрхофер Никлас
|2
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
20
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
4
25%
7
35%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
4
25%
6
30%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
45%
4
36%
76-90
Забито
10
18
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
4
22%
31-45
2
20%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
3
30%
4
22%
76-90
Пропущено
23
14
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
9%
4
29%
16-30
6
26%
3
21%
31-45
5
22%
1
7%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
8
35%
3
21%
76-90
Забито
26
38
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
2
8%
1
3%
1-15
4
15%
4
11%
16-30
6
23%
11
29%
31-45
5
19%
6
16%
46-60
2
8%
6
16%
61-75
7
27%
10
26%
76-90
Пропущено
34
25
11 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
1
3%
3
12%
1-15
3
9%
7
28%
16-30
7
21%
3
12%
31-45
8
24%
2
8%
46-60
2
6%
3
12%
61-75
13
38%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2
Штурм
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4
Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Штурм - Рид 1:0 Хартберг - Штурм 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|19
|15
|3
|1
|44 - 13
|48
|2.
|Штурм
|1:1
|19
|9
|5
|5
|38 - 27
|32
|3.
|Вольфсбергер
|1:1
|19
|9
|5
|5
|32 - 29
|32
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|18
|6
|7
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Рид
|1:1
|19
|6
|7
|6
|25 - 35
|25
|6.
|Рапид Вена
|19
|6
|6
|7
|28 - 29
|24
|7.
|Аустрия Вена
|2:0
|19
|5
|9
|5
|26 - 22
|24
|8.
|Хартберг
|18
|5
|6
|7
|28 - 28
|21
|9.
|ЛАСК
|18
|5
|5
|8
|23 - 26
|20
|10.
|Сваровски Тироль
|1:1
|19
|4
|8
|7
|26 - 36
|20
|11.
|Адмира
|18
|3
|7
|8
|21 - 25
|16
|12.
|Альтах
|0:2
|19
|3
|4
|12
|10 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Рид
|1:1
|9
|5
|4
|0
|16 - 11
|19
|3.
|Вольфсбергер
|1:1
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|4.
|Рапид Вена
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|16
|5.
|Штурм
|1:1
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|5
|1
|14 - 14
|14
|7.
|Сваровски Тироль
|1:1
|10
|2
|6
|2
|16 - 13
|12
|8.
|Аустрия Вена
|2:0
|9
|2
|5
|2
|13 - 11
|11
|9.
|ЛАСК
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|10.
|Хартберг
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|11.
|Адмира
|9
|2
|2
|5
|10 - 9
|8
|12.
|Альтах
|0:2
|10
|1
|2
|7
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Штурм
|1:1
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|3.
|Вольфсбергер
|1:1
|9
|4
|3
|2
|14 - 15
|15
|4.
|Аустрия Вена
|2:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Хартберг
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|7.
|ЛАСК
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|8.
|Рапид Вена
|9
|1
|5
|3
|10 - 15
|8
|9.
|Сваровски Тироль
|1:1
|9
|2
|2
|5
|10 - 23
|8
|10.
|Адмира
|9
|1
|5
|3
|11 - 16
|8
|11.
|Альтах
|0:2
|9
|2
|2
|5
|5 - 12
|8
|12.
|Рид
|1:1
|10
|1
|3
|6
|9 - 24
|6