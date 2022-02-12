Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2021-2022

Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Сваровски Тироль
2:2
Конец матча

Стадион:
Штурм
0'
1:0
5' Гол
Бехоунек Рафаэл
1:1
38' Гол
Хёйлунн Расмус
71' Желтая карточка
Скрбо Стефан
1:2
74' Гол
Хёйлунн Расмус
2:2
81' Гол
Скрбо Стефан
83' Желтая карточка
Янтшер Якоб
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Томич Денис
90'+7
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
15
Авуджа
Максим
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
98
Огринец
Санди
4
Мюллер
Валентино
77
Эртльталер
Юлиус
33
Прица
Тим
10
Блуме
Брор
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
11
Саркария
Манприт
13
Янтшер
Якоб
9
Хёйлунн
Расмус
Сваровски Тироль
4-4-2
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Штурм

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б
5:0
БЧГ
2:3
БЧГ
3:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:5
Б
2:0
КА
0:1
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 10 (3) 0.53
Забитцер Томас 5 0.26
Мюллер Валентино 2 0.11
Пецос Атанасиос 2 0.11
Бехоунек Рафаэл 2 0.11
Авуджа Максим 2 0.11
Скрбо Стефан 1 0.05
Ансельм Тобиас 1 0.05
Кох Фабиан 1 0.05
Блуме Брор 1 0.05
Классен Леон 0 0
Рогель Жан 0 0
Прица Тим 0 0
Нашбергер Йоханнес 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Келвин 11 (2) 0.58
Янтшер Якоб 9 (2) 0.47
Саркария Манприт 7 0.37
Вютрих Грегори 2 0.11
Ньянгбо Догбол 2 0.11
Горенц-Станкович Йон 2 0.11
Хёйлунн Расмус 2 0.11
Китеишвили Отар 1 0.05
Любич Иван 1 0.05
David Affengruber2 1 0.05
Прасс Александр 0 0
Куэн Андреас 0 0
Йегер Лукас 0 0
Газибегович Юсуф 0 0
Данте Амаду 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пецос Атанасиос 5 0
Кох Фабиан 4 0
Вриони Джакомо 4 0
Авуджа Максим 4 0
Бехоунек Рафаэл 2 1
Смит Ренни 3 0
Классен Леон 3 0
Томич Денис 3 0
Мюллер Валентино 2 0
Забитцер Томас 2 0
Felix Bacher 2 0
Рогель Жан 2 0
Нашбергер Йоханнес 2 0
Скрбо Стефан 2 0
Освальд Фердинанд 0 1
Ожегович Беньямин 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 5 0
Йебоа Келвин 4 0
Вютрих Грегори 3 0
Горенц-Станкович Йон 3 0
Куэн Андреас 1 1
Йегер Лукас 2 0
Китеишвили Отар 2 0
Любич Иван 2 0
Прасс Александр 2 0
David Affengruber2 2 0
Гайрхофер Никлас 2 0
Янтшер Якоб 1 0
Хирлендер Штефан 1 0
Данте Амаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
22
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
2
9%
16-30
4
22%
8
36%
31-45
3
17%
2
9%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
5
28%
6
27%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
5
38%
5
38%
76-90

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
4
22%
31-45
2
20%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
3
30%
4
22%
76-90

Пропущено

23
14
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
9%
4
29%
16-30
6
26%
3
21%
31-45
5
22%
1
7%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
8
35%
3
21%
76-90

Забито

28
40
13 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
3
11%
1
3%
1-15
4
14%
4
10%
16-30
6
21%
12
30%
31-45
5
18%
6
15%
46-60
2
7%
7
18%
61-75
8
29%
10
25%
76-90

Пропущено

36
27
12 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
1
3%
4
15%
1-15
3
8%
7
26%
16-30
8
22%
3
11%
31-45
8
22%
2
7%
46-60
3
8%
3
11%
61-75
13
36%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2
Штурм
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4
Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Штурм - Рид 1:0 Хартберг - Штурм 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 19 15 3 1 44 - 13 48
2. Вольфсбергер 19 10 4 5 33 - 29 34
3. Штурм 19 9 5 5 39 - 28 32
4. Аустрия Клагенфурт 18 6 7 5 26 - 27 25
5. Рапид Вена 19 6 6 7 28 - 29 24
6. Аустрия Вена 19 5 9 5 26 - 22 24
7. Рид 19 6 6 7 25 - 36 24
8. Хартберг 18 5 6 7 28 - 28 21
9. ЛАСК 18 5 5 8 23 - 26 20
10. Сваровски Тироль 19 4 8 7 27 - 37 20
11. Адмира 18 3 7 8 21 - 25 16
12. Альтах 19 3 4 12 10 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Вольфсбергер 10 6 1 3 19 - 14 19
3. Рид 9 5 4 0 16 - 11 19
4. Рапид Вена 10 5 1 4 18 - 14 16
5. Штурм 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Аустрия Клагенфурт 9 3 5 1 14 - 14 14
7. Сваровски Тироль 10 2 6 2 17 - 14 12
8. Аустрия Вена 9 2 5 2 13 - 11 11
9. ЛАСК 9 3 2 4 10 - 10 11
10. Хартберг 9 2 3 4 13 - 16 9
11. Адмира 9 2 2 5 10 - 9 8
12. Альтах 10 1 2 7 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Штурм 10 5 2 3 21 - 14 17
3. Вольфсбергер 9 4 3 2 14 - 15 15
4. Аустрия Вена 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Хартберг 9 3 3 3 15 - 12 12
6. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 12 - 13 11
7. ЛАСК 9 2 3 4 13 - 16 9
8. Рапид Вена 9 1 5 3 10 - 15 8
9. Сваровски Тироль 9 2 2 5 10 - 23 8
10. Адмира 9 1 5 3 11 - 16 8
11. Альтах 9 2 2 5 5 - 12 8
12. Рид 10 1 2 7 9 - 25 5
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Хёйлунн Расмус бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Бехоунек Рафаэл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сваровски Тироль 2:2 Штурм онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 