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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Альтах
0:2
Первый тайм: 43'

Стадион:
Аустрия Вена
0'
0:1
16' Гол
Фишер Манфред
0:2
19' Гол
Noah Ohio
29' Желтая карточка
Зуттнер Маркус
36' Желтая карточка
Мюль Лукас
37' Желтая карточка
Sebastian Aigner
43'

Ход матча

16'
0:1
Фишер Манфред
19'
0:2
Noah Ohio
29'
 
Зуттнер Маркус
36'
 
Мюль Лукас
37'
Sebastian Aigner
 
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Аустрия Вена
41.00
3.60
1.94
Все Коэффициенты
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
4
Felix
Strauss
37
Нанизаямо
Микаэль
16
Шрайнер
Эммануэль
19
Sebastian
Aigner
42
Нимага
Бакари
11
Майлингер
Марко
55
Гаудино
Джанлука
12
Бишоф
Ной
7
Моншайн
Кристоф
1
Пенц
Патрик
66
Мартинс
Марвин
20
Мюль
Лукас
46
Хандль
Йоханнес
29
Зуттнер
Маркус
23
Браунёдер
Маттиас
5
Мартель
Эрик
77
Джукич
Александар
10
Грюнвальд
Александр
30
Фишер
Манфред
18
Noah
Ohio
Альтах
4-2-3-1
Аустрия Вена
4-3-3

История личных встреч

Альтах
Аустрия Вена

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
47.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 16 побед

36 матчей

36.1%
19.4%
44.5%
13 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

36.1%
44.4%
19.5%
13 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
30.6%
44.4%
9 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

Б
0:0
ББЗВ
2:1
ББЗВ
2:0
Б
5:1
Б
0:0
БОМВЛЕ
1:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
5:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:2
К
2:1
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
5:2
Б
1:1
Б
0:0
Б(M
4:1
Б(M
2:1
Б(M
2:1
Б(M
0:1
Б(M
0:4
Б(M
1:1
Б(M
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 3 (1) 0.16
Турнвальд Мануэль 1 0.05
Крижман Санди 1 0.05
Цвишенбруггер Ян 1 0.05
Хаудум Штефан 1 0.05
Нуссбаумер Даниэль 1 0.05
Бумбергер Давид 1 0.05
Бишоф Ной 1 0.05
Нетцер Филипп 0 0
Эдокполор Носа Ийобоса 0 0
Райтер Доминик 0 0
Тартаротти Йоханнес 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 6 (1) 0.32
Фишер Манфред 3 0.16
Noah Ohio 3 0.16
Тейгль Георг 3 0.16
Джукич Александар 2 0.11
Хускович Муарем 2 0.11
Зуттнер Маркус 1 0.05
Мартель Эрик 1 0.05
Браунёдер Маттиас 1 0.05
Мюль Лукас 1 0.05
Пихлер Бенедикт 1 0.05
Хандль Йоханнес 1 0.05
Келес Джан 1 0.05
Леонардо Ивкич 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 5 0
Дабанлы Беркай 5 0
Цвишенбруггер Ян 4 0
Ндиайе Пап-Альюн II 4 0
Felix Strauss 4 0
Хаудум Штефан 3 0
Нетцер Филипп 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Sebastian Aigner 2 0
Эдокполор Носа Ийобоса 0 1
Бишоф Ной 0 1
Крижман Санди 1 0
Прокопич Борис 1 0
Майлингер Марко 1 0
Нуссбаумер Даниэль 1 0
Райтер Доминик 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Мишиц Самуэль 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демаку Весель 5 1
Браунёдер Маттиас 5 0
Хускович Муарем 4 0
Мартель Эрик 4 0
Джуричин Марко 3 0
Грюнвальд Александр 2 0
Шойссенгейер Кристиан 2 0
Фишер Манфред 2 0
Мюль Лукас 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Хандль Йоханнес 2 0
Леонардо Ивкич 2 0
Пенц Патрик 1 0
Джукич Александар 1 0
Эль-Шеви 1 0
Noah Ohio 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
33%
3
27%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
4
36%
76-90

Пропущено

15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
20%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
4
27%
2
18%
31-45
4
27%
4
36%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
1
7%
1
9%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
0
0%
2
15%
1-15
2
40%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
40%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
17%
3
27%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
33%
2
18%
76-90

Забито

11
24
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
9 Не забивали 5
2
18%
5
21%
1-15
3
27%
5
21%
16-30
1
9%
1
4%
31-45
2
18%
2
8%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
27%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

27
22
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
5
19%
4
18%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
7
26%
6
27%
46-60
3
11%
4
18%
61-75
5
19%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0
Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Штурм - Альтах 3:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3
Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 19 15 3 1 44 - 13 48
2. Штурм 1:1 19 9 5 5 38 - 27 32
3. Вольфсбергер 1:1 19 9 5 5 32 - 29 32
4. Аустрия Клагенфурт 18 6 7 5 26 - 27 25
5. Рид 1:1 19 6 7 6 25 - 35 25
6. Рапид Вена 19 6 6 7 28 - 29 24
7. Аустрия Вена 2:0 19 5 9 5 26 - 22 24
8. Хартберг 18 5 6 7 28 - 28 21
9. ЛАСК 18 5 5 8 23 - 26 20
10. Сваровски Тироль 1:1 19 4 8 7 26 - 36 20
11. Адмира 18 3 7 8 21 - 25 16
12. Альтах 0:2 19 3 4 12 10 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Рид 1:1 9 5 4 0 16 - 11 19
3. Вольфсбергер 1:1 10 5 2 3 18 - 14 17
4. Рапид Вена 10 5 1 4 18 - 14 16
5. Штурм 1:1 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Аустрия Клагенфурт 9 3 5 1 14 - 14 14
7. Сваровски Тироль 1:1 10 2 6 2 16 - 13 12
8. Аустрия Вена 2:0 9 2 5 2 13 - 11 11
9. ЛАСК 9 3 2 4 10 - 10 11
10. Хартберг 9 2 3 4 13 - 16 9
11. Адмира 9 2 2 5 10 - 9 8
12. Альтах 0:2 10 1 2 7 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Штурм 1:1 10 5 2 3 20 - 13 17
3. Вольфсбергер 1:1 9 4 3 2 14 - 15 15
4. Аустрия Вена 2:0 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Хартберг 9 3 3 3 15 - 12 12
6. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 12 - 13 11
7. ЛАСК 9 2 3 4 13 - 16 9
8. Рапид Вена 9 1 5 3 10 - 15 8
9. Сваровски Тироль 1:1 9 2 2 5 10 - 23 8
10. Адмира 9 1 5 3 11 - 16 8
11. Альтах 0:2 9 2 2 5 5 - 12 8
12. Рид 1:1 10 1 3 6 9 - 24 6
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Аустрия Вена
41.00
3.60
1.94
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Альтах 0:2 Аустрия Вена онлайн


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Альтах
Аустрия Вена

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