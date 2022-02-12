Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:2
Первый тайм: 43'
Стадион: Кэшпойнт Арена
0:1
16' ГолФишер Манфред
0:2
19' ГолNoah Ohio
29' Желтая карточкаЗуттнер Маркус
36' Желтая карточкаМюль Лукас
37' Желтая карточкаSebastian Aigner
Ход матча
16'
0:1
19'
0:2
29'
36'
37'
13
Касали
Тино
12
Бишоф
Ной
20
Мюль
Лукас
18
Noah
Ohio
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бишоф НойПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Биче НойПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jonas Hammerschmidt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Noah OhioНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Тейгль ГеоргНападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Manfred Schmid
История личных встреч
Альтах
Аустрия Вена
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
47.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 16 побед
36 матчей
36.1%
19.4%
44.5%
13 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
36.1%
44.4%
19.5%
13 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
30.6%
44.4%
9 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|3 (1)
|0.16
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.05
|Крижман Санди
|1
|0.05
|Цвишенбруггер Ян
|1
|0.05
|Хаудум Штефан
|1
|0.05
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0.05
|Бумбергер Давид
|1
|0.05
|Бишоф Ной
|1
|0.05
|Нетцер Филипп
|0
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Тартаротти Йоханнес
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|6 (1)
|0.32
|Фишер Манфред
|3
|0.16
|Noah Ohio
|3
|0.16
|Тейгль Георг
|3
|0.16
|Джукич Александар
|2
|0.11
|Хускович Муарем
|2
|0.11
|Зуттнер Маркус
|1
|0.05
|Мартель Эрик
|1
|0.05
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.05
|Мюль Лукас
|1
|0.05
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.05
|Хандль Йоханнес
|1
|0.05
|Келес Джан
|1
|0.05
|Леонардо Ивкич
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|5
|0
|Дабанлы Беркай
|5
|0
|Цвишенбруггер Ян
|4
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|4
|0
|Felix Strauss
|4
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Нетцер Филипп
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|Sebastian Aigner
|2
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|0
|1
|Бишоф Ной
|0
|1
|Крижман Санди
|1
|0
|Прокопич Борис
|1
|0
|Майлингер Марко
|1
|0
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Мишиц Самуэль
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|5
|1
|Браунёдер Маттиас
|5
|0
|Хускович Муарем
|4
|0
|Мартель Эрик
|4
|0
|Джуричин Марко
|3
|0
|Грюнвальд Александр
|2
|0
|Шойссенгейер Кристиан
|2
|0
|Фишер Манфред
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Хандль Йоханнес
|2
|0
|Леонардо Ивкич
|2
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Джукич Александар
|1
|0
|Эль-Шеви
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
33%
3
27%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
4
36%
76-90
Пропущено
15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
20%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
4
27%
2
18%
31-45
4
27%
4
36%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
1
7%
1
9%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
0
0%
2
15%
1-15
2
40%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
40%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
3
23%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
17%
3
27%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
33%
2
18%
76-90
Забито
11
24
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
9 Не забивали 5
2
18%
5
21%
1-15
3
27%
5
21%
16-30
1
9%
1
4%
31-45
2
18%
2
8%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
27%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
27
22
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
5
19%
4
18%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
7
26%
6
27%
46-60
3
11%
4
18%
61-75
5
19%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0
Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Штурм - Альтах 3:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3
Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|19
|15
|3
|1
|44 - 13
|48
|2.
|Штурм
|1:1
|19
|9
|5
|5
|38 - 27
|32
|3.
|Вольфсбергер
|1:1
|19
|9
|5
|5
|32 - 29
|32
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|18
|6
|7
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Рид
|1:1
|19
|6
|7
|6
|25 - 35
|25
|6.
|Рапид Вена
|19
|6
|6
|7
|28 - 29
|24
|7.
|Аустрия Вена
|2:0
|19
|5
|9
|5
|26 - 22
|24
|8.
|Хартберг
|18
|5
|6
|7
|28 - 28
|21
|9.
|ЛАСК
|18
|5
|5
|8
|23 - 26
|20
|10.
|Сваровски Тироль
|1:1
|19
|4
|8
|7
|26 - 36
|20
|11.
|Адмира
|18
|3
|7
|8
|21 - 25
|16
|12.
|Альтах
|0:2
|19
|3
|4
|12
|10 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Рид
|1:1
|9
|5
|4
|0
|16 - 11
|19
|3.
|Вольфсбергер
|1:1
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|4.
|Рапид Вена
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|16
|5.
|Штурм
|1:1
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|5
|1
|14 - 14
|14
|7.
|Сваровски Тироль
|1:1
|10
|2
|6
|2
|16 - 13
|12
|8.
|Аустрия Вена
|2:0
|9
|2
|5
|2
|13 - 11
|11
|9.
|ЛАСК
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|10.
|Хартберг
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|11.
|Адмира
|9
|2
|2
|5
|10 - 9
|8
|12.
|Альтах
|0:2
|10
|1
|2
|7
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Штурм
|1:1
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|3.
|Вольфсбергер
|1:1
|9
|4
|3
|2
|14 - 15
|15
|4.
|Аустрия Вена
|2:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Хартберг
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|7.
|ЛАСК
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|8.
|Рапид Вена
|9
|1
|5
|3
|10 - 15
|8
|9.
|Сваровски Тироль
|1:1
|9
|2
|2
|5
|10 - 23
|8
|10.
|Адмира
|9
|1
|5
|3
|11 - 16
|8
|11.
|Альтах
|0:2
|9
|2
|2
|5
|5 - 12
|8
|12.
|Рид
|1:1
|10
|1
|3
|6
|9 - 24
|6