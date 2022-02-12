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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Альтах
0:2
Конец матча

Стадион:
Аустрия Вена
0'
0:1
16' Гол
Фишер Манфред
0:2
19' Гол
Noah Ohio
29' Желтая карточка
Зуттнер Маркус
36' Желтая карточка
Мюль Лукас
37' Желтая карточка
Sebastian Aigner
46' Желтая карточка
Нимага Бакари
73' Желтая карточка
Браунёдер Маттиас
83' Желтая карточка
Felix Strauss
89' Желтая карточка
Турнвальд Мануэль
90'+5
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
4
Felix
Strauss
37
Нанизаямо
Микаэль
16
Шрайнер
Эммануэль
19
Sebastian
Aigner
42
Нимага
Бакари
11
Майлингер
Марко
55
Гаудино
Джанлука
12
Бишоф
Ной
7
Моншайн
Кристоф
1
Пенц
Патрик
66
Мартинс
Марвин
20
Мюль
Лукас
46
Хандль
Йоханнес
29
Зуттнер
Маркус
23
Браунёдер
Маттиас
5
Мартель
Эрик
77
Джукич
Александар
10
Грюнвальд
Александр
30
Фишер
Манфред
18
Noah
Ohio
Альтах
4-2-3-1
Аустрия Вена
4-3-3

История личных встреч

Альтах
Аустрия Вена

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
47.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 16 побед

36 матчей

36.1%
19.4%
44.5%
13 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

36.1%
44.4%
19.5%
13 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
30.6%
44.4%
9 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

Б
0:0
ББЗВ
2:1
ББЗВ
2:0
Б
5:1
Б
0:0
БОМВЛЕ
1:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
5:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:2
К
2:1
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
5:2
Б
1:1
Б
0:0
Б(M
4:1
Б(M
2:1
Б(M
2:1
Б(M
0:1
Б(M
0:4
Б(M
1:1
Б(M
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 3 (1) 0.16
Турнвальд Мануэль 1 0.05
Крижман Санди 1 0.05
Цвишенбруггер Ян 1 0.05
Хаудум Штефан 1 0.05
Нуссбаумер Даниэль 1 0.05
Бумбергер Давид 1 0.05
Бишоф Ной 1 0.05
Нетцер Филипп 0 0
Эдокполор Носа Ийобоса 0 0
Райтер Доминик 0 0
Тартаротти Йоханнес 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 6 (1) 0.32
Фишер Манфред 3 0.16
Noah Ohio 3 0.16
Тейгль Георг 3 0.16
Джукич Александар 2 0.11
Хускович Муарем 2 0.11
Зуттнер Маркус 1 0.05
Мартель Эрик 1 0.05
Браунёдер Маттиас 1 0.05
Мюль Лукас 1 0.05
Пихлер Бенедикт 1 0.05
Хандль Йоханнес 1 0.05
Келес Джан 1 0.05
Грюнвальд Александр 0 0
Леонардо Ивкич 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 5 0
Дабанлы Беркай 5 0
Felix Strauss 5 0
Цвишенбруггер Ян 4 0
Ндиайе Пап-Альюн II 4 0
Хаудум Штефан 3 0
Турнвальд Мануэль 3 0
Sebastian Aigner 3 0
Нетцер Филипп 2 0
Эдокполор Носа Ийобоса 0 1
Бишоф Ной 0 1
Крижман Санди 1 0
Прокопич Борис 1 0
Майлингер Марко 1 0
Нимага Бакари 1 0
Нуссбаумер Даниэль 1 0
Райтер Доминик 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Мишиц Самуэль 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демаку Весель 5 1
Браунёдер Маттиас 6 0
Хускович Муарем 4 0
Мартель Эрик 4 0
Джуричин Марко 3 0
Мюль Лукас 3 0
Грюнвальд Александр 2 0
Шойссенгейер Кристиан 2 0
Фишер Манфред 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Хандль Йоханнес 2 0
Леонардо Ивкич 2 0
Зуттнер Маркус 1 0
Пенц Патрик 1 0
Джукич Александар 1 0
Эль-Шеви 1 0
Noah Ohio 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
33%
3
23%
1-15
1
17%
4
31%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Пропущено

17
11
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
18%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
4
24%
2
18%
31-45
4
24%
4
36%
46-60
2
12%
2
18%
61-75
1
6%
1
9%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
0
0%
2
15%
1-15
2
40%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
40%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
17%
3
27%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
33%
2
18%
76-90

Забито

11
26
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
10 Не забивали 5
2
18%
5
19%
1-15
3
27%
7
27%
16-30
1
9%
1
4%
31-45
2
18%
2
8%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
3
27%
7
27%
76-90

Пропущено

29
22
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
5
17%
4
18%
1-15
4
14%
2
9%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
7
24%
6
27%
46-60
3
10%
4
18%
61-75
5
17%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0
Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Штурм - Альтах 3:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3
Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 19 15 3 1 44 - 13 48
2. Вольфсбергер 19 10 4 5 33 - 29 34
3. Штурм 19 9 5 5 39 - 28 32
4. Аустрия Клагенфурт 18 6 7 5 26 - 27 25
5. Рапид Вена 19 6 6 7 28 - 29 24
6. Аустрия Вена 19 5 9 5 26 - 22 24
7. Рид 19 6 6 7 25 - 36 24
8. Хартберг 18 5 6 7 28 - 28 21
9. ЛАСК 18 5 5 8 23 - 26 20
10. Сваровски Тироль 19 4 8 7 27 - 37 20
11. Адмира 18 3 7 8 21 - 25 16
12. Альтах 19 3 4 12 10 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Вольфсбергер 10 6 1 3 19 - 14 19
3. Рид 9 5 4 0 16 - 11 19
4. Рапид Вена 10 5 1 4 18 - 14 16
5. Штурм 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Аустрия Клагенфурт 9 3 5 1 14 - 14 14
7. Сваровски Тироль 10 2 6 2 17 - 14 12
8. Аустрия Вена 9 2 5 2 13 - 11 11
9. ЛАСК 9 3 2 4 10 - 10 11
10. Хартберг 9 2 3 4 13 - 16 9
11. Адмира 9 2 2 5 10 - 9 8
12. Альтах 10 1 2 7 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Штурм 10 5 2 3 21 - 14 17
3. Вольфсбергер 9 4 3 2 14 - 15 15
4. Аустрия Вена 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Хартберг 9 3 3 3 15 - 12 12
6. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 12 - 13 11
7. ЛАСК 9 2 3 4 13 - 16 9
8. Рапид Вена 9 1 5 3 10 - 15 8
9. Сваровски Тироль 9 2 2 5 10 - 23 8
10. Адмира 9 1 5 3 11 - 16 8
11. Альтах 9 2 2 5 5 - 12 8
12. Рид 10 1 2 7 9 - 25 5
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Sebastian Aigner получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Мюль Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Зуттнер Маркус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Noah Ohio бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Фишер Манфред бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Альтах 0:2 Аустрия Вена онлайн


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