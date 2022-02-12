Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Кэшпойнт Арена
0:1
16' ГолФишер Манфред
0:2
19' ГолNoah Ohio
29' Желтая карточкаЗуттнер Маркус
36' Желтая карточкаМюль Лукас
37' Желтая карточкаSebastian Aigner
46' Желтая карточкаНимага Бакари
73' Желтая карточкаБраунёдер Маттиас
83' Желтая карточкаFelix Strauss
89' Желтая карточкаТурнвальд Мануэль
Ход матча
16'
19'
0:2
29'
36'
37'
46'
59'
83'
13
Касали
Тино
12
Бишоф
Ной
20
Мюль
Лукас
18
Noah
Ohio
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бишоф НойПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Биче НойПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jonas Hammerschmidt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Noah OhioНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Тейгль ГеоргНападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Manfred Schmid
История личных встреч
Альтах
Аустрия Вена
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
47.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 16 побед
36 матчей
36.1%
19.4%
44.5%
13 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
36.1%
44.4%
19.5%
13 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
30.6%
44.4%
9 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|3 (1)
|0.16
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.05
|Крижман Санди
|1
|0.05
|Цвишенбруггер Ян
|1
|0.05
|Хаудум Штефан
|1
|0.05
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0.05
|Бумбергер Давид
|1
|0.05
|Бишоф Ной
|1
|0.05
|Нетцер Филипп
|0
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Тартаротти Йоханнес
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|6 (1)
|0.32
|Фишер Манфред
|3
|0.16
|Noah Ohio
|3
|0.16
|Тейгль Георг
|3
|0.16
|Джукич Александар
|2
|0.11
|Хускович Муарем
|2
|0.11
|Зуттнер Маркус
|1
|0.05
|Мартель Эрик
|1
|0.05
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.05
|Мюль Лукас
|1
|0.05
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.05
|Хандль Йоханнес
|1
|0.05
|Келес Джан
|1
|0.05
|Грюнвальд Александр
|0
|0
|Леонардо Ивкич
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|5
|0
|Дабанлы Беркай
|5
|0
|Felix Strauss
|5
|0
|Цвишенбруггер Ян
|4
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|4
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Турнвальд Мануэль
|3
|0
|Sebastian Aigner
|3
|0
|Нетцер Филипп
|2
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|0
|1
|Бишоф Ной
|0
|1
|Крижман Санди
|1
|0
|Прокопич Борис
|1
|0
|Майлингер Марко
|1
|0
|Нимага Бакари
|1
|0
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Мишиц Самуэль
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|5
|1
|Браунёдер Маттиас
|6
|0
|Хускович Муарем
|4
|0
|Мартель Эрик
|4
|0
|Джуричин Марко
|3
|0
|Мюль Лукас
|3
|0
|Грюнвальд Александр
|2
|0
|Шойссенгейер Кристиан
|2
|0
|Фишер Манфред
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Хандль Йоханнес
|2
|0
|Леонардо Ивкич
|2
|0
|Зуттнер Маркус
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Джукич Александар
|1
|0
|Эль-Шеви
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
33%
3
23%
1-15
1
17%
4
31%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Пропущено
17
11
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
18%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
4
24%
2
18%
31-45
4
24%
4
36%
46-60
2
12%
2
18%
61-75
1
6%
1
9%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
0
0%
2
15%
1-15
2
40%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
40%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
3
23%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
17%
3
27%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
33%
2
18%
76-90
Забито
11
26
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
10 Не забивали 5
2
18%
5
19%
1-15
3
27%
7
27%
16-30
1
9%
1
4%
31-45
2
18%
2
8%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
3
27%
7
27%
76-90
Пропущено
29
22
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
5
17%
4
18%
1-15
4
14%
2
9%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
7
24%
6
27%
46-60
3
10%
4
18%
61-75
5
17%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0
Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Штурм - Альтах 3:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3
Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|19
|15
|3
|1
|44 - 13
|48
|2.
|Вольфсбергер
|19
|10
|4
|5
|33 - 29
|34
|3.
|Штурм
|19
|9
|5
|5
|39 - 28
|32
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|18
|6
|7
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Рапид Вена
|19
|6
|6
|7
|28 - 29
|24
|6.
|Аустрия Вена
|19
|5
|9
|5
|26 - 22
|24
|7.
|Рид
|19
|6
|6
|7
|25 - 36
|24
|8.
|Хартберг
|18
|5
|6
|7
|28 - 28
|21
|9.
|ЛАСК
|18
|5
|5
|8
|23 - 26
|20
|10.
|Сваровски Тироль
|19
|4
|8
|7
|27 - 37
|20
|11.
|Адмира
|18
|3
|7
|8
|21 - 25
|16
|12.
|Альтах
|19
|3
|4
|12
|10 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Вольфсбергер
|10
|6
|1
|3
|19 - 14
|19
|3.
|Рид
|9
|5
|4
|0
|16 - 11
|19
|4.
|Рапид Вена
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|16
|5.
|Штурм
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|5
|1
|14 - 14
|14
|7.
|Сваровски Тироль
|10
|2
|6
|2
|17 - 14
|12
|8.
|Аустрия Вена
|9
|2
|5
|2
|13 - 11
|11
|9.
|ЛАСК
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|10.
|Хартберг
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|11.
|Адмира
|9
|2
|2
|5
|10 - 9
|8
|12.
|Альтах
|10
|1
|2
|7
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Штурм
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|3.
|Вольфсбергер
|9
|4
|3
|2
|14 - 15
|15
|4.
|Аустрия Вена
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Хартберг
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|7.
|ЛАСК
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|8.
|Рапид Вена
|9
|1
|5
|3
|10 - 15
|8
|9.
|Сваровски Тироль
|9
|2
|2
|5
|10 - 23
|8
|10.
|Адмира
|9
|1
|5
|3
|11 - 16
|8
|11.
|Альтах
|9
|2
|2
|5
|5 - 12
|8
|12.
|Рид
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5