Австрия: Бундеслига 2021-2022
1:1
Первый тайм: 43'
Стадион: Лавантталь Арена
8' Желтая карточкаPhilipp Pomer
1:0
10' Гол в свои воротаMatthias Gragger
1:1
39' ГолБайич Анте
Ход матча
10'
1:0
39'
1:1
97
Яшич
Адис
77
Дедич
Амар
11
Tai
Baribo
24
Tin
Plavotic
20
Сатин
Мурат
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Tai BariboНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
33 Штрацниг КайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Сатин МуратПолузащитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Leo MikicНападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
История личных встреч
Вольфсбергер
Рид
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
28 матчей
35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
6 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tai Baribo
|8
|0.42
|Линдль Михаэль
|5 (3)
|0.26
|Перец Элиэль
|4
|0.21
|Рёчер Торстен
|3
|0.16
|Дьенг Шейку
|3
|0.16
|Визингер Дарио
|2
|0.11
|Дедич Амар
|2
|0.11
|Яшич Адис
|1
|0.05
|Баумгартнер Доминик
|1
|0.05
|Гугганиг Давид
|1
|0.05
|Ляйтгеб Марио
|0
|0
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Шерцер Йонатан
|0
|0
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаби Сейфедин
|6
|0.32
|Байич Анте
|4
|0.21
|Leo Mikic
|4
|0.21
|Нутц Штефан
|2
|0.11
|Висмейер Юлиан
|2
|0.11
|Райнер Константин
|2
|0.11
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.05
|Philipp Pomer
|1
|0.05
|Майзль Лука
|1
|0.05
|Сатин Мурат
|0
|0
|Лакнер Маркус
|0
|0
|Nikola Stosic
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|3
|1
|Баумгартнер Доминик
|4
|0
|Перец Элиэль
|3
|0
|Лочошвили Лука
|3
|0
|Tai Baribo
|3
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|1
|Линдль Михаэль
|2
|0
|Кофлер Александр
|2
|0
|Дедич Амар
|2
|0
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|Рёчер Торстен
|1
|0
|Дьенг Шейку
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Визингер Дарио
|1
|0
|Штрацниг Кай
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оффенбахер Даниэль
|5
|0
|Цигль Марсель
|3
|0
|Висмейер Юлиан
|3
|0
|Радлингер Самуэль
|3
|0
|Сивалд Феликс
|3
|0
|Райнер Константин
|3
|0
|Майзль Лука
|2
|0
|Philipp Pomer
|2
|0
|Milos Jovicic
|0
|1
|Шаби Сейфедин
|1
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Лергер Михель
|1
|0
|Tin Plavotic
|1
|0
|Сатин Мурат
|1
|0
|Байич Анте
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
8
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
6%
2
25%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
6
35%
1
13%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
4
50%
76-90
Пропущено
13
23
9 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
3
23%
2
9%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
4
31%
6
26%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
1
8%
5
22%
76-90
Забито
13
15
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
0
0%
4
27%
1-15
6
46%
2
13%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
15%
3
20%
76-90
Пропущено
16
12
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
5
31%
4
33%
76-90
Забито
30
23
19 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
1
3%
6
26%
1-15
9
30%
2
9%
16-30
9
30%
2
9%
31-45
4
13%
2
9%
46-60
3
10%
4
17%
61-75
4
13%
7
30%
76-90
Пропущено
29
35
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
4
14%
3
9%
1-15
4
14%
7
20%
16-30
6
21%
6
17%
31-45
5
17%
7
20%
46-60
4
14%
3
9%
61-75
6
21%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вольфсбергер - Флоридсдорфер 4:2 Вольфсбергер - Богемианс-1905 1:1 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Вольфсбергер - Лудогорец 3:3
Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6 Рид - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Адмира 3:0
Рид
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3
Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3 Альтах - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|19
|15
|3
|1
|44 - 13
|48
|2.
|Штурм
|1:1
|19
|9
|5
|5
|38 - 27
|32
|3.
|Вольфсбергер
|1:1
|19
|9
|5
|5
|32 - 29
|32
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|18
|6
|7
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Рид
|1:1
|19
|6
|7
|6
|25 - 35
|25
|6.
|Рапид Вена
|19
|6
|6
|7
|28 - 29
|24
|7.
|Аустрия Вена
|2:0
|19
|5
|9
|5
|26 - 22
|24
|8.
|Хартберг
|18
|5
|6
|7
|28 - 28
|21
|9.
|ЛАСК
|18
|5
|5
|8
|23 - 26
|20
|10.
|Сваровски Тироль
|1:1
|19
|4
|8
|7
|26 - 36
|20
|11.
|Адмира
|18
|3
|7
|8
|21 - 25
|16
|12.
|Альтах
|0:2
|19
|3
|4
|12
|10 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Рид
|1:1
|9
|5
|4
|0
|16 - 11
|19
|3.
|Вольфсбергер
|1:1
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|4.
|Рапид Вена
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|16
|5.
|Штурм
|1:1
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|5
|1
|14 - 14
|14
|7.
|Сваровски Тироль
|1:1
|10
|2
|6
|2
|16 - 13
|12
|8.
|Аустрия Вена
|2:0
|9
|2
|5
|2
|13 - 11
|11
|9.
|ЛАСК
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|10.
|Хартберг
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|11.
|Адмира
|9
|2
|2
|5
|10 - 9
|8
|12.
|Альтах
|0:2
|10
|1
|2
|7
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Штурм
|1:1
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|3.
|Вольфсбергер
|1:1
|9
|4
|3
|2
|14 - 15
|15
|4.
|Аустрия Вена
|2:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Хартберг
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|7.
|ЛАСК
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|8.
|Рапид Вена
|9
|1
|5
|3
|10 - 15
|8
|9.
|Сваровски Тироль
|1:1
|9
|2
|2
|5
|10 - 23
|8
|10.
|Адмира
|9
|1
|5
|3
|11 - 16
|8
|11.
|Альтах
|0:2
|9
|2
|2
|5
|5 - 12
|8
|12.
|Рид
|1:1
|10
|1
|3
|6
|9 - 24
|6