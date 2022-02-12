Олимпиада 2022
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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Вольфсбергер
2:1
Конец матча

Стадион:
Рид
0'
8' Желтая карточка
Philipp Pomer
1:0
10' Гол в свои ворота
Matthias Gragger
1:1
39' Гол
Байич Анте
44' Желтая карточка
Дедич Амар
2:1
47' Гол
Tai Baribo
52' Желтая карточка
Matthias Gragger
53' Желтая карточка
Нутц Штефан
57' Желтая карточка
Висмейер Юлиан
89' Желтая карточка
Кофлер Александр
90'+6
31
Кофлер
Александр
97
Яшич
Адис
77
Дедич
Амар
44
Лочошвили
Лука
27
Новак
Михаэль
7
Перец
Элиэль
16
Ляйтгеб
Марио
30
Тафернер
Маттойс
10
Линдль
Михаэль
9
Визингер
Дарио
11
Tai
Baribo
1
Радлингер
Самуэль
10
Висмейер
Юлиан
2
Майзль
Лука
24
Tin
Plavotic
15
Matthias
Gragger
37
Nikola
Stosic
20
Сатин
Мурат
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
17
Philipp
Pomer
21
Leo
Mikic
Вольфсбергер
4-3-1-2
Рид
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Рид

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

28 матчей

35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
6 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

Б
3:3
Б
0:4
Б
1:1
К
2:2
ТМК
0:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
К
0:0
Б
0:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
1:0
КА
0:1
Б
4:1
Б
0:2
Б
1:3
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:5
Б
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tai Baribo 9 0.47
Линдль Михаэль 5 (3) 0.26
Перец Элиэль 4 0.21
Рёчер Торстен 3 0.16
Дьенг Шейку 3 0.16
Визингер Дарио 2 0.11
Дедич Амар 2 0.11
Яшич Адис 1 0.05
Баумгартнер Доминик 1 0.05
Гугганиг Давид 1 0.05
Ляйтгеб Марио 0 0
Тафернер Маттойс 0 0
Верницниг Кристофер 0 0
Шерцер Йонатан 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаби Сейфедин 6 0.32
Байич Анте 5 0.26
Leo Mikic 4 0.21
Нутц Штефан 2 0.11
Висмейер Юлиан 2 0.11
Райнер Константин 2 0.11
Оффенбахер Даниэль 1 0.05
Майзль Лука 1 0.05
Philipp Pomer 1 0.05
Сатин Мурат 0 0
Лакнер Маркус 0 0
Nikola Stosic 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Давид 3 1
Баумгартнер Доминик 4 0
Кофлер Александр 3 0
Перец Элиэль 3 0
Лочошвили Лука 3 0
Дедич Амар 3 0
Tai Baribo 3 0
Тафернер Маттойс 1 1
Линдль Михаэль 2 0
Ляйтгеб Марио 1 0
Рёчер Торстен 1 0
Дьенг Шейку 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Визингер Дарио 1 0
Штрацниг Кай 1 0
Яшич Адис 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оффенбахер Даниэль 5 0
Висмейер Юлиан 4 0
Цигль Марсель 3 0
Радлингер Самуэль 3 0
Сивалд Феликс 3 0
Райнер Константин 3 0
Нутц Штефан 2 0
Майзль Лука 2 0
Philipp Pomer 2 0
Milos Jovicic 0 1
Шаби Сейфедин 1 0
Лергер Михель 1 0
Tin Plavotic 1 0
Сатин Мурат 1 0
Байич Анте 1 0
Matthias Gragger 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
10
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
6%
3
30%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
6
33%
2
20%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
4
40%
76-90

Пропущено

15
24
11 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
4
27%
2
8%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
5
33%
6
25%
31-45
3
20%
5
21%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
7%
5
21%
76-90

Забито

13
15
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
0
0%
4
27%
1-15
6
46%
2
13%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
15%
3
20%
76-90

Пропущено

16
12
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
5
31%
4
33%
76-90

Забито

31
25
19 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
1
3%
7
28%
1-15
9
29%
29%
2
8%
16-30
9
29%
29%
3
12%
31-45
5
16%
2
8%
46-60
3
10%
4
16%
61-75
4
13%
7
28%
76-90

Пропущено

31
36
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
5
16%
3
8%
1-15
4
13%
7
19%
16-30
7
23%
6
17%
31-45
5
16%
8
22%
46-60
4
13%
3
8%
61-75
6
19%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вольфсбергер - Флоридсдорфер 4:2 Вольфсбергер - Богемианс-1905 1:1 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Вольфсбергер - Лудогорец 3:3
Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6 Рид - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Адмира 3:0
Рид
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3
Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3 Альтах - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 19 15 3 1 44 - 13 48
2. Вольфсбергер 19 10 4 5 33 - 29 34
3. Штурм 19 9 5 5 39 - 28 32
4. Аустрия Клагенфурт 18 6 7 5 26 - 27 25
5. Рапид Вена 19 6 6 7 28 - 29 24
6. Аустрия Вена 19 5 9 5 26 - 22 24
7. Рид 19 6 6 7 25 - 36 24
8. Хартберг 18 5 6 7 28 - 28 21
9. ЛАСК 18 5 5 8 23 - 26 20
10. Сваровски Тироль 19 4 8 7 27 - 37 20
11. Адмира 18 3 7 8 21 - 25 16
12. Альтах 19 3 4 12 10 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Вольфсбергер 10 6 1 3 19 - 14 19
3. Рид 9 5 4 0 16 - 11 19
4. Рапид Вена 10 5 1 4 18 - 14 16
5. Штурм 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Аустрия Клагенфурт 9 3 5 1 14 - 14 14
7. Сваровски Тироль 10 2 6 2 17 - 14 12
8. Аустрия Вена 9 2 5 2 13 - 11 11
9. ЛАСК 9 3 2 4 10 - 10 11
10. Хартберг 9 2 3 4 13 - 16 9
11. Адмира 9 2 2 5 10 - 9 8
12. Альтах 10 1 2 7 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Штурм 10 5 2 3 21 - 14 17
3. Вольфсбергер 9 4 3 2 14 - 15 15
4. Аустрия Вена 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Хартберг 9 3 3 3 15 - 12 12
6. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 12 - 13 11
7. ЛАСК 9 2 3 4 13 - 16 9
8. Рапид Вена 9 1 5 3 10 - 15 8
9. Сваровски Тироль 9 2 2 5 10 - 23 8
10. Адмира 9 1 5 3 11 - 16 8
11. Альтах 9 2 2 5 5 - 12 8
12. Рид 10 1 2 7 9 - 25 5
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Дедич Амар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Байич Анте бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Matthias Gragger уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    8'
    Philipp Pomer получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вольфсбергер 2:1 Рид онлайн


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