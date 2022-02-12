Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2021-2022

Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Санкт-Галлен
2:1
Первый тайм: 15'

Стадион:
Серветт
0'
0:1
2' Гол
Схалк Алекс
1:1
4' Гол
Руис Виктор
2:1
10' Гол
Гийемено Джереми
15'

Ход матча

2'
0:1
Схалк Алекс
4'
Руис Виктор
(Гийемено Джереми)
1:1
10'
Гийемено Джереми
(Гёртлер Лукас)
2:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Серветт
2.58
3.75
2.96
Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
15
Euclides
Cabral
6
Стильхарт
Базиль
4
Стеригу
Леонидас
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
72
Тома
Бастьен
10
Руис
Виктор
III
9
Гийемено
Джереми
11
Дуа
Квадво
32
Фрик
Джереми
7
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
10
Схалк
Алекс
27
Антунес
Алексис
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Серветт
4-3-3

История личных встреч

Санкт-Галлен
Серветт

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

18 матчей

72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:1
С
5:1
С
1:2
К
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
4:1
С
1:3
С
1:1
С
2:0
К
1:2
ЧЛ
1:4
ЧЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 7 (2) 0.33
Йуан Элье 6 0.29
Гийемено Джереми 4 0.19
Руис Виктор III 3 (1) 0.14
Люхингер Николас 2 0.1
Диаките Усман 2 0.1
Гёртлер Лукас 1 0.05
Alessio Besio 1 0.05
Бабич Борис 1 0.05
Кемптер Михаэль 1 0.05
Тома Бастьен 1 0.05
Patrick Sutter 1 0.05
Янкевиц Александр 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Шуберт Фабиан 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Шмидт Исаак 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 8 (1) 0.38
Киэ Грежон 6 0.29
Стеванович Мирослав 4 (1) 0.19
Конья Тимоте 4 0.19
Руй Стив 3 0.14
Антунес Алексис 2 0.1
Роделен Ронни 1 0.05
Валь Тео 1 (1) 0.05
Сотье Антони 1 0.05
Сассо Венсан 1 0.05
Схалк Алекс 1 0.05
Вуйоз Николя 1 0.05
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 8 0
Гийемено Джереми 5 1
Фазлии Бетим 4 1
Йуан Элье 4 1
Стильхарт Базиль 3 1
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Alessio Besio 3 0
Euclides Cabral 1 1
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Patrick Sutter 2 0
Шуберт Фабиан 1 0
Руис Виктор III 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Дуа Квадво 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Янкевиц Александр 1 0
Шмидт Исаак 1 0
Leonhard Muenst 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 6 1
Сотье Антони 4 0
Сеспедес Борис 4 0
Киэ Грежон 4 0
Фрик Джереми 2 1
Клиши Гаэль 3 0
Руй Стив 3 0
Дулин Давид 2 0
Валь Тео 2 0
Диалло Мусса 2 0
Севрен Йоан 2 0
Имери Кастриот 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Роделен Ронни 1 0
Стеванович Мирослав 1 0
Антунес Алексис 1 0
Мендеш Папу 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
4
25%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
5
31%
4
25%
61-75
4
25%
4
25%
76-90

Пропущено

18
14
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
6%
1
7%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
4
22%
3
21%
31-45
4
22%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
7
39%
3
21%
76-90

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
5
28%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
4
27%
3
17%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
3
20%
2
11%
76-90

Пропущено

24
19
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
17%
2
11%
1-15
6
25%
1
5%
16-30
3
13%
5
26%
31-45
3
13%
5
26%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
4
17%
3
16%
76-90

Забито

31
34
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
6
19%
2
6%
1-15
3
10%
7
21%
16-30
4
13%
6
18%
31-45
4
13%
6
18%
46-60
7
23%
7
21%
61-75
7
23%
6
18%
76-90

Пропущено

42
33
20 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 16
5
12%
3
9%
1-15
8
19%
3
9%
16-30
7
17%
8
24%
31-45
7
17%
8
24%
46-60
4
10%
5
15%
61-75
11
26%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3
Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2
Серветт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2
Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 20 14 4 2 47 - 27 46
2. Базель 20 9 10 1 44 - 22 37
3. Янг Бойз 20 10 6 4 47 - 25 36
4. Лугано 20 10 3 7 27 - 26 33
5. Серветт 1:2 21 8 4 9 34 - 36 28
6. Грасcхоппер 21 6 8 7 35 - 31 26
7. Сьон 20 7 4 9 29 - 38 25
8. Санкт-Галлен 2:1 21 6 5 10 32 - 44 23
9. Лозанна-Спорт 21 2 6 13 19 - 45 12
10. Люцерн 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 10 8 2 0 26 - 10 26
2. Янг Бойз 10 6 3 1 20 - 11 21
3. Лугано 10 6 2 2 15 - 13 20
4. Базель 10 4 5 1 24 - 12 17
5. Сьон 10 5 1 4 14 - 11 16
6. Санкт-Галлен 2:1 11 3 5 3 17 - 20 14
7. Серветт 1:2 10 4 2 4 18 - 19 14
8. Грасcхоппер 10 3 4 3 18 - 16 13
9. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 11 - 28 6
10. Люцерн 10 1 2 7 11 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 10 5 5 0 20 - 10 20
2. Цюрих 10 6 2 2 21 - 17 20
3. Янг Бойз 10 4 3 3 27 - 14 15
4. Серветт 1:2 11 4 2 5 16 - 17 14
5. Лугано 10 4 1 5 12 - 13 13
6. Грасcхоппер 11 3 4 4 17 - 15 13
7. Сьон 10 2 3 5 15 - 27 9
8. Санкт-Галлен 2:1 10 3 0 7 15 - 24 9
9. Лозанна-Спорт 10 1 3 6 8 - 17 6
10. Люцерн 10 0 6 4 10 - 20 6
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Серветт
2.58
3.75
2.96
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санкт-Галлен 2:1 Серветт онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Санкт-Галлен
Серветт

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 