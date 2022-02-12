Швейцария: Суперлига 2021-2022
5:1
Конец матча
Стадион: АФГ Арена
0:1
2' ГолСхалк Алекс
1:1
4' ГолРуис Виктор
2:1
10' ГолГийемено Джереми
3:1
29' ГолГийемено Джереми
4:1
63' ГолШуберт Фабиан
66' Желтая карточкаКлиши Гаэль
69' Желтая карточкаКонья Тимоте
5:1
77' ГолШуберт Фабиан
83' Желтая карточкаЛунгой Кристофер
Ход матча
2'
0:1
4'
1:1
10'
29'
46'
63'
66'
69'
77'
5:1
83'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 13
-
50 Владение мячом, % 50
33
Шмидт
Исаак
72
Тома
Бастьен
11
Дуа
Квадво
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
15
Валь
Тео
10
Схалк
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Тома БастьенПолузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
11 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Фазлии БетимЗащитник
-
34 Бабич БорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бауэр МорицЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
-
21 Nils Pedat
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Санкт-Галлен
Серветт
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
18 матчей
72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|7 (2)
|0.33
|Йуан Элье
|6
|0.29
|Гийемено Джереми
|5
|0.24
|Руис Виктор III
|3 (1)
|0.14
|Шуберт Фабиан
|2
|0.1
|Люхингер Николас
|2
|0.1
|Диаките Усман
|2
|0.1
|Гёртлер Лукас
|1
|0.05
|Alessio Besio
|1
|0.05
|Бабич Борис
|1
|0.05
|Кемптер Михаэль
|1
|0.05
|Тома Бастьен
|1
|0.05
|Patrick Sutter
|1
|0.05
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Euclides Cabral
|0
|0
|Шмидт Исаак
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имери Кастриот
|8 (1)
|0.38
|Киэ Грежон
|6
|0.29
|Стеванович Мирослав
|4 (1)
|0.19
|Конья Тимоте
|4
|0.19
|Руй Стив
|3
|0.14
|Антунес Алексис
|2
|0.1
|Роделен Ронни
|1
|0.05
|Валь Тео
|1 (1)
|0.05
|Сотье Антони
|1
|0.05
|Сассо Венсан
|1
|0.05
|Схалк Алекс
|1
|0.05
|Вуйоз Николя
|1
|0.05
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Оберлин Димитри
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|8
|0
|Гийемено Джереми
|5
|1
|Фазлии Бетим
|4
|1
|Йуан Элье
|4
|1
|Стильхарт Базиль
|3
|1
|Люхингер Николас
|3
|0
|Нуу Муса
|3
|0
|Alessio Besio
|3
|0
|Euclides Cabral
|1
|1
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Patrick Sutter
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Руис Виктор III
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Дуа Квадво
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Янкевиц Александр
|1
|0
|Шмидт Исаак
|1
|0
|Leonhard Muenst
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|6
|1
|Клиши Гаэль
|4
|0
|Сотье Антони
|4
|0
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Киэ Грежон
|4
|0
|Фрик Джереми
|2
|1
|Руй Стив
|3
|0
|Дулин Давид
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Диалло Мусса
|2
|0
|Севрен Йоан
|2
|0
|Имери Кастриот
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Роделен Ронни
|1
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Мендеш Папу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
17
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
6
29%
2
12%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
6
29%
4
24%
61-75
5
24%
4
24%
76-90
Пропущено
19
19
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
11%
3
16%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
4
21%
3
16%
31-45
4
21%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
7
37%
4
21%
76-90
Забито
15
18
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
5
28%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
4
27%
3
17%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
3
20%
2
11%
76-90
Пропущено
24
19
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
17%
2
11%
1-15
6
25%
1
5%
16-30
3
13%
5
26%
31-45
3
13%
5
26%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
4
17%
3
16%
76-90
Забито
36
35
16 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
8
22%
3
9%
1-15
4
11%
7
20%
16-30
4
11%
6
17%
31-45
4
11%
6
17%
46-60
8
22%
7
20%
61-75
8
22%
6
17%
76-90
Пропущено
43
38
21 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 17
6
14%
5
13%
1-15
8
19%
4
11%
16-30
7
16%
8
21%
31-45
7
16%
8
21%
46-60
4
9%
6
16%
61-75
11
26%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3
Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2
Серветт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2
Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|20
|14
|4
|2
|47 - 27
|46
|2.
|Базель
|20
|9
|10
|1
|44 - 22
|37
|3.
|Янг Бойз
|20
|10
|6
|4
|47 - 25
|36
|4.
|Лугано
|20
|10
|3
|7
|27 - 26
|33
|5.
|Серветт
|21
|8
|4
|9
|34 - 39
|28
|6.
|Грасcхоппер
|21
|6
|8
|7
|35 - 31
|26
|7.
|Сьон
|20
|7
|4
|9
|29 - 38
|25
|8.
|Санкт-Галлен
|21
|6
|5
|10
|35 - 44
|23
|9.
|Лозанна-Спорт
|21
|2
|6
|13
|19 - 45
|12
|10.
|Люцерн
|20
|1
|8
|11
|21 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|10
|8
|2
|0
|26 - 10
|26
|2.
|Янг Бойз
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|3.
|Лугано
|10
|6
|2
|2
|15 - 13
|20
|4.
|Базель
|10
|4
|5
|1
|24 - 12
|17
|5.
|Сьон
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|Санкт-Галлен
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|7.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|8.
|Грасcхоппер
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|9.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|3
|7
|11 - 28
|6
|10.
|Люцерн
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|10
|5
|5
|0
|20 - 10
|20
|2.
|Цюрих
|10
|6
|2
|2
|21 - 17
|20
|3.
|Янг Бойз
|10
|4
|3
|3
|27 - 14
|15
|4.
|Серветт
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|5.
|Лугано
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|6.
|Грасcхоппер
|11
|3
|4
|4
|17 - 15
|13
|7.
|Сьон
|10
|2
|3
|5
|15 - 27
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|10
|3
|0
|7
|15 - 24
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
|10.
|Люцерн
|10
|0
|6
|4
|10 - 20
|6