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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лозанна-Спорт
0:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Грасcхоппер
0'
3' Желтая карточка
Требель Адриен
0:1
28' Гол
Francis Momoh
38' Желтая карточка
Жордау Бруну
59'

Ход матча

3'
Требель Адриен
 
28'
0:1
Francis Momoh
(Dominik Schmid2)
38'
 
Жордау Бруну
46'
Куалипу Годюэн
Уаттара Брахима
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 9
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Грасcхоппер
9.50
3.90
2.51
Все Коэффициенты
40
Диао
Мори
71
Karim
Sow
25
Коне
Ламин
6
Монтейру
Элтон
30
Требель
Адриен
26
Шафик
Фуад
38
Томас
Тразье
21
Жан
Н'Гессан
28
Сузуки
Тоити
11
Уаттара
Брахима
9
Zeki
Amdouni
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
33
Марграйттер
Георг
41
Лоосли
Ноа
77
Болла
Бендегуз
20
Жордау
Бруну
28
Герц
Кристиан
31
Dominik
Schmid2
40
Кавабэ
Хаяо
59
Francis
Momoh
17
Сене
Кали
Лозанна-Спорт
3-1-4-2
Грасcхоппер
3-4-1-2

История личных встреч

Лозанна-Спорт
Грасcхоппер

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

30 матчей

23.3%
30%
46.7%
7 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

13.3%
63.3%
23.4%
4 победы 19 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
33.3%
46.7%
6 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

С
3:1
С
3:1
К
2:0
ТМК
1:2
ЧЛ
1:0
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:1
С
0:1
С
0:0
С
2:0
К
0:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
0:0
С
4:1
С
0:0
ТМС
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кукурузович Степан 4 (3) 0.19
Zeki Amdouni 4 0.19
Маю Хишам 2 0.1
Уаттара Брахима 2 0.1
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.1
Anel Husic 1 0.05
Монтейру Элтон 1 0.05
Койл Трей 1 0.05
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 8 0.38
Бонатини Леонардо 5 (3) 0.24
Кавабэ Хаяо 4 0.19
Марграйттер Георг 3 0.14
Кампана Леонардо 3 (2) 0.14
Герц Кристиан 2 0.1
Болла Бендегуз 2 0.1
Djibril Diani 2 0.1
Dominik Schmid2 1 0.05
Пушич Петар 1 0.05
Allan Arigoni 1 0.05
Francis Momoh 1 0.05
Гомеш Тоти 1 0.05
Леняни Эрмир 0 0
Демхасай Шкельчим 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anel Husic 7 0
Сузуки Тоити 7 0
Пуэртас Кэмерон 5 1
Томас Тразье 5 1
Шафик Фуад 4 1
Зохури Армель 5 0
Kouadio Jean 3 1
Гриппо Симоне 4 0
Диао Мори 4 0
Karim Sow 4 0
Маю Хишам 3 0
Кукурузович Степан 2 0
Монтейру Элтон 2 0
Койл Трей 2 0
Барес Габриэль 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Уаттара Брахима 2 0
Zeki Amdouni 2 0
Коне Ламин 1 0
Требель Адриен 1 0
Джордж Майрон 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Rodrigo Pollero 1 0
Mohamed Amdouni 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Nassim Zoukit 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 1
Марграйттер Георг 5 0
Лоосли Ноа 4 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Герц Кристиан 4 0
Djibril Diani 4 0
Сене Кали 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Пушич Петар 3 0
Allan Arigoni 3 0
Dominik Schmid2 3 0
Леняни Эрмир 2 0
Бонатини Леонардо 2 0
Да Силва Нуну 2 0
Сантуш Андре 0 1
Демхасай Шкельчим 1 0
Жордау Бруну 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Florian Hoxha 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
4
36%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
4
36%
4
24%
76-90

Пропущено

26
13
8 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
8%
4
31%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
5
19%
2
15%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
7
27%
4
31%
76-90

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
6
32%
16-30
2
25%
4
21%
31-45
1
13%
4
21%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
2
25%
2
11%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
4
24%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
7
41%
5
33%
76-90

Забито

19
36
10 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
5
26%
3
8%
1-15
1
5%
6
17%
16-30
4
21%
8
22%
31-45
1
5%
9
25%
46-60
2
11%
4
11%
61-75
6
32%
6
17%
76-90

Пропущено

43
28
16 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 17
6
14%
6
21%
1-15
2
5%
2
7%
16-30
8
19%
2
7%
31-45
6
14%
5
18%
46-60
7
16%
4
14%
61-75
14
33%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна-Спорт
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1
Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3
Грасcхоппер
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2
Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 20 14 4 2 47 - 27 46
2. Базель 20 9 10 1 44 - 22 37
3. Янг Бойз 20 10 6 4 47 - 25 36
4. Лугано 20 10 3 7 27 - 26 33
5. Серветт 20 8 4 8 33 - 34 28
6. Грасcхоппер 1:0 21 6 8 7 34 - 31 26
7. Сьон 20 7 4 9 29 - 38 25
8. Санкт-Галлен 20 5 5 10 30 - 43 20
9. Лозанна-Спорт 0:1 21 2 6 13 19 - 44 12
10. Люцерн 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 10 8 2 0 26 - 10 26
2. Янг Бойз 10 6 3 1 20 - 11 21
3. Лугано 10 6 2 2 15 - 13 20
4. Базель 10 4 5 1 24 - 12 17
5. Сьон 10 5 1 4 14 - 11 16
6. Серветт 10 4 2 4 18 - 19 14
7. Грасcхоппер 1:0 10 3 4 3 18 - 16 13
8. Санкт-Галлен 10 2 5 3 15 - 19 11
9. Лозанна-Спорт 0:1 11 1 3 7 11 - 27 6
10. Люцерн 10 1 2 7 11 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 10 5 5 0 20 - 10 20
2. Цюрих 10 6 2 2 21 - 17 20
3. Янг Бойз 10 4 3 3 27 - 14 15
4. Серветт 10 4 2 4 15 - 15 14
5. Лугано 10 4 1 5 12 - 13 13
6. Грасcхоппер 1:0 11 3 4 4 16 - 15 13
7. Сьон 10 2 3 5 15 - 27 9
8. Санкт-Галлен 10 3 0 7 15 - 24 9
9. Лозанна-Спорт 0:1 10 1 3 6 8 - 17 6
10. Люцерн 10 0 6 4 10 - 20 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Жордау Бруну получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Francis Momoh бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Требель Адриен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Грасcхоппер
9.50
3.90
2.51
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер онлайн


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