Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:1
Второй тайм: 59'
Стадион: Stade de la Tuiliere
3' Желтая карточкаТребель Адриен
0:1
28' ГолFrancis Momoh
38' Желтая карточкаЖордау Бруну
Ход матча
28'
0:1
38'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 9
-
49 Владение мячом, % 51
40
Диао
Мори
71
Karim
Sow
25
Коне
Ламин
26
Шафик
Фуад
38
Томас
Тразье
21
Жан
Н'Гессан
28
Сузуки
Тоити
41
Лоосли
Ноа
20
Жордау
Бруну
40
Кавабэ
Хаяо
17
Сене
Кали
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
-
71 Karim SowЗащитник
-
25 Коне ЛаминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Шафик ФуадПолузащитник
-
38 Томас ТразьеПолузащитник
-
21 Жан Н'ГессанПолузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Казанова Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
-
20 Жордау БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Нападающий
-
17 Сене КалиНападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Ли ЛэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Dion Kacuri
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Лозанна-Спорт
Грасcхоппер
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
30 матчей
23.3%
30%
46.7%
7 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
13.3%
63.3%
23.4%
4 победы 19 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
33.3%
46.7%
6 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кукурузович Степан
|4 (3)
|0.19
|Zeki Amdouni
|4
|0.19
|Маю Хишам
|2
|0.1
|Уаттара Брахима
|2
|0.1
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.1
|Anel Husic
|1
|0.05
|Монтейру Элтон
|1
|0.05
|Койл Трей
|1
|0.05
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|8
|0.38
|Бонатини Леонардо
|5 (3)
|0.24
|Кавабэ Хаяо
|4
|0.19
|Марграйттер Георг
|3
|0.14
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.14
|Герц Кристиан
|2
|0.1
|Болла Бендегуз
|2
|0.1
|Djibril Diani
|2
|0.1
|Dominik Schmid2
|1
|0.05
|Пушич Петар
|1
|0.05
|Allan Arigoni
|1
|0.05
|Francis Momoh
|1
|0.05
|Гомеш Тоти
|1
|0.05
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Демхасай Шкельчим
|0
|0
Карточки
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anel Husic
|7
|0
|Сузуки Тоити
|7
|0
|Пуэртас Кэмерон
|5
|1
|Томас Тразье
|5
|1
|Шафик Фуад
|4
|1
|Зохури Армель
|5
|0
|Kouadio Jean
|3
|1
|Гриппо Симоне
|4
|0
|Диао Мори
|4
|0
|Karim Sow
|4
|0
|Маю Хишам
|3
|0
|Кукурузович Степан
|2
|0
|Монтейру Элтон
|2
|0
|Койл Трей
|2
|0
|Барес Габриэль
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Уаттара Брахима
|2
|0
|Zeki Amdouni
|2
|0
|Коне Ламин
|1
|0
|Требель Адриен
|1
|0
|Джордж Майрон
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Rodrigo Pollero
|1
|0
|Mohamed Amdouni
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Nassim Zoukit
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|1
|Марграйттер Георг
|5
|0
|Лоосли Ноа
|4
|0
|Кавабэ Хаяо
|4
|0
|Герц Кристиан
|4
|0
|Djibril Diani
|4
|0
|Сене Кали
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Allan Arigoni
|3
|0
|Dominik Schmid2
|3
|0
|Леняни Эрмир
|2
|0
|Бонатини Леонардо
|2
|0
|Да Силва Нуну
|2
|0
|Сантуш Андре
|0
|1
|Демхасай Шкельчим
|1
|0
|Жордау Бруну
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Florian Hoxha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
4
36%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
4
36%
4
24%
76-90
Пропущено
26
13
8 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
8%
4
31%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
5
19%
2
15%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
7
27%
4
31%
76-90
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
6
32%
16-30
2
25%
4
21%
31-45
1
13%
4
21%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
2
25%
2
11%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
4
24%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
7
41%
5
33%
76-90
Забито
19
36
10 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
5
26%
3
8%
1-15
1
5%
6
17%
16-30
4
21%
8
22%
31-45
1
5%
9
25%
46-60
2
11%
4
11%
61-75
6
32%
6
17%
76-90
Пропущено
43
28
16 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 17
6
14%
6
21%
1-15
2
5%
2
7%
16-30
8
19%
2
7%
31-45
6
14%
5
18%
46-60
7
16%
4
14%
61-75
14
33%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1
Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3
Грасcхоппер
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2
Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|20
|14
|4
|2
|47 - 27
|46
|2.
|Базель
|20
|9
|10
|1
|44 - 22
|37
|3.
|Янг Бойз
|20
|10
|6
|4
|47 - 25
|36
|4.
|Лугано
|20
|10
|3
|7
|27 - 26
|33
|5.
|Серветт
|20
|8
|4
|8
|33 - 34
|28
|6.
|Грасcхоппер
|1:0
|21
|6
|8
|7
|34 - 31
|26
|7.
|Сьон
|20
|7
|4
|9
|29 - 38
|25
|8.
|Санкт-Галлен
|20
|5
|5
|10
|30 - 43
|20
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|21
|2
|6
|13
|19 - 44
|12
|10.
|Люцерн
|20
|1
|8
|11
|21 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|10
|8
|2
|0
|26 - 10
|26
|2.
|Янг Бойз
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|3.
|Лугано
|10
|6
|2
|2
|15 - 13
|20
|4.
|Базель
|10
|4
|5
|1
|24 - 12
|17
|5.
|Сьон
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|7.
|Грасcхоппер
|1:0
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|8.
|Санкт-Галлен
|10
|2
|5
|3
|15 - 19
|11
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|11
|1
|3
|7
|11 - 27
|6
|10.
|Люцерн
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|10
|5
|5
|0
|20 - 10
|20
|2.
|Цюрих
|10
|6
|2
|2
|21 - 17
|20
|3.
|Янг Бойз
|10
|4
|3
|3
|27 - 14
|15
|4.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|5.
|Лугано
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|6.
|Грасcхоппер
|1:0
|11
|3
|4
|4
|16 - 15
|13
|7.
|Сьон
|10
|2
|3
|5
|15 - 27
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|10
|3
|0
|7
|15 - 24
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
|10.
|Люцерн
|10
|0
|6
|4
|10 - 20
|6