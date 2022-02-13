Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

43' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Байо Мохамед имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

39' Г О О О О О О Л - Унтонджи Седрик из команды Клермон с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

38' Микаэль Наде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

35' Колодзейчак Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Бертомье Жезон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

33' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Микаэль Наде из команды Сент-Этьен

33' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Унтонджи Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Клермон выполняет удар от ворот.

32' Норден Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Байо Мохамед нанес удар, мяч был парирован, но Поль Бернардони не удержал его в руках.

20' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

19' Унтонджи Седрик получил желтую карточку от судьи

19' Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Бертомье Жезон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Будебуз Риад получил желтую карточку от судьи

15' Камара Махди из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Сейду Алиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Будебуз Риад навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Клермон выполняет удар от ворот.

11' Какой промах! Хазри Вахби имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

9' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

7' Бертомье Жезон не смог попасть в створ ударом издали

6' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

6' Матч возобновлен

5' Бернардони Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Гастьен Йоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Микаэль Наде из команды Сент-Этьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

3' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сент-Этьен начинает с центра поля