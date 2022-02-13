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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Клермон
1:0
Перерыв

Стадион:
Сент-Этьен
0'
15' Желтая карточка
Будебуз Риад
19' Желтая карточка
Унтонджи Седрик
1:0
39' Гол
Унтонджи Седрик

Ход матча

15'
 
Будебуз Риад
19'
Унтонджи Седрик
 
39'
Унтонджи Седрик
(Бертомье Жезон)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 127
Клермон 37% (47)
X 43.3% (55)
Сент-Этьен 19.7% (25)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Сент-Этьен
2.68
3.34
3.44
Все Коэффициенты
Новости
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
36
Сейду
Алиду
12
Н'Симба
Виталь
25
Гастьен
Йоан
8
Бертомье
Жезон
19
Абдул-Самед
Салис
10
Да
Кунья
Лукас
27
Байо
Мохамед
18
Рашани
Эльбасан
50
Бернардони
Поль
14
Сако
Фалае
22
Мангала
Эльяким
3
Наде
Микаэль
9
Тиуб
Сада
8
Камара
Махди
7
Будебуз
Риад
6
Гурна-Дуат
Люка
5
Колодзейчак
Тимоти
18
Норден
Арно
10
Хазри
Вахби
Клермон
4-3-3
Сент-Этьен
3-5-2

История личных встреч

Клермон
Сент-Этьен

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
3:2
ТМК
2:3
ТМК
1:1
ТМК
3:1
ТМС
2:1
К
0:2
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 9 (1) 0.38
Рашани Эльбасан 5 0.21
Бертомье Жезон 1 0.04
Н'Симба Виталь 1 0.04
Доссу Жодель 1 0.04
Телль Жордан 1 0.04
Да Кунья Лукас 1 0.04
Ожье Флоран 1 0.04
Унтонджи Седрик 1 0.04
Маньен Йоанн 1 0.04
Аллевина Джим 0 0
Гастьен Йоан 0 0
Зедатка Аким 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 8 (3) 0.33
Норден Арно 2 0.08
Соу Саиду 2 0.08
Буанга Денис 2 0.08
Будебуз Риад 1 0.04
Колодзейчак Тимоти 1 0.04
Крассо Жан-Филипп 1 0.04
Амума Ромен 1 0.04
Трауко Мигель 1 0.04
Наде Микаэль 1 0.04
Аушиш Адиль 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдул-Самед Салис 6 1
Гастьен Йоан 4 2
Pascal Gastien 2 1
Ожье Флоран 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Унтонджи Седрик 2 0
Доссу Жодель 2 0
Зедатка Аким 2 0
Н'Симба Виталь 2 0
Амель Пьер-Ив 2 0
Сейду Алиду 0 1
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 7 0
Масон Иван 5 0
Гурна-Дуат Люка 4 0
Колодзейчак Тимоти 2 1
Буанга Денис 2 1
Юссуф Зейду 2 1
Хазри Вахби 3 0
Грин Этьен 1 1
Будебуз Риад 2 0
Амума Ромен 2 0
Трауко Мигель 2 0
Норден Арно 2 0
Наде Микаэль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Мангала Эльяким 1 0
Сильва Габриэль 1 0
Тиуб Сада 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Неу Иван 1 0
Муэффек Аймен 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
4
57%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
8%
2
10%
1-15
3
25%
4
20%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
3
25%
4
20%
76-90

Забито

10
15
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 13
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
6
60%
9
60%
76-90

Пропущено

26
23
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
8%
3
13%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
6
23%
3
13%
31-45
5
19%
5
22%
46-60
4
15%
1
4%
61-75
6
23%
8
35%
76-90

Забито

24
22
7 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
13%
1
5%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
2
8%
6
27%
31-45
5
21%
1
5%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
7
29%
29%
9
41%
76-90

Пропущено

38
43
17 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 19
17 Не пропускали 22
3
8%
5
12%
1-15
6
16%
7
16%
16-30
8
21%
6
14%
31-45
8
21%
6
14%
46-60
4
11%
7
16%
61-75
9
24%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0
Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1
Сент-Этьен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0
Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 24 18 5 1 52 - 19 59
2. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
3. Ницца Заявка 24 13 4 7 37 - 21 42
4. Страсбург 1:0 Заявка 24 12 5 7 46 - 29 41
5. Лион Заявка 24 10 8 6 33 - 30 38
6. Монако Заявка 24 10 7 7 37 - 26 37
7. Ренн Заявка 24 11 4 9 43 - 22 37
8. Нант 1:0 Заявка 24 10 5 9 31 - 28 35
9. Лилль Заявка 24 9 8 7 32 - 35 35
10. Монпелье Заявка 24 10 4 10 38 - 34 34
11. Ланс Заявка 23 9 6 8 36 - 33 33
12. Брест 2:1 Заявка 24 8 7 9 30 - 36 31
13. Анже 0:1 Заявка 24 7 8 9 30 - 35 29
14. Реймс 0:1 Заявка 24 6 9 9 27 - 28 27
15. Клермон 1:0 Заявка 24 7 6 11 24 - 39 27
16. Труа 1:2 Заявка 24 5 6 13 21 - 33 21
17. Лорьян Заявка 24 4 9 11 20 - 38 21
18. Бордо Заявка 23 4 8 11 34 - 58 20
19. Метц Заявка 23 4 8 11 24 - 43 20
20. Сент-Этьен 0:1 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
3. Монако Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
4. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
5. Страсбург 1:0 Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Нант 1:0 Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
8. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
9. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
10. Лилль Заявка 11 5 4 2 15 - 16 19
11. Брест 2:1 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
12. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
13. Клермон 1:0 Заявка 12 4 4 4 13 - 14 16
14. Анже 0:1 Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
15. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
16. Реймс 0:1 Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
17. Труа 1:2 Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен 0:1 Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
2. ПСЖ Заявка 12 7 4 1 24 - 13 25
3. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
4. Страсбург 1:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 16 18
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
7. Анже 0:1 Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
8. Метц Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
9. Брест 2:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
10. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
11. Реймс 0:1 Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
12. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
13. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
14. Нант 1:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Клермон 1:0 Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
17. Бордо Заявка 11 2 4 5 15 - 34 10
18. Труа 1:2 Заявка 12 3 1 8 10 - 20 10
19. Сент-Этьен 0:1 Заявка 12 2 2 8 8 - 21 8
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 127
Клермон 37% (47)
X 43.3% (55)
Сент-Этьен 19.7% (25)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Сент-Этьен
2.68
3.34
3.44
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Где смотреть матч Клермон 1:0 Сент-Этьен онлайн


Прогнозы на матч Клермон 1:0 Сент-Этьен

Исход игры
Клермон
37% (47)
Ничья
43.3% (55)
Сент-Этьен
19.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
29.13% (37)
Меньше
70.87% (90)
Обе команды забьют
Да
67.72% (86)
Нет
32.28% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (49)
1:0 Клермон
18.9% (24)
2:1 Клермон
12.6% (16)
1:2 Сент-Этьен
11% (14)
2:0 Клермон
4.7% (6)
0:1 Сент-Этьен
4.7% (6)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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