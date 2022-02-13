Франция: Лига 1 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Габриэль Монтпье
15' Желтая карточкаБудебуз Риад
19' Желтая карточкаУнтонджи Седрик
1:0
39' ГолУнтонджи Седрик
52' Желтая карточкаГастьен Йоан
1:1
71' ГолКамара Махди
1:2
82' ГолКолодзейчак Тимоти
90' Желтая карточкаСейду Алиду
90' Желтая карточкаЗедатка Аким
Ход матча
15'
19'
39'
52'
71'
1:1
74'
82'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
36
Сейду
Алиду
25
Гастьен
Йоан
27
Байо
Мохамед
14
Сако
Фалае
18
Норден
Арно
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Полузащитник
-
15 Менди АриалНападающий
- Нападающий
-
24 Доссу ЖодельНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноНападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
-
40 Грин ЭтьенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
27 Масон ИванПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
-
20 Буанга ДенисНападающий
-
21 Амума РоменНападающий
-
Главный тренер: Дюпре Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Клермон
Сент-Этьен
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|9 (1)
|0.38
|Рашани Эльбасан
|5
|0.21
|Бертомье Жезон
|1
|0.04
|Н'Симба Виталь
|1
|0.04
|Доссу Жодель
|1
|0.04
|Телль Жордан
|1
|0.04
|Да Кунья Лукас
|1
|0.04
|Ожье Флоран
|1
|0.04
|Унтонджи Седрик
|1
|0.04
|Маньен Йоанн
|1
|0.04
|Аллевина Джим
|0
|0
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Зедатка Аким
|0
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|8 (3)
|0.33
|Норден Арно
|2
|0.08
|Колодзейчак Тимоти
|2
|0.08
|Соу Саиду
|2
|0.08
|Буанга Денис
|2
|0.08
|Будебуз Риад
|1
|0.04
|Амума Ромен
|1
|0.04
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.04
|Трауко Мигель
|1
|0.04
|Наде Микаэль
|1
|0.04
|Камара Махди
|1
|0.04
|Аушиш Адиль
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастьен Йоан
|5
|2
|Абдул-Самед Салис
|6
|1
|Pascal Gastien
|2
|1
|Ожье Флоран
|3
|0
|Зедатка Аким
|3
|0
|Сейду Алиду
|1
|1
|Yadaly Diaby
|1
|1
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Унтонджи Седрик
|2
|0
|Доссу Жодель
|2
|0
|Н'Симба Виталь
|2
|0
|Амель Пьер-Ив
|2
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|7
|0
|Масон Иван
|5
|0
|Гурна-Дуат Люка
|4
|0
|Колодзейчак Тимоти
|2
|1
|Буанга Денис
|2
|1
|Юссуф Зейду
|2
|1
|Хазри Вахби
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Будебуз Риад
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Трауко Мигель
|2
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Наде Микаэль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Мангала Эльяким
|1
|0
|Сильва Габриэль
|1
|0
|Тиуб Сада
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Муэффек Аймен
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
3
20%
4
44%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
1
7%
1
11%
76-90
Пропущено
14
21
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
1
7%
2
10%
1-15
3
21%
4
19%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
1
7%
6
29%
61-75
4
29%
4
19%
76-90
Забито
10
15
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 2
17 Не забивали 14
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
6
60%
9
60%
76-90
Пропущено
26
23
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
8%
3
13%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
6
23%
3
13%
31-45
5
19%
5
22%
46-60
4
15%
1
4%
61-75
6
23%
8
35%
76-90
Забито
25
24
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
12%
1
4%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
3
12%
6
25%
31-45
5
20%
1
4%
46-60
5
20%
4
17%
61-75
7
28%
10
42%
76-90
Пропущено
40
44
17 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 20
18 Не пропускали 23
3
8%
5
11%
1-15
6
15%
7
16%
16-30
8
20%
7
16%
31-45
8
20%
6
14%
46-60
5
13%
7
16%
61-75
10
25%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0
Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1
Сент-Этьен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0
Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|24
|18
|5
|1
|52 - 19
|59
|2.
|Марсель
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|36 - 21
|43
|3.
|Ницца
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|37 - 21
|42
|4.
|Страсбург
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|46 - 29
|41
|5.
|Лион
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|33 - 30
|38
|6.
|Монако
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|37 - 26
|37
|7.
|Ренн
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|43 - 22
|37
|8.
|Ланс
|3:1 Заявка
|24
|10
|6
|8
|39 - 34
|36
|9.
|Нант
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|31 - 28
|35
|10.
|Лилль
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|32 - 35
|35
|11.
|Монпелье
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|38 - 34
|34
|12.
|Брест
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|33 - 36
|31
|13.
|Анже
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|30 - 35
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|27 - 28
|27
|15.
|Клермон
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 41
|24
|16.
|Труа
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|21 - 36
|21
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|20 - 38
|21
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|24 - 45
|21
|19.
|Бордо
|1:3 Заявка
|24
|4
|8
|12
|35 - 61
|20
|20.
|Метц
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|4.
|Ренн
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 8
|25
|5.
|Страсбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Нант
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|8.
|Ланс
|3:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|9.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 16
|19
|11.
|Брест
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|12.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|17
|13.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 15
|16
|14.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 11
|15
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|18.
|Бордо
|1:3 Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 24
|10
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|20 - 7
|25
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 13
|25
|3.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|4.
|Страсбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Ланс
|3:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|7.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|8.
|Метц
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 20
|13
|9.
|Брест
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|10.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|11.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|12.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|13.
|Ренн
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 14
|12
|14.
|Лион
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 20
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 21
|11
|17.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 25
|11
|18.
|Бордо
|1:3 Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 37
|10
|19.
|Труа
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 23
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 29
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Клермон 1:2 Сент-Этьен
Исход игры
Клермон
37% (47)
Ничья
43.3% (55)
Сент-Этьен
19.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
29.13% (37)
Меньше
70.87% (90)
Обе команды забьют
Да
67.72% (86)
Нет
32.28% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (49)
1:0 Клермон
18.9% (24)
2:1 Клермон
12.6% (16)
1:2 Сент-Этьен
11% (14)
0:1 Сент-Этьен
4.7% (6)
2:0 Клермон
4.7% (6)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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