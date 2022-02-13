Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Матч возобновлен

96' Амума Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Зедатка Аким получил желтую карточку от судьи

94' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

93' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Юссуф Зейду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

92' Менди Ариал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Сейду Алиду получил желтую карточку от судьи

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

89' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Клермон

88' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Тактическая замена. Будебуз Риад уходит с поля и его заменяет Иван Масон

86' Удар от ворот произведет Клермон

85' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

84' Гастьен Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Г О О О О О О Л - Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьен с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

81' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

75' Хорошую попытку сделал Аушиш Адиль . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Клермон

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Г О О О О Л - Камара Махди забивает с правой ноги!

70' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Клермон

69' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

67' Амума Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Микаэль Наде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Клермон

63' Будебуз Риад навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Клермон

58' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

58' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Микаэль Наде из команды Сент-Этьен

57' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

56' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Микаэль Наде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Матч возобновлен

55' Камара Махди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Рашани Эльбасан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Гастьен Йоан не смог попасть в створ ударом издали

53' Микаэль Наде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Унтонджи Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Гастьен Йоан получил желтую карточку от судьи

52' Гастьен Йоан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Камара Махди из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Сейду Алиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Хазри Вахби из команды Сент-Этьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

49' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Хорошую попытку сделал Да Кунья Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Клермон

46' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Люка Гурна-Дуат уходит с поля и его заменяет Амума Ромен