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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Метц
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Марсель
0' 20'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 126
Метц 1.6% (2)
X 5.6% (7)
Марсель 92.9% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Марсель
5.79
3.90
1.72
Все Коэффициенты
Новости
30
Кайяр
Марк-Орель
17
Делен
Тома
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
32
Амаду
Ибраим
13
Канде
Фали
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
8
Траоре
Бубакар
10
Булая
Фарид
34
Louis
Mafouta
16
Пау
Лопес
29
Лирола
Поль
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
22
Гуйе
Пап
6
Гендузи
Маттео
4
Камара
Бубакар
8
Жерсон
Сантос
10
Пайе
Димитри
13
Бакамбу
Седрик
12
Бамба
Дьенг
Амаду
Метц
5-4-1
Марсель
4-3-1-2

История личных встреч

Метц
Марсель

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

13 матчей

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
6:3
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:1
КЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 4 0.17
Сентонз Фабьен 4 0.17
Булая Фарид 3 0.13
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.13
Нгетте Опа 2 0.08
Сарр Пап 1 0.04
Бронн Дилан 1 0.04
Юдоль Матьё 1 0.04
Траоре Бубакар 1 0.04
Маига Хабиб 1 0.04
Куяте Кики 1 0.04
Делен Тома 0 0
Гуйе Ламин 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 8 (3) 0.33
Юндер Дженгиз 7 0.29
Гендузи Маттео 4 0.17
Жерсон Сантос 4 0.17
Милик Аркадиуш 4 0.17
Бамба Дьенг Амаду 4 0.17
Лирола Поль 1 0.04
Арит Амин 1 0.04
Бакамбу Седрик 1 0.04
Чалета-Цар Дуе 1 0.04
Камара Бубакар 1 0.04
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0

Карточки

Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 7 1
Маига Хабиб 6 0
Сарр Пап 5 0
Куяте Кики 3 1
Пажо Венсан 4 0
Мбенге Амаду 4 0
Жемерсон де Жесус 2 1
Сентонз Фабьен 3 0
Траоре Бубакар 3 0
Яде Папа Ндиага 3 0
Укиджа Александр 2 0
Де Превиль Николя 2 0
Н'Дорам Кевин 2 0
Ньяне Ибраима 2 0
Булая Фарид 0 1
Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Амаду Ибраим 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньякате Сику 1 0
Делен Тома 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Камара Бубакар 5 0
Гендузи Маттео 4 0
Гуйе Пап 3 0
Перес Луан 3 0
Хорхе Сампаоли 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Ронжье Валентин 2 0
Пау Лопес 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Жерсон Сантос 2 0
Салиба Вильям 2 0
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Пайе Димитри 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
15
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
3
23%
1
7%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
4
31%
4
27%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
1
8%
3
20%
76-90

Пропущено

24
6
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 4
3
13%
1
17%
1-15
4
17%
1
17%
16-30
5
21%
1
17%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
6
25%
3
50%
76-90

Забито

10
22
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
5
23%
16-30
3
30%
4
18%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
2
20%
5
23%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Пропущено

20
13
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
20%
5
38%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
5
25%
3
23%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Забито

23
37
14 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 13
9 Не забивали 4
5
22%
1
3%
1-15
2
9%
8
22%
16-30
7
30%
8
22%
31-45
4
17%
4
11%
46-60
4
17%
8
22%
61-75
1
4%
8
22%
76-90

Пропущено

44
19
21 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 12
7
16%
6
32%
1-15
6
14%
2
11%
16-30
8
18%
2
11%
31-45
9
20%
3
16%
46-60
4
9%
3
16%
61-75
10
23%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Метц
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Труа - Метц 0:0 Метц - Ницца 0:2 Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2
Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0
Марсель
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1
Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 24 18 5 1 52 - 19 59
2. Марсель 0:0 Заявка 24 12 8 4 36 - 21 44
3. Ницца Заявка 24 13 4 7 37 - 21 42
4. Страсбург Заявка 24 12 5 7 46 - 29 41
5. Лион Заявка 24 10 8 6 33 - 30 38
6. Монако Заявка 24 10 7 7 37 - 26 37
7. Ренн Заявка 24 11 4 9 43 - 22 37
8. Ланс Заявка 24 10 6 8 39 - 35 36
9. Нант Заявка 24 10 5 9 31 - 28 35
10. Лилль Заявка 24 9 8 7 32 - 35 35
11. Монпелье Заявка 24 10 4 10 38 - 34 34
12. Брест Заявка 24 8 7 9 33 - 36 31
13. Анже Заявка 24 7 8 9 30 - 35 29
14. Реймс Заявка 24 6 9 9 27 - 28 27
15. Клермон Заявка 24 6 6 12 24 - 41 24
16. Сент-Этьен Заявка 24 5 6 13 24 - 45 21
17. Труа Заявка 24 5 6 13 21 - 36 21
18. Метц 0:0 Заявка 24 4 9 11 24 - 43 21
19. Лорьян Заявка 24 4 9 11 20 - 38 21
20. Бордо Заявка 24 4 8 12 36 - 61 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
3. Монако Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
4. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
5. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Нант Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
8. Ланс Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
9. Марсель 0:0 Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
10. Лилль Заявка 11 5 4 2 15 - 16 19
11. Брест Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
12. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
13. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
14. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
15. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц 0:0 Заявка 12 1 5 6 14 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
2. ПСЖ Заявка 12 7 4 1 24 - 13 25
3. Марсель 0:0 Заявка 12 7 3 2 14 - 8 24
4. Страсбург Заявка 12 5 3 4 19 - 16 18
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
7. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
8. Метц 0:0 Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
9. Брест Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
10. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
11. Реймс Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
12. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
13. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
14. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
17. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 17 - 37 10
19. Труа Заявка 12 3 1 8 10 - 23 10
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 126
Метц 1.6% (2)
X 5.6% (7)
Марсель 92.9% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Марсель
5.79
3.90
1.72
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Метц 0:0 Марсель онлайн


Прогнозы на матч Метц 0:0 Марсель

Исход игры
Метц
1.6% (2)
Ничья
5.6% (7)
Марсель
92.9% (117)
Тотал 2.5
Больше
50.41% (62)
Меньше
49.59% (61)
Обе команды забьют
Да
54.47% (67)
Нет
45.53% (56)
Популярный счёт
1:2 Марсель
41.3% (52)
0:1 Марсель
26.2% (33)
0:2 Марсель
16.7% (21)
1:3 Марсель
5.6% (7)
1:1 Ничья
4.8% (6)
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