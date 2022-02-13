Второй тайм

95' Милик Аркадиуш из команды Марсель сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Марсель вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Удар от ворот произведет Марсель

94' Ньяне Ибраима не смог попасть в створ ударом издали

94' Удар от ворот произведет Марсель

93' Матч возобновлен

93' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

93' Канде Фали решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

92' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Рефери не любит споров - именно за это Пайе Димитри сейчас получил желтую

85' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Супер-замена от тренера! Милик Аркадиуш только вышел на поле и уже забил!

83' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

82' Г О О О О Л - Милик Аркадиуш точно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Кайф!

82' Колашинац Сеад делает скидку назад вдоль ворот

82' Плохо сыграл Куяте Кики - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

82' Плохо сыграл Пап Матар Сарр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

81' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновлен

80' Тактическая замена. Ахмаду Бамба Дьенг уходит с поля и его заменяет Юндер Дженгиз

80' Хорошую попытку сделал Нгетте Опа . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Ох, нехорошо это выглядит. Делен Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Ох, нехорошо это выглядит. Пайе Димитри получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Делен Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Пайе Димитри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

77' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Марсель выполняет удар от ворот.

74' Ньяне Ибраима не смог попасть в створ ударом издали

72' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Бакамбу Седрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Метц

69' Ахмаду Бамба Дьенг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Удар от ворот произведет Метц

67' Как он промахнулся? Лирола Поль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

67' Марк-Орель Кайар не дал случится голу! Ахмаду Бамба Дьенг должен был забивать, но Марк-Орель Кайар сделал отличный сейв

66' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Метц выполняет удар от ворот.

66' Тактическая замена. Маига Хабиб уходит с поля и его заменяет Пап Матар Сарр

64' Пайе Димитри из команды Марсель делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

62' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Метц выполняет удар от ворот.

60' Бакамбу Седрик не смог попасть в створ ударом издали

58' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Делен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Команда Метц сравняла счет! Игра продолжается!

52' Г О О О О Л - Маига Хабиб забивает с правой ноги!

52' Булая Фарид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

52' Марсель выполняет удар от ворот.

50' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Марсель выполняет удар от ворот.

47' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля