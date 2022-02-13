Франция: Лига 1 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
19' Желтая карточкаПажо Венсан
0:1
26' ГолБакамбу Седрик
45' Желтая карточкаТраоре Бубакар
1:1
52' ГолМаига Хабиб
71' Желтая карточкаБакамбу Седрик
1:2
82' ГолМилик Аркадиуш
87' Желтая карточкаПайе Димитри
Ход матча
19'
26'
0:1
45'
52'
1:1
66'
71'
82'
1:2
87'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
17
Делен
Тома
23
Куяте
Кики
32
Амаду
Ибраим
13
Канде
Фали
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
10
Булая
Фарид
16
Пау
Лопес
29
Лирола
Поль
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Делен ТомаЗащитник
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
32 Амаду ИбраимЗащитник
-
13 Канде ФалиЗащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Мбенге АмадуЗащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нгетте ОпаНападающий
-
24 Йосеф ЛенниНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуйе ПапЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
История личных встреч
Метц
Марсель
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
13 матчей
7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Превиль Николя
|4
|0.17
|Сентонз Фабьен
|4
|0.17
|Булая Фарид
|3
|0.13
|Ньяне Ибраима
|3 (1)
|0.13
|Нгетте Опа
|2
|0.08
|Маига Хабиб
|2
|0.08
|Сарр Пап
|1
|0.04
|Бронн Дилан
|1
|0.04
|Юдоль Матьё
|1
|0.04
|Траоре Бубакар
|1
|0.04
|Куяте Кики
|1
|0.04
|Делен Тома
|0
|0
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|8 (3)
|0.33
|Юндер Дженгиз
|7
|0.29
|Милик Аркадиуш
|5
|0.21
|Гендузи Маттео
|4
|0.17
|Жерсон Сантос
|4
|0.17
|Бамба Дьенг Амаду
|4
|0.17
|Бакамбу Седрик
|2
|0.08
|Лирола Поль
|1
|0.04
|Арит Амин
|1
|0.04
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.04
|Камара Бубакар
|1
|0.04
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Карточки
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|7
|1
|Маига Хабиб
|6
|0
|Пажо Венсан
|5
|0
|Сарр Пап
|5
|0
|Куяте Кики
|3
|1
|Траоре Бубакар
|4
|0
|Мбенге Амаду
|4
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|1
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|3
|0
|Укиджа Александр
|2
|0
|Де Превиль Николя
|2
|0
|Н'Дорам Кевин
|2
|0
|Ньяне Ибраима
|2
|0
|Булая Фарид
|0
|1
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Камара Бубакар
|5
|0
|Гендузи Маттео
|4
|0
|Гуйе Пап
|3
|0
|Перес Луан
|3
|0
|Хорхе Сампаоли
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Пайе Димитри
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Пау Лопес
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
17
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
4
24%
16-30
4
29%
4
24%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
1
7%
4
24%
76-90
Пропущено
26
7
13 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 5
3
12%
1
14%
1-15
5
19%
1
14%
16-30
5
19%
1
14%
31-45
4
15%
1
14%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
27%
3
43%
76-90
Забито
10
22
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
5
23%
16-30
3
30%
4
18%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
2
20%
5
23%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Пропущено
20
13
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
20%
5
38%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
5
25%
3
23%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Забито
24
39
14 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 14
9 Не забивали 4
5
21%
1
3%
1-15
2
8%
9
23%
16-30
7
29%
29%
8
21%
31-45
5
21%
4
10%
46-60
4
17%
8
21%
61-75
1
4%
9
23%
76-90
Пропущено
46
20
22 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 10
15 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 13
7
15%
6
30%
1-15
7
15%
2
10%
16-30
8
17%
2
10%
31-45
9
20%
4
20%
46-60
4
9%
3
15%
61-75
11
24%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Метц
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Труа - Метц 0:0 Метц - Ницца 0:2 Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2
Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0
Марсель
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1
Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|24
|18
|5
|1
|52 - 19
|59
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|38 - 22
|46
|3.
|Ницца
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|37 - 21
|42
|4.
|Страсбург
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|46 - 29
|41
|5.
|Лион
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|33 - 30
|38
|6.
|Монако
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|37 - 26
|37
|7.
|Ренн
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|43 - 22
|37
|8.
|Ланс
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|39 - 35
|36
|9.
|Нант
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|31 - 28
|35
|10.
|Лилль
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|32 - 35
|35
|11.
|Монпелье
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|38 - 34
|34
|12.
|Брест
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|33 - 36
|31
|13.
|Анже
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|30 - 35
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|27 - 28
|27
|15.
|Клермон
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 41
|24
|16.
|Труа
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|21 - 36
|21
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|20 - 38
|21
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|24 - 45
|21
|19.
|Бордо
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|36 - 61
|20
|20.
|Метц
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|25 - 45
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|4.
|Ренн
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 8
|25
|5.
|Страсбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Нант
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 13
|22
|9.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 16
|19
|11.
|Брест
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|12.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|17
|13.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 15
|16
|14.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 11
|15
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 24
|10
|20.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|15 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|2.
|Ницца
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|20 - 7
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 13
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|7.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|8.
|Метц
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 20
|13
|9.
|Брест
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|10.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|11.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|12.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|13.
|Ренн
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 14
|12
|14.
|Лион
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 20
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 21
|11
|17.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 25
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 37
|10
|19.
|Труа
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 23
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 29
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Метц 1:2 Марсель
Исход игры
Метц
1.5% (2)
Ничья
6.9% (9)
Марсель
91.6% (120)
Тотал 2.5
Больше
50% (64)
Меньше
50% (64)
Обе команды забьют
Да
54.69% (70)
Нет
45.31% (58)
Популярный счёт
1:2 Марсель
39.7% (52)
0:1 Марсель
26% (34)
0:2 Марсель
16.8% (22)
1:3 Марсель
6.1% (8)
1:1 Ничья
5.3% (7)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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