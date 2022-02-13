Олимпиада 2022
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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Метц
1:2
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
19' Желтая карточка
Пажо Венсан
0:1
26' Гол
Бакамбу Седрик
45' Желтая карточка
Траоре Бубакар
1:1
52' Гол
Маига Хабиб
71' Желтая карточка
Бакамбу Седрик
1:2
82' Гол
Милик Аркадиуш
87' Желтая карточка
Пайе Димитри
90'+5

Ход матча

19'
Пажо Венсан
 
26'
0:1
Бакамбу Седрик
45'
Траоре Бубакар
 
52'
Маига Хабиб
(Канде Фали)
1:1
66'
Ньяне Ибраима
Louis Mafouta
 
66'
Сарр Пап
Маига Хабиб
 
70'
Нгетте Опа
Пажо Венсан
 
71'
 
Бакамбу Седрик
76'
 
Колашинац Сеад
Гуйе Пап
76'
 
Милик Аркадиуш
Бакамбу Седрик
80'
 
Юндер Дженгиз
Бамба Дьенг Амаду
82'
1:2
Милик Аркадиуш
(Колашинац Сеад)
87'
 
Пайе Димитри
90'
 
Балерди Леонардо
Пайе Димитри

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 131
Метц 1.5% (2)
X 6.9% (9)
Марсель 91.6% (120)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Кайяр
Марк-Орель
17
Делен
Тома
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
32
Амаду
Ибраим
13
Канде
Фали
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
8
Траоре
Бубакар
10
Булая
Фарид
34
Louis
Mafouta
16
Пау
Лопес
29
Лирола
Поль
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
22
Гуйе
Пап
6
Гендузи
Маттео
4
Камара
Бубакар
8
Жерсон
Сантос
10
Пайе
Димитри
12
Бамба
Дьенг
Амаду
13
Бакамбу
Седрик
Метц
5-4-1
Марсель
4-3-1-2

История личных встреч

Метц
Марсель

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

13 матчей

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
6:3
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:1
КЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 4 0.17
Сентонз Фабьен 4 0.17
Булая Фарид 3 0.13
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.13
Нгетте Опа 2 0.08
Маига Хабиб 2 0.08
Сарр Пап 1 0.04
Бронн Дилан 1 0.04
Юдоль Матьё 1 0.04
Траоре Бубакар 1 0.04
Куяте Кики 1 0.04
Делен Тома 0 0
Гуйе Ламин 0 0
Канде Фали 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 8 (3) 0.33
Юндер Дженгиз 7 0.29
Милик Аркадиуш 5 0.21
Гендузи Маттео 4 0.17
Жерсон Сантос 4 0.17
Бамба Дьенг Амаду 4 0.17
Бакамбу Седрик 2 0.08
Лирола Поль 1 0.04
Арит Амин 1 0.04
Чалета-Цар Дуе 1 0.04
Камара Бубакар 1 0.04
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0

Карточки

Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 7 1
Маига Хабиб 6 0
Пажо Венсан 5 0
Сарр Пап 5 0
Куяте Кики 3 1
Траоре Бубакар 4 0
Мбенге Амаду 4 0
Жемерсон де Жесус 2 1
Сентонз Фабьен 3 0
Яде Папа Ндиага 3 0
Укиджа Александр 2 0
Де Превиль Николя 2 0
Н'Дорам Кевин 2 0
Ньяне Ибраима 2 0
Булая Фарид 0 1
Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Амаду Ибраим 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньякате Сику 1 0
Делен Тома 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Камара Бубакар 5 0
Гендузи Маттео 4 0
Гуйе Пап 3 0
Перес Луан 3 0
Хорхе Сампаоли 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Пайе Димитри 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Пау Лопес 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Жерсон Сантос 2 0
Салиба Вильям 2 0
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Бакамбу Седрик 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
17
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
4
24%
16-30
4
29%
4
24%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
1
7%
4
24%
76-90

Пропущено

26
7
13 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 5
3
12%
1
14%
1-15
5
19%
1
14%
16-30
5
19%
1
14%
31-45
4
15%
1
14%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
27%
3
43%
76-90

Забито

10
22
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
5
23%
16-30
3
30%
4
18%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
2
20%
5
23%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Пропущено

20
13
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
20%
5
38%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
5
25%
3
23%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Забито

24
39
14 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 14
9 Не забивали 4
5
21%
1
3%
1-15
2
8%
9
23%
16-30
7
29%
29%
8
21%
31-45
5
21%
4
10%
46-60
4
17%
8
21%
61-75
1
4%
9
23%
76-90

Пропущено

46
20
22 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 10
15 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 13
7
15%
6
30%
1-15
7
15%
2
10%
16-30
8
17%
2
10%
31-45
9
20%
4
20%
46-60
4
9%
3
15%
61-75
11
24%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Метц
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Труа - Метц 0:0 Метц - Ницца 0:2 Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2
Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0
Марсель
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1
Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 24 18 5 1 52 - 19 59
2. Марсель Заявка 24 13 7 4 38 - 22 46
3. Ницца Заявка 24 13 4 7 37 - 21 42
4. Страсбург Заявка 24 12 5 7 46 - 29 41
5. Лион Заявка 24 10 8 6 33 - 30 38
6. Монако Заявка 24 10 7 7 37 - 26 37
7. Ренн Заявка 24 11 4 9 43 - 22 37
8. Ланс Заявка 24 10 6 8 39 - 35 36
9. Нант Заявка 24 10 5 9 31 - 28 35
10. Лилль Заявка 24 9 8 7 32 - 35 35
11. Монпелье Заявка 24 10 4 10 38 - 34 34
12. Брест Заявка 24 8 7 9 33 - 36 31
13. Анже Заявка 24 7 8 9 30 - 35 29
14. Реймс Заявка 24 6 9 9 27 - 28 27
15. Клермон Заявка 24 6 6 12 24 - 41 24
16. Труа Заявка 24 5 6 13 21 - 36 21
17. Лорьян Заявка 24 4 9 11 20 - 38 21
18. Сент-Этьен Заявка 24 5 6 13 24 - 45 21
19. Бордо Заявка 24 4 8 12 36 - 61 20
20. Метц Заявка 24 4 8 12 25 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
3. Монако Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
4. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
5. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Нант Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
8. Ланс Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
9. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
10. Лилль Заявка 11 5 4 2 15 - 16 19
11. Брест Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
12. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
13. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
14. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
15. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 12 1 4 7 15 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
2. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
3. ПСЖ Заявка 12 7 4 1 24 - 13 25
4. Страсбург Заявка 12 5 3 4 19 - 16 18
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
7. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
8. Метц Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
9. Брест Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
10. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
11. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
12. Реймс Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
13. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
14. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
17. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 17 - 37 10
19. Труа Заявка 12 3 1 8 10 - 23 10
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 95'
    Милик Аркадиуш из команды Марсель сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Марсель вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Метц: 46%, Марсель: 54%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 94'
    Ньяне Ибраима не смог попасть в створ ударом издали
  • 94'
    Метц пытается что-то создать.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 93'
    Канде Фали решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Юндер Дженгиз из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Траоре Бубакар
  • 92'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 92'
    Тактическая замена. Пайе Димитри уходит с поля и его заменяет Балерди Леонардо
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 90'
    Канде Фали из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 89'
    Контроль мяча: Метц: 44%, Марсель: 56%.
  • 89'
    Метц пытается что-то создать.
  • 88'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    87'
    Рефери не любит споров - именно за это Пайе Димитри сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    87'
    Бронн Дилан из команды Метц заходит слишком далеко, он валит Пайе Димитри.
  • 85'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: Метц: 44%, Марсель: 56%.
  • 85'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    85'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
  • 84'
    Юндер Дженгиз из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 84'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 83'
    Супер-замена от тренера! Милик Аркадиуш только вышел на поле и уже забил!
  • 83'
    Этот гол претендует на звание "Гола года"!
  • 82'
    Колашинац Сеад сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    82'
    Г О О О О Л - Милик Аркадиуш точно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Кайф!
  • 82'
    Колашинац Сеад делает скидку назад вдоль ворот
  • 82'
    Плохо сыграл Куяте Кики - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 82'
    Плохо сыграл Пап Матар Сарр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 81'
    Лирола Поль из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 81'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Нгетте Опа из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 80'
    Булая Фарид из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 80'
    Метц начинает контратаку
  • 80'
    Контроль мяча: Метц: 44%, Марсель: 56%.
  • Травма, повреждение
    80'
    Делен Тома возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    80'
    Пайе Димитри возвращается на поле.
  • 80'
    Матч возобновлен
  • 80'
    Тактическая замена. Ахмаду Бамба Дьенг уходит с поля и его заменяет Юндер Дженгиз
  • 80'
    Хорошую попытку сделал Нгетте Опа. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Травма, повреждение
    80'
    Ох, нехорошо это выглядит. Делен Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    79'
    Ох, нехорошо это выглядит. Пайе Димитри получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    78'
    Делен Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    78'
    Пайе Димитри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 78'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 77'
    Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 77'
    Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 77'
    Делен Тома из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 76'
    Тактическая замена. Бакамбу Седрик уходит с поля и его заменяет Милик Аркадиуш
  • 76'
    Тактическая замена. Гуйе Пап уходит с поля и его заменяет Колашинац Сеад
  • Офсайд
    76'
    Нгетте Опа из команды Метц в офсайде
  • 75'
    Метц пытается что-то создать.
  • 75'
    Контроль мяча: Метц: 46%, Марсель: 54%.
  • 74'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 74'
    Ньяне Ибраима не смог попасть в створ ударом издали
  • 74'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    73'
    Нгетте Опа из команды Метц заходит слишком далеко, он валит Гуйе Пап.
  • 72'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Матч возобновлен
  • 71'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    71'
    Бакамбу Седрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    71'
    Бакамбу Седрик из команды Марсель заходит слишком далеко, он валит Пап Матар Сарр.
  • 70'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: Метц: 46%, Марсель: 54%.
  • 70'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 70'
    Тактическая замена. Пажо Венсан уходит с поля и его заменяет Нгетте Опа
  • 69'
    Ахмаду Бамба Дьенг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 69'
    Лирола Поль из команды Марсель делает пас партнеру.
  • 69'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 69'
    Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    69'
    Судья сигнализирует, что Пап Матар Сарр из команды Метц поставил подножку. Пострадал Камара Бубакар
  • 67'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 67'
    Как он промахнулся? Лирола Поль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 67'
    Марк-Орель Кайар не дал случится голу! Ахмаду Бамба Дьенг должен был забивать, но Марк-Орель Кайар сделал отличный сейв
  • 67'
    Пайе Димитри из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 66'
    Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 66'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 66'
    Тактическая замена. Маига Хабиб уходит с поля и его заменяет Пап Матар Сарр
  • 66'
    Тактическая замена. Louis Mafouta уходит с поля и его заменяет Ньяне Ибраима
  • 65'
    Контроль мяча: Метц: 47%, Марсель: 53%.
  • 65'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 64'
    Пайе Димитри из команды Марсель делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • 64'
    Гендузи Маттео из команды Марсель делает пас партнеру.
  • Угловой
    64'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
  • 64'
    Гуйе Пап нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 63'
    Гуйе Пап из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
  • 63'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 62'
    Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Маига Хабиб из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 60'
    Контроль мяча: Метц: 46%, Марсель: 54%.
  • 60'
    Бакамбу Седрик не смог попасть в створ ударом издали
  • 60'
    Делен Тома ошибается в защите.
  • 60'
    Бакамбу Седрик из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 59'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 58'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Контроль мяча: Метц: 45%, Марсель: 55%.
  • 56'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Булая Фарид из команды Метц отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 55'
    Булая Фарид из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 55'
    Метц пытается что-то создать.
  • 54'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Делен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Салиба Вильям из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Команда Метц сравняла счет! Игра продолжается!
  • 52'
    Канде Фали сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Маига Хабиб забивает с правой ноги!
  • 52'
    Канде Фали из команды Метц делает пас партнеру.
  • 52'
    Метц пытается что-то создать.
  • 52'
    Лирола Поль ошибается в защите.
  • 52'
    Булая Фарид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 52'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Камара Бубакар из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Булая Фарид
  • 50'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Метц: 43%, Марсель: 57%.
  • 50'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья свистит. Куяте Кики атаковал сзади соперника. Это Пайе Димитри заработал своей команде штрафной
  • 49'
    Марсель контролирует мяч.
  • 49'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 48'
    Делен Тома из команды Метц делает неудачный навес.
  • 47'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Амаду Ибраим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 47'
    Команда Марсель имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Метц: 44%, Марсель: 56%.
  • Желтая карточка
    46'
    Траоре Бубакар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    46'
    Безумный фол. Траоре Бубакар грубо играет против соперника. Пострадал Ахмаду Бамба Дьенг
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 45'
    Контроль мяча: Метц: 43%, Марсель: 57%.
  • 45'
    Гуйе Пап нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 45'
    Бакамбу Седрик из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
  • 45'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 44'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Траоре Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
  • 42'
    Гендузи Маттео из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Траоре Бубакар из команды Метц поставил подножку. Пострадал Гендузи Маттео
  • 40'
    Контроль мяча: Метц: 42%, Марсель: 58%.
  • 40'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Амаду Ибраим нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    38'
    Канде Фали из команды Метц подал угловой слева.
  • 38'
    Чалета-Цар Дуе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 37'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Метц пытается что-то создать.
  • 37'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Метц пытается что-то создать.
  • 36'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    35'
    Безумный фол. Камара Бубакар грубо играет против соперника. Пострадал Пажо Венсан
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Канде Фали из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ахмаду Бамба Дьенг
  • 35'
    Контроль мяча: Метц: 41%, Марсель: 59%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
  • 34'
    Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Метц начинает контратаку
  • 34'
    Марк-Орель Кайар не дал случится голу! Ахмаду Бамба Дьенг должен был забивать, но Марк-Орель Кайар сделал отличный сейв
  • 34'
    ШАНС! Ахмаду Бамба Дьенг вышел один на один с голкипером...
  • 33'
    Гендузи Маттео из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 33'
    Марсель начинает контратаку
  • 33'
    Бакамбу Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 33'
    Чалета-Цар Дуе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 33'
    Маига Хабиб из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Булая Фарид из команды Метц делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • Угловой
    31'
    Канде Фали из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
  • 30'
    Матч возобновлен
  • 30'
    Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
  • 30'
    Контроль мяча: Метц: 35%, Марсель: 65%.
  • 30'
    Булая Фарид нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 30'
    Louis Mafouta из команды Метц делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Канде Фали
  • 29'
    Лирола Поль пробует нанести удар издали, но Марк-Орель Кайар держит все под контролем
  • 28'
    Марсель контролирует мяч.
  • 27'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 26'
    Контроль мяча: Метц: 38%, Марсель: 62%.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Бакамбу Седрик первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 26'
    Чалета-Цар Дуе из команды Марсель нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 26'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    26'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
  • 25'
    Жерсон Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 25'
    Плохо сыграл Амаду Ибраим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    25'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
  • 24'
    Жерсон Сантос из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    24'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
  • 24'
    Матч возобновлен
  • 24'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 23'
    Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 23'
    Гендузи Маттео из команды Марсель делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 23'
    Амаду Ибраим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
  • 23'
    Лирола Поль из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 22'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Траоре Бубакар пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
  • 21'
    Метц пытается что-то создать.
  • 21'
    Контроль мяча: Метц: 39%, Марсель: 61%.
  • 20'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 20'
    Булая Фарид из команды Метц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 20'
    Салиба Вильям из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • Угловой
    19'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
  • Желтая карточка
    19'
    Рефери не любит споров - именно за это Пажо Венсан сейчас получил желтую
  • 19'
    Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 18'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 17'
    Маига Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    17'
    Бронн Дилан наказан за толчок Жерсон Сантос
  • 16'
    Пайе Димитри из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 15'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 15'
    Метц пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Метц: 40%, Марсель: 60%.
  • 14'
    Метц контролирует мяч.
  • 13'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
  • 12'
    Гендузи Маттео из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    11'
    Жерсон Сантос наказан за толчок Куяте Кики
  • 11'
    Контроль мяча: Метц: 41%, Марсель: 59%.
  • 10'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 10'
    Делен Тома нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 9'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Опасность предотвращена - Пажо Венсан из команды Метц вступил в отбор удачно
  • 9'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 8'
    Метц контролирует мяч.
  • 7'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 6'
    Контроль мяча: Метц: 28%, Марсель: 72%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Безумный фол. Канде Фали грубо играет против соперника. Пострадал Ахмаду Бамба Дьенг
  • Фол, нарушение
    4'
    Louis Mafouta из команды Метц опасно и грубо сыграл. Камара Бубакар пострадал.
  • 3'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 3'
    Ахмаду Бамба Дьенг не смог попасть в створ ударом издали
  • 3'
    Бакамбу Седрик из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 3'
    Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Траоре Бубакар из команды Метц поставил подножку. Пострадал Гендузи Маттео
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Метц 1.5% (2)
X 6.9% (9)
Марсель 91.6% (120)
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Где смотреть матч Метц 1:2 Марсель онлайн


Прогнозы на матч Метц 1:2 Марсель

Исход игры
Метц
1.5% (2)
Ничья
6.9% (9)
Марсель
91.6% (120)
Тотал 2.5
Больше
50% (64)
Меньше
50% (64)
Обе команды забьют
Да
54.69% (70)
Нет
45.31% (58)
Популярный счёт
1:2 Марсель
39.7% (52)
0:1 Марсель
26% (34)
0:2 Марсель
16.8% (22)
1:3 Марсель
6.1% (8)
1:1 Ничья
5.3% (7)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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