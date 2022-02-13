Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Стад де ля Божуар
14' Красная карточкаАбдельамид Юнис
16' Желтая карточкаМанетси Маршал
16' Желтая карточкаГарсия Оскар
1:0
17' ГолСаймон Мозес
Ход матча
14'
16'
16'
17'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 1
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
12
Аппиа
Деннис
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
2
Фас
Ваут
28
Локо
Банзузи
22
Экитик
Юго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Блас ЛюдовикНападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Локо БанзузиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Экитик ЮгоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Вратарь
-
20 Кеббаль ИланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Адлен МартинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нант
Реймс
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|8
|0.33
|Блас Людовик
|7 (2)
|0.29
|Жиротто Андрей
|5
|0.21
|Саймон Мозес
|3
|0.13
|Чиривелья Педро
|2
|0.08
|Сиприен Вилан
|1
|0.04
|Жеббель Виллем
|1
|0.04
|Букари Осман
|1
|0.04
|Кулибали Калифа
|1
|0.04
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.04
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|9 (1)
|0.38
|Фас Ваут
|3
|0.13
|Манетси Маршал
|3
|0.13
|Кассама Морету
|2
|0.08
|Кеббаль Илан
|1
|0.04
|Флипс Алексис
|1 (1)
|0.04
|Конан Гислен
|1
|0.04
|Туре Эль Билал
|1 (1)
|0.04
|Матусива Азор
|1
|0.04
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.04
|Абдельамид Юнис
|1
|0.04
|Фокет Томас
|1
|0.04
|Локо Банзузи
|1
|0.04
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.04
|Бериша Валон
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|5
|1
|Паллуа Николя
|5
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|5
|0
|Жиротто Андрей
|5
|0
|Чиривелья Педро
|5
|0
|Блас Людовик
|5
|0
|Мутуссами Самуэль
|3
|0
|Аппиа Деннис
|2
|0
|Саймон Мозес
|2
|0
|Траоре Шарль
|2
|0
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Кулибали Калифа
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Силла Абдулайе
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|7
|2
|Гарсия Оскар
|5
|2
|Абдельамид Юнис
|4
|1
|Матусива Азор
|5
|0
|Манетси Маршал
|4
|0
|Фокет Томас
|3
|0
|Лопи Дион
|3
|0
|Локо Банзузи
|3
|0
|Бериша Валон
|1
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Фас Ваут
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
1
6%
2
17%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
7
41%
1
8%
46-60
3
18%
5
42%
61-75
2
12%
1
8%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
27%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
3
23%
5
33%
61-75
2
15%
4
27%
76-90
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
5
38%
5
31%
76-90
Пропущено
15
11
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
4
27%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
5
33%
5
45%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
30
28
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 7
3
10%
4
14%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
4
13%
2
7%
31-45
7
23%
5
18%
46-60
5
17%
7
25%
61-75
7
23%
6
21%
76-90
Пропущено
28
26
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 15
6
21%
2
8%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
2
7%
7
27%
31-45
6
21%
2
8%
46-60
8
29%
10
38%
61-75
4
14%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2
Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1
Реймс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1
Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|24
|18
|5
|1
|52 - 19
|59
|2.
|Марсель
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|36 - 21
|43
|3.
|Ницца
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|37 - 21
|42
|4.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|24
|12
|5
|7
|46 - 29
|41
|5.
|Лион
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|33 - 30
|38
|6.
|Монако
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|37 - 26
|37
|7.
|Ренн
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|43 - 22
|37
|8.
|Нант
|1:0 Заявка
|24
|10
|5
|9
|31 - 28
|35
|9.
|Лилль
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|32 - 35
|35
|10.
|Монпелье
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|38 - 34
|34
|11.
|Ланс
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|36 - 33
|33
|12.
|Брест
|2:1 Заявка
|24
|8
|7
|9
|30 - 36
|31
|13.
|Анже
|0:1 Заявка
|24
|7
|8
|9
|30 - 35
|29
|14.
|Реймс
|0:1 Заявка
|24
|6
|9
|9
|27 - 28
|27
|15.
|Клермон
|1:0 Заявка
|24
|7
|6
|11
|24 - 39
|27
|16.
|Труа
|1:2 Заявка
|24
|5
|6
|13
|21 - 33
|21
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|20 - 38
|21
|18.
|Бордо
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|34 - 58
|20
|19.
|Метц
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 43
|20
|20.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|24
|4
|6
|14
|22 - 45
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|4.
|Ренн
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 8
|25
|5.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Нант
|1:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|8.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|9.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|10.
|Лилль
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 16
|19
|11.
|Брест
|2:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|12.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|17
|13.
|Клермон
|1:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 14
|16
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 15
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|16.
|Реймс
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 11
|15
|17.
|Труа
|1:2 Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|19.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 24
|10
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|20 - 7
|25
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 13
|25
|3.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|4.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|7.
|Анже
|0:1 Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|8.
|Метц
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 20
|13
|9.
|Брест
|2:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|10.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|11.
|Реймс
|0:1 Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|12.
|Ренн
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 14
|12
|13.
|Лион
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|14.
|Нант
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 20
|11
|16.
|Клермон
|1:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 25
|11
|17.
|Бордо
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 34
|10
|18.
|Труа
|1:2 Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 20
|10
|19.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 21
|8
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 29
|5
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Прогнозы на матч Нант 1:0 Реймс
Исход игры
Нант
79.5% (101)
Ничья
15.7% (20)
Реймс
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
34.65% (44)
Меньше
65.35% (83)
Обе команды забьют
Да
48.82% (62)
Нет
51.18% (65)
Популярный счёт
1:0 Нант
39.4% (50)
2:1 Нант
29.9% (38)
1:1 Ничья
14.2% (18)
2:0 Нант
10.2% (13)
1:2 Реймс
3.1% (4)
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