Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Реймс

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Нант выполняет удар от ворот.

44' Удар от ворот произведет Реймс

43' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Флипс Алексис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Флипс Алексис пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

35' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Martin Adeline выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Блас Людовик из команды Нант высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Предраг Райкович, но его отбил вратарь на угловой.

32' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Реймс

30' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Манетси Маршал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Тактическая замена. Локо Банзузи уходит с поля и его заменяет Martin Adeline

17' Г О О О О Л - Саймон Мозес правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

17' Матч возобновлен

16' Рефери не любит споров - именно за это Оскар Гарсия сейчас получил желтую

16' Манетси Маршал получает желтую карточку за неспортивное поведение

16' Ох, нехорошо это выглядит. Фабио да Сильва получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Фабио да Сильва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' УДАЛЕНИЕ! - Абдельамид Юнис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

14' Натанаэль Мбуку ошибается в защите.

13' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

6' Нант выполняет удар от ворот.

6' Флипс Алексис из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

5' Матч возобновлен

4' Жиротто Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Реймс выполняет удар от ворот.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Нант начинает с центра поля