Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Натанаэль Мбуку нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Реймс

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Нант выполняет удар от ворот.

44' Удар от ворот произведет Реймс

43' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Флипс Алексис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Флипс Алексис пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

35' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Martin Adeline выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Блас Людовик из команды Нант высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Предраг Райкович, но его отбил вратарь на угловой.

32' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Реймс

30' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Манетси Маршал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Тактическая замена. Локо Банзузи уходит с поля и его заменяет Martin Adeline

17' Г О О О О Л - Саймон Мозес правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

17' Матч возобновлен

16' Рефери не любит споров - именно за это Оскар Гарсия сейчас получил желтую

16' Манетси Маршал получает желтую карточку за неспортивное поведение

16' Ох, нехорошо это выглядит. Фабио да Сильва получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Фабио да Сильва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' УДАЛЕНИЕ! - Абдельамид Юнис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

14' Натанаэль Мбуку ошибается в защите.

13' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

6' Нант выполняет удар от ворот.

6' Флипс Алексис из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

5' Матч возобновлен

4' Жиротто Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Реймс выполняет удар от ворот.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Нант начинает с центра поля