Олимпиада 2022
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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
1:0
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
14' Красная карточка
Абдельамид Юнис
16' Желтая карточка
Гарсия Оскар
1:0
17' Гол
Саймон Мозес
53' Желтая карточка
Жиротто Андрей
90'+3

Ход матча

14'
 
Абдельамид Юнис
16'
 
Гарсия Оскар
17'
Саймон Мозес
1:0
19'
Коко Маркус
Фабио да Сильва
 
20'
 
Адлен Мартин
Локо Банзузи
53'
Жиротто Андрей
 
62'
 
Сиссоко Самбу
Конан Гислен
73'
Жеббель Виллем
Коло-Муани Рандаль
 
73'
Огюстен Жан-Кевин
Саймон Мозес
 
75'
 
Хорнби Фрэйзер
Мбюкю Натанаэль
76'
 
Ван Берген Митчелл
Флипс Алексис

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 127
Нант 79.5% (101)
X 15.7% (20)
Реймс 4.7% (6)
Все прогнозы
Новости
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
12
Аппиа
Деннис
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
3
Жиротто
Андрей
5
Чиривелья
Педро
29
Мерлин
Квентин
23
Коло-Муани
Рандаль
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
1
Райкович
Предраг
4
Бузи
Максим
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
12
Флипс
Алексис
15
Манетси
Маршал
21
Матусива
Азор
28
Локо
Банзузи
11
Мбюкю
Натанаэль
22
Экитик
Юго
Нант
3-4-3
Реймс
4-4-1-1

История личных встреч

Нант
Реймс

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л2
2:0
Л2
3:1
КЛ
0:1
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 8 0.33
Блас Людовик 7 (2) 0.29
Жиротто Андрей 5 0.21
Саймон Мозес 3 0.13
Чиривелья Педро 2 0.08
Сиприен Вилан 1 0.04
Жеббель Виллем 1 0.04
Букари Осман 1 0.04
Кулибали Калифа 1 0.04
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.04
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 9 (1) 0.38
Фас Ваут 3 0.13
Манетси Маршал 3 0.13
Кассама Морету 2 0.08
Кеббаль Илан 1 0.04
Флипс Алексис 1 (1) 0.04
Конан Гислен 1 0.04
Туре Эль Билал 1 (1) 0.04
Матусива Азор 1 0.04
Мбюкю Натанаэль 1 0.04
Абдельамид Юнис 1 0.04
Фокет Томас 1 0.04
Локо Банзузи 1 0.04
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.04
Бериша Валон 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 5 1
Паллуа Николя 5 1
Жиротто Андрей 6 0
Кастеллетто Жан-Шарль 5 0
Чиривелья Педро 5 0
Блас Людовик 5 0
Мутуссами Самуэль 3 0
Аппиа Деннис 2 0
Саймон Мозес 2 0
Траоре Шарль 2 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Гарсия Оскар 5 2
Абдельамид Юнис 4 1
Матусива Азор 5 0
Фокет Томас 3 0
Манетси Маршал 3 0
Лопи Дион 3 0
Локо Банзузи 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Райкович Предраг 1 0
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Конан Гислен 1 0
Бузи Максим 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
1
6%
2
17%
1-15
3
17%
2
17%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
7
39%
1
8%
46-60
3
17%
5
42%
61-75
2
11%
1
8%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
3
23%
5
31%
61-75
2
15%
4
25%
76-90

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
5
38%
5
31%
76-90

Пропущено

15
11
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
4
27%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
5
33%
5
45%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

31
28
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
3
10%
4
14%
1-15
5
16%
4
14%
16-30
4
13%
2
7%
31-45
7
23%
5
18%
46-60
5
16%
7
25%
61-75
7
23%
6
21%
76-90

Пропущено

28
27
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 16
6
21%
2
7%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
2
7%
7
26%
31-45
6
21%
2
7%
46-60
8
29%
10
37%
61-75
4
14%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2
Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1
Реймс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1
Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 24 18 5 1 52 - 19 59
2. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
3. Ницца Заявка 24 13 4 7 37 - 21 42
4. Страсбург Заявка 24 12 5 7 46 - 29 41
5. Лион Заявка 24 10 8 6 33 - 30 38
6. Монако Заявка 24 10 7 7 37 - 26 37
7. Ренн Заявка 24 11 4 9 43 - 22 37
8. Ланс 3:1 Заявка 24 10 6 8 39 - 34 36
9. Нант Заявка 24 10 5 9 31 - 28 35
10. Лилль Заявка 24 9 8 7 32 - 35 35
11. Монпелье Заявка 24 10 4 10 38 - 34 34
12. Брест Заявка 24 8 7 9 33 - 36 31
13. Анже Заявка 24 7 8 9 30 - 35 29
14. Реймс Заявка 24 6 9 9 27 - 28 27
15. Клермон Заявка 24 6 6 12 24 - 41 24
16. Труа Заявка 24 5 6 13 21 - 36 21
17. Лорьян Заявка 24 4 9 11 20 - 38 21
18. Сент-Этьен Заявка 24 5 6 13 24 - 45 21
19. Бордо 1:3 Заявка 24 4 8 12 35 - 61 20
20. Метц Заявка 23 4 8 11 24 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
3. Монако Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
4. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
5. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Нант Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
8. Ланс 3:1 Заявка 12 6 4 2 22 - 12 22
9. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
10. Лилль Заявка 11 5 4 2 15 - 16 19
11. Брест Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
12. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
13. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
14. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
15. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо 1:3 Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
2. ПСЖ Заявка 12 7 4 1 24 - 13 25
3. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
4. Страсбург Заявка 12 5 3 4 19 - 16 18
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Ланс 3:1 Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
7. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
8. Метц Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
9. Брест Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
10. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
11. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
12. Реймс Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
13. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
14. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
17. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
18. Бордо 1:3 Заявка 12 2 4 6 16 - 37 10
19. Труа Заявка 12 3 1 8 10 - 23 10
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
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  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Нант: 63%, Реймс: 37%.
  • Фол, нарушение
    47'
    Коло-Муани Рандаль задерживает мяч рукой
  • 47'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 46'
    Нант пытается что-то создать.
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Нант выполняет удар от ворот.
  • 45'
    Флипс Алексис из команды Реймс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • 45'
    Контроль мяча: Нант: 63%, Реймс: 37%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Аппиа Деннис наказан за толчок Флипс Алексис
  • 44'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 44'
    Шанс! Блас Людовик из команды Нант пробил головой, но мимо
  • 44'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Нант контролирует мяч.
  • 43'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    43'
    Саймон Мозес из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
  • 42'
    Флипс Алексис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 42'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Коко Маркус из команды Нант делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 41'
    Нант начинает контратаку
  • 40'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Нант: 65%, Реймс: 35%.
  • 40'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Нант пытается что-то создать.
  • 37'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    36'
    Аппиа Деннис из команды Нант в офсайде
  • 36'
    Нант контролирует мяч.
  • 36'
    Саймон Мозес из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 36'
    Мерлин Квентин из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    Нант пытается что-то создать.
  • 35'
    Флипс Алексис пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
  • 35'
    Контроль мяча: Нант: 65%, Реймс: 35%.
  • 35'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Martin Adeline выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    34'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой справа.
  • 34'
    Блас Людовик из команды Нант высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Предраг Райкович, но его отбил вратарь на угловой.
  • 34'
    Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 33'
    Нант контролирует мяч.
  • 32'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Реймс контролирует мяч.
  • 31'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 30'
    Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 30'
    Контроль мяча: Нант: 65%, Реймс: 35%.
  • 29'
    Нант пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Martin Adeline из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Коло-Муани Рандаль
  • 28'
    Реймс контролирует мяч.
  • 27'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Нант поставил подножку. Пострадал Конан Гислен
  • 26'
    Контроль мяча: Нант: 65%, Реймс: 35%.
  • 25'
    Нант пытается что-то создать.
  • 24'
    Жиротто Андрей из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    24'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой слева.
  • 23'
    Манетси Маршал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 23'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Угловой
    23'
    Саймон Мозес из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
  • 23'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 22'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Коко Маркус из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Нант пытается что-то создать.
  • 21'
    Контроль мяча: Нант: 56%, Реймс: 44%.
  • 20'
    Флипс Алексис из команды Реймс в офсайде
  • 20'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Тактическая замена. Локо Банзузи уходит с поля и его заменяет Martin Adeline
  • 19'
    Фабио да Сильва получил травму и заменен. Коко Маркус выходит на поле.
  • 19'
    Реймс контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    18'
    Фабио да Сильва возвращается на поле.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Саймон Мозес правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
  • 17'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    16'
    Рефери не любит споров - именно за это Оскар Гарсия сейчас получил желтую
  • Желтая карточка
    16'
    Манетси Маршал получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Травма, повреждение
    16'
    Ох, нехорошо это выглядит. Фабио да Сильва получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    15'
    Фабио да Сильва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 14'
    УДАЛЕНИЕ! - Абдельамид Юнис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Фол, нарушение
    14'
    Безумный фол. Абдельамид Юнис грубо играет против соперника. Пострадал Фабио да Сильва
  • 14'
    Натанаэль Мбуку ошибается в защите.
  • 13'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Нант контролирует мяч.
  • 11'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Мерлин Квентин из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 11'
    Матч возобновлен
  • 10'
    Контроль мяча: Нант: 48%, Реймс: 52%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Фабио да Сильва задерживает мяч рукой
  • 8'
    Жиротто Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Жиротто Андрей
  • 7'
    Жиротто Андрей из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 6'
    Нант контролирует мяч.
  • 6'
    Контроль мяча: Нант: 33%, Реймс: 67%.
  • 6'
    Нант выполняет удар от ворот.
  • 6'
    Флипс Алексис из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 5'
    Манетси Маршал из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 5'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    4'
    Жиротто Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    4'
    Матусива Азор из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Жиротто Андрей пострадал.
  • 3'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Реймс контролирует мяч.
  • 2'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 1'
    Жиротто Андрей нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 127
Нант 79.5% (101)
X 15.7% (20)
Реймс 4.7% (6)
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Где смотреть матч Нант 1:0 Реймс онлайн


Прогнозы на матч Нант 1:0 Реймс

Исход игры
Нант
79.5% (101)
Ничья
15.7% (20)
Реймс
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
34.65% (44)
Меньше
65.35% (83)
Обе команды забьют
Да
48.82% (62)
Нет
51.18% (65)
Популярный счёт
1:0 Нант
39.4% (50)
2:1 Нант
29.9% (38)
1:1 Ничья
14.2% (18)
2:0 Нант
10.2% (13)
1:2 Реймс
3.1% (4)
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