Олимпиада 2022
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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Брест
2:1
Перерыв

Стадион:
Труа
0'
1:0
7' Гол
Сатриано Мартин
15' Желтая карточка
Агум Люсьен
2:0
27' Гол
Сатриано Мартин
43' Желтая карточка
Тардьё Флориан
2:1
45' Гол
Рами Адиль

Ход матча

7'
Сатриано Мартин
(Белайли Юсеф)
1:0
15'
Агум Люсьен
 
27'
Сатриано Мартин
(Онора Франк)
2:0
37'
 
Шавалерин Ксавье
Бьянкон Жулиан
43'
 
Тардьё Флориан
45'
2:1
Рами Адиль
(Н'Гессан Куаме)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 127
Брест 78% (99)
X 19.7% (25)
Труа 2.4% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Труа
1.99
3.52
4.28
Все Коэффициенты
Новости
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
27
Маньетти
Уго
10
Агум
Люсьен
25
Дель
Кастильо
Ромен
24
Белайли
Юсеф
9
Онора
Франк
11
Сатриано
Мартин
30
Галлон
Готье
17
Сальмье
Йоанн
23
Рами
Адиль
2
Палмер-Браун
Эрик
12
Конте
Абду
4
Бьянкон
Жулиан
10
Тардьё
Флориан
6
Н'Гессан
Куаме
25
Бальде
Мама
26
Мотиба
Лебо
13
Угбо
Ике
Брест
4-2-3-1
Труа
4-4-2

История личных встреч

Брест
Труа

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

14 матчей

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
7.1%
35.8%
8 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
1:1
Л2
1:1
Л2
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
0:2
Л2
1:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л2
4:1
Л2
1:0
Л2
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 7 (5) 0.29
Онора Франк 6 0.25
Ле Дуарон Жереми 5 0.21
Мунье Стив 5 (1) 0.21
Кардона Ирвин 2 0.08
Шардонне Брендан 2 0.08
Сатриано Мартин 2 0.08
Бизот Марко 0 0
Белайли Юсеф 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Дюверн Жан-Кевин 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.21
Бальде Мама 3 0.13
Рами Адиль 3 0.13
Дингом Тристан 2 0.08
Тузгар Йоанн 2 0.08
Н'Гессан Куаме 1 0.04
Рипар Рено 1 0.04
Эль-Хаджам Уалид 1 0.04
Родригес Жерсон 1 0.04
Домингес Брэндон 1 0.04
Бьянкон Жулиан 0 0
Тардьё Флориан 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль 5 0
Агум Люсьен 5 0
Шардонне Брендан 4 0
Маньетти Уго 4 0
Эрей Кристоф 3 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Мунье Стив 2 0
Бизот Марко 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 7 0
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Каборе Исса 4 1
Сальмье Йоанн 4 0
Батлле Лоран 3 0
Тардьё Флориан 3 0
Н'Гессан Куаме 3 0
Мулен Жесси 1 1
Дингом Тристан 2 0
Шавалерин Ксавье 2 0
Коне Юссуф 2 0
Азамум Карим 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
2
14%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
5
36%
2
20%
61-75
4
29%
2
20%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
18%
2
12%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
2
12%
5
29%
29%
46-60
2
12%
4
24%
61-75
6
35%
2
12%
76-90

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
1
7%
3
27%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
3
20%
4
36%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
1
9%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
6%
2
15%
1-15
5
29%
29%
2
15%
16-30
3
18%
2
15%
31-45
2
12%
4
31%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
3
18%
2
15%
76-90

Забито

29
21
10 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 12
4 Не забивали 8
3
10%
5
24%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
5
17%
6
29%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
8
28%
2
10%
61-75
6
21%
3
14%
76-90

Пропущено

34
30
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
4
12%
4
13%
1-15
7
21%
4
13%
16-30
5
15%
4
13%
31-45
4
12%
9
30%
46-60
5
15%
5
17%
61-75
9
26%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0
Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1
Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Труа - Метц 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1
Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 24 18 5 1 52 - 19 59
2. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
3. Ницца Заявка 24 13 4 7 37 - 21 42
4. Страсбург 1:0 Заявка 24 12 5 7 46 - 29 41
5. Лион Заявка 24 10 8 6 33 - 30 38
6. Монако Заявка 24 10 7 7 37 - 26 37
7. Ренн Заявка 24 11 4 9 43 - 22 37
8. Нант 1:0 Заявка 24 10 5 9 31 - 28 35
9. Лилль Заявка 24 9 8 7 32 - 35 35
10. Монпелье Заявка 24 10 4 10 38 - 34 34
11. Ланс Заявка 23 9 6 8 36 - 33 33
12. Брест 2:1 Заявка 24 8 7 9 30 - 36 31
13. Анже 0:1 Заявка 24 7 8 9 30 - 35 29
14. Реймс 0:1 Заявка 24 6 9 9 27 - 28 27
15. Клермон 1:0 Заявка 24 7 6 11 24 - 39 27
16. Труа 1:2 Заявка 24 5 6 13 21 - 33 21
17. Лорьян Заявка 24 4 9 11 20 - 38 21
18. Бордо Заявка 23 4 8 11 34 - 58 20
19. Метц Заявка 23 4 8 11 24 - 43 20
20. Сент-Этьен 0:1 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
3. Монако Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
4. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
5. Страсбург 1:0 Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Нант 1:0 Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
8. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
9. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
10. Лилль Заявка 11 5 4 2 15 - 16 19
11. Брест 2:1 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
12. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
13. Клермон 1:0 Заявка 12 4 4 4 13 - 14 16
14. Анже 0:1 Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
15. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
16. Реймс 0:1 Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
17. Труа 1:2 Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен 0:1 Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
2. ПСЖ Заявка 12 7 4 1 24 - 13 25
3. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
4. Страсбург 1:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 16 18
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
7. Анже 0:1 Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
8. Метц Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
9. Брест 2:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
10. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
11. Реймс 0:1 Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
12. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
13. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
14. Нант 1:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Клермон 1:0 Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
17. Бордо Заявка 11 2 4 5 15 - 34 10
18. Труа 1:2 Заявка 12 3 1 8 10 - 20 10
19. Сент-Этьен 0:1 Заявка 12 2 2 8 8 - 21 8
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Брест: 58%, Труа: 42%.
  • 47'
    Матч возобновлен
  • 47'
    Н'Гессан Куаме сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    47'
    ГОООООЛ - Рами Адиль Труа забивает ударом головой
  • Описание гола
    47'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 47'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Рами Адиль нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.
  • 46'
    Н'Гессан Куаме из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Тардьё Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 45'
    Контроль мяча: Брест: 58%, Труа: 42%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Шардонне Брендан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Бальде Мама
  • 44'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    43'
    Тардьё Флориан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    43'
    Тардьё Флориан из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Белайли Юсеф.
  • Офсайд
    42'
    Бальде Мама из команды Труа в офсайде
  • 42'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 42'
    Труа контролирует мяч.
  • 41'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест поставил подножку. Пострадал Угбо Ике
  • 40'
    Брассье Лилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 40'
    Онора Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 40'
    Контроль мяча: Брест: 59%, Труа: 41%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Конте Абду из команды Труа поставил подножку. Пострадал Пьер-Габриэль Ронаэль
  • 39'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 37'
    Тактическая замена. Бьянкон Жулиан уходит с поля и его заменяет Шавалерин Ксавье
  • 36'
    Матч возобновлен
  • 35'
    Контроль мяча: Брест: 60%, Труа: 40%.
  • Травма, повреждение
    35'
    Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 34'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Бальде Мама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Брассье Лилиан
  • 34'
    Бальде Мама из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
  • 34'
    Труа начинает контратаку
  • 33'
    Труа контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Рами Адиль из команды Труа поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
  • Угловой
    31'
    Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой справа.
  • 31'
    Конте Абду из команды Труа делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 31'
    Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 31'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 30'
    Контроль мяча: Брест: 59%, Труа: 41%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Мотиба Лебо из команды Труа поставил подножку. Пострадал Онора Франк
  • 29'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
  • Офсайд
    28'
    Бальде Мама из команды Труа в офсайде
  • 27'
    Онора Франк сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Сатриано Мартин забивает с левой ноги!
  • 27'
    Онора Франк из команды Брест сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 26'
    Палмер-Браун Эрик ошибается в защите.
  • 26'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 26'
    Сатриано Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 26'
    Онора Франк из команды Брест делает пас партнеру.
  • 26'
    Дюверн Жан-Кевин из команды Брест делает пас партнеру.
  • 26'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 25'
    Контроль мяча: Брест: 59%, Труа: 41%.
  • Офсайд
    25'
    Мотиба Лебо из команды Труа в офсайде
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Сатриано Мартин из команды Брест поставил подножку. Пострадал Сальмье Йоанн
  • 24'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Онора Франк из команды Брест навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 23'
    Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Агум Люсьен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    23'
    Бальде Мама наказан за толчок Пьер-Габриэль Ронаэль
  • 22'
    Матч возобновлен
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 21'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Труа контролирует мяч.
  • 20'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Брест: 59%, Труа: 41%.
  • 19'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 19'
    Маньетти Уго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 19'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Брест контролирует мяч.
  • 17'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 15'
    Тардьё Флориан из команды Труа навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.
  • 15'
    Контроль мяча: Брест: 59%, Труа: 41%.
  • Желтая карточка
    15'
    Агум Люсьен получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Агум Люсьен из команды Брест поставил подножку. Пострадал Мотиба Лебо
  • 14'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 14'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Брест пытается что-то создать.
  • 13'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Выглядело как неплохой момент. Бальде Мама из команды Труа закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • Фол, нарушение
    12'
    Дель Кастильо Ромен наказан за толчок Бальде Мама
  • 12'
    Конте Абду из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 11'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: [homepos]%, [team2]: [awaypos]%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Шардонне Брендан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Мотиба Лебо
  • Фол, нарушение
    9'
    Брассье Лилиан наказан за толчок Мотиба Лебо
  • 9'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Белайли Юсеф сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Сатриано Мартин забивает с правой ноги!
  • 7'
    Белайли Юсеф из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Сальмье Йоанн из команды Труа поставил подножку. Пострадал Онора Франк
  • 6'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Брест: 27%, Труа: 73%.
  • 4'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Угбо Ике из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Белайли Юсеф из команды Брест поставил подножку. Пострадал Конте Абду
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Труа начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 127
Брест 78% (99)
X 19.7% (25)
Труа 2.4% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Труа
1.99
3.52
4.28
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Где смотреть матч Брест 2:1 Труа онлайн


Прогнозы на матч Брест 2:1 Труа

Исход игры
Брест
78% (99)
Ничья
19.7% (25)
Труа
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
27.56% (35)
Меньше
72.44% (92)
Обе команды забьют
Да
45.67% (58)
Нет
54.33% (69)
Популярный счёт
1:0 Брест
48% (61)
2:1 Брест
23.6% (30)
1:1 Ничья
18.1% (23)
2:0 Брест
5.5% (7)
1:2 Труа
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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Брест
Труа

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