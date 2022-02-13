Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Матч возобновлен

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Рами Адиль нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.

46' Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Тардьё Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Тардьё Флориан получил желтую карточку от судьи

41' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Онора Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Труа

36' Матч возобновлен

35' Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Труа выполняет удар от ворот.

29' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Сильный ветер сегодня будет мешать командам.

27' Г О О О О Л - Сатриано Мартин забивает с левой ноги!

26' Труа выполняет удар от ворот.

26' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Труа выполняет удар от ворот.

19' Маньетти Уго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Брест выполняет удар от ворот.

15' Тардьё Флориан из команды Труа навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

15' Агум Люсьен получил желтую карточку от судьи

14' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

13' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Выглядело как неплохой момент. Бальде Мама из команды Труа закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

12' Конте Абду из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: [homepos]%, [team2]: [awaypos]%.

9' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Г О О О О Л - Сатриано Мартин забивает с правой ноги!

7' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Угбо Ике из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Труа начинает с центра поля