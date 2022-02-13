Франция: Лига 1 2021-2022
5:1
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
1:0
7' ГолСатриано Мартин
15' Желтая карточкаАгум Люсьен
2:0
27' ГолСатриано Мартин
43' Желтая карточкаТардьё Флориан
2:1
45' ГолРами Адиль
3:1
49' ГолОнора Франк
66' Желтая карточкаМишель Тер-Закарян
4:1
67' ГолОнора Франк
5:1
82' ГолМунье Стив
Ход матча
7'
1:0
15'
27'
2:0
43'
45'
2:1
49'
3:1
67'
82'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
40
Бизот
Марко
27
Маньетти
Уго
10
Агум
Люсьен
24
Белайли
Юсеф
30
Галлон
Готье
23
Рами
Адиль
12
Конте
Абду
25
Бальде
Мама
26
Мотиба
Лебо
13
Угбо
Ике
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Белайли ЮсефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бальде МамаПолузащитник
-
26 Мотиба ЛебоНападающий
-
13 Угбо ИкеНападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
-
28 Нассим ШадлиПолузащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Irles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Брест
Труа
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
14 матчей
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
7.1%
35.8%
8 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онора Франк
|8
|0.33
|Февр Ромен
|7 (5)
|0.29
|Мунье Стив
|6 (1)
|0.25
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.21
|Кардона Ирвин
|2
|0.08
|Шардонне Брендан
|2
|0.08
|Сатриано Мартин
|2
|0.08
|Дюверн Жан-Кевин
|0
|0
|Ласне Пол
|0
|0
|Бизот Марко
|0
|0
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|5
|0.21
|Бальде Мама
|3
|0.13
|Рами Адиль
|3
|0.13
|Дингом Тристан
|2
|0.08
|Тузгар Йоанн
|2
|0.08
|Н'Гессан Куаме
|1
|0.04
|Рипар Рено
|1
|0.04
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.04
|Родригес Жерсон
|1
|0.04
|Домингес Брэндон
|1
|0.04
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Тардьё Флориан
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|5
|0
|Агум Люсьен
|5
|0
|Шардонне Брендан
|4
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Эрей Кристоф
|3
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкон Жулиан
|7
|0
|Родригес Жерсон
|6
|0
|Жиродон Джимми
|4
|1
|Каборе Исса
|4
|1
|Сальмье Йоанн
|4
|0
|Батлле Лоран
|3
|0
|Тардьё Флориан
|3
|0
|Н'Гессан Куаме
|3
|0
|Мулен Жесси
|1
|1
|Дингом Тристан
|2
|0
|Шавалерин Ксавье
|2
|0
|Коне Юссуф
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Галлон Готье
|2
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|2
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
11
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
3
16%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
6
32%
2
18%
61-75
5
26%
2
18%
76-90
Пропущено
18
22
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
17%
3
14%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
3
17%
2
9%
31-45
2
11%
6
27%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
6
33%
3
14%
76-90
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
7%
3
27%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
3
20%
4
36%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
1
9%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
6%
2
15%
1-15
5
29%
29%
2
15%
16-30
3
18%
2
15%
31-45
2
12%
4
31%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
3
18%
2
15%
76-90
Забито
34
22
12 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 8
4
12%
5
23%
1-15
3
9%
4
18%
16-30
5
15%
7
32%
31-45
6
18%
1
5%
46-60
9
26%
2
9%
61-75
7
21%
3
14%
76-90
Пропущено
35
35
17 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
4
11%
5
14%
1-15
7
20%
5
14%
16-30
6
17%
4
11%
31-45
4
11%
10
29%
46-60
5
14%
6
17%
61-75
9
26%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0
Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1
Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Труа - Метц 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1
Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|24
|18
|5
|1
|52 - 19
|59
|2.
|Марсель
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|36 - 21
|43
|3.
|Ницца
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|37 - 21
|42
|4.
|Страсбург
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|46 - 29
|41
|5.
|Лион
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|33 - 30
|38
|6.
|Монако
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|37 - 26
|37
|7.
|Ренн
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|43 - 22
|37
|8.
|Ланс
|3:1 Заявка
|24
|10
|6
|8
|39 - 34
|36
|9.
|Нант
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|31 - 28
|35
|10.
|Лилль
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|32 - 35
|35
|11.
|Монпелье
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|38 - 34
|34
|12.
|Брест
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|33 - 36
|31
|13.
|Анже
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|30 - 35
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|27 - 28
|27
|15.
|Клермон
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 41
|24
|16.
|Труа
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|21 - 36
|21
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|20 - 38
|21
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|24 - 45
|21
|19.
|Бордо
|1:3 Заявка
|24
|4
|8
|12
|35 - 61
|20
|20.
|Метц
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|4.
|Ренн
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 8
|25
|5.
|Страсбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Нант
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|8.
|Ланс
|3:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|9.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 16
|19
|11.
|Брест
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|12.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|17
|13.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 15
|16
|14.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 11
|15
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|18.
|Бордо
|1:3 Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 24
|10
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|20 - 7
|25
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 13
|25
|3.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|4.
|Страсбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Ланс
|3:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|7.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|8.
|Метц
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 20
|13
|9.
|Брест
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|10.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|11.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|12.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|13.
|Ренн
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 14
|12
|14.
|Лион
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 20
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 21
|11
|17.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 25
|11
|18.
|Бордо
|1:3 Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 37
|10
|19.
|Труа
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 23
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 29
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Брест 5:1 Труа
Исход игры
Брест
78% (99)
Ничья
19.7% (25)
Труа
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
27.56% (35)
Меньше
72.44% (92)
Обе команды забьют
Да
45.67% (58)
Нет
54.33% (69)
Популярный счёт
1:0 Брест
48% (61)
2:1 Брест
23.6% (30)
1:1 Ничья
18.1% (23)
2:0 Брест
5.5% (7)
1:2 Труа
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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