Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Льенар Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Фюльжени Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Льенар Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Ньямси Жерзино нанес удар головой, но Даниел Петкович спокойно отбил мяч.

43' Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Рефери не любит споров - именно за это Льенар Димитри сейчас получил желтую

39' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Аззеддин Унахи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Страсбург

35' Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Страсбург

33' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Почти гол! Баокен Стефан пробил головой по воротам, но Матц Зельс спас!

29' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

29' Ажорк Людовик из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

29' Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Кабо Джимми получил желтую карточку от судьи

28' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

26' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

25' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Безумный фол. Аззеддин Унахи грубо играет против соперника. Пострадал Сиссоко Ибраима

23' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

21' Кабо Джимми из команды Анже делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

21' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Менди Батиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Бенталеб Набиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Прчич Саньин из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Анже выполняет удар от ворот.

15' Прчич Саньин не смог попасть в створ ударом издали

15' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Страсбург выполняет удар от ворот.

14' Фюльжени Анжело из команды Анже навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

13' Буфаль Софьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Г О О О О Л - Гамейро Кевин первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

11' Плохо сыграл Бенталеб Набиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

10' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

9' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Страсбург выполняет удар от ворот.

8' Буфаль Софьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

7' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Льенар Димитри получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Льенар Димитри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

3' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Думбия Сулейман из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

1' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Страсбург начинает с центра поля