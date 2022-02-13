Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Раймон Копа
0:1
11' ГолГамейро Кевин
29' Желтая карточкаКабо Джимми
40' Желтая карточкаЛьенар Димитри
Ход матча
11'
0:1
29'
40'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
24
Ромен
Тома
11
Кабо
Джимми
18
Унаи
Аззедин
14
Прчич
Саньин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ромен ТомаЗащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сахи ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Анже
Страсбург
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|6 (5)
|0.25
|Буфаль Софьян
|5 (2)
|0.21
|Фюльжени Анжело
|4
|0.17
|Траоре Исмаэль
|3
|0.13
|Баокен Стефан
|2
|0.08
|Ромен Тома
|2
|0.08
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.08
|Унаи Аззедин
|2
|0.08
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.04
|Бенталеб Набиль
|1
|0.04
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|10 (2)
|0.42
|Гамейро Кевин
|9 (1)
|0.38
|Диалло Хабиб
|8 (1)
|0.33
|Томассон Адриен
|7
|0.29
|Льенар Димитри
|2
|0.08
|Уорис Маджид
|2
|0.08
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.04
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.04
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.04
|Ле Маршан Максим
|1
|0.04
|Прчич Саньин
|1
|0.04
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Сулейман
|4
|1
|Мангани Тома
|4
|0
|Кабо Джимми
|4
|0
|Буфаль Софьян
|4
|0
|Ромен Тома
|3
|0
|Фюльжени Анжело
|3
|0
|Менди Батиста
|3
|0
|Таиби Ванисс
|2
|0
|Чо Мохамед-Али
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Нинга Казимир
|1
|0
|Мбок Джейсон
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|6
|1
|Ажорк Людовик
|4
|1
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Льенар Димитри
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Сиссоко Ибраима
|3
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Ньямси Жерзино
|3
|0
|Прчич Саньин
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
|Кандил Нордин
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
4
27%
3
18%
1-15
2
13%
5
29%
29%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90
Забито
16
25
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
2
13%
1
4%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
4
25%
5
20%
31-45
3
19%
1
4%
46-60
3
19%
6
24%
61-75
3
19%
7
28%
76-90
Пропущено
20
15
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
10%
2
13%
1-15
5
25%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
4
20%
3
20%
46-60
4
20%
1
7%
61-75
5
25%
2
13%
76-90
Забито
29
42
13 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
3
10%
1
2%
1-15
4
14%
7
17%
16-30
6
21%
8
19%
31-45
5
17%
5
12%
46-60
5
17%
9
21%
61-75
6
21%
12
29%
76-90
Пропущено
35
32
14 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 17
6
17%
5
16%
1-15
7
20%
9
28%
16-30
1
3%
5
16%
31-45
8
23%
4
13%
46-60
5
14%
2
6%
61-75
8
23%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0
Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1
Страсбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1
Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|24
|18
|5
|1
|52 - 19
|59
|2.
|Марсель
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|36 - 21
|43
|3.
|Ницца
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|37 - 21
|42
|4.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|24
|12
|5
|7
|46 - 29
|41
|5.
|Лион
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|33 - 30
|38
|6.
|Монако
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|37 - 26
|37
|7.
|Ренн
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|43 - 22
|37
|8.
|Нант
|1:0 Заявка
|24
|10
|5
|9
|31 - 28
|35
|9.
|Лилль
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|32 - 35
|35
|10.
|Монпелье
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|38 - 34
|34
|11.
|Ланс
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|36 - 33
|33
|12.
|Брест
|2:1 Заявка
|24
|8
|7
|9
|30 - 36
|31
|13.
|Анже
|0:1 Заявка
|24
|7
|8
|9
|30 - 35
|29
|14.
|Реймс
|0:1 Заявка
|24
|6
|9
|9
|27 - 28
|27
|15.
|Клермон
|1:0 Заявка
|24
|7
|6
|11
|24 - 39
|27
|16.
|Труа
|1:2 Заявка
|24
|5
|6
|13
|21 - 33
|21
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|20 - 38
|21
|18.
|Бордо
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|34 - 58
|20
|19.
|Метц
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 43
|20
|20.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|24
|4
|6
|14
|22 - 45
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|4.
|Ренн
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 8
|25
|5.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Нант
|1:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|8.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|9.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|10.
|Лилль
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 16
|19
|11.
|Брест
|2:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|12.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|17
|13.
|Клермон
|1:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 14
|16
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 15
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|16.
|Реймс
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 11
|15
|17.
|Труа
|1:2 Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|19.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 24
|10
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|20 - 7
|25
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 13
|25
|3.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|4.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|7.
|Анже
|0:1 Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|8.
|Метц
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 20
|13
|9.
|Брест
|2:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|10.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|11.
|Реймс
|0:1 Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|12.
|Ренн
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 14
|12
|13.
|Лион
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|14.
|Нант
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 20
|11
|16.
|Клермон
|1:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 25
|11
|17.
|Бордо
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 34
|10
|18.
|Труа
|1:2 Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 20
|10
|19.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 21
|8
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 29
|5
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- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Анже 0:1 Страсбург
Исход игры
Анже
21.3% (27)
Ничья
41.7% (53)
Страсбург
37% (47)
Тотал 2.5
Больше
40.94% (52)
Меньше
59.06% (75)
Обе команды забьют
Да
74.8% (95)
Нет
25.2% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (43)
1:2 Страсбург
22.8% (29)
0:1 Страсбург
11.8% (15)
2:1 Анже
11.8% (15)
1:0 Анже
7.9% (10)
2:2 Ничья
3.9% (5)
0:0 Ничья
3.9% (5)
3:1 Анже
1.6% (2)
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