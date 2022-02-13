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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Анже
0:1
Конец матча

Стадион:
Страсбург
0'
0:1
11' Гол
Гамейро Кевин
29' Желтая карточка
Кабо Джимми
40' Желтая карточка
Льенар Димитри
68' Желтая карточка
Ромен Тома
83' Желтая карточка
Думбия Сулейман
90'+5

Ход матча

11'
0:1
Гамейро Кевин
29'
Кабо Джимми
 
40'
 
Льенар Димитри
66'
Чо Мохамед-Али
Баокен Стефан
 
66'
Капель Пьеррик
Унаи Аззедин
 
68'
Ромен Тома
 
69'
 
Каси Антони
Льенар Димитри
69'
 
Беллегард Жан-Рикнер
Сиссоко Ибраима
74'
Эбосс Энцо
Ромен Тома
 
80'
 
Диалло Хабиб
Гамейро Кевин
83'
Думбия Сулейман
 
86'
 
Фила Карол
Гильберт Фредерик

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 6
  • 20 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 127
Анже 21.3% (27)
X 41.7% (53)
Страсбург 37% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Петкович
Даниель
2
Менди
Батиста
8
Траоре
Исмаэль
24
Ромен
Тома
11
Кабо
Джимми
18
Унаи
Аззедин
23
Бенталеб
Набиль
3
Думбия
Сулейман
10
Фюльжени
Анжело
19
Баокен
Стефан
7
Буфаль
Софьян
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
11
Льенар
Димитри
10
Томассон
Адриен
14
Прчич
Саньин
27
Сиссоко
Ибраима
9
Гамейро
Кевин
25
Ажорк
Людовик
Анже
3-4-1-2
Страсбург
5-3-2

История личных встреч

Анже
Страсбург

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
2:2
К
2:0
Л2
1:2
Л2
0:0
Л2
2:0
Л2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 6 (5) 0.25
Буфаль Софьян 5 (2) 0.21
Фюльжени Анжело 4 0.17
Траоре Исмаэль 3 0.13
Баокен Стефан 2 0.08
Ромен Тома 2 0.08
Чо Мохамед-Али 2 0.08
Унаи Аззедин 2 0.08
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.04
Бенталеб Набиль 1 0.04
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Браими Билаль 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 10 (2) 0.42
Гамейро Кевин 9 (1) 0.38
Диалло Хабиб 8 (1) 0.33
Томассон Адриен 7 0.29
Льенар Димитри 2 0.08
Уорис Маджид 2 0.08
Сиссоко Ибраима 1 0.04
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.04
Аолу Жан-Эде 1 0.04
Ле Маршан Максим 1 0.04
Прчич Саньин 1 0.04
Гильберт Фредерик 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Сулейман 5 1
Мангани Тома 4 0
Кабо Джимми 4 0
Ромен Тома 4 0
Буфаль Софьян 4 0
Фюльжени Анжело 3 0
Менди Батиста 3 0
Таиби Ванисс 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Бенталеб Набиль 1 0
Петкович Даниель 1 0
Нинга Казимир 1 0
Мбок Джейсон 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 6 1
Ажорк Людовик 4 1
Ле Маршан Максим 4 0
Льенар Димитри 4 0
Томассон Адриен 2 1
Сиссоко Ибраима 3 0
Беллегард Жан-Рикнер 3 0
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Ньямси Жерзино 3 0
Прчич Саньин 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Уорис Маджид 1 0
Селс Матц 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Перрен Люка 1 0
Кандил Нордин 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
18
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
1
8%
1
6%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
3
23%
5
28%
76-90

Пропущено

16
17
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
5
31%
3
18%
1-15
2
13%
5
29%
29%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90

Забито

16
25
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
13%
1
4%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
4
25%
5
20%
31-45
3
19%
1
4%
46-60
3
19%
6
24%
61-75
3
19%
7
28%
76-90

Пропущено

20
15
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
10%
2
13%
1-15
5
25%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
4
20%
3
20%
46-60
4
20%
1
7%
61-75
5
25%
2
13%
76-90

Забито

29
43
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
3
10%
2
5%
1-15
4
14%
7
16%
16-30
6
21%
8
19%
31-45
5
17%
5
12%
46-60
5
17%
9
21%
61-75
6
21%
12
28%
76-90

Пропущено

36
32
15 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 17
7
19%
5
16%
1-15
7
19%
9
28%
16-30
1
3%
5
16%
31-45
8
22%
4
13%
46-60
5
14%
2
6%
61-75
8
22%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0
Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1
Страсбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1
Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 24 18 5 1 52 - 19 59
2. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
3. Ницца Заявка 24 13 4 7 37 - 21 42
4. Страсбург Заявка 24 12 5 7 46 - 29 41
5. Лион Заявка 24 10 8 6 33 - 30 38
6. Монако Заявка 24 10 7 7 37 - 26 37
7. Ренн Заявка 24 11 4 9 43 - 22 37
8. Ланс 3:1 Заявка 24 10 6 8 39 - 34 36
9. Нант Заявка 24 10 5 9 31 - 28 35
10. Лилль Заявка 24 9 8 7 32 - 35 35
11. Монпелье Заявка 24 10 4 10 38 - 34 34
12. Брест Заявка 24 8 7 9 33 - 36 31
13. Анже Заявка 24 7 8 9 30 - 35 29
14. Реймс Заявка 24 6 9 9 27 - 28 27
15. Клермон Заявка 24 6 6 12 24 - 41 24
16. Труа Заявка 24 5 6 13 21 - 36 21
17. Лорьян Заявка 24 4 9 11 20 - 38 21
18. Сент-Этьен Заявка 24 5 6 13 24 - 45 21
19. Бордо 1:3 Заявка 24 4 8 12 35 - 61 20
20. Метц Заявка 23 4 8 11 24 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
3. Монако Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
4. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
5. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Нант Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
8. Ланс 3:1 Заявка 12 6 4 2 22 - 12 22
9. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
10. Лилль Заявка 11 5 4 2 15 - 16 19
11. Брест Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
12. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
13. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
14. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
15. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо 1:3 Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
2. ПСЖ Заявка 12 7 4 1 24 - 13 25
3. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
4. Страсбург Заявка 12 5 3 4 19 - 16 18
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Ланс 3:1 Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
7. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
8. Метц Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
9. Брест Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
10. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
11. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
12. Реймс Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
13. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
14. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
17. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
18. Бордо 1:3 Заявка 12 2 4 6 16 - 37 10
19. Труа Заявка 12 3 1 8 10 - 23 10
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 127
Анже 21.3% (27)
X 41.7% (53)
Страсбург 37% (47)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Анже 0:1 Страсбург онлайн


Прогнозы на матч Анже 0:1 Страсбург

Исход игры
Анже
21.3% (27)
Ничья
41.7% (53)
Страсбург
37% (47)
Тотал 2.5
Больше
40.94% (52)
Меньше
59.06% (75)
Обе команды забьют
Да
74.8% (95)
Нет
25.2% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (43)
1:2 Страсбург
22.8% (29)
2:1 Анже
11.8% (15)
0:1 Страсбург
11.8% (15)
1:0 Анже
7.9% (10)
0:0 Ничья
3.9% (5)
2:2 Ничья
3.9% (5)
0:2 Страсбург
1.6% (2)
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