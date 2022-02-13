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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ланс
3:1
Первый тайм: 42'

Стадион:
Бордо
0'
1:0
10' Гол
Мюинга Арно
2:0
22' Пенальти
Какута Гаэль
3:0
26' Гол
Фофана Секо
3:1
33' Гол
Элис Альберт
42'

Ход матча

10'
Мюинга Арно
(Какута Гаэль)
1:0
22'
Какута Гаэль
2:0
26'
Фофана Секо
(Айдара Массадио)
3:0
33'
3:1
Элис Альберт
(Онана Жан)

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 127
Ланс 74% (94)
X 14.2% (18)
Бордо 11.8% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Бордо
1.61
44.00
98.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Фариньес
Вилькер
5
Вух
Кристофер
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
21
Айдара
Массадио
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флориан
15
Мюинга
Арно
16
Пуссен
Гаэтан
25
Кватенг
Энок
15
Фильо
Марсело
5
Ахмедходжич
Анел
14
Менса
Гидеон
8
Онана
Жан
23
Гилавоги
Жошуа
29
Элис
Альберт
13
Франсержио
Родригес
28
Уден
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
Ланс
3-4-1-2
Бордо
4-2-3-1

История личных встреч

Ланс
Бордо

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
1:2
К
2:3
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
4:3
Л1
4:1
Л1
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 7 0.29
Мюинга Арно 7 (1) 0.29
Саид Уэсли 5 0.21
Франковски Пшемыслав 4 0.17
Сотока Флориан 4 (2) 0.17
Какута Гаэль 3 (1) 0.13
Ганаго Игнатиус 3 0.13
Клаусс Жонатан 2 0.08
Кошта Давид 1 0.04
Банза Симон 1 0.04
Медина Факундо 1 0.04
Дукуре Шейк 0 0
Айдара Массадио 0 0
Вух Кристофер 0 0
Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 9 0.38
Элис Альберт 9 0.38
Уден Реми 3 0.13
Онана Жан 2 0.08
Бриан Джимми 2 (1) 0.08
Адли Ясин 1 0.04
Калу Самуэль 1 0.04
Мангаш Рикарду 1 0.04
Пембеле Тимоте 1 0.04
Мешер Андре 1 0.04
Ньянг М'Байе 1 0.04
Грегерсен Стиан 1 0.04
Мара Секу 1 0.04
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Башич Тома 0 0
Менса Гидеон 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 8 0
Дансо Кевин 4 1
Гради Жонатан 5 0
Дукуре Шейк 3 1
Айдара Массадио 4 0
Сотока Флориан 4 0
Лека Жан-Луи 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Вух Кристофер 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Каюзак Янник 0 1
Какута Гаэль 1 0
Фофана Секо 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Кошта Давид 1 0
Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франсержио Родригес 5 0
Грегерсен Стиан 4 0
Кватенг Энок 4 0
Адли Ясин 4 0
Онана Жан 2 1
Сиссоко Иссуф 2 1
Отавио II 3 0
Лакукс Том 3 0
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Элис Альберт 2 0
Уден Реми 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Пембеле Тимоте 2 0
Игнатенко Даниил 0 1
Бриан Джимми 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Хван Ый-Чжо 1 0
Калу Самуэль 1 0
Пуссен Гаэтан 1 0
Мара Секу 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
14
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
2
11%
2
14%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
4
21%
5
36%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
4
21%
2
14%
76-90

Пропущено

10
35
6 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
10%
2
6%
1-15
1
10%
3
9%
16-30
4
40%
11
31%
31-45
0
0%
6
17%
46-60
2
20%
8
23%
61-75
2
20%
5
14%
76-90

Забито

16
18
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
3
19%
1
6%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
25%
7
39%
76-90

Пропущено

23
25
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
7
30%
10
40%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
3
13%
4
16%
61-75
4
17%
6
24%
76-90

Забито

35
32
16 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
5
14%
3
9%
1-15
5
14%
6
19%
16-30
6
17%
4
13%
31-45
6
17%
7
22%
46-60
5
14%
3
9%
61-75
8
23%
9
28%
76-90

Пропущено

33
60
18 В 1-м тайме 28
15 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 23
5
15%
2
3%
1-15
2
6%
5
8%
16-30
11
33%
21
35%
31-45
4
12%
9
15%
46-60
5
15%
12
20%
61-75
6
18%
11
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2
Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1
Бордо
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1
Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 24 18 5 1 52 - 19 59
2. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
3. Ницца Заявка 24 13 4 7 37 - 21 42
4. Страсбург Заявка 24 12 5 7 46 - 29 41
5. Лион Заявка 24 10 8 6 33 - 30 38
6. Монако Заявка 24 10 7 7 37 - 26 37
7. Ренн Заявка 24 11 4 9 43 - 22 37
8. Ланс 3:1 Заявка 24 10 6 8 39 - 34 36
9. Нант Заявка 24 10 5 9 31 - 28 35
10. Лилль Заявка 24 9 8 7 32 - 35 35
11. Монпелье Заявка 24 10 4 10 38 - 34 34
12. Брест Заявка 24 8 7 9 33 - 36 31
13. Анже Заявка 24 7 8 9 30 - 35 29
14. Реймс Заявка 24 6 9 9 27 - 28 27
15. Клермон Заявка 24 6 6 12 24 - 41 24
16. Труа Заявка 24 5 6 13 21 - 36 21
17. Лорьян Заявка 24 4 9 11 20 - 38 21
18. Сент-Этьен Заявка 24 5 6 13 24 - 45 21
19. Бордо 1:3 Заявка 24 4 8 12 35 - 61 20
20. Метц Заявка 23 4 8 11 24 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
3. Монако Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
4. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
5. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Нант Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
8. Ланс 3:1 Заявка 12 6 4 2 22 - 12 22
9. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
10. Лилль Заявка 11 5 4 2 15 - 16 19
11. Брест Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
12. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
13. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
14. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
15. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо 1:3 Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
2. ПСЖ Заявка 12 7 4 1 24 - 13 25
3. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
4. Страсбург Заявка 12 5 3 4 19 - 16 18
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Ланс 3:1 Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
7. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
8. Метц Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
9. Брест Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
10. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
11. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
12. Реймс Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
13. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
14. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
17. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
18. Бордо 1:3 Заявка 12 2 4 6 16 - 37 10
19. Труа Заявка 12 3 1 8 10 - 23 10
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 127
Ланс 74% (94)
X 14.2% (18)
Бордо 11.8% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Бордо
1.61
44.00
98.00
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Где смотреть матч Ланс 3:1 Бордо онлайн


Прогнозы на матч Ланс 3:1 Бордо

Исход игры
Ланс
74% (94)
Ничья
14.2% (18)
Бордо
11.8% (15)
Тотал 2.5
Больше
57.48% (73)
Меньше
42.52% (54)
Обе команды забьют
Да
67.72% (86)
Нет
32.28% (41)
Популярный счёт
2:1 Ланс
34.6% (44)
1:0 Ланс
18.9% (24)
2:0 Ланс
11.8% (15)
1:1 Ничья
10.2% (13)
1:2 Бордо
8.7% (11)
3:1 Ланс
6.3% (8)
2:2 Ничья
3.9% (5)
0:1 Бордо
1.6% (2)
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