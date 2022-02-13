Франция: Лига 1 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Боллар-Делелис
1:0
10' ГолМюинга Арно
2:0
22' ПенальтиКакута Гаэль
3:0
26' ГолФофана Секо
3:1
33' ГолЭлис Альберт
45' Желтая карточкаДукуре Шейк
3:2
53' ГолХван Ый-Чжо
54' Желтая карточкаХван Ый-Чжо
61' Желтая карточкаСотока Флориан
61' Желтая карточкаГилавоги Жошуа
82' Желтая карточкаФранк Эз
88' Желтая карточкаФранковски Пшемыслав
Ход матча
10'
1:0
22'
2:0
26'
3:0
33'
3:1
45'
53'
3:2
54'
61'
61'
82'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
15
Мюинга
Арно
25
Кватенг
Энок
14
Менса
Гидеон
29
Элис
Альберт
28
Уден
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
-
15 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
-
34 Лувеу АдриенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Жан КорентенНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Элис АльбертПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Руярд ДэвиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мара СекуНападающий
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
-
Главный тренер: Jaroslav Plasil
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ланс
Бордо
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Секо
|7
|0.29
|Мюинга Арно
|7 (1)
|0.29
|Саид Уэсли
|5
|0.21
|Франковски Пшемыслав
|4
|0.17
|Сотока Флориан
|4 (2)
|0.17
|Какута Гаэль
|3 (1)
|0.13
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.13
|Клаусс Жонатан
|2
|0.08
|Кошта Давид
|1
|0.04
|Банза Симон
|1
|0.04
|Медина Факундо
|1
|0.04
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Айдара Массадио
|0
|0
|Вух Кристофер
|0
|0
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|10
|0.42
|Элис Альберт
|9
|0.38
|Уден Реми
|3
|0.13
|Онана Жан
|2
|0.08
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.08
|Адли Ясин
|1
|0.04
|Калу Самуэль
|1
|0.04
|Мангаш Рикарду
|1
|0.04
|Пембеле Тимоте
|1
|0.04
|Мешер Андре
|1
|0.04
|Ньянг М'Байе
|1
|0.04
|Грегерсен Стиан
|1
|0.04
|Мара Секу
|1
|0.04
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|8
|0
|Дансо Кевин
|4
|1
|Дукуре Шейк
|4
|1
|Гради Жонатан
|5
|0
|Сотока Флориан
|5
|0
|Айдара Массадио
|4
|0
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|Франковски Пшемыслав
|3
|0
|Клаусс Жонатан
|3
|0
|Мюинга Арно
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Вух Кристофер
|2
|0
|Ганаго Игнатиус
|2
|0
|Каюзак Янник
|0
|1
|Какута Гаэль
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франсержио Родригес
|5
|0
|Грегерсен Стиан
|4
|0
|Кватенг Энок
|4
|0
|Адли Ясин
|4
|0
|Онана Жан
|2
|1
|Сиссоко Иссуф
|2
|1
|Отавио II
|3
|0
|Лакукс Том
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Мешер Андре
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Хван Ый-Чжо
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Уден Реми
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Пембеле Тимоте
|2
|0
|Игнатенко Даниил
|0
|1
|Бриан Джимми
|1
|0
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Пуссен Гаэтан
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
16
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
3
14%
2
13%
1-15
4
18%
3
19%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
4
18%
6
38%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
4
18%
2
13%
76-90
Пропущено
12
38
7 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
8%
3
8%
1-15
1
8%
5
13%
16-30
5
42%
11
29%
31-45
1
8%
6
16%
46-60
2
17%
8
21%
61-75
2
17%
5
13%
76-90
Забито
16
18
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
3
19%
1
6%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
25%
7
39%
76-90
Пропущено
23
25
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
7
30%
10
40%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
3
13%
4
16%
61-75
4
17%
6
24%
76-90
Забито
38
34
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
6
16%
3
9%
1-15
7
18%
6
18%
16-30
6
16%
5
15%
31-45
6
16%
8
24%
46-60
5
13%
3
9%
61-75
8
21%
9
26%
76-90
Пропущено
35
63
19 В 1-м тайме 31
16 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 24
5
14%
3
5%
1-15
2
6%
7
11%
16-30
12
34%
21
33%
31-45
5
14%
9
14%
46-60
5
14%
12
19%
61-75
6
17%
11
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2
Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1
Бордо
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1
Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|24
|18
|5
|1
|52 - 19
|59
|2.
|Марсель
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|36 - 21
|43
|3.
|Ницца
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|37 - 21
|42
|4.
|Страсбург
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|46 - 29
|41
|5.
|Лион
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|33 - 30
|38
|6.
|Монако
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|37 - 26
|37
|7.
|Ренн
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|43 - 22
|37
|8.
|Ланс
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|39 - 35
|36
|9.
|Нант
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|31 - 28
|35
|10.
|Лилль
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|32 - 35
|35
|11.
|Монпелье
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|38 - 34
|34
|12.
|Брест
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|33 - 36
|31
|13.
|Анже
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|30 - 35
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|27 - 28
|27
|15.
|Клермон
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 41
|24
|16.
|Труа
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|21 - 36
|21
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|20 - 38
|21
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|24 - 45
|21
|19.
|Бордо
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|36 - 61
|20
|20.
|Метц
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|4.
|Ренн
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 8
|25
|5.
|Страсбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Нант
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 13
|22
|9.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 16
|19
|11.
|Брест
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|12.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|17
|13.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 15
|16
|14.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 11
|15
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 24
|10
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|20 - 7
|25
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 13
|25
|3.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|4.
|Страсбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|7.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|8.
|Метц
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 20
|13
|9.
|Брест
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|10.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|11.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|12.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|13.
|Ренн
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 14
|12
|14.
|Лион
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 20
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 21
|11
|17.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 25
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 37
|10
|19.
|Труа
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 23
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 29
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ланс 3:2 Бордо
Исход игры
Ланс
74% (94)
Ничья
14.2% (18)
Бордо
11.8% (15)
Тотал 2.5
Больше
57.48% (73)
Меньше
42.52% (54)
Обе команды забьют
Да
67.72% (86)
Нет
32.28% (41)
Популярный счёт
2:1 Ланс
34.6% (44)
1:0 Ланс
18.9% (24)
2:0 Ланс
11.8% (15)
1:1 Ничья
10.2% (13)
1:2 Бордо
8.7% (11)
3:1 Ланс
6.3% (8)
2:2 Ничья
3.9% (5)
0:1 Бордо
1.6% (2)
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