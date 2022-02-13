Олимпиада 2022
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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ланс
3:2
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
1:0
10' Гол
Мюинга Арно
2:0
22' Пенальти
Какута Гаэль
3:0
26' Гол
Фофана Секо
3:1
33' Гол
Элис Альберт
45' Желтая карточка
Дукуре Шейк
3:2
53' Гол
Хван Ый-Чжо
54' Желтая карточка
Хван Ый-Чжо
61' Желтая карточка
Сотока Флориан
61' Желтая карточка
Гилавоги Жошуа
82' Желтая карточка
Франк Эз
88' Желтая карточка
Франковски Пшемыслав
90'+6

Ход матча

10'
Мюинга Арно
(Какута Гаэль)
1:0
22'
Какута Гаэль
2:0
26'
Фофана Секо
(Айдара Массадио)
3:0
33'
3:1
Элис Альберт
(Онана Жан)
45'
Дукуре Шейк
 
53'
3:2
Хван Ый-Чжо
(Ахмедходжич Анел)
54'
 
Хван Ый-Чжо
55'
 
Дилросун Джавайро
Элис Альберт
55'
 
Адли Ясин
Франсержио Родригес
61'
Сотока Флориан
 
61'
 
Гилавоги Жошуа
62'
Ганаго Игнатиус
Мюинга Арно
 
63'
Берг Патрик
Какута Гаэль
 
82'
Франк Эз
 
82'
Кошта Давид
Сотока Флориан
 
82'
Франковски Пшемыслав
Клаусс Жонатан
 
86'
 
Мангаш Рикарду
Онана Жан
87'
 
Ньянг М'Байе
Менса Гидеон
88'
Франковски Пшемыслав
 
90'
 
Мара Секу
Уден Реми

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 127
Ланс 74% (94)
X 14.2% (18)
Бордо 11.8% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Фариньес
Вилькер
5
Вух
Кристофер
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
21
Айдара
Массадио
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флориан
15
Мюинга
Арно
16
Пуссен
Гаэтан
25
Кватенг
Энок
15
Фильо
Марсело
5
Ахмедходжич
Анел
14
Менса
Гидеон
8
Онана
Жан
23
Гилавоги
Жошуа
29
Элис
Альберт
13
Франсержио
Родригес
28
Уден
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
Ланс
3-4-1-2
Бордо
4-2-3-1

История личных встреч

Ланс
Бордо

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
1:2
К
2:3
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
4:3
Л1
4:1
Л1
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 7 0.29
Мюинга Арно 7 (1) 0.29
Саид Уэсли 5 0.21
Франковски Пшемыслав 4 0.17
Сотока Флориан 4 (2) 0.17
Какута Гаэль 3 (1) 0.13
Ганаго Игнатиус 3 0.13
Клаусс Жонатан 2 0.08
Кошта Давид 1 0.04
Банза Симон 1 0.04
Медина Факундо 1 0.04
Дукуре Шейк 0 0
Айдара Массадио 0 0
Вух Кристофер 0 0
Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 10 0.42
Элис Альберт 9 0.38
Уден Реми 3 0.13
Онана Жан 2 0.08
Бриан Джимми 2 (1) 0.08
Адли Ясин 1 0.04
Калу Самуэль 1 0.04
Мангаш Рикарду 1 0.04
Пембеле Тимоте 1 0.04
Мешер Андре 1 0.04
Ньянг М'Байе 1 0.04
Грегерсен Стиан 1 0.04
Мара Секу 1 0.04
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Башич Тома 0 0
Менса Гидеон 0 0
Ахмедходжич Анел 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 8 0
Дансо Кевин 4 1
Дукуре Шейк 4 1
Гради Жонатан 5 0
Сотока Флориан 5 0
Айдара Массадио 4 0
Лека Жан-Луи 3 0
Франковски Пшемыслав 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Вух Кристофер 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Каюзак Янник 0 1
Какута Гаэль 1 0
Фофана Секо 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Кошта Давид 1 0
Франк Эз 1 0
Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франсержио Родригес 5 0
Грегерсен Стиан 4 0
Кватенг Энок 4 0
Адли Ясин 4 0
Онана Жан 2 1
Сиссоко Иссуф 2 1
Отавио II 3 0
Лакукс Том 3 0
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Хван Ый-Чжо 2 0
Элис Альберт 2 0
Уден Реми 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Пембеле Тимоте 2 0
Игнатенко Даниил 0 1
Бриан Джимми 1 0
Гилавоги Жошуа 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Калу Самуэль 1 0
Пуссен Гаэтан 1 0
Мара Секу 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
16
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
3
14%
2
13%
1-15
4
18%
3
19%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
4
18%
6
38%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
4
18%
2
13%
76-90

Пропущено

12
38
7 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
8%
3
8%
1-15
1
8%
5
13%
16-30
5
42%
11
29%
31-45
1
8%
6
16%
46-60
2
17%
8
21%
61-75
2
17%
5
13%
76-90

Забито

16
18
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
3
19%
1
6%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
25%
7
39%
76-90

Пропущено

23
25
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
7
30%
10
40%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
3
13%
4
16%
61-75
4
17%
6
24%
76-90

Забито

38
34
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
6
16%
3
9%
1-15
7
18%
6
18%
16-30
6
16%
5
15%
31-45
6
16%
8
24%
46-60
5
13%
3
9%
61-75
8
21%
9
26%
76-90

Пропущено

35
63
19 В 1-м тайме 31
16 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 24
5
14%
3
5%
1-15
2
6%
7
11%
16-30
12
34%
21
33%
31-45
5
14%
9
14%
46-60
5
14%
12
19%
61-75
6
17%
11
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2
Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1
Бордо
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1
Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 24 18 5 1 52 - 19 59
2. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
3. Ницца Заявка 24 13 4 7 37 - 21 42
4. Страсбург Заявка 24 12 5 7 46 - 29 41
5. Лион Заявка 24 10 8 6 33 - 30 38
6. Монако Заявка 24 10 7 7 37 - 26 37
7. Ренн Заявка 24 11 4 9 43 - 22 37
8. Ланс Заявка 24 10 6 8 39 - 35 36
9. Нант Заявка 24 10 5 9 31 - 28 35
10. Лилль Заявка 24 9 8 7 32 - 35 35
11. Монпелье Заявка 24 10 4 10 38 - 34 34
12. Брест Заявка 24 8 7 9 33 - 36 31
13. Анже Заявка 24 7 8 9 30 - 35 29
14. Реймс Заявка 24 6 9 9 27 - 28 27
15. Клермон Заявка 24 6 6 12 24 - 41 24
16. Труа Заявка 24 5 6 13 21 - 36 21
17. Лорьян Заявка 24 4 9 11 20 - 38 21
18. Сент-Этьен Заявка 24 5 6 13 24 - 45 21
19. Бордо Заявка 24 4 8 12 36 - 61 20
20. Метц Заявка 23 4 8 11 24 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
3. Монако Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
4. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
5. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Нант Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
8. Ланс Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
9. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
10. Лилль Заявка 11 5 4 2 15 - 16 19
11. Брест Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
12. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
13. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
14. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
15. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
2. ПСЖ Заявка 12 7 4 1 24 - 13 25
3. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
4. Страсбург Заявка 12 5 3 4 19 - 16 18
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
7. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
8. Метц Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
9. Брест Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
10. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
11. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
12. Реймс Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
13. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
14. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
17. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 17 - 37 10
19. Труа Заявка 12 3 1 8 10 - 23 10
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ланс вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ланс: 43%, Бордо: 57%.
  • 95'
    Мангаш Рикарду имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 95'
    Голкипер мог бы сыграть и получше
  • 95'
    Гилавоги Жошуа из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 95'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 94'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Тактическая замена. Уден Реми уходит с поля и его заменяет Секу Мара
  • 92'
    Ньянг М'Байе из команды Бордо попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Вилькер Фаринеc все равно смог отбить мяч.
  • 92'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Давид Коста. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 92'
    Фофана Секо из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 92'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 91'
    Фофана Секо нанес удар, мяч был парирован, но Гаэтан Пуссен не удержал его в руках.
  • 91'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Давид Коста из команды Ланс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 90'
    Фофана Секо из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 90'
    Ланс начинает контратаку
  • 90'
    Вух Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 90'
    Кватенг Энок из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Контроль мяча: Ланс: 44%, Бордо: 56%.
  • 89'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 89'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    88'
    Судье надоело, что Франковски Пшемыслав тянет время и он наказал его горчичником
  • 87'
    Бордо делает атакующую замену.
  • 87'
    Тактическая замена. Менса Гидеон уходит с поля и его заменяет Ньянг М'Байе
  • 86'
    Тактическая замена. Онана Жан уходит с поля и его заменяет Мангаш Рикарду
  • 85'
    Онана Жан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    85'
    Давид Коста из команды Ланс подал угловой справа.
  • 85'
    Фильо Марсело предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 85'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 85'
    Ланс начинает контратаку
  • 85'
    Контроль мяча: Ланс: 43%, Бордо: 57%.
  • 84'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    84'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо подал угловой слева.
  • 83'
    Вух Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 83'
    Ахмедходжич Анел из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 83'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 83'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Тактическая замена. Клаусс Жонатан уходит с поля и его заменяет Франковски Пшемыслав
  • 82'
    Тактическая замена. Сотока Флориан уходит с поля и его заменяет Давид Коста
  • Желтая карточка
    82'
    Франк Эз получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 81'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 80'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 80'
    Хван Ый-Чжо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 80'
    Менса Гидеон из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 80'
    Контроль мяча: Ланс: 43%, Бордо: 57%.
  • 79'
    Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 79'
    Ганаго Игнатиус из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 79'
    Ланс начинает контратаку
  • 78'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 78'
    Менса Гидеон из команды Бордо навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 77'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 77'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 76'
    Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Берг Патрик из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    75'
    Гилавоги Жошуа из команды Бордо заходит слишком далеко, он валит Фофана Секо.
  • 75'
    Контроль мяча: Ланс: 44%, Бордо: 56%.
  • 75'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 74'
    Опасность предотвращена - Онана Жан из команды Бордо вступил в отбор удачно
  • 74'
    Фофана Секо из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 74'
    Ланс начинает контратаку
  • 73'
    Пуссен Гаэтан взял и забрал мяч на выходе
  • 73'
    Вух Кристофер из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 73'
    Ланс контролирует мяч.
  • 72'
    Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    72'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой слева.
  • 71'
    Фильо Марсело предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 71'
    Айдара Массадио из команды Ланс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 71'
    Фофана Секо из команды Ланс находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 71'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: Ланс: 44%, Бордо: 56%.
  • 70'
    Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    70'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 70'
    Берг Патрик из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 70'
    Берг Патрик из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 69'
    Ланс контролирует мяч.
  • 69'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 68'
    Гаэтан Пуссен не дал случится голу! Ганаго Игнатиус должен был забивать, но Гаэтан Пуссен сделал отличный сейв
  • 67'
    ШАНС! Ганаго Игнатиус вышел один на один с голкипером...
  • 67'
    Дукуре Шейк разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 67'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 67'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 66'
    Как он промахнулся? Уден Реми имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 66'
    Адли Ясин из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 66'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 65'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: Ланс: 44%, Бордо: 56%.
  • 65'
    Бордо контролирует мяч.
  • 64'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Адли Ясин из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    64'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
  • 64'
    Айдара Массадио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 64'
    Менса Гидеон из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 63'
    Тактическая замена. Какута Гаэль уходит с поля и его заменяет Берг Патрик
  • 62'
    Тактическая замена. Мюинга Арно уходит с поля и его заменяет Ганаго Игнатиус
  • 62'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.
  • Желтая карточка
    61'
    Гилавоги Жошуа получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    61'
    Сотока Флориан получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Гилавоги Жошуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сотока Флориан
  • 60'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: Ланс: 43%, Бордо: 57%.
  • 59'
    Бордо контролирует мяч.
  • 58'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 57'
    Сотока Флориан из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 57'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    56'
    Уден Реми из команды Бордо заходит слишком далеко, он валит Айдара Массадио.
  • 55'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: Ланс: 43%, Бордо: 57%.
  • 55'
    Тактическая замена. Франсержио Родригес уходит с поля и его заменяет Адли Ясин
  • Желтая карточка
    55'
    Хван Ый-Чжо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 55'
    Тактическая замена. Элис Альберт уходит с поля и его заменяет Дилросун Джавайро
  • Фол, нарушение
    54'
    Безумный фол. Хван Ый-Чжо грубо играет против соперника. Пострадал Вух Кристофер
  • 53'
    Забив гол, Бордо сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
  • 53'
    Ахмедходжич Анел сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Хван Ый-Чжо забивает с правой ноги!
  • 53'
    Ахмедходжич Анел из команды Бордо делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    53'
    Дансо Кевин наказан за толчок Франсержио Родригес
  • 52'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Матч возобновлен
  • 52'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    51'
    Ахмедходжич Анел из команды Бордо заходит слишком далеко, он валит Какута Гаэль.
  • 51'
    Уден Реми нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 50'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 50'
    Контроль мяча: Ланс: 45%, Бордо: 55%.
  • 49'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Фариньес Вилькер взял и забрал мяч на выходе
  • 49'
    Онана Жан из команды Бордо навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 48'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Бордо контролирует мяч.
  • 47'
    Пуссен Гаэтан взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Какута Гаэль из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 127
Ланс 74% (94)
X 14.2% (18)
Бордо 11.8% (15)
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Прогнозы на матч Ланс 3:2 Бордо

Исход игры
Ланс
74% (94)
Ничья
14.2% (18)
Бордо
11.8% (15)
Тотал 2.5
Больше
57.48% (73)
Меньше
42.52% (54)
Обе команды забьют
Да
67.72% (86)
Нет
32.28% (41)
Популярный счёт
2:1 Ланс
34.6% (44)
1:0 Ланс
18.9% (24)
2:0 Ланс
11.8% (15)
1:1 Ничья
10.2% (13)
1:2 Бордо
8.7% (11)
3:1 Ланс
6.3% (8)
2:2 Ничья
3.9% (5)
0:1 Бордо
1.6% (2)
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