Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Ланс вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Мангаш Рикарду имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

95' Голкипер мог бы сыграть и получше

95' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Тактическая замена. Уден Реми уходит с поля и его заменяет Секу Мара

92' Ньянг М'Байе из команды Бордо попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Вилькер Фаринеc все равно смог отбить мяч.

92' Хорошую попытку сделал Давид Коста. Удар в створ, но вратарь начеку

92' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

91' Фофана Секо нанес удар, мяч был парирован, но Гаэтан Пуссен не удержал его в руках.

91' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Давид Коста из команды Ланс отдал передачу, которая была заблокирована.

90' Вух Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Судье надоело, что Франковски Пшемыслав тянет время и он наказал его горчичником

85' Онана Жан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Давид Коста из команды Ланс подал угловой справа.

85' Фильо Марсело предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Вух Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Тактическая замена. Сотока Флориан уходит с поля и его заменяет Давид Коста

82' Франк Эз получает желтую карточку за неспортивное поведение

81' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Пуссен Гаэтан взял и забрал мяч на выходе

72' Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Фильо Марсело предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Гаэтан Пуссен не дал случится голу! Ганаго Игнатиус должен был забивать, но Гаэтан Пуссен сделал отличный сейв

67' ШАНС! Ганаго Игнатиус вышел один на один с голкипером...

67' Дукуре Шейк разрезает оборону соперника отличным пасом

67' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Ланс

66' Как он промахнулся? Уден Реми имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

66' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Айдара Массадио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Бордо выполняет удар от ворот.

62' Клаусс Жонатан из команды Ланс навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

61' Гилавоги Жошуа получает желтую карточку за неспортивное поведение

61' Сотока Флориан получает желтую карточку за неспортивное поведение

60' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Хван Ый-Чжо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

53' Забив гол, Бордо сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

53' Г О О О О Л - Хван Ый-Чжо забивает с правой ноги!

52' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Уден Реми нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

49' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Фариньес Вилькер взял и забрал мяч на выходе

49' Онана Жан из команды Бордо навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

48' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Пуссен Гаэтан взял и забрал мяч на выходе

47' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля