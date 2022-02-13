Франция: Лига 1 2021-2022
37' Желтая карточкаБуасгар Кентен
45' Желтая карточкаКайо Энрике
Ход матча
37'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
12
Кайо
Энрике
11
Лукас
Жан
37
Диоп
Софьян
19
Петро
Лео
22
Сумано
Самбу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манноне ВитоВратарь
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Полузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Сумано СамбуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Меите БамоПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Уттара ДангоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Монако
Лорьян
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
19 матчей
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|14 (6)
|0.58
|Диоп Софьян
|6
|0.25
|Фолланд Кевин
|5 (1)
|0.21
|Желсон Мартиньш
|3
|0.13
|Головин Александр
|2
|0.08
|Кайо Энрике
|1
|0.04
|Боаду Мирон
|1
|0.04
|Чуамени Орельен
|1
|0.04
|Лукас Жан
|1
|0.04
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.04
|Дисаси Аксель
|1
|0.04
|Дьятта Крепен
|1
|0.04
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Агилар Рубен
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.17
|Моффи Теремас
|3 (1)
|0.13
|Монкондю Томас
|3
|0.13
|Сумано Самбу
|3
|0.13
|Лапорт Жульен
|2
|0.08
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.04
|Грбич Адриан
|1
|0.04
|Коне Ибраима
|1
|0.04
|Дженц Мориц
|1
|0.04
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фолланд Кевин
|6
|0
|Марипан Гильермо
|5
|0
|Диоп Софьян
|5
|0
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Сидибе Джибриль
|4
|0
|Чуамени Орельен
|4
|0
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Кайо Энрике
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Головин Александр
|1
|1
|Агилар Рубен
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|7
|0
|Лапорт Жульен
|5
|0
|Дженц Мориц
|3
|1
|Эрго Жером
|1
|2
|Мендес Убулан
|2
|1
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Буасгар Кентен
|3
|0
|Монкондю Томас
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
11
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
4
16%
2
18%
1-15
3
12%
3
27%
16-30
6
24%
1
9%
31-45
3
12%
2
18%
46-60
5
20%
1
9%
61-75
4
16%
2
18%
76-90
Пропущено
11
28
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
18%
3
11%
1-15
1
9%
5
18%
16-30
3
27%
5
18%
31-45
3
27%
5
18%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
2
18%
5
18%
76-90
Забито
14
10
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
0
0%
2
20%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
4
29%
3
30%
31-45
4
29%
1
10%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
3
30%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
23%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
3
23%
4
44%
76-90
Забито
39
21
19 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 9
8 Не забивали 8
4
10%
4
19%
1-15
5
13%
4
19%
16-30
10
26%
4
19%
31-45
7
18%
3
14%
46-60
6
15%
1
5%
61-75
7
18%
5
24%
76-90
Пропущено
24
37
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 18
5
21%
4
11%
1-15
2
8%
6
16%
16-30
6
25%
5
14%
31-45
4
17%
7
19%
46-60
2
8%
6
16%
61-75
5
21%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2
Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1
Лорьян
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0
Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|24
|18
|5
|1
|52 - 19
|59
|2.
|Марсель
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|36 - 21
|43
|3.
|Ницца
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|37 - 21
|42
|4.
|Лион
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|33 - 30
|38
|5.
|Страсбург
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|45 - 29
|38
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|24
|10
|7
|7
|37 - 26
|37
|7.
|Ренн
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|43 - 22
|37
|8.
|Лилль
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|32 - 35
|35
|9.
|Монпелье
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|38 - 34
|34
|10.
|Ланс
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|36 - 33
|33
|11.
|Нант
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|30 - 28
|32
|12.
|Анже
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|30 - 34
|29
|13.
|Брест
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|28 - 35
|28
|14.
|Реймс
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|27 - 27
|27
|15.
|Клермон
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|23 - 39
|24
|16.
|Труа
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|20 - 31
|21
|17.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|24
|4
|9
|11
|20 - 38
|21
|18.
|Бордо
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|34 - 58
|20
|19.
|Метц
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 43
|20
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|22 - 44
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|4.
|Ренн
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 8
|25
|5.
|Страсбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|8.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|9.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|10.
|Лилль
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 16
|19
|11.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|13.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 11
|15
|15.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|16.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 24
|10
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|20 - 7
|25
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 13
|25
|3.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|4.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|5.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 16
|15
|6.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|7.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|8.
|Метц
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 20
|13
|9.
|Брест
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|10.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|11.
|Ренн
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 14
|12
|12.
|Лион
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|14.
|Монако
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 20
|11
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 25
|11
|17.
|Бордо
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 34
|10
|18.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 29
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Монако 0:0 Лорьян
Исход игры
Монако
97.7% (129)
Ничья
2.3% (3)
Лорьян
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.66% (61)
Меньше
52.34% (67)
Обе команды забьют
Да
43.75% (56)
Нет
56.25% (72)
Популярный счёт
2:0 Монако
38.6% (51)
2:1 Монако
26.5% (35)
3:1 Монако
13.6% (18)
1:0 Монако
9.8% (13)
3:0 Монако
4.5% (6)
1:1 Ничья
2.3% (3)
4:0 Монако
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!