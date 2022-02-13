Второй тайм начался

Первый тайм

47' Команда Монако имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Хорошую попытку сделал Фолланд Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Монако выполняет удар от ворот.

46' Лорьенте Арман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Кайо Энрике получил желтую карточку от судьи

45' Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Чуамени Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Игрок из команды Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Сидибе Джибриль из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Фолланд Кевин из команды Монако делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

40' Хорошую попытку сделал Диоп Софьян . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

39' Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Sambou Soumano из команды Лорьян делает пас партнеру.

38' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Буасгар Кентен получил желтую карточку от судьи

36' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Лорьян

34' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Хорошую попытку сделал Вандерсон. Удар в створ, но вратарь начеку

33' Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Лорьян

33' Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Монако выполняет удар от ворот.

31' Дисаси Аксель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Игрок Кайо Энрике из команды Монако неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

31' Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Лорьян

28' Вандерсон из команды Монако делает пас партнеру.

28' Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Игра в одни ворота сейчас. Монако доминирует и владеет мячом

26' Удар от ворот произведет Лорьян

26' Кайо Энрике навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Лорьян

24' Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ле Гофф Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Диоп Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Лорьян

22' Вандерсон из команды Монако делает пас партнеру.

22' Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Дисаси Аксель наказан за толчок Sambou Soumano

19' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Инносент Бонке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Лорьян

17' Вандерсон из команды Монако навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

17' Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Монако выполняет удар от ворот.

15' Дрейер Маттье взял и забрал мяч на выходе

13' Вандерсон задерживает мяч рукой

13' Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Монако выполняет удар от ворот.

12' Мендес Убулан из команды Лорьян наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

11' Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Лапорт Жульен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Буасгар Кентен пробует нанести удар издали, но Александр Нюбель держит все под контролем

6' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Лорьян

5' Матч возобновлен

5' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Монако пробьет пенальти!

5' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

4' Шанс! Вандерсон из команды Монако пробил головой, но мимо

3' Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Sambou Soumano выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Кайо Энрике навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лорьян начинает с центра поля