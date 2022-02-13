Олимпиада 2022
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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
0:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Лорьян
0'
37' Желтая карточка
Буасгар Кентен
45' Желтая карточка
Кайо Энрике
55'

Ход матча

37'
 
Буасгар Кентен
45'
Кайо Энрике
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 132
Монако 97.7% (129)
X 2.3% (3)
Лорьян 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Лорьян
1.62
5.40
8.65
Все Коэффициенты
Новости
16
Нюбель
Александр
19
Сидибе
Джибриль
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
12
Кайо
Энрике
8
Чуамени
Орельен
2
Скардовелли
Вандерсон
11
Лукас
Жан
31
Фолланд
Кевин
37
Диоп
Софьян
10
Бен-Йеддер
Виссам
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
25
Ле
Гофф
Венсан
23
Монкондю
Томас
8
Инносент
Бонке
11
Буасгар
Кентен
28
Лорьенте
Арман
22
Сумано
Самбу
13
Моффи
Теремас
Монако
4-1-4-1
Лорьян
4-3-3

История личных встреч

Монако
Лорьян

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

19 матчей

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
2:5
КЛ
1:0
Л1
4:0
Л1
0:3
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 14 (6) 0.58
Диоп Софьян 6 0.25
Фолланд Кевин 5 (1) 0.21
Желсон Мартиньш 3 0.13
Головин Александр 2 0.08
Кайо Энрике 1 0.04
Боаду Мирон 1 0.04
Чуамени Орельен 1 0.04
Лукас Жан 1 0.04
Скардовелли Вандерсон 1 0.04
Дисаси Аксель 1 0.04
Дьятта Крепен 1 0.04
Фофана Юссуф 0 0
Агилар Рубен 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.17
Моффи Теремас 3 (1) 0.13
Монкондю Томас 3 0.13
Сумано Самбу 3 0.13
Лапорт Жульен 2 0.08
Ле Гофф Венсан 1 0.04
Грбич Адриан 1 0.04
Коне Ибраима 1 0.04
Дженц Мориц 1 0.04
Ле Фе Энцо 0 0
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фолланд Кевин 6 0
Марипан Гильермо 5 0
Диоп Софьян 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Сидибе Джибриль 4 0
Чуамени Орельен 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Кайо Энрике 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Головин Александр 1 1
Агилар Рубен 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Желсон Мартиньш 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Матазо Элио 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 7 0
Лапорт Жульен 5 0
Дженц Мориц 3 1
Эрго Жером 1 2
Мендес Убулан 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Буасгар Кентен 3 0
Монкондю Томас 2 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Уттара Данго 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Сумано Самбу 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
11
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
4
16%
2
18%
1-15
3
12%
3
27%
16-30
6
24%
1
9%
31-45
3
12%
2
18%
46-60
5
20%
1
9%
61-75
4
16%
2
18%
76-90

Пропущено

11
28
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
18%
3
11%
1-15
1
9%
5
18%
16-30
3
27%
5
18%
31-45
3
27%
5
18%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
2
18%
5
18%
76-90

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
0
0%
2
20%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
4
29%
3
30%
31-45
4
29%
1
10%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
3
30%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
23%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
3
23%
4
44%
76-90

Забито

39
21
19 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 9
8 Не забивали 8
4
10%
4
19%
1-15
5
13%
4
19%
16-30
10
26%
4
19%
31-45
7
18%
3
14%
46-60
6
15%
1
5%
61-75
7
18%
5
24%
76-90

Пропущено

24
37
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 18
5
21%
4
11%
1-15
2
8%
6
16%
16-30
6
25%
5
14%
31-45
4
17%
7
19%
46-60
2
8%
6
16%
61-75
5
21%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2
Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1
Лорьян
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0
Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 24 18 5 1 52 - 19 59
2. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
3. Ницца Заявка 24 13 4 7 37 - 21 42
4. Лион Заявка 24 10 8 6 33 - 30 38
5. Страсбург Заявка 23 11 5 7 45 - 29 38
6. Монако 0:0 Заявка 24 10 7 7 37 - 26 37
7. Ренн Заявка 24 11 4 9 43 - 22 37
8. Лилль Заявка 24 9 8 7 32 - 35 35
9. Монпелье Заявка 24 10 4 10 38 - 34 34
10. Ланс Заявка 23 9 6 8 36 - 33 33
11. Нант Заявка 23 9 5 9 30 - 28 32
12. Анже Заявка 23 7 8 8 30 - 34 29
13. Брест Заявка 23 7 7 9 28 - 35 28
14. Реймс Заявка 23 6 9 8 27 - 27 27
15. Клермон Заявка 23 6 6 11 23 - 39 24
16. Труа Заявка 23 5 6 12 20 - 31 21
17. Лорьян 0:0 Заявка 24 4 9 11 20 - 38 21
18. Бордо Заявка 23 4 8 11 34 - 58 20
19. Метц Заявка 23 4 8 11 24 - 43 20
20. Сент-Этьен Заявка 23 4 6 13 22 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
3. Монако 0:0 Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
4. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
5. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
8. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
9. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
10. Лилль Заявка 11 5 4 2 15 - 16 19
11. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
12. Анже Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Лорьян 0:0 Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
14. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
15. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
16. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
2. ПСЖ Заявка 12 7 4 1 24 - 13 25
3. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
4. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
5. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
6. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
7. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
8. Метц Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
9. Брест Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
10. Реймс Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
11. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
12. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
13. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
14. Монако 0:0 Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
17. Бордо Заявка 11 2 4 5 15 - 34 10
18. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
20. Лорьян 0:0 Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 56'
    Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 56'
    Монако пытается что-то создать.
  • 56'
    Монако контролирует мяч.
  • 55'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: Монако: 62%, Лорьян: 38%.
  • 55'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 55'
    Лукас Жан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 55'
    Марипан Гильермо из команды Монако делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    55'
    Диоп Софьян из команды Монако подал угловой справа.
  • 54'
    Петро Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 54'
    Вандерсон из команды Монако делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.
  • 54'
    Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 54'
    Монако контролирует мяч.
  • 53'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 53'
    Чуамени Орельен не смог попасть в створ ударом издали
  • 53'
    Вандерсон из команды Монако делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 53'
    Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 53'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 53'
    Бен-Йеддер Виссам из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 52'
    Монако пытается что-то создать.
  • 52'
    Монако контролирует мяч.
  • 52'
    Инносент Бонке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    52'
    Диоп Софьян из команды Монако подал угловой слева.
  • 51'
    Диоп Софьян из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 51'
    Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 51'
    Монако пытается что-то создать.
  • 51'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 51'
    Вандерсон из команды Монако навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 51'
    Монако пытается что-то создать.
  • 51'
    Монако контролирует мяч.
  • 50'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 50'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 50'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 50'
    Контроль мяча: Монако: 63%, Лорьян: 37%.
  • 49'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    48'
    Дисаси Аксель наказан за толчок Лапорт Жульен
  • Угловой
    48'
    Кайо Энрике из команды Монако подал угловой справа.
  • 48'
    Лукас Жан из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 48'
    Монако пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    47'
    Марипан Гильермо из команды Монако заходит слишком далеко, он валит Sambou Soumano.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 46'
    Сидибе Джибриль из команды Монако навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 46'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Фолланд Кевин из команды Монако отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 46'
    Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Монако контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Монако 97.7% (129)
X 2.3% (3)
Лорьян 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Лорьян
1.62
5.40
8.65
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Где смотреть матч Монако 0:0 Лорьян онлайн


Прогнозы на матч Монако 0:0 Лорьян

Исход игры
Монако
97.7% (129)
Ничья
2.3% (3)
Лорьян
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.66% (61)
Меньше
52.34% (67)
Обе команды забьют
Да
43.75% (56)
Нет
56.25% (72)
Популярный счёт
2:0 Монако
38.6% (51)
2:1 Монако
26.5% (35)
3:1 Монако
13.6% (18)
1:0 Монако
9.8% (13)
3:0 Монако
4.5% (6)
1:1 Ничья
2.3% (3)
4:0 Монако
1.5% (2)
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Монако
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