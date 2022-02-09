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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
 
Позже

Стадион:
Лорьян
Прогнозы 40
Монако 95% (38)
X 5% (2)
Лорьян 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Лорьян
1.41
5.07
8.65
Все Коэффициенты

История личных встреч

Монако
Лорьян

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

19 матчей

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
2:5
КЛ
1:0
Л1
4:0
Л1
0:3
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 14 (6) 0.61
Диоп Софьян 6 0.26
Фолланд Кевин 5 (1) 0.22
Желсон Мартиньш 3 0.13
Головин Александр 2 0.09
Кайо Энрике 1 0.04
Боаду Мирон 1 0.04
Чуамени Орельен 1 0.04
Лукас Жан 1 0.04
Скардовелли Вандерсон 1 0.04
Дисаси Аксель 1 0.04
Дьятта Крепен 1 0.04
Фофана Юссуф 0 0
Агилар Рубен 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.17
Моффи Теремас 3 (1) 0.13
Монкондю Томас 3 0.13
Сумано Самбу 3 0.13
Лапорт Жульен 2 0.09
Ле Гофф Венсан 1 0.04
Грбич Адриан 1 0.04
Коне Ибраима 1 0.04
Дженц Мориц 1 0.04
Ле Фе Энцо 0 0
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фолланд Кевин 6 0
Марипан Гильермо 5 0
Диоп Софьян 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Сидибе Джибриль 4 0
Чуамени Орельен 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Головин Александр 1 1
Агилар Рубен 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Кайо Энрике 2 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Желсон Мартиньш 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Матазо Элио 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 7 0
Лапорт Жульен 5 0
Дженц Мориц 3 1
Эрго Жером 1 2
Мендес Убулан 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Монкондю Томас 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Уттара Данго 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Сумано Самбу 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
11
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
4
16%
2
18%
1-15
3
12%
3
27%
16-30
6
24%
1
9%
31-45
3
12%
2
18%
46-60
5
20%
1
9%
61-75
4
16%
2
18%
76-90

Пропущено

11
28
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
18%
3
11%
1-15
1
9%
5
18%
16-30
3
27%
5
18%
31-45
3
27%
5
18%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
2
18%
5
18%
76-90

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
0
0%
2
20%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
4
29%
3
30%
31-45
4
29%
1
10%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
3
30%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
23%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
3
23%
4
44%
76-90

Забито

39
21
19 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 9
8 Не забивали 8
4
10%
4
19%
1-15
5
13%
4
19%
16-30
10
26%
4
19%
31-45
7
18%
3
14%
46-60
6
15%
1
5%
61-75
7
18%
5
24%
76-90

Пропущено

24
37
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 18
5
21%
4
11%
1-15
2
8%
6
16%
16-30
6
25%
5
14%
31-45
4
17%
7
19%
46-60
2
8%
6
16%
61-75
5
21%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2
Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1
Лорьян
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0
Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 23 17 5 1 51 - 19 56
2. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
3. Ницца Заявка 23 13 4 6 37 - 19 42
4. Страсбург Заявка 23 11 5 7 45 - 29 38
5. Ренн Заявка 23 11 4 8 43 - 21 37
6. Монако Заявка 23 10 6 7 37 - 26 36
7. Лион Заявка 23 9 8 6 31 - 30 35
8. Монпелье Заявка 23 10 4 9 38 - 33 34
9. Ланс Заявка 23 9 6 8 36 - 33 33
10. Нант Заявка 23 9 5 9 30 - 28 32
11. Лилль Заявка 23 8 8 7 31 - 35 32
12. Анже Заявка 23 7 8 8 30 - 34 29
13. Брест Заявка 23 7 7 9 28 - 35 28
14. Реймс Заявка 23 6 9 8 27 - 27 27
15. Клермон Заявка 23 6 6 11 23 - 39 24
16. Труа Заявка 23 5 6 12 20 - 31 21
17. Бордо Заявка 23 4 8 11 34 - 58 20
18. Метц Заявка 23 4 8 11 24 - 43 20
19. Лорьян Заявка 23 4 8 11 20 - 38 20
20. Сент-Этьен Заявка 23 4 6 13 22 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
3. Монако Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
4. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
5. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 12 7 2 3 22 - 13 23
7. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
8. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
9. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
10. Лилль Заявка 11 5 4 2 15 - 16 19
11. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
12. Анже Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
14. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
15. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
16. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. ПСЖ Заявка 12 7 4 1 24 - 13 25
3. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
4. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
6. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
7. Брест Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
8. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
9. Метц Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
10. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
11. Реймс Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
12. Ренн Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
13. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
14. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
17. Бордо Заявка 11 2 4 5 15 - 34 10
18. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Лорьян от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2022, осталось 2 дня 11 часов 28 минут.

    Главный судья: Bastien Dechepy

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Монако 95% (38)
    X 5% (2)
    Лорьян 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Лорьян
    1.41
    5.07
    8.65
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Монако - Лорьян онлайн


    Прогнозы на матч Монако - Лорьян

    Исход игры
    Монако
    95% (38)
    Ничья
    5% (2)
    Лорьян
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55% (22)
    Меньше
    45% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    52.5% (21)
    Нет
    47.5% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    32.5% (13)
    2:0 Монако
    27.5% (11)
    3:1 Монако
    15% (6)
    1:0 Монако
    12.5% (5)
    3:0 Монако
    5% (2)
    1:1 Ничья
    5% (2)
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    Монако
    Лорьян

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