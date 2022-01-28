Олимпиада 2022
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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Ренн

История личных встреч

ПСЖ
Ренн

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

32 матча

50%
15.6%
34.4%
16 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:1
С
2:1
К
2:2
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:2
КЛ
2:3
К
1:6
Л1
1:4
К
0:4
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 12 (2) 0.52
Икарди Мауро 4 0.17
Данилу Перейра 4 0.17
Ди Мария Анхель 3 0.13
Хакими Ашраф 3 0.13
Неймар 3 (1) 0.13
Эррера Андер 3 0.13
Гуэйе Идрисса 3 0.13
Маркиньос Маркос 3 0.13
Месси Лионель 2 0.09
Дракслер Юлиан 2 0.09
Керер Тило 2 0.09
Вейналдум Джорджиньо 1 0.04
Верратти Марко 1 0.04
Рамос Серхио 1 0.04
Сарабия Пабло 1 0.04
Кимпембе Преснел 1 0.04
Паредес Леандро 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Диалло Абду 0 0
Мишю Эдуар 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терье Мартен 11 0.48
Лаборд Гаэтан 8 0.35
Сулемана Камалдин 4 0.17
Буриго Бенжамен 3 0.13
Трюффер Адриен 3 0.13
Гирасси Серу 3 0.13
Тэт Флавьен 2 0.09
Агер Наиф 2 0.09
Майер Ловро 1 0.04
Траоре Амари 1 0.04
Мартин Йонас 1 0.04
Сантамария Батист 1 0.04
Докю Жереми 1 0.04
Угочукву Лесли 1 0.04
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 8 0
Мбаппе Килиан 5 0
Хакими Ашраф 2 1
Данилу Перейра 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Рамос Серхио 1 1
Ди Мария Анхель 2 0
Неймар 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Паредес Леандро 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Вейналдум Джорджиньо 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Бернат Хуан 1 0
Эррера Андер 1 0
Икарди Мауро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дагба Колин 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартин Йонас 6 0
Сантамария Батист 5 0
Баде Луак 2 1
Мелинг Биргер 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Омари Вармед 3 0
Bruno Genesio 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Траоре Амари 2 0
Трюффер Адриен 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Агер Наиф 1 0
Майер Ловро 1 0
Терье Мартен 1 0
Докю Жереми 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
15
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
4
16%
1
7%
1-15
3
12%
5
33%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
6
24%
1
7%
61-75
6
24%
4
27%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
2
25%
4
29%
76-90

Забито

24
27
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
2
8%
2
7%
1-15
5
21%
2
7%
16-30
5
21%
6
22%
31-45
1
4%
6
22%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
7
29%
29%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

13
8
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
38%
16-30
4
31%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Забито

49
42
23 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 17
3 Не забивали 4
6
12%
3
7%
1-15
8
16%
7
17%
16-30
9
18%
8
19%
31-45
3
6%
8
19%
46-60
10
20%
4
10%
61-75
13
27%
12
29%
76-90

Пропущено

21
22
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 14
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
6
29%
6
27%
31-45
3
14%
4
18%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
5
24%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0
Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2
Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0
Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 23 17 5 1 51 - 19 56
2. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
3. Ницца Заявка 23 13 4 6 37 - 19 42
4. Страсбург Заявка 23 11 5 7 45 - 29 38
5. Ренн Заявка 23 11 4 8 43 - 21 37
6. Монако Заявка 23 10 6 7 37 - 26 36
7. Лион Заявка 23 9 8 6 31 - 30 35
8. Монпелье Заявка 23 10 4 9 38 - 33 34
9. Ланс Заявка 23 9 6 8 36 - 33 33
10. Нант Заявка 23 9 5 9 30 - 28 32
11. Лилль Заявка 23 8 8 7 31 - 35 32
12. Анже Заявка 23 7 8 8 30 - 34 29
13. Брест Заявка 23 7 7 9 28 - 35 28
14. Реймс Заявка 23 6 9 8 27 - 27 27
15. Клермон Заявка 23 6 6 11 23 - 39 24
16. Труа Заявка 23 5 6 12 20 - 31 21
17. Бордо Заявка 23 4 8 11 34 - 58 20
18. Метц Заявка 23 4 8 11 24 - 43 20
19. Лорьян Заявка 23 4 8 11 20 - 38 20
20. Сент-Этьен Заявка 23 4 6 13 22 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
3. Монако Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
4. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
5. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 12 7 2 3 22 - 13 23
7. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
8. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
9. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
10. Лилль Заявка 11 5 4 2 15 - 16 19
11. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
12. Анже Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
14. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
15. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
16. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. ПСЖ Заявка 12 7 4 1 24 - 13 25
3. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
4. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
6. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
7. Брест Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
8. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
9. Метц Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
10. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
11. Реймс Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
12. Ренн Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
13. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
14. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
17. Бордо Заявка 11 2 4 5 15 - 34 10
18. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Ренн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2022, осталось 2 дня 18 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 37
    ПСЖ 100% (37)
    X 0% (0)
    Ренн 0% (0)
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    Где смотреть матч ПСЖ - Ренн онлайн


    Прогнозы на матч ПСЖ - Ренн

    Исход игры
    ПСЖ
    100% (37)
    Ничья
    0% (0)
    Ренн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.95% (17)
    Меньше
    54.05% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    35.14% (13)
    Нет
    64.86% (24)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    45.9% (17)
    3:1 ПСЖ
    16.2% (6)
    2:1 ПСЖ
    13.5% (5)
    3:0 ПСЖ
    8.1% (3)
    1:0 ПСЖ
    8.1% (3)
    4:1 ПСЖ
    5.4% (2)
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