Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Парк де Пренс
История личных встреч
ПСЖ
Ренн
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
32 матча
50%
15.6%
34.4%
16 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|12 (2)
|0.52
|Икарди Мауро
|4
|0.17
|Данилу Перейра
|4
|0.17
|Ди Мария Анхель
|3
|0.13
|Хакими Ашраф
|3
|0.13
|Неймар
|3 (1)
|0.13
|Эррера Андер
|3
|0.13
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.13
|Маркиньос Маркос
|3
|0.13
|Месси Лионель
|2
|0.09
|Дракслер Юлиан
|2
|0.09
|Керер Тило
|2
|0.09
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.04
|Верратти Марко
|1
|0.04
|Рамос Серхио
|1
|0.04
|Сарабия Пабло
|1
|0.04
|Кимпембе Преснел
|1
|0.04
|Паредес Леандро
|0
|0
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
|Мишю Эдуар
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Терье Мартен
|11
|0.48
|Лаборд Гаэтан
|8
|0.35
|Сулемана Камалдин
|4
|0.17
|Буриго Бенжамен
|3
|0.13
|Трюффер Адриен
|3
|0.13
|Гирасси Серу
|3
|0.13
|Тэт Флавьен
|2
|0.09
|Агер Наиф
|2
|0.09
|Майер Ловро
|1
|0.04
|Траоре Амари
|1
|0.04
|Мартин Йонас
|1
|0.04
|Сантамария Батист
|1
|0.04
|Докю Жереми
|1
|0.04
|Угочукву Лесли
|1
|0.04
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|8
|0
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|Хакими Ашраф
|2
|1
|Данилу Перейра
|3
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Рамос Серхио
|1
|1
|Ди Мария Анхель
|2
|0
|Неймар
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартин Йонас
|6
|0
|Сантамария Батист
|5
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Мелинг Биргер
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Омари Вармед
|3
|0
|Bruno Genesio
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Траоре Амари
|2
|0
|Трюффер Адриен
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Терье Мартен
|1
|0
|Докю Жереми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
15
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
4
16%
1
7%
1-15
3
12%
5
33%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
6
24%
1
7%
61-75
6
24%
4
27%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
2
25%
4
29%
76-90
Забито
24
27
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
2
8%
2
7%
1-15
5
21%
2
7%
16-30
5
21%
6
22%
31-45
1
4%
6
22%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
7
29%
29%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
13
8
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
38%
16-30
4
31%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Забито
49
42
23 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 17
3 Не забивали 4
6
12%
3
7%
1-15
8
16%
7
17%
16-30
9
18%
8
19%
31-45
3
6%
8
19%
46-60
10
20%
4
10%
61-75
13
27%
12
29%
76-90
Пропущено
21
22
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 14
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
6
29%
6
27%
31-45
3
14%
4
18%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
5
24%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0
Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2
Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0
Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|17
|5
|1
|51 - 19
|56
|2.
|Марсель
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|36 - 21
|43
|3.
|Ницца
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|37 - 19
|42
|4.
|Страсбург
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|45 - 29
|38
|5.
|Ренн
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|43 - 21
|37
|6.
|Монако
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|37 - 26
|36
|7.
|Лион
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|31 - 30
|35
|8.
|Монпелье
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|38 - 33
|34
|9.
|Ланс
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|36 - 33
|33
|10.
|Нант
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|30 - 28
|32
|11.
|Лилль
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|31 - 35
|32
|12.
|Анже
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|30 - 34
|29
|13.
|Брест
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|28 - 35
|28
|14.
|Реймс
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|27 - 27
|27
|15.
|Клермон
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|23 - 39
|24
|16.
|Труа
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|20 - 31
|21
|17.
|Бордо
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|34 - 58
|20
|18.
|Метц
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 43
|20
|19.
|Лорьян
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|20 - 38
|20
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|22 - 44
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Ренн
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 8
|25
|3.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|4.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|5.
|Страсбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|7.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|8.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|9.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|10.
|Лилль
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 16
|19
|11.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|13.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 11
|15
|15.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|16.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 24
|10
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 13
|25
|3.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|7.
|Брест
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|9.
|Метц
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 20
|13
|10.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|11.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|12.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 13
|12
|13.
|Лион
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|14.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 20
|11
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 25
|11
|17.
|Бордо
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 34
|10
|18.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|10 - 29
|4
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Прогнозы на матч ПСЖ - Ренн
Исход игры
ПСЖ
100% (37)
Ничья
0% (0)
Ренн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (17)
Меньше
54.05% (20)
Обе команды забьют
Да
35.14% (13)
Нет
64.86% (24)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
45.9% (17)
3:1 ПСЖ
16.2% (6)
2:1 ПСЖ
13.5% (5)
3:0 ПСЖ
8.1% (3)
1:0 ПСЖ
8.1% (3)
4:1 ПСЖ
5.4% (2)
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