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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Нюрнберг
2:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Ян
0'
9' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
12' Желтая карточка
Темпельман Лино
1:0
35' Гол
Кёпке Паскаль
2:0
55' Гол
Думан Тайлан
61'

Ход матча

9'
 
Гимбер Бенедикт
12'
Темпельман Лино
 
35'
Кёпке Паскаль
(Дели Матс Мёллер)
1:0
55'
Думан Тайлан
2:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Ян
2.66
3.65
3.25
Все Коэффициенты
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
33
Шувер
Марио
4
Сёренсен
Асгер
29
Хандверкер
Тим
20
Кёпке
Паскаль
8
Думан
Тайлан
15
Нюрнбергер
Фабиан
6
Темпельман
Лино
24
Дели
Матс
Мёллер
36
Шлаймер
Лукас
1
Майер
Александер
II
23
Брайткройц
Стив
5
Гимбер
Бенедикт
24
Кеннеди
Скотт
11
Фабер
Конрад
22
Бухальфа
Карло
7
Безушков
Макс
20
Гувара
Леон
15
Сингх
Сарприт
14
Отто
Давид
19
Альберс
Андреас
Нюрнберг
4-5-1
Ян
3-4-1-2

История личных встреч

Нюрнберг
Ян

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
2:2
Б2
0:1
Б2
1:1
ТМС
0:1
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуранов Эрик 5 0.22
Доведан Никола 5 0.22
Темпельман Лино 4 0.17
Дели Матс Мёллер 3 0.13
Гайс Йоханнес 3 0.13
Шаффлер Мануэль 3 0.13
Нюрнбергер Фабиан 2 0.09
Валентини Энрико 2 (2) 0.09
Кёпке Паскаль 1 0.04
Думан Тайлан 1 0.04
Краусс Том 1 0.04
Шиндлер Кристофер 1 0.04
Хандверкер Тим 0 0
Шлаймер Лукас 0 0
Борковски Деннис 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сингх Сарприт 5 0.22
Безушков Макс 5 (1) 0.22
Альберс Андреас 4 (1) 0.17
Бесте Ян-Никлас 3 0.13
Брайткройц Стив 3 0.13
Гимбер Бенедикт 3 0.13
Отто Давид 3 0.13
Макридис Хараламбос 3 0.13
Бухальфа Карло 3 0.13
Кеннеди Скотт 2 0.09
Калисканер Каан 2 0.09
Звартс Йоэл 2 0.09
Векессер Эрик 1 0.04
Саллер Бенедикт 1 0.04
Гувара Леон 1 0.04
Фабер Конрад 0 0
Эльведи Ян 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темпельман Лино 9 0
Доведан Никола 5 1
Гайс Йоханнес 4 0
Сёренсен Асгер 4 0
Шиндлер Кристофер 3 0
Нюрнбергер Фабиан 3 0
Шаффлер Мануэль 1 1
Валентини Энрико 2 0
Матения Кристиан 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Думан Тайлан 2 0
Хюбнер Флориан 1 0
Хандверкер Тим 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Краусс Том 1 0
Шуранов Эрик 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 8 0
Саллер Бенедикт 5 0
Сингх Сарприт 5 0
Брайткройц Стив 4 0
Бухальфа Карло 4 0
Векессер Эрик 3 0
Бесте Ян-Никлас 3 0
Отто Давид 1 1
Безушков Макс 2 0
Мориц Кристоф 1 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Гувара Леон 1 0
Майер Александер II 1 0
Кеннеди Скотт 1 0
Калисканер Каан 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
14
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
1
7%
3
21%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
1
7%
4
29%
31-45
5
36%
1
7%
46-60
4
29%
3
21%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
1
7%
5
36%
61-75
6
40%
4
29%
76-90

Забито

17
27
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
2
12%
5
19%
1-15
5
29%
29%
2
7%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
5
29%
29%
5
19%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
4
24%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

16
22
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
3
19%
8
36%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
5
31%
5
23%
76-90

Забито

31
41
11 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 15
4 Не забивали 3
3
10%
8
20%
1-15
7
23%
5
12%
16-30
1
3%
8
20%
31-45
10
32%
6
15%
46-60
5
16%
6
15%
61-75
5
16%
8
20%
76-90

Пропущено

31
36
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 18
5
16%
3
8%
1-15
3
10%
2
6%
16-30
6
19%
6
17%
31-45
4
13%
9
25%
46-60
2
6%
7
19%
61-75
11
35%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2
Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2
Ян
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ян - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2
Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 23 12 6 5 44 - 31 42
2. Гамбург Заявка 23 10 11 2 42 - 21 41
3. Санкт-Паули Заявка 22 12 5 5 45 - 31 41
4. Дармштадт Заявка 22 12 4 6 47 - 29 40
5. Шальке 04 Заявка 23 12 4 7 45 - 27 40
6. Хайденхайм Заявка 23 11 5 7 29 - 29 38
7. Нюрнберг 2:0 Заявка 23 10 6 7 32 - 32 36
8. Падерборн Заявка 23 8 8 7 38 - 30 32
9. Карлсруэ Заявка 23 8 8 7 40 - 35 32
10. Ян 0:2 Заявка 23 9 4 10 42 - 37 31
11. Хольштайн Киль Заявка 23 8 7 8 30 - 36 31
12. Динамо Дрезден Заявка 23 7 5 11 23 - 31 26
13. Зандхаузен Заявка 23 6 7 10 25 - 40 25
14. Ганновер 96 Заявка 22 6 7 9 18 - 32 25
15. Ганза Заявка 22 6 6 10 26 - 35 24
16. Фортуна Заявка 22 6 5 11 25 - 31 23
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 22 3 6 13 19 - 42 15
18. Ингольштадт Заявка 23 3 6 14 21 - 42 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
2. Гамбург Заявка 12 6 6 0 24 - 11 24
3. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
4. Шальке 04 Заявка 12 7 2 3 28 - 16 23
5. Нюрнберг 2:0 Заявка 12 6 2 4 17 - 14 20
6. Карлсруэ Заявка 12 5 4 3 24 - 18 19
7. Дармштадт Заявка 10 6 1 3 23 - 13 19
8. Вердер Заявка 11 5 4 2 20 - 11 19
9. Ян 0:2 Заявка 12 5 2 5 27 - 22 17
10. Хольштайн Киль Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
11. Динамо Дрезден Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
12. Ганновер 96 Заявка 11 3 4 4 8 - 13 13
13. Падерборн Заявка 12 2 4 6 15 - 18 10
14. Фортуна Заявка 11 2 4 5 14 - 16 10
15. Ганза Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
17. Ингольштадт Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
18. Зандхаузен Заявка 11 1 4 6 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 12 7 2 3 24 - 20 23
2. Падерборн Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
3. Дармштадт Заявка 12 6 3 3 24 - 16 21
4. Зандхаузен Заявка 12 5 3 4 16 - 18 18
5. Гамбург Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
6. Шальке 04 Заявка 11 5 2 4 17 - 11 17
7. Нюрнберг 2:0 Заявка 11 4 4 3 15 - 18 16
8. Санкт-Паули Заявка 12 4 3 5 17 - 22 15
9. Ганза Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
10. Хайденхайм Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
11. Ян 0:2 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
12. Хольштайн Киль Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
13. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
14. Карлсруэ Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
15. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Ингольштадт Заявка 12 2 2 8 13 - 26 8
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
  • Второй тайм
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Думан Тайлан бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Кёпке Паскаль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Темпельман Лино получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Гимбер Бенедикт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Ян
2.66
3.65
3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нюрнберг 2:0 Ян онлайн


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Нюрнберг
Ян

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