Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:0
Второй тайм: 61'
Стадион: Макс-Морлок-Стадион
9' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
12' Желтая карточкаТемпельман Лино
1:0
35' ГолКёпке Паскаль
2:0
55' ГолДуман Тайлан
Ход матча
12'
35'
55'
2:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
47 Владение мячом, % 53
33
Шувер
Марио
11
Фабер
Конрад
20
Гувара
Леон
14
Отто
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Шувер МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Нападающий
-
17 Йенс Кастроп
-
Главный тренер: Robert Klauss
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Фабер КонрадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гувара ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Кунц КевинВратарь
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Нюрнберг
Ян
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуранов Эрик
|5
|0.22
|Доведан Никола
|5
|0.22
|Темпельман Лино
|4
|0.17
|Дели Матс Мёллер
|3
|0.13
|Гайс Йоханнес
|3
|0.13
|Шаффлер Мануэль
|3
|0.13
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0.09
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.09
|Кёпке Паскаль
|1
|0.04
|Думан Тайлан
|1
|0.04
|Краусс Том
|1
|0.04
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.04
|Хандверкер Тим
|0
|0
|Шлаймер Лукас
|0
|0
|Борковски Деннис
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сингх Сарприт
|5
|0.22
|Безушков Макс
|5 (1)
|0.22
|Альберс Андреас
|4 (1)
|0.17
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0.13
|Брайткройц Стив
|3
|0.13
|Гимбер Бенедикт
|3
|0.13
|Отто Давид
|3
|0.13
|Макридис Хараламбос
|3
|0.13
|Бухальфа Карло
|3
|0.13
|Кеннеди Скотт
|2
|0.09
|Калисканер Каан
|2
|0.09
|Звартс Йоэл
|2
|0.09
|Векессер Эрик
|1
|0.04
|Саллер Бенедикт
|1
|0.04
|Гувара Леон
|1
|0.04
|Фабер Конрад
|0
|0
|Эльведи Ян
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темпельман Лино
|9
|0
|Доведан Никола
|5
|1
|Гайс Йоханнес
|4
|0
|Сёренсен Асгер
|4
|0
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|3
|0
|Шаффлер Мануэль
|1
|1
|Валентини Энрико
|2
|0
|Матения Кристиан
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Хандверкер Тим
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|8
|0
|Саллер Бенедикт
|5
|0
|Сингх Сарприт
|5
|0
|Брайткройц Стив
|4
|0
|Бухальфа Карло
|4
|0
|Векессер Эрик
|3
|0
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0
|Отто Давид
|1
|1
|Безушков Макс
|2
|0
|Мориц Кристоф
|1
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Майер Александер II
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
14
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
1
7%
3
21%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
1
7%
4
29%
31-45
5
36%
1
7%
46-60
4
29%
3
21%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
15
14
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
1
7%
5
36%
61-75
6
40%
4
29%
76-90
Забито
17
27
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
2
12%
5
19%
1-15
5
29%
29%
2
7%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
5
29%
29%
5
19%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
4
24%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
16
22
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
3
19%
8
36%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
5
31%
5
23%
76-90
Забито
31
41
11 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 15
4 Не забивали 3
3
10%
8
20%
1-15
7
23%
5
12%
16-30
1
3%
8
20%
31-45
10
32%
6
15%
46-60
5
16%
6
15%
61-75
5
16%
8
20%
76-90
Пропущено
31
36
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 18
5
16%
3
8%
1-15
3
10%
2
6%
16-30
6
19%
6
17%
31-45
4
13%
9
25%
46-60
2
6%
7
19%
61-75
11
35%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2
Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ян - Нюрнберг 2:2
Ян
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ян - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2
Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|44 - 31
|42
|2.
|Гамбург
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|42 - 21
|41
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|45 - 31
|41
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|47 - 29
|40
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|45 - 27
|40
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|29 - 29
|38
|7.
|Нюрнберг
|2:0 Заявка
|23
|10
|6
|7
|32 - 32
|36
|8.
|Падерборн
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|38 - 30
|32
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|40 - 35
|32
|10.
|Ян
|0:2 Заявка
|23
|9
|4
|10
|42 - 37
|31
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|30 - 36
|31
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 31
|26
|13.
|Зандхаузен
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 40
|25
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|18 - 32
|25
|15.
|Ганза
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 35
|24
|16.
|Фортуна
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 31
|23
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|19 - 42
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|21 - 42
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|2.
|Гамбург
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 11
|24
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 16
|23
|5.
|Нюрнберг
|2:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 18
|19
|7.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|23 - 13
|19
|8.
|Вердер
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 11
|19
|9.
|Ян
|0:2 Заявка
|12
|5
|2
|5
|27 - 22
|17
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 13
|13
|13.
|Падерборн
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 16
|10
|15.
|Ганза
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 20
|23
|2.
|Падерборн
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|4.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|5.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 11
|17
|7.
|Нюрнберг
|2:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 18
|16
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|9.
|Ганза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|11.
|Ян
|0:2 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|13.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7