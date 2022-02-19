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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хольштайн Киль
0:2
Конец матча

Стадион:
Карлсруэ
0'
0:1
16' Гол
О'Шоунесси Даниэль
43' Желтая карточка
Мюлинг Александер
0:2
68' Гол
Шлойзенер Фабиан
90' Желтая карточка
Бенгер Марсель
90'+4
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
19
Лоренц
Симон
3
Коменда
Марко
16
Зандер
Филипп
23
Корб
Юлиан
8
Мюлинг
Александер
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
31
Бартельс
Фин
17
Пихлер
Бенедикт
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
22
Кобальд
Кристоф
5
О'Шоунесси
Даниэль
16
Хайзе
Филип
14
Голлер
Беньямин
10
Ванитцек
Марвин
38
Брайтхаупт
Тим
8
Гондорф
Жером
11
Чой
Кён-Рок
33
Хофманн
Филипп
Хольштайн Киль
3-1-4-2
Карлсруэ
4-5-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Карлсруэ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
2:3
Б2
0:2
Б2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 6 (1) 0.26
Мюлинг Александер 4 (2) 0.17
Бартельс Фин 4 0.17
Меес Джошуа 4 0.17
Порат Финн 3 0.13
Скрибски Стивен 2 0.09
Корб Юлиан 2 0.09
Резе Фабиан 1 0.04
Арп Янн-Фите 1 0.04
Стернер Йонас 1 0.04
Вридт Квази 1 0.04
Нойман Фил 0 0
Холтби Льюис 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Зандер Филипп 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 12 0.52
Ванитцек Марвин 6 (2) 0.26
Шлойзенер Фабиан 6 0.26
Чой Кён-Рок 4 0.17
Батмаз Малик 3 0.13
Гордон Даниэль 2 0.09
Тиеде Марко 1 0.04
Юнг Себастьян 1 0.04
Кобальд Кристоф 1 0.04
Котер Доминик 1 0.04
О'Шоунесси Даниэль 1 0.04
Голлер Беньямин 1 0.04
Хайзе Филип 0 0
Куэто Лукас 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0
Лоренц Марк 0 0
Гондорф Жером 0 0
Кауфманн Фабио 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюлинг Александер 6 0
Холтби Льюис 4 0
Нойман Фил 4 0
Тескер Штефан 3 0
Эррас Патрик 3 0
Арп Янн-Фите 3 0
Бенгер Марсель 3 0
Киркесков Миккель 2 0
Порат Финн 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Зандер Филипп 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Бартельс Фин 1 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Корб Юлиан 1 0
Вридт Квази 1 0
Дене Томас 1 0
Валь Хауке 1 0
Резе Фабиан 1 0
Лоренц Симон 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 4 1
Кобальд Кристоф 5 0
Брайтхаупт Тим 5 0
Хайзе Филип 4 0
Хофманн Филипп 4 0
Гондорф Жером 4 0
Чой Кён-Рок 2 1
Гордон Даниэль 3 0
Тиеде Марко 2 0
Бормут Робин 2 0
Батмаз Малик 2 0
Голлер Беньямин 2 0
Герсбек Мариус 0 1
Юнг Себастьян 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
О'Шоунесси Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
7%
3
18%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
3
20%
3
18%
76-90

Пропущено

17
16
13 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
6
35%
1
6%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
1
6%
10
63%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Забито

15
26
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
13%
4
15%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
3
20%
4
15%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
5
33%
7
27%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
26%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
6
32%
4
25%
76-90

Забито

30
43
13 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
3
10%
7
16%
1-15
5
17%
8
19%
16-30
5
17%
6
14%
31-45
4
13%
7
16%
46-60
5
17%
5
12%
61-75
8
27%
10
23%
76-90

Пропущено

36
32
22 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
6
17%
4
13%
1-15
6
17%
5
16%
16-30
10
28%
3
9%
31-45
2
6%
11
34%
46-60
6
17%
4
13%
61-75
6
17%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2
Карлсруэ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1
Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 23 12 6 5 44 - 31 42
2. Гамбург Заявка 23 10 11 2 42 - 21 41
3. Санкт-Паули Заявка 22 12 5 5 45 - 31 41
4. Дармштадт Заявка 22 12 4 6 47 - 29 40
5. Шальке 04 Заявка 23 12 4 7 45 - 27 40
6. Хайденхайм Заявка 23 11 5 7 29 - 29 38
7. Нюрнберг Заявка 22 9 6 7 30 - 32 33
8. Падерборн Заявка 23 8 8 7 38 - 30 32
9. Карлсруэ Заявка 23 8 8 7 40 - 35 32
10. Ян Заявка 22 9 4 9 42 - 35 31
11. Хольштайн Киль Заявка 23 8 7 8 30 - 36 31
12. Динамо Дрезден Заявка 23 7 5 11 23 - 31 26
13. Зандхаузен Заявка 23 6 7 10 25 - 40 25
14. Ганновер 96 Заявка 22 6 7 9 18 - 32 25
15. Ганза Заявка 22 6 6 10 26 - 35 24
16. Фортуна Заявка 22 6 5 11 25 - 31 23
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 22 3 6 13 19 - 42 15
18. Ингольштадт Заявка 23 3 6 14 21 - 42 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
2. Гамбург Заявка 12 6 6 0 24 - 11 24
3. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
4. Шальке 04 Заявка 12 7 2 3 28 - 16 23
5. Вердер Заявка 11 5 4 2 20 - 11 19
6. Карлсруэ Заявка 12 5 4 3 24 - 18 19
7. Дармштадт Заявка 10 6 1 3 23 - 13 19
8. Нюрнберг Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
9. Ян Заявка 12 5 2 5 27 - 22 17
10. Хольштайн Киль Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
11. Динамо Дрезден Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
12. Ганновер 96 Заявка 11 3 4 4 8 - 13 13
13. Падерборн Заявка 12 2 4 6 15 - 18 10
14. Фортуна Заявка 11 2 4 5 14 - 16 10
15. Ганза Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
17. Ингольштадт Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
18. Зандхаузен Заявка 11 1 4 6 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 12 7 2 3 24 - 20 23
2. Падерборн Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
3. Дармштадт Заявка 12 6 3 3 24 - 16 21
4. Зандхаузен Заявка 12 5 3 4 16 - 18 18
5. Гамбург Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
6. Шальке 04 Заявка 11 5 2 4 17 - 11 17
7. Нюрнберг Заявка 11 4 4 3 15 - 18 16
8. Санкт-Паули Заявка 12 4 3 5 17 - 22 15
9. Ганза Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
10. Хайденхайм Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
11. Ян Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
12. Хольштайн Киль Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
13. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
14. Карлсруэ Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
15. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Ингольштадт Заявка 12 2 2 8 13 - 26 8
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Мюлинг Александер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - О'Шоунесси Даниэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хольштайн Киль 0:2 Карлсруэ онлайн


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