Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Holstein Stadion
0:1
16' ГолО'Шоунесси Даниэль
43' Желтая карточкаМюлинг Александер
0:2
68' ГолШлойзенер Фабиан
90' Желтая карточкаБенгер Марсель
Ход матча
16'
68'
0:2
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 7
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
57 Владение мячом, % 43
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
19
Лоренц
Симон
23
Корб
Юлиан
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
31
Бартельс
Фин
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Корб ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
-
31 Бартельс ФинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
Главный тренер: Marcel Rapp
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Жакоб КилианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Хольштайн Киль
Карлсруэ
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|6 (1)
|0.26
|Мюлинг Александер
|4 (2)
|0.17
|Бартельс Фин
|4
|0.17
|Меес Джошуа
|4
|0.17
|Порат Финн
|3
|0.13
|Скрибски Стивен
|2
|0.09
|Корб Юлиан
|2
|0.09
|Резе Фабиан
|1
|0.04
|Арп Янн-Фите
|1
|0.04
|Стернер Йонас
|1
|0.04
|Вридт Квази
|1
|0.04
|Нойман Фил
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|12
|0.52
|Ванитцек Марвин
|6 (2)
|0.26
|Шлойзенер Фабиан
|6
|0.26
|Чой Кён-Рок
|4
|0.17
|Батмаз Малик
|3
|0.13
|Гордон Даниэль
|2
|0.09
|Тиеде Марко
|1
|0.04
|Юнг Себастьян
|1
|0.04
|Кобальд Кристоф
|1
|0.04
|Котер Доминик
|1
|0.04
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0.04
|Голлер Беньямин
|1
|0.04
|Хайзе Филип
|0
|0
|Куэто Лукас
|0
|0
|Брайтхаупт Тим
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
|Кауфманн Фабио
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюлинг Александер
|6
|0
|Холтби Льюис
|4
|0
|Нойман Фил
|4
|0
|Тескер Штефан
|3
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Арп Янн-Фите
|3
|0
|Бенгер Марсель
|3
|0
|Киркесков Миккель
|2
|0
|Порат Финн
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Бартельс Фин
|1
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Дене Томас
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Лоренц Симон
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|4
|1
|Кобальд Кристоф
|5
|0
|Брайтхаупт Тим
|5
|0
|Хайзе Филип
|4
|0
|Хофманн Филипп
|4
|0
|Гондорф Жером
|4
|0
|Чой Кён-Рок
|2
|1
|Гордон Даниэль
|3
|0
|Тиеде Марко
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Батмаз Малик
|2
|0
|Голлер Беньямин
|2
|0
|Герсбек Мариус
|0
|1
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
17
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
7%
3
18%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
3
20%
3
18%
76-90
Пропущено
17
16
13 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
6
35%
1
6%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
1
6%
10
63%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Забито
15
26
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
13%
4
15%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
3
20%
4
15%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
5
33%
7
27%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
26%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
6
32%
4
25%
76-90
Забито
30
43
13 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
3
10%
7
16%
1-15
5
17%
8
19%
16-30
5
17%
6
14%
31-45
4
13%
7
16%
46-60
5
17%
5
12%
61-75
8
27%
10
23%
76-90
Пропущено
36
32
22 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
6
17%
4
13%
1-15
6
17%
5
16%
16-30
10
28%
3
9%
31-45
2
6%
11
34%
46-60
6
17%
4
13%
61-75
6
17%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2
Карлсруэ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1
Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|44 - 31
|42
|2.
|Гамбург
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|42 - 21
|41
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|45 - 31
|41
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|47 - 29
|40
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|45 - 27
|40
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|29 - 29
|38
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 32
|33
|8.
|Падерборн
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|38 - 30
|32
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|40 - 35
|32
|10.
|Ян
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|42 - 35
|31
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|30 - 36
|31
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 31
|26
|13.
|Зандхаузен
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 40
|25
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|18 - 32
|25
|15.
|Ганза
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 35
|24
|16.
|Фортуна
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 31
|23
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|19 - 42
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|21 - 42
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|2.
|Гамбург
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 11
|24
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 16
|23
|5.
|Вердер
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 11
|19
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 18
|19
|7.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|23 - 13
|19
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|9.
|Ян
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|27 - 22
|17
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 13
|13
|13.
|Падерборн
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 16
|10
|15.
|Ганза
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 20
|23
|2.
|Падерборн
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|4.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|5.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 11
|17
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 18
|16
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|9.
|Ганза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|11.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|13.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7