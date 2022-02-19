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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Вердер
1:0
Второй тайм: 77'

Стадион:
Ингольштадт
0'
36' Желтая карточка
Шмидт Патрик
1:0
75' Гол
Фуллкруг Никлас
77'

Ход матча

36'
 
Шмидт Патрик
60'
Шмидт Никлас
Шмид Романо
 
63'
 
Гебауэр Кристиан
Пик Флориан
63'
 
Прайссингер Рико
Линсмайер Денис
68'
 
Сулеймани Вальмир
Шмидт Патрик
75'
Фуллкруг Никлас
(Юнг Антони)
1:0

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 14
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Ингольштадт
2.01
5.60
9.95
Все Коэффициенты
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
23
Рапп
Николай
36
Гросс
Кристиан
20
Шмид
Романо
3
Юнг
Антони
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
39
Стоянович
Деян
17
Хайнлот
Михаэль
5
Антонич
Нико
16
Муслиу
Визар
3
Франке
Доминик
32
Шмидт
Патрик
II
34
Рохль
Мерлин
23
Линсмайер
Денис
35
Бильбия
Филип
26
Пик
Флориан
7
Эккерт
Айенса
Деннис
Вердер
3-5-2
Ингольштадт
4-5-1

История личных встреч

Вердер
Ингольштадт

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
0:3
Б
2:4
Б
2:1
ТМК
0:1
Б
2:0
Б
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 9 (1) 0.39
Шмид Романо 3 0.13
Фридль Марко 3 0.13
Биттенкорт Леонардо 2 0.09
Юнг Антони 2 0.09
Рапп Николай 2 0.09
Сарджент Джош 2 0.09
Шмидт Никлас 1 0.04
Велькович Милош 1 0.04
Топрак Омер 1 0.04
Вайзер Митчелл 1 0.04
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.04
Агу Феликс 0 0
Гросс Кристиан 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0
Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 4 0.17
Кая Фатих 3 (1) 0.13
Кутшке Штефан 2 0.09
Эккерт Айенса Деннис 1 0.04
Гаус Марсель 1 0.04
Рохль Мерлин 1 0.04
Антонич Нико 1 0.04
Пик Флориан 1 0.04
Сулеймани Вальмир 1 0.04
Гебауэр Кристиан 1 0.04
Келлер Томас 1 0.04
Маркс Ян-Хендрик 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 8 0
Гросс Кристиан 4 1
Биттенкорт Леонардо 5 0
Рапп Николай 5 0
Шмид Романо 4 0
Груев Илия 4 0
Юнг Антони 3 0
Велькович Милош 3 0
Топрак Омер 2 0
Дукш Марвин 2 0
Фуллкруг Никлас 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0
Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 7 0
Сарпей Ханс 3 1
Кутшке Штефан 4 0
Линсмайер Денис 4 0
Келлер Томас 4 0
Рохль Мерлин 4 0
Франке Доминик 3 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Байстер Максимилиан 2 0
Гаус Марсель 2 0
Рёзелер Нильс 2 0
Антонич Нико 2 0
Хоукинс Джален 2 0
Стоянович Деян 1 0
Курцвег Петер 1 0
Пик Флориан 1 0
Шмидт Патрик II 1 0
Кая Фатих 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
3 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
7
41%
3
25%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
5
29%
29%
2
17%
76-90

Пропущено

12
25
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
17%
1
4%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
2
17%
6
24%
31-45
4
33%
5
20%
46-60
2
17%
7
28%
61-75
1
8%
3
12%
76-90

Забито

23
7
6 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
1
4%
1
14%
1-15
1
4%
2
29%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
6
26%
2
29%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
30%
2
29%
76-90

Пропущено

21
17
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
10%
4
24%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
5
24%
3
18%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
5
24%
5
29%
29%
61-75
4
19%
1
6%
76-90

Забито

40
19
9 В 1-м тайме 8
31 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 9
2
5%
2
11%
1-15
2
5%
3
16%
16-30
5
13%
3
16%
31-45
13
33%
5
26%
46-60
6
15%
2
11%
61-75
12
30%
4
21%
76-90

Пропущено

33
42
15 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 18
4
12%
5
12%
1-15
4
12%
5
12%
16-30
7
21%
9
21%
31-45
6
18%
7
17%
46-60
7
21%
12
29%
61-75
5
15%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0
Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0
Ингольштадт
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1
Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 1:0 Заявка 23 13 5 5 44 - 30 44
2. Гамбург 1:1 Заявка 23 10 11 2 42 - 21 41
3. Санкт-Паули Заявка 22 12 5 5 45 - 31 41
4. Дармштадт Заявка 22 12 4 6 47 - 29 40
5. Шальке 04 Заявка 23 12 4 7 45 - 27 40
6. Хайденхайм Заявка 23 11 5 7 29 - 29 38
7. Нюрнберг Заявка 22 9 6 7 30 - 32 33
8. Падерборн Заявка 23 8 8 7 38 - 30 32
9. Карлсруэ 2:0 Заявка 23 8 8 7 40 - 35 32
10. Ян Заявка 22 9 4 9 42 - 35 31
11. Хольштайн Киль 0:2 Заявка 23 8 7 8 30 - 36 31
12. Динамо Дрезден Заявка 23 7 5 11 23 - 31 26
13. Зандхаузен 1:1 Заявка 23 6 7 10 25 - 40 25
14. Ганновер 96 Заявка 22 6 7 9 18 - 32 25
15. Ганза Заявка 22 6 6 10 26 - 35 24
16. Фортуна Заявка 22 6 5 11 25 - 31 23
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 22 3 6 13 19 - 42 15
18. Ингольштадт 0:1 Заявка 23 3 5 15 20 - 42 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
2. Гамбург 1:1 Заявка 12 6 6 0 24 - 11 24
3. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
4. Шальке 04 Заявка 12 7 2 3 28 - 16 23
5. Вердер 1:0 Заявка 11 6 3 2 20 - 10 21
6. Карлсруэ 2:0 Заявка 12 5 4 3 24 - 18 19
7. Дармштадт Заявка 10 6 1 3 23 - 13 19
8. Нюрнберг Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
9. Ян Заявка 12 5 2 5 27 - 22 17
10. Хольштайн Киль 0:2 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
11. Динамо Дрезден Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
12. Ганновер 96 Заявка 11 3 4 4 8 - 13 13
13. Падерборн Заявка 12 2 4 6 15 - 18 10
14. Фортуна Заявка 11 2 4 5 14 - 16 10
15. Ганза Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
17. Ингольштадт 0:1 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
18. Зандхаузен 1:1 Заявка 11 1 4 6 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 1:0 Заявка 12 7 2 3 24 - 20 23
2. Падерборн Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
3. Дармштадт Заявка 12 6 3 3 24 - 16 21
4. Зандхаузен 1:1 Заявка 12 5 3 4 16 - 18 18
5. Гамбург 1:1 Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
6. Шальке 04 Заявка 11 5 2 4 17 - 11 17
7. Нюрнберг Заявка 11 4 4 3 15 - 18 16
8. Санкт-Паули Заявка 12 4 3 5 17 - 22 15
9. Ганза Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
10. Хайденхайм Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
11. Ян Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
12. Хольштайн Киль 0:2 Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
13. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
14. Карлсруэ 2:0 Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
15. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Ингольштадт 0:1 Заявка 12 2 1 9 12 - 26 7
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Шмидт Патрик II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Ингольштадт
2.01
5.60
9.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вердер 1:0 Ингольштадт онлайн


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Вердер
Ингольштадт

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