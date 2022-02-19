Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:0
Второй тайм: 77'
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
36' Желтая карточкаШмидт Патрик
1:0
75' ГолФуллкруг Никлас
Ход матча
36'
75'
1:0
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 0
-
8 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 14
-
63 Владение мячом, % 37
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
23
Рапп
Николай
20
Шмид
Романо
16
Муслиу
Визар
34
Рохль
Мерлин
26
Пик
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
-
32 Шмидт ПатрикПолузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пик ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
-
19 Гаус МарсельПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
История личных встреч
Вердер
Ингольштадт
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|9 (1)
|0.39
|Шмид Романо
|3
|0.13
|Фридль Марко
|3
|0.13
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.09
|Юнг Антони
|2
|0.09
|Рапп Николай
|2
|0.09
|Сарджент Джош
|2
|0.09
|Шмидт Никлас
|1
|0.04
|Велькович Милош
|1
|0.04
|Топрак Омер
|1
|0.04
|Вайзер Митчелл
|1
|0.04
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.04
|Агу Феликс
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|4
|0.17
|Кая Фатих
|3 (1)
|0.13
|Кутшке Штефан
|2
|0.09
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.04
|Гаус Марсель
|1
|0.04
|Рохль Мерлин
|1
|0.04
|Антонич Нико
|1
|0.04
|Пик Флориан
|1
|0.04
|Сулеймани Вальмир
|1
|0.04
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.04
|Келлер Томас
|1
|0.04
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|8
|0
|Гросс Кристиан
|4
|1
|Биттенкорт Леонардо
|5
|0
|Рапп Николай
|5
|0
|Шмид Романо
|4
|0
|Груев Илия
|4
|0
|Юнг Антони
|3
|0
|Велькович Милош
|3
|0
|Топрак Омер
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Фуллкруг Никлас
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|7
|0
|Сарпей Ханс
|3
|1
|Кутшке Штефан
|4
|0
|Линсмайер Денис
|4
|0
|Келлер Томас
|4
|0
|Рохль Мерлин
|4
|0
|Франке Доминик
|3
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|3
|0
|Байстер Максимилиан
|2
|0
|Гаус Марсель
|2
|0
|Рёзелер Нильс
|2
|0
|Антонич Нико
|2
|0
|Хоукинс Джален
|2
|0
|Стоянович Деян
|1
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Пик Флориан
|1
|0
|Шмидт Патрик II
|1
|0
|Кая Фатих
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
3 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
7
41%
3
25%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
5
29%
29%
2
17%
76-90
Пропущено
12
25
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
17%
1
4%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
2
17%
6
24%
31-45
4
33%
5
20%
46-60
2
17%
7
28%
61-75
1
8%
3
12%
76-90
Забито
23
7
6 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
1
4%
1
14%
1-15
1
4%
2
29%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
6
26%
2
29%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
30%
2
29%
76-90
Пропущено
21
17
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
10%
4
24%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
5
24%
3
18%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
5
24%
5
29%
29%
61-75
4
19%
1
6%
76-90
Забито
40
19
9 В 1-м тайме 8
31 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 9
2
5%
2
11%
1-15
2
5%
3
16%
16-30
5
13%
3
16%
31-45
13
33%
5
26%
46-60
6
15%
2
11%
61-75
12
30%
4
21%
76-90
Пропущено
33
42
15 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 18
4
12%
5
12%
1-15
4
12%
5
12%
16-30
7
21%
9
21%
31-45
6
18%
7
17%
46-60
7
21%
12
29%
61-75
5
15%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0
Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0
Ингольштадт
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1
Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|1:0 Заявка
|23
|13
|5
|5
|44 - 30
|44
|2.
|Гамбург
|1:1 Заявка
|23
|10
|11
|2
|42 - 21
|41
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|45 - 31
|41
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|47 - 29
|40
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|45 - 27
|40
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|29 - 29
|38
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 32
|33
|8.
|Падерборн
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|38 - 30
|32
|9.
|Карлсруэ
|2:0 Заявка
|23
|8
|8
|7
|40 - 35
|32
|10.
|Ян
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|42 - 35
|31
|11.
|Хольштайн Киль
|0:2 Заявка
|23
|8
|7
|8
|30 - 36
|31
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 31
|26
|13.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 40
|25
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|18 - 32
|25
|15.
|Ганза
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 35
|24
|16.
|Фортуна
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 31
|23
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|19 - 42
|15
|18.
|Ингольштадт
|0:1 Заявка
|23
|3
|5
|15
|20 - 42
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|2.
|Гамбург
|1:1 Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 11
|24
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 16
|23
|5.
|Вердер
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 10
|21
|6.
|Карлсруэ
|2:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 18
|19
|7.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|23 - 13
|19
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|9.
|Ян
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|27 - 22
|17
|10.
|Хольштайн Киль
|0:2 Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 13
|13
|13.
|Падерборн
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 16
|10
|15.
|Ганза
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|17.
|Ингольштадт
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|18.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|1:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 20
|23
|2.
|Падерборн
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|4.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|5.
|Гамбург
|1:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 11
|17
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 18
|16
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|9.
|Ганза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|11.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|12.
|Хольштайн Киль
|0:2 Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|13.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|14.
|Карлсруэ
|2:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|18.
|Ингольштадт
|0:1 Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 26
|7