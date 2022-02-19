Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции ФРИБЕТ 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Вердер
1:1
Конец матча

Стадион:
Ингольштадт
0'
36' Желтая карточка
Шмидт Патрик
1:0
75' Гол
Фуллкруг Никлас
1:1
85' Гол
Бильбия Филип
90'+4
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
23
Рапп
Николай
36
Гросс
Кристиан
20
Шмид
Романо
3
Юнг
Антони
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
39
Стоянович
Деян
17
Хайнлот
Михаэль
5
Антонич
Нико
16
Муслиу
Визар
3
Франке
Доминик
32
Шмидт
Патрик
II
34
Рохль
Мерлин
23
Линсмайер
Денис
35
Бильбия
Филип
26
Пик
Флориан
7
Эккерт
Айенса
Деннис
Вердер
3-5-2
Ингольштадт
4-5-1

История личных встреч

Вердер
Ингольштадт

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
0:3
Б
2:4
Б
2:1
ТМК
0:1
Б
2:0
Б
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 10 (1) 0.43
Шмид Романо 3 0.13
Фридль Марко 3 0.13
Биттенкорт Леонардо 2 0.09
Юнг Антони 2 0.09
Рапп Николай 2 0.09
Сарджент Джош 2 0.09
Шмидт Никлас 1 0.04
Велькович Милош 1 0.04
Топрак Омер 1 0.04
Вайзер Митчелл 1 0.04
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.04
Агу Феликс 0 0
Гросс Кристиан 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0
Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 5 0.22
Кая Фатих 3 (1) 0.13
Кутшке Штефан 2 0.09
Эккерт Айенса Деннис 1 0.04
Гаус Марсель 1 0.04
Рохль Мерлин 1 0.04
Антонич Нико 1 0.04
Пик Флориан 1 0.04
Сулеймани Вальмир 1 0.04
Гебауэр Кристиан 1 0.04
Келлер Томас 1 0.04
Франке Доминик 0 0
Маркс Ян-Хендрик 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 8 0
Гросс Кристиан 4 1
Биттенкорт Леонардо 5 0
Рапп Николай 5 0
Шмид Романо 4 0
Груев Илия 4 0
Юнг Антони 3 0
Велькович Милош 3 0
Топрак Омер 2 0
Дукш Марвин 2 0
Фуллкруг Никлас 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0
Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 7 0
Сарпей Ханс 3 1
Кутшке Штефан 4 0
Линсмайер Денис 4 0
Келлер Томас 4 0
Рохль Мерлин 4 0
Франке Доминик 3 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Байстер Максимилиан 2 0
Гаус Марсель 2 0
Рёзелер Нильс 2 0
Антонич Нико 2 0
Хоукинс Джален 2 0
Стоянович Деян 1 0
Курцвег Петер 1 0
Пик Флориан 1 0
Шмидт Патрик II 1 0
Кая Фатих 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
13
3 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
7
39%
3
23%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
5
28%
3
23%
76-90

Пропущено

13
26
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
15%
1
4%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
2
15%
6
23%
31-45
4
31%
5
19%
46-60
2
15%
8
31%
61-75
2
15%
3
12%
76-90

Забито

23
7
6 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
1
4%
1
14%
1-15
1
4%
2
29%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
6
26%
2
29%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
30%
2
29%
76-90

Пропущено

21
17
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
10%
4
24%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
5
24%
3
18%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
5
24%
5
29%
29%
61-75
4
19%
1
6%
76-90

Забито

41
20
9 В 1-м тайме 8
32 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
5 Не забивали 9
2
5%
2
10%
1-15
2
5%
3
15%
16-30
5
12%
3
15%
31-45
13
32%
5
25%
46-60
7
17%
2
10%
61-75
12
29%
29%
5
25%
76-90

Пропущено

34
43
15 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 19
4
12%
5
12%
1-15
4
12%
5
12%
16-30
7
21%
9
21%
31-45
6
18%
7
16%
46-60
7
21%
13
30%
61-75
6
18%
4
9%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0
Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0
Ингольштадт
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1
Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 23 12 6 5 44 - 31 42
2. Гамбург Заявка 23 10 11 2 42 - 21 41
3. Санкт-Паули Заявка 22 12 5 5 45 - 31 41
4. Дармштадт Заявка 22 12 4 6 47 - 29 40
5. Шальке 04 Заявка 23 12 4 7 45 - 27 40
6. Хайденхайм Заявка 23 11 5 7 29 - 29 38
7. Нюрнберг Заявка 22 9 6 7 30 - 32 33
8. Падерборн Заявка 23 8 8 7 38 - 30 32
9. Карлсруэ Заявка 23 8 8 7 40 - 35 32
10. Ян Заявка 22 9 4 9 42 - 35 31
11. Хольштайн Киль Заявка 23 8 7 8 30 - 36 31
12. Динамо Дрезден Заявка 23 7 5 11 23 - 31 26
13. Зандхаузен Заявка 23 6 7 10 25 - 40 25
14. Ганновер 96 Заявка 22 6 7 9 18 - 32 25
15. Ганза Заявка 22 6 6 10 26 - 35 24
16. Фортуна Заявка 22 6 5 11 25 - 31 23
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 22 3 6 13 19 - 42 15
18. Ингольштадт Заявка 23 3 6 14 21 - 42 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
2. Гамбург Заявка 12 6 6 0 24 - 11 24
3. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
4. Шальке 04 Заявка 12 7 2 3 28 - 16 23
5. Вердер Заявка 11 5 4 2 20 - 11 19
6. Карлсруэ Заявка 12 5 4 3 24 - 18 19
7. Дармштадт Заявка 10 6 1 3 23 - 13 19
8. Нюрнберг Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
9. Ян Заявка 12 5 2 5 27 - 22 17
10. Хольштайн Киль Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
11. Динамо Дрезден Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
12. Ганновер 96 Заявка 11 3 4 4 8 - 13 13
13. Падерборн Заявка 12 2 4 6 15 - 18 10
14. Фортуна Заявка 11 2 4 5 14 - 16 10
15. Ганза Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
17. Ингольштадт Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
18. Зандхаузен Заявка 11 1 4 6 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 12 7 2 3 24 - 20 23
2. Падерборн Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
3. Дармштадт Заявка 12 6 3 3 24 - 16 21
4. Зандхаузен Заявка 12 5 3 4 16 - 18 18
5. Гамбург Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
6. Шальке 04 Заявка 11 5 2 4 17 - 11 17
7. Нюрнберг Заявка 11 4 4 3 15 - 18 16
8. Санкт-Паули Заявка 12 4 3 5 17 - 22 15
9. Ганза Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
10. Хайденхайм Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
11. Ян Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
12. Хольштайн Киль Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
13. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
14. Карлсруэ Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
15. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Ингольштадт Заявка 12 2 2 8 13 - 26 8
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Шмидт Патрик II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вердер 1:1 Ингольштадт онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 