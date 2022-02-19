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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Штуттгарт
1:0
Второй тайм: 64'

Стадион:
Бохум
0'
23' Желтая карточка
Патрик Остерхаге
1:0
56' Гол в свои ворота
Белла-Котчап Армель
60' Желтая карточка
Антви-Аджей Кристофер
64'

Ход матча

20'
Мармуш Омар
Мвумпа Силас
 
23'
 
Патрик Остерхаге
53'
 
Асано Такума
Хольтманн Геррит
56'
Белла-Котчап Армель
1:0
60'
 
Антви-Аджей Кристофер
62'
 
Лёвен Эдуард
Пантович Милош
62'
 
Стафилидис Костас
Данило Соарес
62'
 
Полтер Себастьян
Локадия Юрген

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 135
Штуттгарт 57% (77)
X 25.2% (34)
Бохум 17.8% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штуттгарт
Ничья
Бохум
2.37
3.45
5.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Мюллер
Флориан
15
Штенцель
Паскаль
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
24
Соса
Борна
3
Эндо
Ватару
16
Каразор
Атакан
23
Мангаля
Орель
14
Мвумпа
Силас
18
Томаш
Тьягу
22
Фюрих
Крис
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
37
Белла-Котчап
Армель
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
27
Пантович
Милош
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
22
Антви-Аджей
Кристофер
19
Локадия
Юрген
17
Хольтманн
Геррит
Штуттгарт
4-3-3
Бохум
4-3-3

История личных встреч

Штуттгарт
Бохум

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

13 матчей

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Б
0:0
Б2
0:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
ТМК
0:0
К
2:0
К
2:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавропанос Константинос 4 0.17
Кемпф Марк-Оливер 3 0.13
Мармуш Омар 2 0.09
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.09
Фёрстер Филипп 2 0.09
Массимо Роберто 2 0.09
Томаш Тьягу 2 0.09
Соса Борна 1 0.04
Мангаля Орель 1 0.04
Эндо Ватару 1 0.04
Антон Вальдемар 1 0.04
Фюрих Крис 1 0.04
Ито Хироки 1 0.04
Клемент Филипп 1 0.04
Калайджич Саша 1 0.04
Фагир Вахид 1 0.04
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 7 (1) 0.3
Хольтманн Геррит 4 0.17
Пантович Милош 3 0.13
Цоллер Симон 2 0.09
Блум Данни 2 0.09
Асано Такума 1 0.04
Антви-Аджей Кристофер 1 0.04
Локадия Юрген 1 (1) 0.04
Лосилья Антони 1 0.04
Новотны Сома 1 0.04
Гамбоа Кристиан 1 0.04
Лёвен Эдуард 0 0
Патрик Остерхаге 0 0

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Танги 6 0
Каразор Атакан 4 1
Антон Вальдемар 3 1
Фёрстер Филипп 3 0
Соса Борна 3 0
Мармуш Омар 3 0
Эндо Ватару 2 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Мангаля Орель 2 0
Мавропанос Константинос 2 0
Климович Матео 2 0
Ито Хироки 1 0
Дидави Даниэль 1 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Пеллегрино Матараццо 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реджбекай Элвис 5 0
Машович Эрхан 5 0
Данило Соарес 4 0
Белла-Котчап Армель 3 0
Теше Роберт 1 1
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Риман Мануэль 2 0
Гамбоа Кристиан 2 0
Цоллер Симон 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Полтер Себастьян 1 0
Асано Такума 1 0
Пантович Милош 1 0
Лайч Максим 1 0
Патрик Остерхаге 1 0
Лабропулос Василис 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
8
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
1
13%
16-30
5
28%
3
38%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
3
38%
76-90

Пропущено

23
21
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
5
22%
2
10%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
5
22%
5
24%
61-75
4
17%
5
24%
76-90

Забито

9
17
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
2
22%
3
18%
76-90

Пропущено

18
10
4 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
3
17%
4
40%
31-45
5
28%
1
10%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
6
33%
2
20%
76-90

Забито

27
25
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
3
11%
2
8%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
6
22%
7
28%
31-45
4
15%
4
16%
46-60
4
15%
3
12%
61-75
5
19%
6
24%
76-90

Пропущено

41
31
16 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 16
5
12%
3
10%
1-15
4
10%
5
16%
16-30
7
17%
6
19%
31-45
7
17%
4
13%
46-60
8
20%
6
19%
61-75
10
24%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2 Фрайбург - Штуттгарт 2:0
Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1
Бохум
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2
Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 17 1 4 70 - 25 52
2. Боруссия Д Заявка 22 15 1 6 57 - 36 46
3. Байер Л Заявка 23 12 5 6 60 - 39 41
4. Фрайбург 2:1 Заявка 23 10 7 6 36 - 26 37
5. Унион Берлин 0:1 Заявка 23 9 7 7 29 - 31 34
6. РБ Лейпциг Заявка 22 10 4 8 43 - 27 34
7. Майнц Заявка 23 10 4 9 34 - 26 34
8. Хоффенхайм 0:1 Заявка 23 10 4 9 43 - 35 34
9. Кёльн Заявка 22 8 8 6 34 - 37 32
10. Айнтрахт Фр Заявка 22 8 7 7 33 - 34 31
11. Вольфсбург 1:0 Заявка 23 9 3 11 24 - 33 30
12. Бохум 0:1 Заявка 23 8 4 11 24 - 33 28
13. Боруссия М Заявка 22 7 5 10 30 - 40 26
14. Арминия 1:0 Заявка 23 5 10 8 22 - 29 25
15. Герта Заявка 22 6 5 11 24 - 45 23
16. Аугсбург 1:2 Заявка 23 5 7 11 25 - 40 22
17. Штуттгарт 1:0 Заявка 23 5 6 12 27 - 42 21
18. Гройтер Фюрт Заявка 22 3 4 15 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
3. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм 0:1 Заявка 11 7 2 2 25 - 12 23
6. Унион Берлин 0:1 Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
7. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
8. Бохум 0:1 Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
9. Байер Л Заявка 11 6 2 3 30 - 19 20
10. Фрайбург 2:1 Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
11. Боруссия М Заявка 11 5 2 4 19 - 19 17
12. Вольфсбург 1:0 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
13. Аугсбург 1:2 Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
14. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
15. Штуттгарт 1:0 Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
16. Арминия 1:0 Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
17. Айнтрахт Фр Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
5. Фрайбург 2:1 Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Унион Берлин 0:1 Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
7. Вольфсбург 1:0 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
8. Арминия 1:0 Заявка 11 3 3 5 10 - 13 12
9. Хоффенхайм 0:1 Заявка 12 3 2 7 18 - 23 11
10. Кёльн Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 11 2 2 7 9 - 28 8
13. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
14. Аугсбург 1:2 Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
15. Штуттгарт 1:0 Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
16. Бохум 0:1 Заявка 12 2 1 9 7 - 23 7
17. Майнц Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 0 1 10 9 - 40 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Штуттгарт 57% (77)
X 25.2% (34)
Бохум 17.8% (24)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штуттгарт
Ничья
Бохум
2.37
3.45
5.00
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Где смотреть матч Штуттгарт 1:0 Бохум онлайн


Прогнозы на матч Штуттгарт 1:0 Бохум

Исход игры
Штуттгарт
57% (77)
Ничья
25.2% (34)
Бохум
17.8% (24)
Тотал 2.5
Больше
49.62% (66)
Меньше
50.38% (67)
Обе команды забьют
Да
65.41% (87)
Нет
34.59% (46)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
28.1% (38)
1:0 Штуттгарт
21.5% (29)
1:1 Ничья
16.3% (22)
1:2 Бохум
8.1% (11)
2:2 Ничья
6.7% (9)
2:0 Штуттгарт
5.2% (7)
0:1 Бохум
4.4% (6)
2:3 Бохум
2.2% (3)
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Штуттгарт
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