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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Арминия
1:0
Второй тайм: 64'

Стадион:
Унион Берлин
0'
35' Желтая карточка
Еккель Пауль
1:0
53' Гол
Окугава Масая
64'

Ход матча

35'
 
Еккель Пауль
53'
Окугава Масая
(Виммер Патрик)
1:0
57'
 
Фогльзаммер Андреас
Хайнц Доминик

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 134
Арминия 18.7% (25)
X 47% (63)
Унион Берлин 34.3% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Унион Берлин
3.26
3.40
3.10
Все Коэффициенты
Новости
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
3
Рамос
Гильерме
4
Нильссон
Йоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
39
Василиадис
Себастиан
16
Кунце
Фабиан
20
Виммер
Патрик
8
Шёпф
Алессандро
11
Окугава
Масая
23
Серра
Янни
1
Луте
Андреас
3
Еккель
Пауль
25
Баумгартль
Тимо
33
Хайнц
Доминик
6
Рюэрсон
Юлиан
27
Бекер
Шеральдо
8
Хедира
Рани
21
Прёмель
Гриша
20
Ощипка
Бастиан
14
Авонийи
Тайво
10
Михель
Свен
Арминия
4-2-3-1
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Арминия
Унион Берлин

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

18 матчей

5.6%
55.6%
38.8%
1 победа 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
2 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

Б
1:0
Б
0:0
Б
5:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
4:4
Б2
2:0
Б2
1:1
ТМС
1:0
Б2
4:2
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 7 0.3
Виммер Патрик 3 0.13
Клос Фабиан 3 (2) 0.13
Серра Янни 2 0.09
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.09
Ласм Бриан 2 0.09
Кастро Гонсало 1 0.04
Шёпф Алессандро 1 0.04
Крюгер Флориан 0 0
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Хак Робин 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 9 0.39
Крузе Макс 5 (3) 0.22
Прёмель Гриша 4 0.17
Гисельман Нико 3 0.13
Фогльзаммер Андреас 2 0.09
Рюэрсон Юлиан 2 0.09
Бехренс Кевин 1 0.04
Бекер Шеральдо 1 0.04
Баумгартль Тимо 1 0.04
Триммель Кристофер 1 0.04
Харагути Генки 0 0
Ощипка Бастиан 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 6 0
Виммер Патрик 5 0
Андраде Андреас 4 0
Шёпф Алессандро 2 1
Нильссон Йоаким 3 0
Притль Мануэль 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Клос Фабиан 1 1
Василиадис Себастиан 2 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Пипер Амос 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 4 1
Кнохе Робин 5 0
Хедира Рани 5 0
Прёмель Гриша 4 0
Бекер Шеральдо 3 0
Еккель Пауль 3 0
Триммель Кристофер 2 0
Луте Андреас 2 0
Гисельман Нико 2 0
Баумгартль Тимо 2 0
Харагути Генки 2 0
Крузе Макс 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Мёхвальд Кевин 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Шефер Андраш 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
3
27%
4
25%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
3
18%
1-15
5
31%
4
24%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
1
6%
5
29%
29%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
4
27%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Пропущено

13
11
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
8%
3
27%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
2
15%
2
18%
76-90

Забито

21
31
9 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
7 Не забивали 5
3
14%
5
16%
1-15
3
14%
6
19%
16-30
3
14%
5
16%
31-45
5
24%
6
19%
46-60
2
10%
5
16%
61-75
5
24%
4
13%
76-90

Пропущено

29
28
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
1
3%
6
21%
1-15
7
24%
7
25%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
5
17%
2
7%
46-60
8
28%
2
7%
61-75
3
10%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2
Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2
Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 17 1 4 70 - 25 52
2. Боруссия Д Заявка 22 15 1 6 57 - 36 46
3. Байер Л Заявка 23 12 5 6 60 - 39 41
4. Фрайбург 2:1 Заявка 23 10 7 6 36 - 26 37
5. Унион Берлин 0:1 Заявка 23 9 7 7 29 - 31 34
6. РБ Лейпциг Заявка 22 10 4 8 43 - 27 34
7. Майнц Заявка 23 10 4 9 34 - 26 34
8. Хоффенхайм 0:1 Заявка 23 10 4 9 43 - 35 34
9. Кёльн Заявка 22 8 8 6 34 - 37 32
10. Айнтрахт Фр Заявка 22 8 7 7 33 - 34 31
11. Вольфсбург 1:0 Заявка 23 9 3 11 24 - 33 30
12. Бохум 0:1 Заявка 23 8 4 11 24 - 33 28
13. Боруссия М Заявка 22 7 5 10 30 - 40 26
14. Арминия 1:0 Заявка 23 5 10 8 22 - 29 25
15. Герта Заявка 22 6 5 11 24 - 45 23
16. Аугсбург 1:2 Заявка 23 5 7 11 25 - 40 22
17. Штуттгарт 1:0 Заявка 23 5 6 12 27 - 42 21
18. Гройтер Фюрт Заявка 22 3 4 15 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
3. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм 0:1 Заявка 11 7 2 2 25 - 12 23
6. Унион Берлин 0:1 Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
7. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
8. Бохум 0:1 Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
9. Байер Л Заявка 11 6 2 3 30 - 19 20
10. Фрайбург 2:1 Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
11. Боруссия М Заявка 11 5 2 4 19 - 19 17
12. Вольфсбург 1:0 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
13. Аугсбург 1:2 Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
14. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
15. Штуттгарт 1:0 Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
16. Арминия 1:0 Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
17. Айнтрахт Фр Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
5. Фрайбург 2:1 Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Унион Берлин 0:1 Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
7. Вольфсбург 1:0 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
8. Арминия 1:0 Заявка 11 3 3 5 10 - 13 12
9. Хоффенхайм 0:1 Заявка 12 3 2 7 18 - 23 11
10. Кёльн Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 11 2 2 7 9 - 28 8
13. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
14. Аугсбург 1:2 Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
15. Штуттгарт 1:0 Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
16. Бохум 0:1 Заявка 12 2 1 9 7 - 23 7
17. Майнц Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 0 1 10 9 - 40 1
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Арминия 18.7% (25)
X 47% (63)
Унион Берлин 34.3% (46)
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Арминия
Ничья
Унион Берлин
3.26
3.40
3.10
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Где смотреть матч Арминия 1:0 Унион Берлин онлайн


Прогнозы на матч Арминия 1:0 Унион Берлин

Исход игры
Арминия
18.7% (25)
Ничья
47% (63)
Унион Берлин
34.3% (46)
Тотал 2.5
Больше
33.59% (44)
Меньше
66.41% (87)
Обе команды забьют
Да
77.1% (101)
Нет
22.9% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.5% (57)
1:2 Унион Берлин
18.7% (25)
0:1 Унион Берлин
9% (12)
1:0 Арминия
8.2% (11)
2:1 Арминия
7.5% (10)
2:2 Ничья
3.7% (5)
0:2 Унион Берлин
3% (4)
2:0 Арминия
2.2% (3)
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Арминия
Унион Берлин

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