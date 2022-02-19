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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Кёльн
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Айнтрахт Фр
0' 1'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 133
Кёльн 42.9% (57)
X 39.1% (52)
Айнтрахт Фр 18% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Айнтрахт Фр
2.44
3.70
3.20
Все Коэффициенты
Новости
1
Хорн
Тимо
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
6
Эзкан
Салих
7
Любичич
Деян
13
Ут
Марк
11
Кайнц
Флориан
9
Андерссон
Себастьян
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
6
Якич
Кристиян
10
Костич
Филип
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибриль
29
Линнстрем
Йеспер
19
Борре
Рафаэль
Кёльн
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
3-3-2-2

История личных встреч

Кёльн
Айнтрахт Фр

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:4
Б
4:2
Б
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
6:2
Б
4:2
Б
3:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 14 0.61
Ут Марк 3 0.13
Скири Эйе 3 0.13
Кайнц Флориан 2 0.09
Андерссон Себастьян 2 0.09
Дуда Ондрей 2 0.09
Эзкан Салих 2 0.09
Лемперте Тим 2 0.09
Шауб Луис 1 0.04
Тилманн Ян 1 0.04
Хюберс Тимо 1 0.04
Любичич Деян 1 0.04
Шмиц Бенно 0 0
Хектор Йонас 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 6 0.26
Линнстрем Йеспер 4 0.17
Костич Филип 3 0.13
Н'Дика Эван 3 0.13
Соу Джибриль 2 0.09
Камада Даити 2 0.09
Хёуге Йенс 2 0.09
Тута 2 0.09
Хрустиц Айдин 2 0.09
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.09
Роде Себастьян 1 0.04
Хинтереггер Мартин 1 0.04
Ламмерс Сэм 1 0.04
Якич Кристиян 1 0.04
Дурм Эрик 0 0
Ленц Кристофер 0 0
Ахе Рагнар 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 4 0
Кцихос Рафаэль 4 0
Хюберс Тимо 4 0
Тилманн Ян 4 0
Кайнц Флориан 2 1
Шмиц Бенно 3 0
Любичич Деян 3 0
Модест Антони 2 0
Стеффен Баумгарт 2 0
Андерссон Себастьян 2 0
Ут Марк 2 0
Хектор Йонас 2 0
Мере Хорхе 2 0
Эзкан Салих 2 0
Килиан Лука 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Хорн Яннес 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тута 3 1
Чендлер Тимоти 4 0
Ленц Кристофер 4 0
Соу Джибриль 4 0
Якич Кристиян 4 0
Хинтереггер Мартин 3 0
Борре Рафаэль 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Туре Альмами 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Хасебе Макото 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
18
3 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
1
5%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
1
5%
5
28%
31-45
6
32%
3
17%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
9
47%
4
22%
76-90

Пропущено

15
20
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
5
33%
2
10%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
5
33%
3
15%
61-75
2
13%
3
15%
76-90

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
6%
1
7%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
5
31%
2
14%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
25%
5
36%
76-90

Пропущено

21
15
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
5%
4
27%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
9
43%
0
0%
46-60
4
19%
3
20%
61-75
1
5%
4
27%
76-90

Забито

35
32
11 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
2
6%
3
9%
1-15
3
9%
6
19%
16-30
6
17%
7
22%
31-45
8
23%
4
13%
46-60
3
9%
3
9%
61-75
13
37%
9
28%
76-90

Пропущено

36
35
15 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 19
6
17%
6
17%
1-15
4
11%
8
23%
16-30
5
14%
5
14%
31-45
9
25%
3
9%
46-60
9
25%
6
17%
61-75
3
8%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2
Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2
Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 17 1 4 70 - 25 52
2. Боруссия Д Заявка 22 15 1 6 57 - 36 46
3. Байер Л Заявка 23 12 5 6 60 - 39 41
4. Хоффенхайм Заявка 23 11 4 8 45 - 35 37
5. Фрайбург Заявка 23 10 7 6 36 - 26 37
6. Унион Берлин Заявка 23 9 7 7 29 - 31 34
7. РБ Лейпциг Заявка 22 10 4 8 43 - 27 34
8. Майнц Заявка 23 10 4 9 34 - 26 34
9. Кёльн 0:0 Заявка 23 8 9 6 34 - 37 33
10. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 23 8 8 7 33 - 34 32
11. Бохум Заявка 23 8 5 10 25 - 33 29
12. Вольфсбург Заявка 23 8 3 12 24 - 35 27
13. Боруссия М Заявка 22 7 5 10 30 - 40 26
14. Арминия Заявка 23 5 10 8 22 - 29 25
15. Герта Заявка 22 6 5 11 24 - 45 23
16. Аугсбург Заявка 23 5 7 11 25 - 40 22
17. Штуттгарт Заявка 23 4 7 12 27 - 43 19
18. Гройтер Фюрт Заявка 22 3 4 15 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
3. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 11 7 2 2 25 - 12 23
6. Кёльн 0:0 Заявка 12 6 4 2 19 - 15 22
7. Унион Берлин Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
8. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
9. Байер Л Заявка 11 6 2 3 30 - 19 20
10. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
11. Боруссия М Заявка 11 5 2 4 19 - 19 17
12. Аугсбург Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
13. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
14. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
15. Арминия Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
16. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
17. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 12 5 4 3 19 - 19 19
5. Фрайбург Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Унион Берлин Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
8. Вольфсбург Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
9. Арминия Заявка 11 3 3 5 10 - 13 12
10. Кёльн 0:0 Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 11 2 2 7 9 - 28 8
13. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
14. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
15. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
17. Майнц Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 0 1 10 9 - 40 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 2'
    Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Любичич Деян из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Айнтрахт Фр начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Кёльн 42.9% (57)
X 39.1% (52)
Айнтрахт Фр 18% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Айнтрахт Фр
2.44
3.70
3.20
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Кёльн 0:0 Айнтрахт Фр онлайн


Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Айнтрахт Фр

Исход игры
Кёльн
42.9% (57)
Ничья
39.1% (52)
Айнтрахт Фр
18% (24)
Тотал 2.5
Больше
53.03% (70)
Меньше
46.97% (62)
Обе команды забьют
Да
87.12% (115)
Нет
12.88% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (46)
2:1 Кёльн
31.6% (42)
1:2 Айнтрахт Фр
13.5% (18)
1:0 Кёльн
9% (12)
2:2 Ничья
4.5% (6)
3:1 Кёльн
1.5% (2)
0:1 Айнтрахт Фр
1.5% (2)
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