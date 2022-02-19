Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Андерссон Себастьян из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

41' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Кайнц Флориан пробует нанести удар издали, но Кевин Трапп держит все под контролем

41' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Кёльн выполняет удар от ворот.

35' Борре Рафаэль не смог попасть в створ ударом издали

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Андерссон Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Кевин Трапп отбил мяч на угловой после удара Андерссон Себастьян из штрафной площади.

25' Андерссон Себастьян из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

25' Плохо сыграл Чендлер Тимоти - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

25' Тута выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Хорошую попытку сделал Эзкан Салих . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Костич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Роде Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Любичич Деян нанес удар, мяч был парирован, но Кевин Трапп не удержал его в руках.

16' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Хорошую попытку сделал Хюберс Тимо . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Чендлер Тимоти пробует нанести удар издали, но Тимо Хорн держит все под контролем

9' Роде Себастьян нанес удар, мяч был парирован, но Тимо Хорн не удержал его в руках.

8' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Эзкан Салих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Чендлер Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.