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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Кёльн
1:0
Конец матча

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
46' Желтая карточка
Андерссон Себастьян
63' Желтая карточка
Хинтереггер Мартин
1:0
84' Гол
Модест Антони
89' Желтая карточка
Якич Кристиян
90'+5

Ход матча

46'
Андерссон Себастьян
 
46'
 
Камада Даити
Роде Себастьян
61'
Модест Антони
Андерссон Себастьян
 
63'
 
Хинтереггер Мартин
76'
 
Хёуге Йенс
Линнстрем Йеспер
80'
Тилманн Ян
Кайнц Флориан
 
80'
Шиндлер Кингсли
Любичич Деян
 
82'
 
Да Коста Данни
Чендлер Тимоти
84'
Модест Антони
(Скири Эйе)
1:0
88'
Шауб Луис
Шмиц Бенно
 
88'
Дуда Ондрей
Ут Марк
 
89'
 
Якич Кристиян
90'
 
Ленц Кристофер
Тута
90'
 
Ламмерс Сэм
Камада Даити

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 133
Кёльн 42.9% (57)
X 39.1% (52)
Айнтрахт Фр 18% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Хорн
Тимо
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
6
Эзкан
Салих
7
Любичич
Деян
13
Ут
Марк
11
Кайнц
Флориан
9
Андерссон
Себастьян
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
6
Якич
Кристиян
10
Костич
Филип
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибриль
29
Линнстрем
Йеспер
19
Борре
Рафаэль
Кёльн
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
3-3-2-2

История личных встреч

Кёльн
Айнтрахт Фр

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:4
Б
4:2
Б
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
6:2
Б
4:2
Б
3:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 15 0.65
Ут Марк 3 0.13
Скири Эйе 3 0.13
Кайнц Флориан 2 0.09
Андерссон Себастьян 2 0.09
Дуда Ондрей 2 0.09
Эзкан Салих 2 0.09
Лемперте Тим 2 0.09
Шауб Луис 1 0.04
Тилманн Ян 1 0.04
Хюберс Тимо 1 0.04
Любичич Деян 1 0.04
Шмиц Бенно 0 0
Хектор Йонас 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 6 0.26
Линнстрем Йеспер 4 0.17
Костич Филип 3 0.13
Н'Дика Эван 3 0.13
Соу Джибриль 2 0.09
Камада Даити 2 0.09
Хёуге Йенс 2 0.09
Тута 2 0.09
Хрустиц Айдин 2 0.09
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.09
Роде Себастьян 1 0.04
Хинтереггер Мартин 1 0.04
Ламмерс Сэм 1 0.04
Якич Кристиян 1 0.04
Дурм Эрик 0 0
Ленц Кристофер 0 0
Ахе Рагнар 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 4 0
Кцихос Рафаэль 4 0
Хюберс Тимо 4 0
Тилманн Ян 4 0
Кайнц Флориан 2 1
Андерссон Себастьян 3 0
Шмиц Бенно 3 0
Любичич Деян 3 0
Модест Антони 2 0
Стеффен Баумгарт 2 0
Ут Марк 2 0
Хектор Йонас 2 0
Мере Хорхе 2 0
Эзкан Салих 2 0
Килиан Лука 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Хорн Яннес 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якич Кристиян 5 0
Тута 3 1
Хинтереггер Мартин 4 0
Чендлер Тимоти 4 0
Ленц Кристофер 4 0
Соу Джибриль 4 0
Борре Рафаэль 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Туре Альмами 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Хасебе Макото 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
18
3 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
5%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
1
5%
5
28%
31-45
6
30%
3
17%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
10
50%
4
22%
76-90

Пропущено

15
21
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
5
33%
2
10%
1-15
2
13%
5
24%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
5
33%
3
14%
61-75
2
13%
4
19%
76-90

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
6%
1
7%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
5
31%
2
14%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
25%
5
36%
76-90

Пропущено

21
15
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
5%
4
27%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
9
43%
0
0%
46-60
4
19%
3
20%
61-75
1
5%
4
27%
76-90

Забито

36
32
11 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
2
6%
3
9%
1-15
3
8%
6
19%
16-30
6
17%
7
22%
31-45
8
22%
4
13%
46-60
3
8%
3
9%
61-75
14
39%
9
28%
76-90

Пропущено

36
36
15 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
6
17%
6
17%
1-15
4
11%
8
22%
16-30
5
14%
5
14%
31-45
9
25%
3
8%
46-60
9
25%
6
17%
61-75
3
8%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2
Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2
Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 17 1 4 70 - 25 52
2. Боруссия Д Заявка 22 15 1 6 57 - 36 46
3. Байер Л Заявка 23 12 5 6 60 - 39 41
4. Хоффенхайм Заявка 23 11 4 8 45 - 35 37
5. Фрайбург Заявка 23 10 7 6 36 - 26 37
6. Кёльн Заявка 23 9 8 6 35 - 37 35
7. Унион Берлин Заявка 23 9 7 7 29 - 31 34
8. РБ Лейпциг Заявка 22 10 4 8 43 - 27 34
9. Майнц Заявка 23 10 4 9 34 - 26 34
10. Айнтрахт Фр Заявка 23 8 7 8 33 - 35 31
11. Бохум Заявка 23 8 5 10 25 - 33 29
12. Вольфсбург Заявка 23 8 3 12 24 - 35 27
13. Боруссия М Заявка 22 7 5 10 30 - 40 26
14. Арминия Заявка 23 5 10 8 22 - 29 25
15. Герта Заявка 22 6 5 11 24 - 45 23
16. Аугсбург Заявка 23 5 7 11 25 - 40 22
17. Штуттгарт Заявка 23 4 7 12 27 - 43 19
18. Гройтер Фюрт Заявка 22 3 4 15 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
3. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Кёльн Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
6. Хоффенхайм Заявка 11 7 2 2 25 - 12 23
7. Унион Берлин Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
8. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
9. Байер Л Заявка 11 6 2 3 30 - 19 20
10. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
11. Боруссия М Заявка 11 5 2 4 19 - 19 17
12. Аугсбург Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
13. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
14. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
15. Арминия Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
16. Айнтрахт Фр Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
17. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
5. Фрайбург Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Унион Берлин Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
8. Вольфсбург Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
9. Арминия Заявка 11 3 3 5 10 - 13 12
10. Кёльн Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 11 2 2 7 9 - 28 8
13. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
14. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
15. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
17. Майнц Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 0 1 10 9 - 40 1
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Кёльн 42.9% (57)
X 39.1% (52)
Айнтрахт Фр 18% (24)
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Прогнозы на матч Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр

Исход игры
Кёльн
42.9% (57)
Ничья
39.1% (52)
Айнтрахт Фр
18% (24)
Тотал 2.5
Больше
53.03% (70)
Меньше
46.97% (62)
Обе команды забьют
Да
87.12% (115)
Нет
12.88% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (46)
2:1 Кёльн
31.6% (42)
1:2 Айнтрахт Фр
13.5% (18)
1:0 Кёльн
9% (12)
2:2 Ничья
4.5% (6)
3:1 Кёльн
1.5% (2)
0:1 Айнтрахт Фр
1.5% (2)
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