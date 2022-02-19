Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Рейн Энерги
46' Желтая карточкаАндерссон Себастьян
63' Желтая карточкаХинтереггер Мартин
1:0
84' ГолМодест Антони
89' Желтая карточкаЯкич Кристиян
Ход матча
84'
1:0
88'
88'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
13
Ут
Марк
35
Тута
10
Костич
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
21 Шауб ЛуисНападающий
-
25 Лемперте ТимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кёльн
Айнтрахт Фр
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
19 матчей
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|15
|0.65
|Ут Марк
|3
|0.13
|Скири Эйе
|3
|0.13
|Кайнц Флориан
|2
|0.09
|Андерссон Себастьян
|2
|0.09
|Дуда Ондрей
|2
|0.09
|Эзкан Салих
|2
|0.09
|Лемперте Тим
|2
|0.09
|Шауб Луис
|1
|0.04
|Тилманн Ян
|1
|0.04
|Хюберс Тимо
|1
|0.04
|Любичич Деян
|1
|0.04
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борре Рафаэль
|6
|0.26
|Линнстрем Йеспер
|4
|0.17
|Костич Филип
|3
|0.13
|Н'Дика Эван
|3
|0.13
|Соу Джибриль
|2
|0.09
|Камада Даити
|2
|0.09
|Хёуге Йенс
|2
|0.09
|Тута
|2
|0.09
|Хрустиц Айдин
|2
|0.09
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.09
|Роде Себастьян
|1
|0.04
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.04
|Ламмерс Сэм
|1
|0.04
|Якич Кристиян
|1
|0.04
|Дурм Эрик
|0
|0
|Ленц Кристофер
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|4
|0
|Хюберс Тимо
|4
|0
|Тилманн Ян
|4
|0
|Кайнц Флориан
|2
|1
|Андерссон Себастьян
|3
|0
|Шмиц Бенно
|3
|0
|Любичич Деян
|3
|0
|Модест Антони
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Хектор Йонас
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Эзкан Салих
|2
|0
|Килиан Лука
|2
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якич Кристиян
|5
|0
|Тута
|3
|1
|Хинтереггер Мартин
|4
|0
|Чендлер Тимоти
|4
|0
|Ленц Кристофер
|4
|0
|Соу Джибриль
|4
|0
|Борре Рафаэль
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Да Коста Данни
|2
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Туре Альмами
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
18
3 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
5%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
1
5%
5
28%
31-45
6
30%
3
17%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
10
50%
4
22%
76-90
Пропущено
15
21
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
5
33%
2
10%
1-15
2
13%
5
24%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
5
33%
3
14%
61-75
2
13%
4
19%
76-90
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
6%
1
7%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
5
31%
2
14%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
25%
5
36%
76-90
Пропущено
21
15
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
5%
4
27%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
9
43%
0
0%
46-60
4
19%
3
20%
61-75
1
5%
4
27%
76-90
Забито
36
32
11 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
2
6%
3
9%
1-15
3
8%
6
19%
16-30
6
17%
7
22%
31-45
8
22%
4
13%
46-60
3
8%
3
9%
61-75
14
39%
9
28%
76-90
Пропущено
36
36
15 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
6
17%
6
17%
1-15
4
11%
8
22%
16-30
5
14%
5
14%
31-45
9
25%
3
8%
46-60
9
25%
6
17%
61-75
3
8%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2
Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2
Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|22
|17
|1
|4
|70 - 25
|52
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|22
|15
|1
|6
|57 - 36
|46
|3.
|Байер Л
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|60 - 39
|41
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|45 - 35
|37
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|36 - 26
|37
|6.
|Кёльн
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|35 - 37
|35
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|29 - 31
|34
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|43 - 27
|34
|9.
|Майнц
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|34 - 26
|34
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|33 - 35
|31
|11.
|Бохум
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|25 - 33
|29
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|24 - 35
|27
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|30 - 40
|26
|14.
|Арминия
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|22 - 29
|25
|15.
|Герта
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 45
|23
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|25 - 40
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|27 - 43
|19
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 10
|27
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 18
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Кёльн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 15
|24
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 12
|23
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|8.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|9.
|Байер Л
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|30 - 19
|20
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|15.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|12 - 16
|13
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 15
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 20
|21
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|9.
|Арминия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|10.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 22
|11
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 28
|8
|13.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 13
|7
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 19
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|9 - 40
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Кёльн
42.9% (57)
Ничья
39.1% (52)
Айнтрахт Фр
18% (24)
Тотал 2.5
Больше
53.03% (70)
Меньше
46.97% (62)
Обе команды забьют
Да
87.12% (115)
Нет
12.88% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (46)
2:1 Кёльн
31.6% (42)
1:2 Айнтрахт Фр
13.5% (18)
1:0 Кёльн
9% (12)
2:2 Ничья
4.5% (6)
3:1 Кёльн
1.5% (2)
0:1 Айнтрахт Фр
1.5% (2)
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