Австрия: Бундеслига 2021-2022
3:0
Второй тайм: 76'
Стадион: Josko Arena
1:0
4' ГолNene Dorgeles
8' Желтая карточкаОгринец Санди
2:0
9' ГолNene Dorgeles
40' Желтая карточкаPhilipp Pomer
3:0
43' ГолБайич Анте
57' Желтая карточкаБайич Анте
58' Желтая карточкаШульц Кофи
Ход матча
4'
1:0
9'
2:0
40'
43'
3:0
57'
58'
24
Tin
Plavotic
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
44
Шульц
Кофи
18
Томич
Денис
10
Блуме
Брор
23
Скрбо
Стефан
33
Прица
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Сатин МуратПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Нападающий
-
33 Прица ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Justin Forst
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Рид
Сваровски Тироль
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байич Анте
|6
|0.3
|Шаби Сейфедин
|6
|0.3
|Leo Mikic
|4
|0.2
|Нутц Штефан
|2
|0.1
|Висмейер Юлиан
|2
|0.1
|Райнер Константин
|2
|0.1
|Nene Dorgeles
|2
|0.1
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.05
|Philipp Pomer
|1
|0.05
|Майзль Лука
|1
|0.05
|Сатин Мурат
|0
|0
|Лакнер Маркус
|0
|0
|Nikola Stosic
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|10 (3)
|0.5
|Забитцер Томас
|5
|0.25
|Мюллер Валентино
|2
|0.1
|Пецос Атанасиос
|2
|0.1
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0.1
|Авуджа Максим
|2
|0.1
|Скрбо Стефан
|1
|0.05
|Ансельм Тобиас
|1
|0.05
|Кох Фабиан
|1
|0.05
|Блуме Брор
|1
|0.05
|Классен Леон
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
|Прица Тим
|0
|0
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оффенбахер Даниэль
|5
|0
|Висмейер Юлиан
|4
|0
|Цигль Марсель
|3
|0
|Радлингер Самуэль
|3
|0
|Philipp Pomer
|3
|0
|Сивалд Феликс
|3
|0
|Райнер Константин
|3
|0
|Нутц Штефан
|2
|0
|Майзль Лука
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Milos Jovicic
|0
|1
|Шаби Сейфедин
|1
|0
|Лергер Михель
|1
|0
|Tin Plavotic
|1
|0
|Сатин Мурат
|1
|0
|Matthias Gragger
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пецос Атанасиос
|5
|0
|Кох Фабиан
|4
|0
|Вриони Джакомо
|4
|0
|Авуджа Максим
|4
|0
|Бехоунек Рафаэл
|2
|1
|Смит Ренни
|3
|0
|Классен Леон
|3
|0
|Томич Денис
|3
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Felix Bacher
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|Скрбо Стефан
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|0
|1
|Шульц Кофи
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Ожегович Беньямин
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 13
4
27%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
3
30%
76-90
Пропущено
12
23
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
9%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
3
25%
5
22%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
4
33%
8
35%
76-90
Забито
10
18
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
3
30%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
20%
4
22%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
40%
5
28%
76-90
Пропущено
24
13
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
2
8%
1
8%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
6
25%
2
15%
31-45
5
21%
3
23%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
5
21%
5
38%
76-90
Забито
25
28
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 13
3 Не забивали 4
7
28%
3
11%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
3
12%
6
21%
31-45
2
8%
5
18%
46-60
4
16%
2
7%
61-75
7
28%
8
29%
76-90
Пропущено
36
36
16 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 15
3
8%
1
3%
1-15
7
19%
3
8%
16-30
6
17%
8
22%
31-45
8
22%
8
22%
46-60
3
8%
3
8%
61-75
9
25%
13
36%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0
Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3 Альтах - Рид 1:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|19
|15
|3
|1
|44 - 13
|48
|2.
|Вольфсбергер
|19
|10
|4
|5
|33 - 29
|34
|3.
|Штурм
|19
|9
|5
|5
|39 - 28
|32
|4.
|Аустрия Вена
|2:0
|20
|6
|9
|5
|28 - 22
|27
|5.
|Рид
|3:0
|20
|7
|6
|7
|28 - 36
|27
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|19
|6
|8
|5
|28 - 29
|26
|7.
|Рапид Вена
|19
|6
|6
|7
|28 - 29
|24
|8.
|ЛАСК
|3:0
|20
|6
|6
|8
|28 - 28
|24
|9.
|Хартберг
|0:2
|20
|5
|7
|8
|29 - 31
|22
|10.
|Сваровски Тироль
|0:3
|20
|4
|8
|8
|27 - 40
|20
|11.
|Адмира
|0:3
|20
|3
|8
|9
|22 - 29
|17
|12.
|Альтах
|19
|3
|4
|12
|10 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Рид
|3:0
|10
|6
|4
|0
|19 - 11
|22
|3.
|Вольфсбергер
|10
|6
|1
|3
|19 - 14
|19
|4.
|Рапид Вена
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|16
|5.
|Штурм
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|5
|1
|14 - 14
|14
|7.
|Аустрия Вена
|2:0
|10
|3
|5
|2
|15 - 11
|14
|8.
|ЛАСК
|3:0
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|9.
|Сваровски Тироль
|0:3
|10
|2
|6
|2
|17 - 14
|12
|10.
|Хартберг
|0:2
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|11.
|Адмира
|0:3
|10
|2
|2
|6
|10 - 12
|8
|12.
|Альтах
|10
|1
|2
|7
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Штурм
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|3.
|Вольфсбергер
|9
|4
|3
|2
|14 - 15
|15
|4.
|Аустрия Вена
|2:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|6.
|Хартберг
|0:2
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|7.
|ЛАСК
|3:0
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|8.
|Адмира
|0:3
|10
|1
|6
|3
|12 - 17
|9
|9.
|Рапид Вена
|9
|1
|5
|3
|10 - 15
|8
|10.
|Сваровски Тироль
|0:3
|10
|2
|2
|6
|10 - 26
|8
|11.
|Альтах
|9
|2
|2
|5
|5 - 12
|8
|12.
|Рид
|3:0
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5