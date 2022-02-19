Олимпиада 2022
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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Рид
3:2
Конец матча

Стадион:
Сваровски Тироль
0'
1:0
4' Гол
Nene Dorgeles
8' Желтая карточка
Огринец Санди
2:0
9' Гол
Nene Dorgeles
40' Желтая карточка
Philipp Pomer
3:0
43' Гол
Байич Анте
57' Желтая карточка
Байич Анте
58' Желтая карточка
Шульц Кофи
78' Желтая карточка
Сатин Мурат
3:1
90' Гол
Justin Forst
3:2
90' Гол
Вриони Джакомо
90' Желтая карточка
Сивалд Феликс
90'+6
1
Радлингер
Самуэль
10
Висмейер
Юлиан
2
Майзль
Лука
24
Tin
Plavotic
25
Сивалд
Феликс
37
Nikola
Stosic
11
Оффенбахер
Даниэль
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
17
Philipp
Pomer
45
Nene
Dorgeles
25
Освальд
Фердинанд
98
Огринец
Санди
30
Бехоунек
Рафаэл
15
Авуджа
Максим
44
Шульц
Кофи
18
Томич
Денис
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
23
Скрбо
Стефан
9
Вриони
Джакомо
33
Прица
Тим
Рид
4-2-3-1
Сваровски Тироль
4-4-2

История личных встреч

Рид
Сваровски Тироль

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б
4:2
Б
1:3
Б
3:2
ТМК
1:2
ВЛ
0:3
ВЛ
2:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байич Анте 6 0.3
Шаби Сейфедин 6 0.3
Leo Mikic 4 0.2
Нутц Штефан 2 0.1
Висмейер Юлиан 2 0.1
Райнер Константин 2 0.1
Nene Dorgeles 2 0.1
Оффенбахер Даниэль 1 0.05
Philipp Pomer 1 0.05
Майзль Лука 1 0.05
Сатин Мурат 0 0
Лакнер Маркус 0 0
Nikola Stosic 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 11 (3) 0.55
Забитцер Томас 5 0.25
Мюллер Валентино 2 0.1
Пецос Атанасиос 2 0.1
Бехоунек Рафаэл 2 0.1
Авуджа Максим 2 0.1
Скрбо Стефан 1 0.05
Ансельм Тобиас 1 0.05
Кох Фабиан 1 0.05
Блуме Брор 1 0.05
Justin Forst 1 0.05
Классен Леон 0 0
Рогель Жан 0 0
Alexander Ranacher 0 0
Прица Тим 0 0
Нашбергер Йоханнес 0 0

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оффенбахер Даниэль 5 0
Висмейер Юлиан 4 0
Сивалд Феликс 4 0
Цигль Марсель 3 0
Радлингер Самуэль 3 0
Philipp Pomer 3 0
Райнер Константин 3 0
Нутц Штефан 2 0
Майзль Лука 2 0
Сатин Мурат 2 0
Байич Анте 2 0
Milos Jovicic 0 1
Шаби Сейфедин 1 0
Лергер Михель 1 0
Tin Plavotic 1 0
Matthias Gragger 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пецос Атанасиос 5 0
Кох Фабиан 4 0
Вриони Джакомо 4 0
Авуджа Максим 4 0
Бехоунек Рафаэл 2 1
Смит Ренни 3 0
Классен Леон 3 0
Томич Денис 3 0
Мюллер Валентино 2 0
Забитцер Томас 2 0
Felix Bacher 2 0
Рогель Жан 2 0
Нашбергер Йоханнес 2 0
Скрбо Стефан 2 0
Освальд Фердинанд 0 1
Шульц Кофи 1 0
Огринец Санди 1 0
Ожегович Беньямин 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Ансельм Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
10 Не забивали 13
6
33%
2
17%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
5
42%
76-90

Пропущено

14
26
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
7%
2
8%
1-15
3
21%
2
8%
16-30
0
0%
7
27%
31-45
3
21%
5
19%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
6
43%
8
31%
76-90

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
3
30%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
20%
4
22%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
40%
5
28%
76-90

Пропущено

24
13
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
2
8%
1
8%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
6
25%
2
15%
31-45
5
21%
3
23%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
5
21%
5
38%
76-90

Забито

28
30
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 13
3 Не забивали 4
9
32%
3
10%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
4
14%
6
20%
31-45
2
7%
5
17%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
7
25%
10
33%
76-90

Пропущено

38
39
16 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 16
3
8%
3
8%
1-15
7
18%
3
8%
16-30
6
16%
9
23%
31-45
8
21%
8
21%
46-60
3
8%
3
8%
61-75
11
29%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0
Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3 Альтах - Рид 1:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 19 15 3 1 44 - 13 48
2. Вольфсбергер 19 10 4 5 33 - 29 34
3. Штурм 19 9 5 5 39 - 28 32
4. Аустрия Вена 20 6 9 5 28 - 22 27
5. Рид 20 7 6 7 28 - 38 27
6. Аустрия Клагенфурт 19 6 8 5 28 - 29 26
7. Рапид Вена 19 6 6 7 28 - 29 24
8. ЛАСК 20 6 6 8 28 - 28 24
9. Хартберг 20 5 7 8 29 - 31 22
10. Сваровски Тироль 20 4 8 8 29 - 40 20
11. Адмира 20 3 8 9 22 - 29 17
12. Альтах 19 3 4 12 10 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Рид 10 6 4 0 19 - 13 22
3. Вольфсбергер 10 6 1 3 19 - 14 19
4. Рапид Вена 10 5 1 4 18 - 14 16
5. Штурм 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Аустрия Клагенфурт 9 3 5 1 14 - 14 14
7. Аустрия Вена 10 3 5 2 15 - 11 14
8. ЛАСК 10 3 3 4 12 - 12 12
9. Сваровски Тироль 10 2 6 2 17 - 14 12
10. Хартберг 10 2 4 4 14 - 17 10
11. Адмира 10 2 2 6 10 - 12 8
12. Альтах 10 1 2 7 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Штурм 10 5 2 3 21 - 14 17
3. Вольфсбергер 9 4 3 2 14 - 15 15
4. Аустрия Вена 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Аустрия Клагенфурт 10 3 3 4 14 - 15 12
6. Хартберг 10 3 3 4 15 - 14 12
7. ЛАСК 10 3 3 4 16 - 16 12
8. Адмира 10 1 6 3 12 - 17 9
9. Рапид Вена 9 1 5 3 10 - 15 8
10. Сваровски Тироль 10 2 2 6 12 - 26 8
11. Альтах 9 2 2 5 5 - 12 8
12. Рид 10 1 2 7 9 - 25 5
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Байич Анте бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Philipp Pomer получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Nene Dorgeles бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Огринец Санди получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Nene Dorgeles бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Рид 3:2 Сваровски Тироль онлайн


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