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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аустрия Вена
2:0
Второй тайм: 76'

Стадион:
Хартберг
0'
1:0
18' Гол
Джукич Александар
2:0
56' Гол
Фишер Манфред
76'
1
Пенц
Патрик
66
Мартинс
Марвин
20
Мюль
Лукас
46
Хандль
Йоханнес
29
Зуттнер
Маркус
23
Браунёдер
Маттиас
5
Мартель
Эрик
77
Джукич
Александар
10
Грюнвальд
Александр
30
Фишер
Манфред
18
Noah
Ohio
1
Свете
Рене
29
Фаркаш
Патрик
12
Штайнвендер
Михаэль
16
Зоннляйтнер
Марио
14
Клем
Кристиан
23
Кайнц
Тобиас
32
Диарра
Юба
18
Штурм
Филипп
28
Хайль
Юрген
77
Афдияй
Донис
24
Тадич
Дарио
Аустрия Вена
4-2-3-1
Хартберг
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Вена
Хартберг

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Б
3:4
БE
0:3
ББЗВ
3:1
ББЗВ
1:0
Б
0:1
К
5:3
Б
2:1
БОМВЛЕ
0:0
БОМВЛЕ
2:3
ТМК
1:0
Б
5:0
Б
2:2
Б
4:2
Б
0:1
ТМК
0:3
КА
0:6

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 6 (1) 0.3
Фишер Манфред 4 0.2
Джукич Александар 3 0.15
Noah Ohio 3 0.15
Тейгль Георг 3 0.15
Хускович Муарем 2 0.1
Зуттнер Маркус 1 0.05
Браунёдер Маттиас 1 0.05
Мартель Эрик 1 0.05
Мюль Лукас 1 0.05
Пихлер Бенедикт 1 0.05
Хандль Йоханнес 1 0.05
Келес Джан 1 0.05
Грюнвальд Александр 0 0
Леонардо Ивкич 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 8 (1) 0.4
Хорват Саша 5 (1) 0.25
Хайль Юрген 3 0.15
Афдияй Донис 3 0.15
Ниманн Ноэль 3 0.15
Роттер Томас 2 0.1
Шмербок Марк-Андре 1 0.05
Белакович Неманя 1 0.05
Гольнер Манфред 1 (1) 0.05
Зоннляйтнер Марио 1 0.05
Штурм Филипп 1 0.05
Matija Horvat 1 0.05
Кайнц Тобиас 0 0
Клем Кристиан 0 0
Штек Давид 0 0
Фаркаш Патрик 0 0
Лема Майкл Джон 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демаку Весель 5 1
Браунёдер Маттиас 6 0
Хускович Муарем 4 0
Мартель Эрик 4 0
Джуричин Марко 3 0
Мюль Лукас 3 0
Грюнвальд Александр 2 0
Шойссенгейер Кристиан 2 0
Фишер Манфред 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Хандль Йоханнес 2 0
Леонардо Ивкич 2 0
Зуттнер Маркус 1 0
Пенц Патрик 1 0
Джукич Александар 1 0
Эль-Шеви 1 0
Noah Ohio 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роттер Томас 5 0
Афдияй Донис 4 0
Свете Рене 4 0
Matija Horvat 4 0
Хайль Юрген 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Зоннляйтнер Марио 2 0
Гольнер Манфред 2 0
Philipp Erhardt 2 0
Штек Давид 2 0
Тадич Дарио 1 0
Клем Кристиан 1 0
Фаркаш Патрик 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Диарра Юба 1 0
Белакович Неманя 1 0
Thomas Kofler 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
15%
3
20%
1-15
3
23%
3
20%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
3
23%
3
20%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
5
42%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
3
23%
1
7%
1-15
4
31%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
4
31%
6
43%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
9%
4
24%
1-15
1
9%
5
29%
29%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
4
36%
1
6%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
1
9%
2
12%
76-90

Забито

26
29
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
5
19%
4
14%
1-15
7
27%
5
17%
16-30
1
4%
3
10%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
4
15%
5
17%
61-75
7
27%
9
31%
76-90

Пропущено

22
29
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
4
18%
5
17%
1-15
2
9%
6
21%
16-30
3
14%
7
24%
31-45
6
27%
3
10%
46-60
4
18%
1
3%
61-75
3
14%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0
Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1
Хартберг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2
Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 19 15 3 1 44 - 13 48
2. Вольфсбергер 19 10 4 5 33 - 29 34
3. Штурм 19 9 5 5 39 - 28 32
4. Аустрия Вена 2:0 20 6 9 5 28 - 22 27
5. Рид 3:0 20 7 6 7 28 - 36 27
6. Аустрия Клагенфурт 19 6 8 5 28 - 29 26
7. Рапид Вена 19 6 6 7 28 - 29 24
8. ЛАСК 3:0 20 6 6 8 28 - 28 24
9. Хартберг 0:2 20 5 7 8 29 - 31 22
10. Сваровски Тироль 0:3 20 4 8 8 27 - 40 20
11. Адмира 0:3 20 3 8 9 22 - 29 17
12. Альтах 19 3 4 12 10 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Рид 3:0 10 6 4 0 19 - 11 22
3. Вольфсбергер 10 6 1 3 19 - 14 19
4. Рапид Вена 10 5 1 4 18 - 14 16
5. Штурм 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Аустрия Клагенфурт 9 3 5 1 14 - 14 14
7. Аустрия Вена 2:0 10 3 5 2 15 - 11 14
8. ЛАСК 3:0 10 3 3 4 12 - 12 12
9. Сваровски Тироль 0:3 10 2 6 2 17 - 14 12
10. Хартберг 0:2 10 2 4 4 14 - 17 10
11. Адмира 0:3 10 2 2 6 10 - 12 8
12. Альтах 10 1 2 7 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Штурм 10 5 2 3 21 - 14 17
3. Вольфсбергер 9 4 3 2 14 - 15 15
4. Аустрия Вена 2:0 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Аустрия Клагенфурт 10 3 3 4 14 - 15 12
6. Хартберг 0:2 10 3 3 4 15 - 14 12
7. ЛАСК 3:0 10 3 3 4 16 - 16 12
8. Адмира 0:3 10 1 6 3 12 - 17 9
9. Рапид Вена 9 1 5 3 10 - 15 8
10. Сваровски Тироль 0:3 10 2 2 6 10 - 26 8
11. Альтах 9 2 2 5 5 - 12 8
12. Рид 3:0 10 1 2 7 9 - 25 5
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Джукич Александар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Хартберг
1.85
6.00
4.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аустрия Вена 2:0 Хартберг онлайн


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Аустрия Вена
Хартберг

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