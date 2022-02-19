Австрия: Бундеслига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена
1:0
18' ГолДжукич Александар
2:0
55' ГолФишер Манфред
Ход матча
18'
55'
2:0
20
Мюль
Лукас
18
Noah
Ohio
23
Кайнц
Тобиас
32
Диарра
Юба
18
Штурм
Филипп
28
Хайль
Юрген
77
Афдияй
Донис
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Noah OhioНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
33 Галвао ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
39 Тейгль ГеоргНападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Manfred Schmid
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
32 Диарра ЮбаПолузащитник
-
18 Штурм ФилиппПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
77 Афдияй ДонисПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ниманн НоэльПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
История личных встреч
Аустрия Вена
Хартберг
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|6 (1)
|0.3
|Фишер Манфред
|4
|0.2
|Джукич Александар
|3
|0.15
|Noah Ohio
|3
|0.15
|Тейгль Георг
|3
|0.15
|Хускович Муарем
|2
|0.1
|Зуттнер Маркус
|1
|0.05
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.05
|Мартель Эрик
|1
|0.05
|Мюль Лукас
|1
|0.05
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.05
|Хандль Йоханнес
|1
|0.05
|Келес Джан
|1
|0.05
|Грюнвальд Александр
|0
|0
|Леонардо Ивкич
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|8 (1)
|0.4
|Хорват Саша
|5 (1)
|0.25
|Хайль Юрген
|3
|0.15
|Афдияй Донис
|3
|0.15
|Ниманн Ноэль
|3
|0.15
|Роттер Томас
|2
|0.1
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.05
|Белакович Неманя
|1
|0.05
|Гольнер Манфред
|1 (1)
|0.05
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0.05
|Штурм Филипп
|1
|0.05
|Matija Horvat
|1
|0.05
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Клем Кристиан
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Лема Майкл Джон
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|5
|1
|Браунёдер Маттиас
|6
|0
|Хускович Муарем
|4
|0
|Мартель Эрик
|4
|0
|Джуричин Марко
|3
|0
|Мюль Лукас
|3
|0
|Грюнвальд Александр
|2
|0
|Шойссенгейер Кристиан
|2
|0
|Фишер Манфред
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Хандль Йоханнес
|2
|0
|Леонардо Ивкич
|2
|0
|Зуттнер Маркус
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Джукич Александар
|1
|0
|Эль-Шеви
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роттер Томас
|5
|0
|Афдияй Донис
|4
|0
|Свете Рене
|4
|0
|Matija Horvat
|4
|0
|Хайль Юрген
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Зоннляйтнер Марио
|2
|0
|Гольнер Манфред
|2
|0
|Philipp Erhardt
|2
|0
|Штек Давид
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Фаркаш Патрик
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Белакович Неманя
|1
|0
|Thomas Kofler
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
13%
3
20%
1-15
4
27%
3
20%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
3
20%
3
20%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
27%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
5
36%
76-90
Забито
13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
3
23%
1
7%
1-15
4
31%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
4
31%
6
43%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
9%
4
24%
1-15
1
9%
5
29%
29%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
4
36%
1
6%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
1
9%
2
12%
76-90
Забито
28
29
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
5
18%
4
14%
1-15
8
29%
5
17%
16-30
1
4%
3
10%
31-45
3
11%
3
10%
46-60
4
14%
5
17%
61-75
7
25%
9
31%
76-90
Пропущено
22
31
9 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 18
4
18%
5
16%
1-15
2
9%
7
23%
16-30
3
14%
7
23%
31-45
6
27%
4
13%
46-60
4
18%
1
3%
61-75
3
14%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0
Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1
Хартберг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2
Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|19
|15
|3
|1
|44 - 13
|48
|2.
|Вольфсбергер
|19
|10
|4
|5
|33 - 29
|34
|3.
|Штурм
|19
|9
|5
|5
|39 - 28
|32
|4.
|Аустрия Вена
|20
|6
|9
|5
|28 - 22
|27
|5.
|Рид
|20
|7
|6
|7
|28 - 38
|27
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|19
|6
|8
|5
|28 - 29
|26
|7.
|Рапид Вена
|19
|6
|6
|7
|28 - 29
|24
|8.
|ЛАСК
|20
|6
|6
|8
|28 - 28
|24
|9.
|Хартберг
|20
|5
|7
|8
|29 - 31
|22
|10.
|Сваровски Тироль
|20
|4
|8
|8
|29 - 40
|20
|11.
|Адмира
|20
|3
|8
|9
|22 - 29
|17
|12.
|Альтах
|19
|3
|4
|12
|10 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Рид
|10
|6
|4
|0
|19 - 13
|22
|3.
|Вольфсбергер
|10
|6
|1
|3
|19 - 14
|19
|4.
|Рапид Вена
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|16
|5.
|Штурм
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|5
|1
|14 - 14
|14
|7.
|Аустрия Вена
|10
|3
|5
|2
|15 - 11
|14
|8.
|ЛАСК
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|9.
|Сваровски Тироль
|10
|2
|6
|2
|17 - 14
|12
|10.
|Хартберг
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|11.
|Адмира
|10
|2
|2
|6
|10 - 12
|8
|12.
|Альтах
|10
|1
|2
|7
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Штурм
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|3.
|Вольфсбергер
|9
|4
|3
|2
|14 - 15
|15
|4.
|Аустрия Вена
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|6.
|Хартберг
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|7.
|ЛАСК
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|8.
|Адмира
|10
|1
|6
|3
|12 - 17
|9
|9.
|Рапид Вена
|9
|1
|5
|3
|10 - 15
|8
|10.
|Сваровски Тироль
|10
|2
|2
|6
|12 - 26
|8
|11.
|Альтах
|9
|2
|2
|5
|5 - 12
|8
|12.
|Рид
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5