Олимпиада 2022
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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Адмира
0:3
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
0'
0:1
23' Гол
Гойгингер Томас
25' Желтая карточка
Форсагер Вильгельм
26' Желтая карточка
Твардзик Филип
0:2
29' Гол
Хорват Саша
38' Желтая карточка
Водганел Ян
54' Желтая карточка
Шмидль Филипп
55' Желтая карточка
Бауэр Себастьян
0:3
59' Гол
Гойгингер Томас
68' Желтая карточка
Эльмкис Илай
85' Желтая карточка
Лукачевич Леонардо
90' Желтая карточка
Холланд Джеймс
90' Желтая карточка
Боллер Ян
90'+8
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
3
Шмидль
Филипп
4
Бауэр
Себастьян
37
Лукачевич
Леонардо
25
Эбнер
Томас
19
Форсагер
Вильгельм
86
Stefano
Surdanovic
8
Кершбаум
Роман
18
Водганел
Ян
9
Мустафа
Сулиман
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
34
Боллер
Ян
6
Визингер
Филип
26
Твардзик
Филип
25
Холланд
Джеймс
18
Йовичич
Бранко
29
Флеккер
Флориан
30
Хорват
Саша
27
Гойгингер
Томас
10
Рагуц
Марко
Адмира
4-2-3-1
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Адмира
ЛАСК

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
2 победы 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б
3:1
Б
1:2
Б
4:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
5:1
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
4:2
Б
3:0
ТМК
0:1
ТМК
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 5 (3) 0.25
Мустафа Сулиман 3 0.15
Цвиршиц Штефан 3 0.15
Бабуску Онурхан 2 0.1
Форсагер Вильгельм 2 0.1
Ганда Йосеф 2 0.1
Patrick Monteiro 1 0.05
Эбнер Томас 1 0.05
Водганел Ян 1 0.05
Хаусьелль Марко 1 0.05
Айву Эмануэль 1 0.05
Лукачевич Леонардо 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гойгингер Томас 5 0.25
Карамоко Мамуду 4 0.2
Гргич Лукас 2 0.1
Михорль Петер 2 (1) 0.1
Рагуц Марко 1 0.05
Поцманн Марвин 1 0.05
Флеккер Флориан 1 0.05
Визингер Филип 1 0.05
Йовичич Бранко 1 0.05
Люкенедер Феликс 1 0.05
Моншайн Кристоф 1 0.05
Шмидт Александер 1 0.05
Балик Гусейн 1 0.05
Накамура Кейто 1 0.05
Хон Хён-Сок 0 0

Карточки

Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукачевич Леонардо 5 1
Форсагер Вильгельм 6 0
Бауэр Себастьян 4 1
Даткович Нико 4 0
Малишек Лукас 4 0
Мустафа Сулиман 4 0
Шмидль Филипп 2 1
Эбнер Томас 3 0
Кершбаум Роман 3 0
Кронбергер Лука 3 0
Ляйтнер Андреас 2 0
Цвиршиц Штефан 2 0
Водганел Ян 2 0
Эльмкис Илай 2 0
Ганда Йосеф 2 0
Остшолек Маттиас 1 0
Бабуску Онурхан 1 0
Бруггер Янник 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михорль Петер 5 2
Гргич Лукас 5 0
Флеккер Флориан 5 0
Реннер Рене 3 1
Люкенедер Феликс 4 0
Холланд Джеймс 3 0
Поцманн Марвин 3 0
Визингер Филип 3 0
Боллер Ян 3 0
Хорват Саша 2 0
Шлагер Александер 2 0
Твардзик Филип 1 0
Филипович Петар 1 0
Гойгингер Томас 1 0
Марешиц Дарио 1 0
Шмидт Александер 1 0
Хон Хён-Сок 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
10%
1
6%
1-15
3
30%
5
31%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
4
25%
76-90

Пропущено

12
16
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
6
50%
4
25%
76-90

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
17%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
6
50%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
4
24%
1
8%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
2
12%
6
50%
76-90

Забито

22
28
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
3
14%
3
11%
1-15
3
14%
5
18%
16-30
4
18%
5
18%
31-45
2
9%
4
14%
46-60
5
23%
1
4%
61-75
5
23%
10
36%
76-90

Пропущено

29
28
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
5
17%
2
7%
1-15
5
17%
4
14%
16-30
3
10%
4
14%
31-45
4
14%
3
11%
46-60
4
14%
5
18%
61-75
8
28%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Адмира
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3
Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Адмира - Штурм 1:1
ЛАСК
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2
ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 19 15 3 1 44 - 13 48
2. Вольфсбергер 19 10 4 5 33 - 29 34
3. Штурм 19 9 5 5 39 - 28 32
4. Аустрия Вена 20 6 9 5 28 - 22 27
5. Рид 20 7 6 7 28 - 38 27
6. Аустрия Клагенфурт 19 6 8 5 28 - 29 26
7. Рапид Вена 19 6 6 7 28 - 29 24
8. ЛАСК 20 6 6 8 28 - 28 24
9. Хартберг 20 5 7 8 29 - 31 22
10. Сваровски Тироль 20 4 8 8 29 - 40 20
11. Адмира 20 3 8 9 22 - 29 17
12. Альтах 19 3 4 12 10 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Рид 10 6 4 0 19 - 13 22
3. Вольфсбергер 10 6 1 3 19 - 14 19
4. Рапид Вена 10 5 1 4 18 - 14 16
5. Штурм 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Аустрия Клагенфурт 9 3 5 1 14 - 14 14
7. Аустрия Вена 10 3 5 2 15 - 11 14
8. ЛАСК 10 3 3 4 12 - 12 12
9. Сваровски Тироль 10 2 6 2 17 - 14 12
10. Хартберг 10 2 4 4 14 - 17 10
11. Адмира 10 2 2 6 10 - 12 8
12. Альтах 10 1 2 7 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Штурм 10 5 2 3 21 - 14 17
3. Вольфсбергер 9 4 3 2 14 - 15 15
4. Аустрия Вена 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Аустрия Клагенфурт 10 3 3 4 14 - 15 12
6. Хартберг 10 3 3 4 15 - 14 12
7. ЛАСК 10 3 3 4 16 - 16 12
8. Адмира 10 1 6 3 12 - 17 9
9. Рапид Вена 9 1 5 3 10 - 15 8
10. Сваровски Тироль 10 2 2 6 12 - 26 8
11. Альтах 9 2 2 5 5 - 12 8
12. Рид 10 1 2 7 9 - 25 5
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Хорват Саша бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Твардзик Филип получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Форсагер Вильгельм получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Гойгингер Томас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Адмира 0:3 ЛАСК онлайн


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