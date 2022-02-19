Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:1
23' ГолГойгингер Томас
25' Желтая карточкаФорсагер Вильгельм
26' Желтая карточкаТвардзик Филип
0:2
29' ГолХорват Саша
38' Желтая карточкаВодганел Ян
54' Желтая карточкаШмидль Филипп
55' Желтая карточкаБауэр Себастьян
0:3
59' ГолГойгингер Томас
68' Желтая карточкаЭльмкис Илай
85' Желтая карточкаЛукачевич Леонардо
90' Желтая карточкаХолланд Джеймс
90' Желтая карточкаБоллер Ян
Ход матча
23'
0:1
26'
29'
0:2
38'
54'
55'
59'
0:3
68'
90'
90'
25
Эбнер
Томас
18
Водганел
Ян
34
Боллер
Ян
30
Хорват
Саша
10
Рагуц
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Водганел ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эльмкис ИлайПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Херцог Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рагуц МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Wieland
История личных встреч
Адмира
ЛАСК
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
2 победы 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Адмира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаум Роман
|5 (3)
|0.25
|Мустафа Сулиман
|3
|0.15
|Цвиршиц Штефан
|3
|0.15
|Бабуску Онурхан
|2
|0.1
|Форсагер Вильгельм
|2
|0.1
|Ганда Йосеф
|2
|0.1
|Patrick Monteiro
|1
|0.05
|Эбнер Томас
|1
|0.05
|Водганел Ян
|1
|0.05
|Хаусьелль Марко
|1
|0.05
|Айву Эмануэль
|1
|0.05
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гойгингер Томас
|5
|0.25
|Карамоко Мамуду
|4
|0.2
|Гргич Лукас
|2
|0.1
|Михорль Петер
|2 (1)
|0.1
|Рагуц Марко
|1
|0.05
|Поцманн Марвин
|1
|0.05
|Флеккер Флориан
|1
|0.05
|Визингер Филип
|1
|0.05
|Йовичич Бранко
|1
|0.05
|Люкенедер Феликс
|1
|0.05
|Моншайн Кристоф
|1
|0.05
|Шмидт Александер
|1
|0.05
|Балик Гусейн
|1
|0.05
|Накамура Кейто
|1
|0.05
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Карточки
Адмира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукачевич Леонардо
|5
|1
|Форсагер Вильгельм
|6
|0
|Бауэр Себастьян
|4
|1
|Даткович Нико
|4
|0
|Малишек Лукас
|4
|0
|Мустафа Сулиман
|4
|0
|Шмидль Филипп
|2
|1
|Эбнер Томас
|3
|0
|Кершбаум Роман
|3
|0
|Кронбергер Лука
|3
|0
|Ляйтнер Андреас
|2
|0
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|Водганел Ян
|2
|0
|Эльмкис Илай
|2
|0
|Ганда Йосеф
|2
|0
|Остшолек Маттиас
|1
|0
|Бабуску Онурхан
|1
|0
|Бруггер Янник
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михорль Петер
|5
|2
|Гргич Лукас
|5
|0
|Флеккер Флориан
|5
|0
|Реннер Рене
|3
|1
|Люкенедер Феликс
|4
|0
|Холланд Джеймс
|3
|0
|Поцманн Марвин
|3
|0
|Визингер Филип
|3
|0
|Боллер Ян
|3
|0
|Хорват Саша
|2
|0
|Шлагер Александер
|2
|0
|Твардзик Филип
|1
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Марешиц Дарио
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
10%
1
6%
1-15
3
30%
5
31%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
4
25%
76-90
Пропущено
12
16
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
6
50%
4
25%
76-90
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
17%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
6
50%
76-90
Пропущено
17
12
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
4
24%
1
8%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
2
12%
6
50%
76-90
Забито
22
28
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
3
14%
3
11%
1-15
3
14%
5
18%
16-30
4
18%
5
18%
31-45
2
9%
4
14%
46-60
5
23%
1
4%
61-75
5
23%
10
36%
76-90
Пропущено
29
28
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
5
17%
2
7%
1-15
5
17%
4
14%
16-30
3
10%
4
14%
31-45
4
14%
3
11%
46-60
4
14%
5
18%
61-75
8
28%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Адмира
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3
Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Адмира - Штурм 1:1
ЛАСК
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2
ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|19
|15
|3
|1
|44 - 13
|48
|2.
|Вольфсбергер
|19
|10
|4
|5
|33 - 29
|34
|3.
|Штурм
|19
|9
|5
|5
|39 - 28
|32
|4.
|Аустрия Вена
|20
|6
|9
|5
|28 - 22
|27
|5.
|Рид
|20
|7
|6
|7
|28 - 38
|27
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|19
|6
|8
|5
|28 - 29
|26
|7.
|Рапид Вена
|19
|6
|6
|7
|28 - 29
|24
|8.
|ЛАСК
|20
|6
|6
|8
|28 - 28
|24
|9.
|Хартберг
|20
|5
|7
|8
|29 - 31
|22
|10.
|Сваровски Тироль
|20
|4
|8
|8
|29 - 40
|20
|11.
|Адмира
|20
|3
|8
|9
|22 - 29
|17
|12.
|Альтах
|19
|3
|4
|12
|10 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Рид
|10
|6
|4
|0
|19 - 13
|22
|3.
|Вольфсбергер
|10
|6
|1
|3
|19 - 14
|19
|4.
|Рапид Вена
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|16
|5.
|Штурм
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|5
|1
|14 - 14
|14
|7.
|Аустрия Вена
|10
|3
|5
|2
|15 - 11
|14
|8.
|ЛАСК
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|9.
|Сваровски Тироль
|10
|2
|6
|2
|17 - 14
|12
|10.
|Хартберг
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|11.
|Адмира
|10
|2
|2
|6
|10 - 12
|8
|12.
|Альтах
|10
|1
|2
|7
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Штурм
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|3.
|Вольфсбергер
|9
|4
|3
|2
|14 - 15
|15
|4.
|Аустрия Вена
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|6.
|Хартберг
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|7.
|ЛАСК
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|8.
|Адмира
|10
|1
|6
|3
|12 - 17
|9
|9.
|Рапид Вена
|9
|1
|5
|3
|10 - 15
|8
|10.
|Сваровски Тироль
|10
|2
|2
|6
|12 - 26
|8
|11.
|Альтах
|9
|2
|2
|5
|5 - 12
|8
|12.
|Рид
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5