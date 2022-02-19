Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 62'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
16' Желтая карточкаСузуки Тоити
39' Желтая карточкаФрай Фабиан
1:0
50' ГолЛанг Михаэль
1:0
58' Не забитый пенальтиФрай Фабиан
Ход матча
16'
39'
50'
1:0
58'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 5
-
64 Владение мячом, % 36
21
Пельмар
Анди
19
Малес
Дариан
20
Фрай
Фабиан
99
Чалов
Фёдор
27
Ндой
Дан
17
Миллар
Лиам
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
38
Томас
Тразье
28
Сузуки
Тоити
20
Маю
Хишам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Чалов ФёдорПолузащитник
-
27 Ндой ДанНападающий
-
17 Миллар ЛиамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Салаи АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Шафик ФуадПолузащитник
-
38 Томас ТразьеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
- Нападающий
-
21 Жан Н'Гессан
-
-
-
71 Karim Sow
-
-
Главный тренер: Казанова Ален
История личных встреч
Базель
Лозанна-Спорт
26 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.4%
23.1%
11.5%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
33 матча
72.7%
18.2%
9.1%
24 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
51.5%
36.4%
12.1%
17 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
18.2%
15.1%
22 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|14 (2)
|0.64
|Миллар Лиам
|5
|0.23
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.18
|Штокер Валентин
|3
|0.14
|Касами Пайтим
|3
|0.14
|Ндой Дан
|3
|0.14
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.14
|Жегрова Эдон
|2
|0.09
|Лопес Серхио
|2
|0.09
|Малес Дариан
|1
|0.05
|Паласиос Матиас
|1
|0.05
|Ланг Михаэль
|1
|0.05
|Петретта Рауль
|1
|0.05
|Джюмарт Эрай
|1
|0.05
|Каттербах Ноа
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кукурузович Степан
|4 (3)
|0.18
|Zeki Amdouni
|4
|0.18
|Маю Хишам
|2
|0.09
|Уаттара Брахима
|2
|0.09
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.09
|Anel Husic
|1
|0.05
|Монтейру Элтон
|1
|0.05
|Rodrigo Pollero
|1
|0.05
|Койл Трей
|1
|0.05
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|6
|1
|Фрай Фабиан
|6
|0
|Джака Таулант
|4
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Паласиос Матиас
|4
|0
|Касами Пайтим
|3
|0
|Пельмар Анди
|3
|0
|Тавареш Томаш
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Кабрал Артур
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Эспозито Себастьяно
|1
|1
|Лопес Серхио
|2
|0
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Штокер Валентин
|1
|0
|Ланг Михаэль
|1
|0
|Чалов Фёдор
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сузуки Тоити
|8
|0
|Anel Husic
|7
|0
|Пуэртас Кэмерон
|5
|1
|Томас Тразье
|5
|1
|Шафик Фуад
|4
|1
|Зохури Армель
|5
|0
|Kouadio Jean
|3
|1
|Гриппо Симоне
|4
|0
|Диао Мори
|4
|0
|Karim Sow
|4
|0
|Маю Хишам
|3
|0
|Требель Адриен
|1
|1
|Кукурузович Степан
|2
|0
|Монтейру Элтон
|2
|0
|Койл Трей
|2
|0
|Барес Габриэль
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Уаттара Брахима
|2
|0
|Zeki Amdouni
|2
|0
|Коне Ламин
|1
|0
|Джордж Майрон
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Rodrigo Pollero
|1
|0
|Mohamed Amdouni
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Nassim Zoukit
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
8
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
3
13%
1
13%
1-15
3
13%
1
13%
16-30
7
29%
29%
2
25%
31-45
4
17%
1
13%
46-60
4
17%
1
13%
61-75
3
13%
2
25%
76-90
Пропущено
12
17
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
8%
4
24%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
7
58%
7
41%
76-90
Забито
21
11
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
2
10%
4
36%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
5
24%
4
36%
76-90
Пропущено
13
28
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
8%
2
7%
1-15
2
15%
3
11%
16-30
1
8%
4
14%
31-45
4
31%
5
18%
46-60
3
23%
7
25%
61-75
2
15%
7
25%
76-90
Забито
45
19
21 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 7
1 Не забивали 6
5
11%
5
26%
1-15
6
13%
1
5%
16-30
10
22%
4
21%
31-45
10
22%
1
5%
46-60
6
13%
2
11%
61-75
8
18%
6
32%
76-90
Пропущено
25
45
6 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 28
8 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 21
2
8%
6
13%
1-15
3
12%
3
7%
16-30
1
4%
8
18%
31-45
6
24%
6
13%
46-60
4
16%
8
18%
61-75
9
36%
14
31%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1
Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5
Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|21
|15
|4
|2
|50 - 27
|49
|2.
|Базель
|1:0
|22
|10
|10
|2
|46 - 25
|40
|3.
|Янг Бойз
|21
|11
|6
|4
|50 - 26
|39
|4.
|Лугано
|22
|10
|3
|9
|27 - 31
|33
|5.
|Серветт
|21
|8
|4
|9
|34 - 39
|28
|6.
|Грасcхоппер
|21
|6
|8
|7
|35 - 31
|26
|7.
|Санкт-Галлен
|22
|7
|5
|10
|37 - 44
|26
|8.
|Сьон
|21
|7
|4
|10
|29 - 39
|25
|9.
|Люцерн
|21
|2
|8
|11
|22 - 41
|14
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|22
|2
|6
|14
|19 - 46
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|11
|9
|2
|0
|29 - 10
|29
|2.
|Янг Бойз
|11
|7
|3
|1
|23 - 12
|24
|3.
|Базель
|1:0
|11
|5
|5
|1
|25 - 12
|20
|4.
|Лугано
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|5.
|Сьон
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|Санкт-Галлен
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|7.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|8.
|Грасcхоппер
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|9.
|Люцерн
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|11
|1
|3
|7
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:0
|11
|5
|5
|1
|21 - 13
|20
|2.
|Цюрих
|10
|6
|2
|2
|21 - 17
|20
|3.
|Янг Бойз
|10
|4
|3
|3
|27 - 14
|15
|4.
|Серветт
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|5.
|Лугано
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|6.
|Грасcхоппер
|11
|3
|4
|4
|17 - 15
|13
|7.
|Санкт-Галлен
|11
|4
|0
|7
|17 - 24
|12
|8.
|Сьон
|11
|2
|3
|6
|15 - 28
|9
|9.
|Люцерн
|10
|0
|6
|4
|10 - 20
|6
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|11
|1
|3
|7
|8 - 18
|6