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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Базель
3:0
Конец матча

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
16' Желтая карточка
Сузуки Тоити
39' Желтая карточка
Фрай Фабиан
1:0
50' Гол
Ланг Михаэль
1:0
58' Не забитый пенальти
Фрай Фабиан
2:0
65' Гол
Салаи Адам
75' Желтая карточка
Павлович Страхиня
87' Желтая карточка
Zeki Amdouni
3:0
89' Гол
Каттербах Ноа
90'+5
1
Линднер
Хайнц
5
Ланг
Михаэль
21
Пельмар
Анди
15
Павлович
Страхиня
3
Каттербах
Ноа
19
Малес
Дариан
20
Фрай
Фабиан
14
Штокер
Валентин
99
Чалов
Фёдор
27
Ндой
Дан
17
Миллар
Лиам
40
Диао
Мори
24
Зохури
Армель
5
Гриппо
Симоне
6
Монтейру
Элтон
26
Шафик
Фуад
38
Томас
Тразье
7
Кукурузович
Степан
28
Сузуки
Тоити
20
Маю
Хишам
9
Zeki
Amdouni
33
Шпильман
Марвин
Базель
4-3-1-2
Лозанна-Спорт
3-4-2-1

История личных встреч

Базель
Лозанна-Спорт

26 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.4%
23.1%
11.5%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

33 матча

72.7%
18.2%
9.1%
24 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

51.5%
36.4%
12.1%
17 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
18.2%
15.1%
22 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
3:0
С
1:1
С
2:2
С
3:3
С
0:0
С
1:3
С
2:1
К
2:3
ТМК
4:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
1:2
С
0:4
С
4:3
С
2:1
С
1:2
ТМК
2:3
С
4:2
С
1:3
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:2
К
5:2
С
2:3
С
6:0
ТМС
2:5
К
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.64
Миллар Лиам 5 0.23
Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.18
Штокер Валентин 3 0.14
Касами Пайтим 3 0.14
Ндой Дан 3 0.14
Фрай Фабиан 3 (1) 0.14
Жегрова Эдон 2 0.09
Ланг Михаэль 2 0.09
Лопес Серхио 2 0.09
Малес Дариан 1 0.05
Паласиос Матиас 1 0.05
Петретта Рауль 1 0.05
Каттербах Ноа 1 0.05
Салаи Адам 1 0.05
Джюмарт Эрай 1 0.05
Фернандеш Желсон II 0 0
Чалов Фёдор 0 0
Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кукурузович Степан 4 (3) 0.18
Zeki Amdouni 4 0.18
Маю Хишам 2 0.09
Уаттара Брахима 2 0.09
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.09
Anel Husic 1 0.05
Монтейру Элтон 1 0.05
Rodrigo Pollero 1 0.05
Койл Трей 1 0.05
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 6 1
Фрай Фабиан 6 0
Джака Таулант 4 0
Петретта Рауль 4 0
Паласиос Матиас 4 0
Касами Пайтим 3 0
Пельмар Анди 3 0
Тавареш Томаш 3 0
Ндой Дан 3 0
Кабрал Артур 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Эспозито Себастьяно 1 1
Лопес Серхио 2 0
Кинтилья Хорди 2 0
Миллар Лиам 2 0
Штокер Валентин 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Чалов Фёдор 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Павлович Страхиня 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0
Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сузуки Тоити 8 0
Anel Husic 7 0
Пуэртас Кэмерон 5 1
Томас Тразье 5 1
Шафик Фуад 4 1
Зохури Армель 5 0
Kouadio Jean 3 1
Гриппо Симоне 4 0
Диао Мори 4 0
Karim Sow 4 0
Маю Хишам 3 0
Zeki Amdouni 3 0
Требель Адриен 1 1
Кукурузович Степан 2 0
Монтейру Элтон 2 0
Койл Трей 2 0
Барес Габриэль 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Уаттара Брахима 2 0
Коне Ламин 1 0
Джордж Майрон 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Rodrigo Pollero 1 0
Mohamed Amdouni 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Nassim Zoukit 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
8
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
3
11%
1
13%
1-15
3
11%
1
13%
16-30
7
26%
2
25%
31-45
5
19%
1
13%
46-60
5
19%
1
13%
61-75
4
15%
2
25%
76-90

Пропущено

12
20
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
8%
4
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
7
58%
8
40%
76-90

Забито

21
11
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
10%
4
36%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
5
24%
4
36%
76-90

Пропущено

13
28
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
8%
2
7%
1-15
2
15%
3
11%
16-30
1
8%
4
14%
31-45
4
31%
5
18%
46-60
3
23%
7
25%
61-75
2
15%
7
25%
76-90

Забито

48
19
21 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 7
1 Не забивали 7
5
10%
5
26%
1-15
6
13%
1
5%
16-30
10
21%
4
21%
31-45
11
23%
1
5%
46-60
7
15%
2
11%
61-75
9
19%
6
32%
76-90

Пропущено

25
48
6 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 31
8 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 22
2
8%
6
13%
1-15
3
12%
3
6%
16-30
1
4%
8
17%
31-45
6
24%
7
15%
46-60
4
16%
9
19%
61-75
9
36%
15
31%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1
Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5
Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 21 15 4 2 50 - 27 49
2. Базель 22 10 10 2 48 - 25 40
3. Янг Бойз 21 11 6 4 50 - 26 39
4. Лугано 22 10 3 9 27 - 31 33
5. Серветт 21 8 4 9 34 - 39 28
6. Грасcхоппер 21 6 8 7 35 - 31 26
7. Санкт-Галлен 22 7 5 10 37 - 44 26
8. Сьон 21 7 4 10 29 - 39 25
9. Люцерн 21 2 8 11 22 - 41 14
10. Лозанна-Спорт 22 2 6 14 19 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 11 9 2 0 29 - 10 29
2. Янг Бойз 11 7 3 1 23 - 12 24
3. Базель 11 5 5 1 27 - 12 20
4. Лугано 11 6 2 3 15 - 15 20
5. Сьон 10 5 1 4 14 - 11 16
6. Санкт-Галлен 11 3 5 3 20 - 20 14
7. Серветт 10 4 2 4 18 - 19 14
8. Грасcхоппер 10 3 4 3 18 - 16 13
9. Люцерн 11 2 2 7 12 - 21 8
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 11 5 5 1 21 - 13 20
2. Цюрих 10 6 2 2 21 - 17 20
3. Янг Бойз 10 4 3 3 27 - 14 15
4. Серветт 11 4 2 5 16 - 20 14
5. Лугано 11 4 1 6 12 - 16 13
6. Грасcхоппер 11 3 4 4 17 - 15 13
7. Санкт-Галлен 11 4 0 7 17 - 24 12
8. Сьон 11 2 3 6 15 - 28 9
9. Люцерн 10 0 6 4 10 - 20 6
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 8 - 20 6
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Фрай Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Сузуки Тоити получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Базель 3:0 Лозанна-Спорт онлайн


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