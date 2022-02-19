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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лугано
0:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
0:1
5' Гол
Дуа Квадво
29'

Ход матча

5'
0:1
Дуа Квадво

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Санкт-Галлен
5.40
3.88
2.85
Все Коэффициенты
26
Amir
Saipi
27
Рюэгг
Кевин
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Хонатан
20
Кустодио
Оливье
18
Хайле-Селассие
Марен
10
Боттани
Маттиа
24
Ловрич
Санди
19
Целар
Жан
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
6
Стильхарт
Базиль
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
45
Янкевиц
Александр
72
Тома
Бастьен
9
Гийемено
Джереми
11
Дуа
Квадво
Лугано
3-4-2-1
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Лугано
Санкт-Галлен

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

32 матча

53.1%
15.6%
31.3%
17 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.8%
25%
31.2%
14 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
3:3
С
3:1
С
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
0:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
3:3
С
3:1
С
2:0
КШ
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:0
ТМС
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боттани Маттиа 4 0.18
Циглер Рето 4 (2) 0.18
Абубакар-Анкра Асума 3 0.14
Лаванши Нума 2 0.09
Ловрич Санди 2 0.09
Целар Жан 2 (1) 0.09
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0.09
Фаччинетти Микаэль 1 0.05
Саббатини Хонатан 1 0.05
Кустодио Оливье 1 0.05
Kreshnik Hajrizi 1 0.05
Хайле-Селассие Марен 1 0.05
Hadj Mahmoud 1 0.05
Марич Мият 1 (1) 0.05
Yuri VI 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 8 (2) 0.36
Йуан Элье 6 0.27
Гийемено Джереми 5 0.23
Руис Виктор III 3 (1) 0.14
Шуберт Фабиан 2 0.09
Люхингер Николас 2 0.09
Диаките Усман 2 0.09
Гёртлер Лукас 1 0.05
Alessio Besio 1 0.05
Бабич Борис 1 0.05
Кемптер Михаэль 1 0.05
Тома Бастьен 1 0.05
Patrick Sutter 1 0.05
Янкевиц Александр 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Euclides Cabral 0 0
Шмидт Исаак 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 8 0
Дапрела Фабио 7 0
Саббатини Хонатан 6 0
Kreshnik Hajrizi 5 0
Боттани Маттиа 4 0
Лаванши Нума 3 0
Циглер Рето 2 0
Марич Мият 2 0
Ловрич Санди 2 0
Yuri VI 2 0
Luis Phelipe 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Целар Жан 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 8 0
Гийемено Джереми 5 1
Фазлии Бетим 4 1
Йуан Элье 4 1
Стильхарт Базиль 3 1
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Alessio Besio 3 0
Euclides Cabral 1 1
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Patrick Sutter 2 0
Шуберт Фабиан 1 0
Руис Виктор III 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Дуа Квадво 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Янкевиц Александр 1 0
Шмидт Исаак 1 0
Leonhard Muenst 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
15
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
7%
2
13%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
5
36%
2
13%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
29%
3
20%
76-90

Пропущено

14
24
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
21%
4
17%
1-15
3
21%
6
25%
16-30
3
21%
3
13%
31-45
3
21%
3
13%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
1
7%
4
17%
76-90

Забито

12
21
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
8%
6
29%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
4
33%
2
10%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
4
33%
5
24%
76-90

Пропущено

16
19
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
7
44%
0
0%
61-75
4
25%
7
37%
76-90

Забито

26
36
15 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
2
8%
8
22%
1-15
4
15%
4
11%
16-30
9
35%
4
11%
31-45
3
12%
4
11%
46-60
0
0%
8
22%
61-75
8
31%
8
22%
76-90

Пропущено

30
43
14 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 19
5
17%
6
14%
1-15
4
13%
8
19%
16-30
5
17%
7
16%
31-45
3
10%
7
16%
46-60
8
27%
4
9%
61-75
5
17%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0
Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0
Санкт-Галлен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5
Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 21 15 4 2 50 - 27 49
2. Янг Бойз 21 11 6 4 50 - 26 39
3. Базель 21 9 10 2 45 - 25 37
4. Лугано 0:1 22 10 3 9 27 - 30 33
5. Серветт 21 8 4 9 34 - 39 28
6. Грасcхоппер 21 6 8 7 35 - 31 26
7. Санкт-Галлен 1:0 22 7 5 10 36 - 44 26
8. Сьон 21 7 4 10 29 - 39 25
9. Люцерн 21 2 8 11 22 - 41 14
10. Лозанна-Спорт 21 2 6 13 19 - 45 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 11 9 2 0 29 - 10 29
2. Янг Бойз 11 7 3 1 23 - 12 24
3. Лугано 0:1 11 6 2 3 15 - 14 20
4. Базель 10 4 5 1 24 - 12 17
5. Сьон 10 5 1 4 14 - 11 16
6. Санкт-Галлен 1:0 11 3 5 3 20 - 20 14
7. Серветт 10 4 2 4 18 - 19 14
8. Грасcхоппер 10 3 4 3 18 - 16 13
9. Люцерн 11 2 2 7 12 - 21 8
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 11 5 5 1 21 - 13 20
2. Цюрих 10 6 2 2 21 - 17 20
3. Янг Бойз 10 4 3 3 27 - 14 15
4. Серветт 11 4 2 5 16 - 20 14
5. Лугано 0:1 11 4 1 6 12 - 16 13
6. Грасcхоппер 11 3 4 4 17 - 15 13
7. Санкт-Галлен 1:0 11 4 0 7 16 - 24 12
8. Сьон 11 2 3 6 15 - 28 9
9. Лозанна-Спорт 10 1 3 6 8 - 17 6
10. Люцерн 10 0 6 4 10 - 20 6
  • Первый тайм
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Дуа Квадво бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Санкт-Галлен
5.40
3.88
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лугано 0:1 Санкт-Галлен онлайн


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Лугано
Санкт-Галлен

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