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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лугано
0:2
Конец матча

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
0:1
5' Гол
Дуа Квадво
38' Желтая карточка
Кустодио Оливье
40' Желтая карточка
Лаванши Нума
44' Желтая карточка
Циглер Рето
57' Красная карточка
Кинтилья Хорди
66' Желтая карточка
Alessio Besio
83' Желтая карточка
Боттани Маттиа
90' Желтая карточка
Amir Saipi
0:2
90' Пенальти
Гёртлер Лукас
90'+6
26
Amir
Saipi
27
Рюэгг
Кевин
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Хонатан
20
Кустодио
Оливье
18
Хайле-Селассие
Марен
10
Боттани
Маттиа
24
Ловрич
Санди
19
Целар
Жан
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
6
Стильхарт
Базиль
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
45
Янкевиц
Александр
72
Тома
Бастьен
9
Гийемено
Джереми
11
Дуа
Квадво
Лугано
3-4-2-1
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Лугано
Санкт-Галлен

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

32 матча

53.1%
15.6%
31.3%
17 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.8%
25%
31.2%
14 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
3:3
С
3:1
С
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
0:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
3:3
С
3:1
С
2:0
КШ
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:0
ТМС
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боттани Маттиа 4 0.18
Циглер Рето 4 (2) 0.18
Абубакар-Анкра Асума 3 0.14
Лаванши Нума 2 0.09
Ловрич Санди 2 0.09
Целар Жан 2 (1) 0.09
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0.09
Фаччинетти Микаэль 1 0.05
Саббатини Хонатан 1 0.05
Кустодио Оливье 1 0.05
Kreshnik Hajrizi 1 0.05
Хайле-Селассие Марен 1 0.05
Hadj Mahmoud 1 0.05
Марич Мият 1 (1) 0.05
Yuri VI 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 8 (2) 0.36
Йуан Элье 6 0.27
Гийемено Джереми 5 0.23
Руис Виктор III 3 (1) 0.14
Гёртлер Лукас 2 (1) 0.09
Шуберт Фабиан 2 0.09
Люхингер Николас 2 0.09
Диаките Усман 2 0.09
Alessio Besio 1 0.05
Бабич Борис 1 0.05
Кемптер Михаэль 1 0.05
Тома Бастьен 1 0.05
Patrick Sutter 1 0.05
Янкевиц Александр 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Euclides Cabral 0 0
Шмидт Исаак 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 9 0
Дапрела Фабио 7 0
Саббатини Хонатан 6 0
Боттани Маттиа 5 0
Kreshnik Hajrizi 5 0
Лаванши Нума 4 0
Циглер Рето 3 0
Марич Мият 2 0
Ловрич Санди 2 0
Yuri VI 2 0
Luis Phelipe 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Целар Жан 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Amir Saipi 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 8 0
Гийемено Джереми 5 1
Фазлии Бетим 4 1
Йуан Элье 4 1
Стильхарт Базиль 3 1
Alessio Besio 4 0
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Euclides Cabral 1 1
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Patrick Sutter 2 0
Кинтилья Хорди 0 1
Шуберт Фабиан 1 0
Руис Виктор III 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Дуа Квадво 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Янкевиц Александр 1 0
Шмидт Исаак 1 0
Leonhard Muenst 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
17
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
7%
3
18%
1-15
3
21%
2
12%
16-30
5
36%
2
12%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
29%
4
24%
76-90

Пропущено

16
24
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
25%
4
17%
1-15
3
19%
6
25%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
13%
4
17%
76-90

Забито

12
21
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
8%
6
29%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
4
33%
2
10%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
4
33%
5
24%
76-90

Пропущено

16
19
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
7
44%
0
0%
61-75
4
25%
7
37%
76-90

Забито

26
38
15 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
2
8%
9
24%
1-15
4
15%
4
11%
16-30
9
35%
4
11%
31-45
3
12%
4
11%
46-60
0
0%
8
21%
61-75
8
31%
9
24%
76-90

Пропущено

32
43
15 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
6
19%
6
14%
1-15
4
13%
8
19%
16-30
5
16%
7
16%
31-45
3
9%
7
16%
46-60
8
25%
4
9%
61-75
6
19%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0
Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0
Санкт-Галлен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5
Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 21 15 4 2 50 - 27 49
2. Янг Бойз 21 11 6 4 50 - 26 39
3. Базель 21 9 10 2 45 - 25 37
4. Лугано 22 10 3 9 27 - 31 33
5. Серветт 21 8 4 9 34 - 39 28
6. Грасcхоппер 21 6 8 7 35 - 31 26
7. Санкт-Галлен 22 7 5 10 37 - 44 26
8. Сьон 21 7 4 10 29 - 39 25
9. Люцерн 21 2 8 11 22 - 41 14
10. Лозанна-Спорт 21 2 6 13 19 - 45 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 11 9 2 0 29 - 10 29
2. Янг Бойз 11 7 3 1 23 - 12 24
3. Лугано 11 6 2 3 15 - 15 20
4. Базель 10 4 5 1 24 - 12 17
5. Сьон 10 5 1 4 14 - 11 16
6. Санкт-Галлен 11 3 5 3 20 - 20 14
7. Серветт 10 4 2 4 18 - 19 14
8. Грасcхоппер 10 3 4 3 18 - 16 13
9. Люцерн 11 2 2 7 12 - 21 8
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 11 5 5 1 21 - 13 20
2. Цюрих 10 6 2 2 21 - 17 20
3. Янг Бойз 10 4 3 3 27 - 14 15
4. Серветт 11 4 2 5 16 - 20 14
5. Лугано 11 4 1 6 12 - 16 13
6. Грасcхоппер 11 3 4 4 17 - 15 13
7. Санкт-Галлен 11 4 0 7 17 - 24 12
8. Сьон 11 2 3 6 15 - 28 9
9. Лозанна-Спорт 10 1 3 6 8 - 17 6
10. Люцерн 10 0 6 4 10 - 20 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Циглер Рето получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Лаванши Нума получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Кустодио Оливье получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Дуа Квадво бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лугано 0:2 Санкт-Галлен онлайн


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