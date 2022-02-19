Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Корнаредо
0:1
5' ГолДуа Квадво
38' Желтая карточкаКустодио Оливье
40' Желтая карточкаЛаванши Нума
44' Желтая карточкаЦиглер Рето
57' Красная карточкаКинтилья Хорди
66' Желтая карточкаAlessio Besio
83' Желтая карточкаБоттани Маттиа
90' Желтая карточкаAmir Saipi
0:2
90' ПенальтиГёртлер Лукас
Ход матча
5'
0:1
38'
40'
44'
57'
66'
83'
90'
90'
0:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 12
-
53 Владение мячом, % 47
26
Amir
Saipi
27
Рюэгг
Кевин
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
19
Целар
Жан
- Основной состав
-
26 Amir SaipiВратарь
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
-
19 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
99 Nikolas Muci
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Нуу МусаЗащитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Лугано
Санкт-Галлен
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
32 матча
53.1%
15.6%
31.3%
17 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.8%
25%
31.2%
14 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боттани Маттиа
|4
|0.18
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.18
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.14
|Лаванши Нума
|2
|0.09
|Ловрич Санди
|2
|0.09
|Целар Жан
|2 (1)
|0.09
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0.09
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0.05
|Саббатини Хонатан
|1
|0.05
|Кустодио Оливье
|1
|0.05
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.05
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.05
|Hadj Mahmoud
|1
|0.05
|Марич Мият
|1 (1)
|0.05
|Yuri VI
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|8 (2)
|0.36
|Йуан Элье
|6
|0.27
|Гийемено Джереми
|5
|0.23
|Руис Виктор III
|3 (1)
|0.14
|Гёртлер Лукас
|2 (1)
|0.09
|Шуберт Фабиан
|2
|0.09
|Люхингер Николас
|2
|0.09
|Диаките Усман
|2
|0.09
|Alessio Besio
|1
|0.05
|Бабич Борис
|1
|0.05
|Кемптер Михаэль
|1
|0.05
|Тома Бастьен
|1
|0.05
|Patrick Sutter
|1
|0.05
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Euclides Cabral
|0
|0
|Шмидт Исаак
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|9
|0
|Дапрела Фабио
|7
|0
|Саббатини Хонатан
|6
|0
|Боттани Маттиа
|5
|0
|Kreshnik Hajrizi
|5
|0
|Лаванши Нума
|4
|0
|Циглер Рето
|3
|0
|Марич Мият
|2
|0
|Ловрич Санди
|2
|0
|Yuri VI
|2
|0
|Luis Phelipe
|2
|0
|Монцьяло Кевин
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Amir Saipi
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|8
|0
|Гийемено Джереми
|5
|1
|Фазлии Бетим
|4
|1
|Йуан Элье
|4
|1
|Стильхарт Базиль
|3
|1
|Alessio Besio
|4
|0
|Люхингер Николас
|3
|0
|Нуу Муса
|3
|0
|Euclides Cabral
|1
|1
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Patrick Sutter
|2
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|1
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Руис Виктор III
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Дуа Квадво
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Янкевиц Александр
|1
|0
|Шмидт Исаак
|1
|0
|Leonhard Muenst
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
17
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
7%
3
18%
1-15
3
21%
2
12%
16-30
5
36%
2
12%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
29%
4
24%
76-90
Пропущено
16
24
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
25%
4
17%
1-15
3
19%
6
25%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
13%
4
17%
76-90
Забито
12
21
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
8%
6
29%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
4
33%
2
10%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
4
33%
5
24%
76-90
Пропущено
16
19
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
7
44%
0
0%
61-75
4
25%
7
37%
76-90
Забито
26
38
15 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
2
8%
9
24%
1-15
4
15%
4
11%
16-30
9
35%
4
11%
31-45
3
12%
4
11%
46-60
0
0%
8
21%
61-75
8
31%
9
24%
76-90
Пропущено
32
43
15 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
6
19%
6
14%
1-15
4
13%
8
19%
16-30
5
16%
7
16%
31-45
3
9%
7
16%
46-60
8
25%
4
9%
61-75
6
19%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0
Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0
Санкт-Галлен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5
Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|21
|15
|4
|2
|50 - 27
|49
|2.
|Янг Бойз
|21
|11
|6
|4
|50 - 26
|39
|3.
|Базель
|21
|9
|10
|2
|45 - 25
|37
|4.
|Лугано
|22
|10
|3
|9
|27 - 31
|33
|5.
|Серветт
|21
|8
|4
|9
|34 - 39
|28
|6.
|Грасcхоппер
|21
|6
|8
|7
|35 - 31
|26
|7.
|Санкт-Галлен
|22
|7
|5
|10
|37 - 44
|26
|8.
|Сьон
|21
|7
|4
|10
|29 - 39
|25
|9.
|Люцерн
|21
|2
|8
|11
|22 - 41
|14
|10.
|Лозанна-Спорт
|21
|2
|6
|13
|19 - 45
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|11
|9
|2
|0
|29 - 10
|29
|2.
|Янг Бойз
|11
|7
|3
|1
|23 - 12
|24
|3.
|Лугано
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|4.
|Базель
|10
|4
|5
|1
|24 - 12
|17
|5.
|Сьон
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|Санкт-Галлен
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|7.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|8.
|Грасcхоппер
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|9.
|Люцерн
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|3
|7
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|11
|5
|5
|1
|21 - 13
|20
|2.
|Цюрих
|10
|6
|2
|2
|21 - 17
|20
|3.
|Янг Бойз
|10
|4
|3
|3
|27 - 14
|15
|4.
|Серветт
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|5.
|Лугано
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|6.
|Грасcхоппер
|11
|3
|4
|4
|17 - 15
|13
|7.
|Санкт-Галлен
|11
|4
|0
|7
|17 - 24
|12
|8.
|Сьон
|11
|2
|3
|6
|15 - 28
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
|10.
|Люцерн
|10
|0
|6
|4
|10 - 20
|6